We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
บริการซัก-อบ-พับ พร้อมรับส่งถึงบ้าน โดย LG Thailand
ออกแบบมาเพื่อคนเมืองที่อาศัยในคอนโดและมีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ ให้คุณมีเสื้อผ้าสะอาด พับเรียบร้อย พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาซักเอง เพียงนัดหมายวันและเวลารับผ้าผ่านแอปพลิเคชัน เราจัดการทุกขั้นตอนให้คุณ ตั้งแต่รับผ้า ซัก อบ พับ และจัดส่งกลับถึงหน้าประตูบ้าน
1. บริการซัก-อบ-พับ พร้อมรับส่งถึงหน้าประตู
ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ เพียงใส่ผ้าลงในถุง เราจะไปรับถึงหน้าประตู และจัดส่งกลับถึงมือคุณเมื่อซักเสร็จ
2. ดูแลทุกชิ้นอย่างใส่ใจ ด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ
คัดแยกผ้าตามสี ตรวจสอบสภาพก่อนซัก และดูแลทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน เพราะเสื้อผ้าของคุณควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ซักและอบด้วยเครื่อง LG Commercial Grade
เครื่องซักผ้าและอบผ้าระดับ Commercial จาก LG ช่วยทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอบแห้งสนิท ลดปัญหากลิ่นอับแม้ในช่วงหน้าฝน
4. ติดตามสถานะผ้าได้แบบ Real-Time ผ่านแอปพลิเคชัน
ตรวจสอบสถานะผ้าของคุณได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างซัก อบ หรือกำลังจัดส่งกลับ ติดตามได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน
5. รับผ้าคืนภายใน 24 ชั่วโมง
ผ้าสะอาด พับเรียบร้อย พร้อมใช้งานหรือจัดเก็บ ส่งคืนถึงหน้าประตูภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอนาน
6. หนึ่งถุง ราคาเดียว คุ้มค่ากว่า
ไม่ต้องชั่งน้ำหนัก ไม่ต้องนับจำนวนชิ้น เพียงใส่ผ้าลงในถุงได้สูงสุด 13 กิโลกรัม ในราคาเดียว รวมบริการซัก อบ และพับ ยิ่งใส่มาก ยิ่งคุ้มกว่าเดิม
STANDARD BAG
ถุงสีม่วง ฟรี! ทุกออเดอร์
ถุงผ้า Laundry Crew Express รุ่นมาตรฐาน ที่มอบให้ฟรีทุกครั้งเมื่อใช้บริการ ขนาดพอดีสำหรับการซักผ้าประจำสัปดาห์ของคุณ
- ฟรีทุกออเดอร์
- เหมาะสำหรับการซักผ้าประจำสัปดาห์
- รองรับผ้าได้สูงสุด 9–10 กก. (ประมาณ 40–50 ชิ้น)3
เลือกกระเป๋าที่เหมาะกับปริมาณผ้าของคุณ
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Laundry Crew Express และลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน
2. เลือกสถานที่รับ-ส่งผ้า ระบุที่อยู่สำหรับรับและจัดส่งผ้า
3. กดปุ่ม “สั่งบริการ” และเลือกวัน-เวลาที่ต้องการให้เข้ารับผ้าและจัดส่งกลับ
4. รับคูปองส่วนลดและยืนยันการสั่งบริการ
พื้นที่บริการของเรา
- สีลม
- สุขุมวิท
- ทองหล่อ
- เอกมัย
- พระราม 3
- เซ็นทรัล พระราม 2
- สุขสวัสดิ์
- จอมทอง
- ตลาดพลู
- บางบอน
- เอกชัย
- บางมด
- ท่าพระ
- คลองสาน
- ธนบุรี
฿99
โปรพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่
ทดลองใช้บริการซัก-อบ-พับ พร้อมรับส่งถึงบ้าน ในราคาพิเศษสำหรับออเดอร์แรก
- รวมบริการซัก อบ และพับ
- ฟรีน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- จัดส่งคืนภายในวันถัดไป
- รับถุงผ้าฟรีสำหรับการใช้งานครั้งแรก
฿199
ราคาพิเศษสำหรับการทดลองใช้บริการ
หลังจากออเดอร์แรก ใช้บริการ Laundry Crew Express ต่อได้ในราคาพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน
- บริการซัก อบ และพับครบวงจร
- จัดส่งคืนภายในวันถัดไป
- ไม่มีข้อผูกมัดหรือแพ็กเกจรายเดือน
฿499
ราคาเริ่มต้นปกติต่อถุง
บริการซัก-อบ-พับ พร้อมรับส่งถึงบ้าน ในราคาคุ้มค่า ครบจบในราคาเดียว
- รวมบริการซัก อบ และพับ
- ฟรีน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- รับและส่งผ้าถึงหน้าประตู
- ราคาเดียวต่อถุง ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม