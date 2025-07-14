We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG เปิดตัวศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรทั่วประเทศ ประเดิม 3 จังหวัดใหญ่ ฉลองสมาชิก Subscriber ทะลุ 10,000 คน!
กรุงเทพฯ, 14 กรกฎาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แอลจี (LG) เดินหน้าขยายธุรกิจบริการแบ่งชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบรายเดือน พร้อมการดูแลและรับประกันตลอดอายุสัญญา หรือ LG Subscribe ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยการเปิดตัวศูนย์ LG Subscribe ครบวงจร ประเดิม 3 สาขาแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมจากการมีพื้นที่ให้บริการใน 33 จังหวัดครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่มีให้กับ LG Subscribe ซึ่งมียอดสมาชิก Subscriber ทะลุมากกว่า 10,000 คนภายใน 9 เดือนนับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทย
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “LG Subscribe ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ด้วยจุดแข็งของการมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมหลากหลายชนิดให้เลือกใช้บริการ แผนการสมัครแบบรายเดือนที่ยืดหยุ่น และการบริการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์จากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้ของแอลจี LG Subscribe มีจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 คนภายใน 9 เดือนที่เปิดตัว เราหวังว่า LG Subscribe ในประเทศไทยจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับ LG Subscribe ในประเทศเกาหลี ด้วยการเติบโตนี้ เราจึงตัดสินใจขยายการให้บริการอย่างครบวงจรให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการเปิดศูนย์ LG Subscribe ครบวงจร ใน 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ LG Subscribe ได้รับการตอบรับอย่างดีเป็นพิเศษจากผู้บริโภค โดยเราตั้งใจจะมอบบริการและการดูแลอย่างครบวงครและทั่วถึงให้กับลูกค้าคนสำคัญของแอลจี ตามสโลแกนของ LG Subscribe ที่ว่า ‘LG has Everything, Good Product, Good Price, Good Care จ่ายคุ้ม ค้มครองครบ ครบเครื่องคุณภาพ’ ผ่านการเปิดศูนย์บริการในครั้งนี้”
ศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรจะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการครบวงจร ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกชมและสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมของแอลจี และรับคำปรึกษาจากตัวแทนขาย และช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำในการจัดการแผนการสมัครบริการรายเดือนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากที่สุด รวมถึงแนะนำโปรโมชั่นดีๆ ที่จะทำให้การเลือก Subscribe เครื่องใช้ไฟฟ้าของแอลจีมีความคุ้มค่ามากที่สุด นอกจากใช้เป็นพื้นที่ให้บริการลูกค้าแล้ว ศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรยังเป็นศูนย์สำหรับฝึกอบรมตัวแทนขายอิสระ (Lifestyle Sales Manager) และบริการของแอลจี รวมถึงเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานของแอลจีทุกคนสามารถให้บริการ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
นอกเหนือจากจากจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแล้ว ในอนาคต แอลจีตั้งใจจะเปิดศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ โดยมีเป้าหมายจะเปิดทั้งหมด 6 ศูนย์ ภายในเวลา 1 ปี นอกจากเป้าหมายดังกล่าวแล้ว แอลจียังตั้งใจจะขยายเครือข่ายหน้าร้าน LG Subscribe จากปัจจุบันราว 30 แห่งให้เป็น 150 แห่งทั่วประเทศ และมียอดผู้ใช้บริการมากกว่า 30,000 คนภายในสิ้นปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลักดันให้ LG Subscribe เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สูงสุดภายในเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เปิดตัว ด้วยจำนวนยอดขาย 100 ล้านดอลล่าร์ต่อปี
สำหรับผู้สนใจบริการ LG Subscribe สามารถเข้าไปทดลองสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าและรับคำปรึกษาจากตัวแทนขาย LG Subscribe ได้แล้ว ณ ร้าน LG Subscribe ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ อีก 33 จังหวัด รวมถึงศูนย์ LG Subscribe ครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยศูนย์บริการทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ที่
· ถนนรอบคูเมืองฝั่งใน ก่อนถึงประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
· ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา
· ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ใกล้บิ้กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ LG Subscribe ได้ทาง https://www.lg.com/th/subscribe/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
