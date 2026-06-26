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แนะนำเครื่องปรับอากาศ LG DUALCOOL AI ที่มาพร้อม AI อัจฉริยะ ที่ส่งลมเย็นแบบรู้ใจคุณ
ระบบ AI จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และมอบความเย็นอัจฉริยะที่รู้ใจ
เหตุผลที่ควรเลือก เครื่องปรับอากาศ LG DUALCOOL AI
AI Air
AI Air มอบความสบายที่ปรับให้เหมาะกับทุกช่วงเวลาของคุณ ด้วยการปรับทิศทางลมอย่างชาญฉลาด ใช้งานผ่านแอป ThinQ
ที่รู้ใจคุณว่าใช้งานอยู่ห้องไหนและเลือกการใช้งานที่คุณชอบได้อย่างแม่นยำ
DUAL Vane
Dual Vane กระจายทิศทางลมทั้งด้านบน-ล่าง ได้ไกลและเร็วกว่าเดิม เพื่อความเย็นสบายทั่วทุกมุมห้อง
Kw manager
สะดวกสบายมากขึ้นด้วย Kw manager ที่ช่วยจัดการพลังงานด้วยตนเอง กำหนด ควบคุมพลังงาน ได้ตามที่ต้องการ ผ่าน LG ThinQ
All Cleaning
ทำความสะอาดเองอัตโนมัติ แค่สั่งงานผ่าน LG ThinQ แม้ในจุดที่เข้าถึงยาก
AI Air
AI Air มอบความสบายที่ปรับให้เหมาะกับทุกช่วงเวลาของคุณ ด้วยการปรับทิศทางลมอย่างชาญฉลาด ใช้งานผ่านแอป ThinQ
ที่รู้ใจคุณว่าใช้งานอยู่ห้องไหนและเลือกการใช้งานที่คุณชอบได้อย่างแม่นยำ
DUAL Vane
Dual Vane กระจายทิศทางลมทั้งด้านบน-ล่าง ได้ไกลและเร็วกว่าเดิม เพื่อความเย็นสบายทั่วทุกมุมห้อง
Kw manager
สะดวกสบายมากขึ้นด้วย Kw manager ที่ช่วยจัดการพลังงานด้วยตนเอง กำหนด ควบคุมพลังงาน ได้ตามที่ต้องการ ผ่าน LG ThinQ
All Cleaning
ทำความสะอาดเองอัตโนมัติ แค่สั่งงานผ่าน LG ThinQ แม้ในจุดที่เข้าถึงยาก
คำถามที่พบบ่อย
AI Air ทำงานอย่างไรและมีประโยชน์ต่อฉันอย่างไร?
AI Air ใช้อัลกอลิทึมการเรียนรู้ของ AI เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในอาคารและโหลดทางสิ่งแวดล้อม จากนั้นจะปรับอุณหภูมิ ทิศทางการไหลของอากาศ และความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยรักษาระดับความสบายที่เหมาะสม ระบบจะปรับทิศทางและความแรงของลมในแบบเรียลไทม์เพื่อให้ถึงอุณหภูมิที่ต้องการอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะคงความสบายด้วยการกระจายลมเย็นเบาๆ โดยไม่เป่าตรงตัว ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความสบายโดยรวม
DUALCOOL AI ประหยัดพลังงานได้อย่างไร?
ช่วยควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดผ่าน kW Manager ให้คุณติดตามและปรับการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์
เพื่อให้การใช้พลังงานอยู่ในระดับที่คุณต้องการ หมดกังวลเรื่องค่าไฟเกิน เพิ่มความประหยัดด้วย Window Open Detection ที่ตรวจจับการเปิดหน้าต่าง การไม่เคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ก่อนสลับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น ทำงานร่วมกับ AI Air ที่ปรับทิศทางลมอย่างเหมาะสม เพื่อมอบความเย็นสบายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยประหยัดพลังงานในทุกการใช้งาน
All Cleaning ทำอะไรให้กับเครื่องปรับอากาศ?
ฟังก์ชัน All Cleaning ช่วยให้เครื่องปรับอากาศสะอาดอยู่เสมอ ด้วยกระบวนการทำความสะอาดภายในหลายขั้นตอนที่สะดวกสบาย (การทำให้น้ำควบแน่น การทำความสะอาดด้วยความเย็นจัด และ Auto Clean+) ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ผ่านแอป LG ThinQ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยให้เครื่องปรับอากาศสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานหรือเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล เพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและช่วยรักษาประสิทธิภาพให้คงที่ตลอดเวลา
Sleep Timer+ ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนหลับช่วงกลางคืนได้อย่างไร?
Sleep Timer+ (ควบคุมด้วย AI) ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่สบายโดยการปรับอุณหภูมิความเย็นให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยอัตโนมัติ ระบบสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ตลอดทั้งคืน ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเครื่องปรับอากาศในระหว่างโหมดการนอนหลับ แทนที่จะใช้การตั้งค่าคงที่เพียงอย่างเดียว Sleep Timer+ สามารถใช้งานได้ในโหมด Cooling และช่วยให้สามารถกำหนดอุณหภูมิเริ่มต้นได้ในช่วง 22°C ถึง 28°C สามารถควบคุมได้ผ่านแอป ThinQ และรีโมทคอนโทรล โดยมีช่วงระยะการตั้งเวลาตั้งแต่ 30 นาทีถึง 12 ชั่วโมง ระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ AI Comfort Control นี้จะช่วยเสริมการทำงานของ AI Air ด้วยการสนับสนุนประสบการณ์การทำความเย็นที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับการใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
แอป ThinQ ช่วย AI Air และเพิ่มความสบายได้อย่างไร?
แอป LG ThinQ เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศของคุณเข้ากับการควบคุมด้วยระบบ AI ซึ่งจะวิเคราะห์ทั้งรูปแบบการใช้งานและข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อช่วยตั้งค่าโหมดการทำงานโดยอัตโนมัติและให้ความเย็น/ความร้อนที่ปรับตามความต้องการ ThinQ สามารถส่งและใช้ข้อมูลการทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก สนับสนุนการควบคุมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นซึ่งจะทำงานร่วมกับ AI Air เพื่อปรับระดับความสบายตามรูปแบบของพื้นที่และตำแหน่งของบุคคล การเชื่อมต่อนี้ยังช่วยเชื่อมโยงคุณสมบัติ AI ที่สำคัญเข้าไว้ในประสบการณ์เดียว เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพความสบาย การทำงานที่ประหยัดพลังงาน และการสนับสนุนการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถจัดการเครื่องปรับอากาศได้อย่างสะดวกและสม่ำเสมอ ฟังก์ชันการทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นและการตั้งค่า