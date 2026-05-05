เปิดตัว "Laundry Crew Express" บริการซัก-อบ-พับ-จัดส่ง ครบวงจร ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
ประเด็นสำคัญ
- แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด ผู้พัฒนา Laundry Tech Platform และผู้ให้บริการร้านสะดวกซัก Trendy Wash ลงนาม MOU เปิดตัวบริการ “Laundry Crew Express” อย่างเป็นทางการ
- เปิดให้บริการสาขาแรกในประเทศไทย ณ Laundry Crew Reference Shop สุขุมวิท 26 และสาขาสอง ณ Trendy Wash สุขสวัสดิ์ 14 พร้อมนำเสนอบริการซัก-อบ-พับ รับส่งถึงบ้านรูปแบบ O2O (Online-to-Offline)
- บริการถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนเมืองและผู้อยู่อาศัยในคอนโด ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมาตรฐานระดับสากล
- แอลจี เดินหน้ากลยุทธ์ Smart Life Solution Company ผ่านการพัฒนาบริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์ Smart Lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่
- Laundry Crew Express ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่รับผ้า ซัก อบ พับ และจัดส่งคืนถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
- พื้นที่ให้บริการนำร่องครอบคลุมย่านสุขุมวิท พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย และพระราม 4 ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม
- แอลจี สนับสนุนด้านนวัตกรรมเครื่องซักผ้า ระบบบริหารจัดการ และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ขณะที่ Trendy Wash ดูแลด้านระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีบริการ
- ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับร้านสะดวกซักแบบเดิมสู่ Smart Laundry Service Platform ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
- เปิดตัวพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ซัก-อบ-พับ พร้อมจัดส่ง ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาทต่อถุง (สูงสุด 13 กก.) จากราคาปกติ 499 บาท
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายซองฮัน จอง (ซ้าย) บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ นายนิมิต ตั้งวรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด (ขวา) ในพิธีเปิดตัว Laundry Crew Express นวัตกรรมบริการซัก อบ พับ รีด และซักแห้ง พร้อมระบบการจัดส่งแบบครบวงจร
กรุงเทพฯ, 5 พฤษภาคม 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด ผู้พัฒนา Laundry Tech Platform และผู้ให้บริการร้านสะดวกซักชั้นนำ Trendy Wash ผ่านการลงนามบันทึกข้อความตกลงร่วมมือ (MOU) เพื่อเปิดตัวบริการ "Laundry Crew Express" อย่างเป็นทางการ โดยปักหมุดเปิดให้บริการสาขาแรกในประเทศไทย ณ สาขาสุขสวัสดิ์ 14 นำเสนอนวัตกรรมบริการซักผ้าแบบครบวงจร (Online-to-Offline: O2O) ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย ความเร็ว และคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อรุกตลาดกลุ่มคนเมืองและผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียม
นาย ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “แอลจีมุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ Smart Lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเดินหน้าต่อยอดจากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สู่การเป็น Smart Life Solution Company อย่างแท้จริง ซึ่งบริการ Laundry Crew Express ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมและคนทำงานในเมืองที่มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลาและพื้นที่ใช้สอย บริการนี้จะนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่การรับผ้า การซักและอบด้วยนวัตกรรมประสิทธิภาพสูงของแอลจี ไปจนถึงการพับผ้าอย่างประณีตและนำส่งคืนถึงมือลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานบริการซักรีดแบบ Door-to-Door ในประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยคุณภาพและความสะดวกสบายระดับสากล”
บริการ Laundry Crew Express เตรียมเปิดให้บริการครอบคลุมย่านเศรษฐกิจและแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ อาทิ สุขุมวิท พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย และพระราม 4 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมและให้ความสำคัญกับบริการที่มีมาตรฐานสูง โดยแอลจีรับหน้าที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมเครื่องซักผ้า ระบบบริหารจัดการหลังบ้าน และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ในขณะที่ Trendy Wash นำความเชี่ยวชาญด้านระบบและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสถานบริการและการปฏิบัติการหน้าร้านมาใช้ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอนการบริการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
ด้าน นายนิมิต ตั้งวรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “การบูรณาการความแข็งแกร่งระหว่างแบรนด์ระดับโลกอย่างแอลจี และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของ Trendy Wash จะช่วยสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม โดยไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ผู้บริโภคปลายทางเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ในอนาคต ผ่านการเปลี่ยนผ่านจากร้านสะดวกซักแบบเดิม สู่ศูนย์กลางการบริการซักอบ พับ รีด และจัดส่ง อัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุด อีกทั้ง มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ เชื่อมต่อทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับงาน การบริหารจัดการ ไปจนถึงการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำจุดแข็งของ Trendy Wash ในการยกระดับจากผู้ให้บริการร้านสะดวกซัก สู่การเป็น Innovation & Technology Driven Laundry Service Platform เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ ‘เร็ว ง่าย และทันสมัย’ ให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมและแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องในอนาคต”
