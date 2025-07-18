We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี เผย 37 เรื่องราวสุดว้าวของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้าใจคนไทย พร้อมเบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้!
กรุงเทพฯ, 18 กรกฎาคม 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองครบรอบ 37 ปีอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญพิเศษ “ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณ – Affectionate Intelligence for YOU” พร้อมเผย 37 เรื่องราวสุดพิเศษ ที่สะท้อนเส้นทางแห่งการเติบโตจากวันแรกในประเทศเกาหลีใต้ สู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก ผ่านนวัตกรรม ความมุ่งมั่น และความสำเร็จที่ถักทอขึ้นด้วยความใส่ใจ ภายใต้พันธกิจ “Life's Good” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง
รากฐานจากความใส่ใจ สู่แบรนด์ระดับโลก
1. จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้า! ย้อนไปปี 2490 แอลจีไม่ได้เริ่มจากเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ก่อตั้งในชื่อ Lucky Chemical โดยประธาน อิน-ฮวอย คู ซึ่งหมายถึงการ “มอบความสุขให้ทุกคน”
2. ผลิตภัณฑ์แรกคือ “ครีมลัคกี้” ครีมเครื่องสำอางชิ้นแรกของเกาหลีที่ฮิตถล่มทลาย จนต้องขยายไลน์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ความงามและห้องปฏิบัติการวิจัย
3. ในปี 2501 ก่อตั้งบริษัท Goldstar ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายแรกของเกาหลีใต้
4. ต่อยอดความยิ่งใหญ่ด้วยการบุกตลาดโลกในปี 2521 เริ่มขยายอาณาจักรสู่สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
5. ในปี 2526 Lucky Chemical และ Goldstar ผนึกกำลังกัน เปลี่ยนชื่อเป็น “Lucky Goldstar” ถือเป็นจุดกำเนิดของชื่อแอลจี ที่เราคุ้นเคย
6. ปี 2538 เปลี่ยนชื่อเป็น “LG Electronics” พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ “Face of the Future” หรือที่บางคนเรียกว่า “Pac-Man” ที่ได้แรงบันดาลใจจากรอยยิ้มแห่งราชวงศ์ชิลลา สื่อถึงค่านิยม “โลก อนาคต เยาวชน มนุษยชาติ เทคโนโลยี” และภาพลักษณ์ที่คำนึงถึงลูกค้าอย่างแท้จริง
7. เปิดตัว สโลแกน “Life’s Good” ในปี 2542 และกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. แอลจี Rebranding ครั้งใหญ่ในปี 2566 มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “Smart Life Solution Company” ปรับภาพลักษณ์ให้สดใหม่ เข้าถึงคนรุ่นใหม่ แสดงถึงความกล้า ความอบอุ่น และการเชื่อมต่อที่มีความหมาย
9. ปี 2567 แอลจีจัดทัพใหม่เพื่ออนาคต ปรับโครงสร้างองค์กรเชิงกลยุทธ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลักคือ 1)กลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Solution) 2)กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง (Media Entertainment Solution) 3)กลุ่มธุรกิจโซลูชันยานยนต์ (Vehicle Solution) และ4)กลุ่มธุรกิจโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Solution) ซึ่งการจัดองค์กรใหม่นี้ช่วยให้แอลจีสามารถตอบสนอความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม
10. ปี 2567 แอลจีติดอันดับ 100 แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก ด้วยมูลค่าแบรนด์กว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
11. แอลจีเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2531 ปัจจุบันมีหน้าร้านกว่า 900 สาขา ศูนย์บริการกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ พร้อมช่องทางออนไลน์
ปลายปี 2567 แอลจีเปิดตัวบริการใหม่สุดล้ำ LG Subscribe บริการสมัครสมาชิกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
นวัตกรรมพลิกโฉมโลก สู่ AI อัจฉริยะ และดีไซน์ที่เข้าใจชีวิต
13. เพียงหนึ่งปีหลังก่อตั้ง Goldstar แอลจีได้ผลิตวิทยุเครื่องแรกของเกาหลีได้สำเร็จ! นี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกาหลี
14. ยิ่งไปกว่านั้น แอลจีคือผู้ผลิต พัดลม โทรศัพท์ ตู้เย็น ทีวี แอร์ และเครื่องซักผ้า รายแรกของเกาหลี ถือเป็นการวางรากฐานให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกาหลีก้าวสู่ระดับโลก
15. สร้างตำนาน! ปี 2549 แอลจีเปิดตัวโทรศัพท์ LG Chocolate และกลายเป็นหนึ่งในโทรศัพท์มือถือรุ่นไอคอนิกที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลก ใครทันรุ่นนี้บ้าง?
