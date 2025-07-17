Skip to ContentSkip to Accessibility Help
แอลจีรักษาแชมป์เครื่องซักผ้าในใจคนไทยต่อเนื่อง คว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1

CORPORATE07/17/2025

    แอลจีรักษาแชมป์เครื่องซักผ้าในใจคนไทยต่อเนื่อง คว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค จาก Marketeer No.1 Brand Thailand 2025

    LG_Marketeer Awards 2025_01.jpg

     

    คุณอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2025 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า

     

    กรุงเทพฯ, 17 กรกฎาคม 2568บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แอลจี (LG) ยืนหนึ่งผู้นำตลาดเครื่องซักผ้า ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งด้วยการคว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2025 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องซักผ้าของแอลจี และยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามสโลแกน “Life’s Good.” ของแอลจีอีกด้วย

    คุณอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีเป็นผู้นำตลาดเครื่องซักผ้าในประเทศไทยมายาวนานถึง 27 ปี ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 35% โดยสามารถขึ้นเป็นผู้นำได้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องซักผ้า 2 ถัง กลุ่มเครื่องซักผ้าถังเดียว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และกลุ่มเครื่องซักผ้าฝาหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มพรีเมียม ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความเชื่อมั่นและเชื่อใจของผู้บริโภคที่มีต่อนวัตกรรมของแอลจี ที่ล้วนแล้วแต่ผ่านการคิดค้นและพัฒนามาเป็นอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาด และรักษาความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคได้อย่างยาวนาน และเราจะมุ่งมั่นเดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมที่ดีกว่าเพื่อผู้บริโภคต่อไป”

    เครื่องซักผ้าของแอลจีพัฒนาขึ้นด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AIDD ที่ช่วยเลือกโปรแกรมการซักให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าโดยอัตโนมัติ ช่วยถนอมและยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า ฟังก์ชัน Steam+ ในเครื่องซักผ้าที่สามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99.9% พร้อมลดรอยยับของเสื้อผ้า และฟังก์ชัน TurboWash 360 ที่ช่วยทำความสะอาดผ้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายในเวลาเพียง 30 นาที แต่ยังคงถนอมผ้าได้ดีดังเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน ThinQ มอบความสะดวกสบายที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

    ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าจากแอลจีได้ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ www.lg.com/th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757 พร้อมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand

