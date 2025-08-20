We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี ขอบคุณอาสาสมัครกาชาดผู้ให้ มอบอากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare มูลค่า 342,900 บาท
แอลจี ขอบคุณอาสาสมัครกาชาดผู้ให้ มอบอากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare มูลค่า 342,900 บาท ให้แก่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายซองฮัน จอง (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร
มอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ จำนวน 11 เครื่อง มูลค่า 342,900 บาท
ให้แก่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เพื่อสนับสนุนอากาศสะอาดและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานของสมาชิก โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ (ขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
กรุงเทพฯ, 20 สิงหาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกด้านเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้า นำโดยนายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร ร่วมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ ให้กับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 11 เครื่อง มูลค่ารวม 342,900 บาท เพื่อสนับสนุนอากาศสะอาดปราศจากมลพิษ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาสมัครกาชาด โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
โดยแอลจีได้มอบเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ หลากหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ทั้ง LG PuriCare™ 360 Alpha โดดเด่นด้วยความสามารถฟอกอากาศครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง 104 ตร.ม. และคุณสมบัติช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้มากขึ้น พร้อมฟังก์ชั่น Allergy Care กำจัดสารก่อภูมิแพ้และสารอันตรายในอากาศ นอกจากนี้ยังมีเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ 360 Hit และเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด LG PuriCare™ AeroBooster และ LG PuriCare™ Aero Hit ที่มีจุดเด่นที่ดีไซน์ขนาดกะทัดรัด เรียบง่าย เหมาะกับการจัดวางในพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด โดยทุกรุ่นมาพร้อมเทคโนโลยีการฟอกอากาศรอบทิศทางแบบ 360 องศา พร้อมแผ่นกรอง HEPA Filter สามารถช่วยกำจัดอนุภาคขนาดเล็กถึงระดับ 0.01 ไมครอน ทั้งฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหามลพิษสำคัญในประเทศไทยอีกด้วย
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงบทบาทและความตั้งใจของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ในฐานะกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของสภากาชาดไทยได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาสาสมัครกาชาด ให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “Life’s Good” ของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย แอลจีจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดในครั้งนี้
- PREVIOUSLG 37th Anniverary Campaign15/08/2025
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/lg_ap_donation_to_trc_youth_and_volunteer_bureauisCopied
paste