16. เมื่อเทคโนโลยีพบแฟชั่น แอลจีจับมือกับ Prada สร้างสรรค์ LG Prada KE850 ในปี 2550 สมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ผสานเทคโนโลยีและแฟชั่นได้อย่างลงตัว
17. ปี 2551 แอลจีพัฒนา ชิปโมเด็ม LTE ตัวแรกของโลกได้สำเร็จ! กลายเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถดูวิดีโอ HD เล่นเกมออนไลน์ และใช้แอปต่างๆ ได้อย่างลื่นไหลในปัจจุบัน
18. ปรากฏการณ์ LG Lollipop! ในปี 2552 แอลจีสร้างปรากฏการณ์ยอดขายกว่า 80,000 เครื่อง ภายใน 3 สัปดาห์แรกที่วางขาย
19. ราชาแห่ง OLED TV ในปี 2556 แอลจีเปิดตัว ทีวี OLED เครื่องแรกของโลก และ ทีวี OLED 4K เครื่องแรกของโลก คว้ารางวัล “The Best TV of The Year” จากหลายเวที
20. ปี 2557 แอลจีเปิดตัวสมาร์ททีวีพร้อมระบบปฏิบัติการ webOS ที่ใช้งานง่าย ลื่นไหล และเป็นเอกลักษณ์ ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากทั่วโลก
21. แอลจีสร้างความฮือฮาด้วย ทีวีม้วนสุดล้ำ ที่สามารถม้วนเก็บเข้าไปในแท่นวางได้ในปี 2562 กลายเป็นประตูสู่ความกล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่างแท้จริง
22. ในงาน CES 2024 แอลจีก้าวไปอีกขั้น เปิดตัว LG SIGNATURE OLED T ทีวีโปร่งใส 4K แห่งอนาคต ที่ผสานเทคโนโลยี Zero Connect Box ส่งภาพและเสียงไร้สาย ให้คุณวางทีวีได้ทุกที่!
23. แอลจีตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจอภาพด้วย LG Display ผู้ผลิตจอ OLED รายใหญ่ที่สุดของโลก ไม่เพียงพัฒนาทีวี LG แต่ยังเป็นซัพพลายเออร์หลักให้แบรนด์ระดับโลกอื่นๆ
24. แชมป์ 12 ปีซ้อนในไทย! รู้หรือไม่แอลจีคือผู้บุกเบิกเทคโนโลยี OLED TV และครองยอดขายสูงสุด 12 ปีซ้อนในตลาดทีวีระดับพรีเมียม
25. ปี 2559 แอลจีเปิดตัวเครื่องปรับอากาศรุ่น DUALCOOL ซึ่งเป็นรุ่นแรกของโลกที่ติดตั้ง Dual Inverter Compressor™ โดยเปิดตัวครั้งแรกที่งาน IFA 2016
26. ปี 2560 แอลจีเปิดตัว LG InstaView Door-in-Door™ Refrigerator ตู้เย็นรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมคุณสมบัติ “เคาะดูข้างใน” โดยไม่ต้องเปิดประตู
27. WashTower ซัก-อบ จบในเครื่องเดียว แอลจีเป็นแบรนด์แรกของโลกที่เปิดตัว LG WashTower เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียวแบบทาวเวอร์ โดยเผยโฉมครั้งแรกที่งาน IFA 2020 ผ่านบูธเสมือนจริงจากโซล เกาหลีใต้
28. แอลจีเปิดตัวเทคโนโลยี AI DD ที่ผสานฮาร์ดแวร์ขั้นสูงเข้ากับ AI ทำให้แอลจีเป็นผู้นำตลาดเครื่องซักผ้าและมียอดขายอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องกว่า 26 ปีในประเทศไทย
29. แอลจีลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ภายใต้แนวคิด “Affectionate Intelligence” หรือความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์ ที่ไม่ใช่แค่ฉลาด แต่เข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างลึกซึ้ง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
จากในบ้านสู่อุสาหกรรม เพราะแอลจีไม่ได้มีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน!
30. รู้หรือไม่? แอลจีอยู่ในรถยนต์ของคุณ แอลจีไม่ได้มีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์หลายแบรนด์ดังที่คุณอาจเคยใช้
31. คุณอาจไม่รู้ตัว แต่แอลจีอยู่รอบตัวคุณมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลสุดคมชัดในห้างสรรพสินค้าที่คุณเดินช้อปปิ้ง ระบบปรับอากาศเย็นฉ่ำในร้านอาหารโปรด จอภาพทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือแม้แต่โรงหนังที่คุณไปดูเรื่องล่าสุด เพราะแบรนด์ดังมากมายต่างเลือกใช้นวัตกรรมทั้งจอภาพและระบบปรับอากาศของแอลจีนั่นเอง
32. ซึ่งในปี 2568 แอลจีได้เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม LG HVAC Academy ระบบปรับอากาศแห่งใหม่ในประเทศไทย มาตรฐานระดับโลก
33. Made in Thailand ส่งออกทั่วโลก แอลจีมีโรงงานในไทยที่ระยอง ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้า ส่งออกไปทั่วโลก!
มากกว่าแบรนด์ แต่คือส่วนหนึ่งของครอบครัวและแรงบันดาลใจ
34. คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าแอลจีไม่ได้แค่สร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ยังเคยเป็นผู้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ในวงการบันเทิง เพราะเราเคยมีเวทีสุดยิ่งใหญ่อย่าง LG Entertainer ล้านฝันสนั่นโลก เพื่อค้นหาและปั้นดาวดวงใหม่ที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งร้อง เต้น และเล่นดนตรี
35. แอลจีมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 75,000 คน ใน 142 ประเทศ ทุกภูมิภาคทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
36. แอลจีมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีโครงการ CSR มากมาย อาทิ โครงการบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบภัย โครงการส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนโครงการดูแลสิ่งแวดล้อม
37. แอลจีได้รับรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มากมายเช่น CES Innovation Awards, Red Dot Design Award, iF Design Award, Good Design Award เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผสมผสานความสวยงามและประสิทธิภาพอย่างลงตัว
ตลอด 36 ปีที่ผ่านมา แอลจีมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกตลอดจนในประเทศไทยด้วยความเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อก้าวสู่ปีที่ 37 อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน แอลจียังคงเดินหน้าที่จะนำเสนอนวัตกรรมและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคต่อไป เพื่อฉลองการครบรอบนี้ แอลจียังมีแคมเปญดีๆ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษเตรียมเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีที่จะทำให้ "Life's Good" ยิ่งกว่าเดิม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/th/birthday25
