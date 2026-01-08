We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Subscribe ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา ในแคมเปญแปลงโฉมบ้าน จุดประกายชีวิตใหม่ ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการดูแลสำหรับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
กรุงเทพฯ, 8 มกราคม 2569 – LG Subscribe จับมือโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากแอลจีและบริการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท ผ่านแคมเปญแปลงโฉมบ้านจุดประกายชีวิตใหม่ ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญครบรอบ 1 ปี บริการ LG Subscribe ในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนบ้านให้เป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการมอบบริการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าจากช่างผู้เชี่ยวชาญ และการรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อมอบการเปลี่ยนแปลงที่เปี่ยมความหมายให้กับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแอลจีในการส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าตามสโลแกน Life’s Good
คุณซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของ LG Subscribe ในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เราจึงร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา ผ่านโครงการอาสามาเยี่ยม เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งมักเผชิญกับภาระและความท้าทาย ด้วยแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความต้องการเฉพาะของแต่ละครัวเรือน โครงการฯ จึงได้ดำเนินการสำรวจและจัดสรรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ตรงกับความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญ โครงการนี้ไม่ได้มอบเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เรายังสนับสนุนครอบคลุมไปถึงบริการดูแลและบำรุงรักษาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระยะยาว ซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาว แต่ยังสร้างความอุ่นใจในการใช้งาน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ความริเริ่มครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า ตามสโลแกน 'Life’s Good' อย่างแท้จริง”
คุณลัดดา ปัญญาวิชา ผู้จัดการมูลนิธิกระจกเงา
คุณลัดดา ปัญญาวิชา ผู้จัดการมูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า “จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมงานโครงการอาสามาเยี่ยมของมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งมีภารกิจในการเข้าถึง เยียวยา และส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่กลุ่มเปราะบาง เราพบว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องการการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิตอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มที่แอลจีให้ความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิกระจกเงา เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับแอลจีเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือที่ตรงจุดไปยังผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง การสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงพร้อมบริการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจีจึงเป็นส่วนสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัวให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนนี้จะนำมาซึ่งความเบาใจ และเป็นกำลังใจสำคัญให้ พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง”
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง LG Subscribe และโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงาในครั้งนี้ จึงไม่เป็นเพียงการมอบผลิตภัณฑ์ แต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งมอบแพ็คเกจดูแลครบวงจรสำหรับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งรวมถึงบริการหลังการขายและการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยาวนานถึง 5 ปี การสนับสนุนเชิงลึกนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเปลี่ยนบ้านหลังเดิมให้เป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น สร้างความอุ่นใจในระยะยาว อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นได้
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Subscribe ได้ที่ https://www.lg.com/th/subscribe/ หรือติดต่อศูนย์ข้อมูล แอลจีที่ 02-057-5757 และสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
