แอลจี อีเลคทรอนิคส์ พลิกโฉมวงการ AI ด้วยแนวทาง “AI IN ACTION”
ปลุกชีวิตให้ AI สู่การใช้งานจริงในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย ยานยนต์ และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยแนวคิดความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์ หรือ Affectionate Intelligence
ลาสเวกัส, 5 มกราคม 2569 — แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ได้เปิดตัวแนวทางแห่งอนาคต "AI in Action" อย่างเป็นทางการในวันนี้ ณ งาน LG World Premiere ซึ่งเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ประจำปีก่อนงาน CES ณ นครลาสเวกัส โดยชู 3 เสาหลักสำคัญที่เป็นหัวใจของกลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนา "Affectionate Intelligence" สู่ AI ที่พร้อมลงมือปฏิบัติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และระบบนิเวศที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บ้านไปจนถึงยานยนต์และพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยทั้งหมดมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งมอบคุณค่าที่จับต้องได้สู่ชีวิตประจำวันของลูกค้า
โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation in tune with you” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมชมผ่านการถ่ายทอดสดจากทั่วโลก โดยงาน LG World Premiere ถือเป็นเวทีประจำปีที่แอลจีใช้ในการเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดและทิศทางในระยะยาวขององค์กร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้ตอกย้ำถึงพันธสัญญาของแอลจีต่อนวัตกรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
จาก "Affectionate Intelligence" สู่ "AI in Action"
แอลจีได้เปิดบทใหม่ของ Affectionate Intelligence แนวคิดที่เคยสร้างความฮือฮาเมื่อสองปีก่อน โดยในงาน World Premiere ปีนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า AI ของแอลจีได้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ความชาญฉลาด แต่กลายเป็นผู้ลงมือทำอย่างเต็มตัว นั่นคือการที่ AI ก้าวข้ามขีดจำกัดของการสนทนา ไปสู่การป็นผู้ประสานการทำงานของอุปกรณ์ พื้นที่ และบริการ ให้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อมอบชีวิตประจำวันที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ส่งมอบคุณค่าที่แท้จริง ด้วย "AI in Action" จากแอลจี
งานเริ่มต้นเมื่อ นายรยู แจชอล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ขึ้นเวทีพร้อมตั้งคำถามสำคัญว่า "จะเกิดอะไรขึ้นหาก AI สามารถก้าวออกจากหน้าจอและเริ่มปฏิบัติงานให้เราในชีวิตจริงได้?" โดยคำตอบของคำถามนี้ คือแนวทาง AI in Action ของแอลจี ซึ่งเขาได้อธิบายถึงแนวทางนี้ว่าตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่ง 3 ประการ ได้แก่
1. ความเป็นเลิศของอุปกรณ์ (Excellence in device) ที่มีรากฐานจากเทคโนโลยีแกนหลักอันแข็งแกร่ง
2. ระบบนิเวศที่เชื่อมต่ออย่างราบรื่นไร้รอยต่อ (A seamlessly connected ecosystem)
3. การขยายโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ครอบคลุมไปไกลกว่าแค่ที่อยู่อาศัย (Expansion of AI-driven solutions beyond the home)
กลยุทธ์ดังกล่าวนี้จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือวิสัยทัศน์ Zero Labor Home ภาพอนาคตที่อุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายจะวิวัฒนาการไปเป็นเอเจนต์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Agent Appliances) ที่ไม่ได้ทำงานแยกกันอีกต่อไป แต่จะประสานงานกันเป็นระบบ AI หนึ่งเดียว ที่คอยจัดการงานบ้านอันน่าเบื่อหน่ายแทนคุณ เป้าหมายสุดท้ายคือการปลดปล่อยผู้คนจากภาระงาน และมอบของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เงินซื้อไม่ได้ นั่นคือเวลา กลับคืนสู่ชีวิตของลูกค้า
เพื่อแปรวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ แอลจีได้เผยโฉม LG CLOiD ในฐานะ เอเจนต์เฉพาะทางสำหรับที่อยู่อาศัย (Home-specialized Agent) ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแนวคิด แต่เป็นผู้ช่วยที่พร้อมปฏิบัติงานจริง ด้วยแขนกลสองข้างและมือห้านิ้วที่สามารถปฏิบัติภารกิจอันซับซ้อน ที่มาพร้อมระบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบ้านแต่ละหลังได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการออกแบบ LG CLOiD สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัยจริงนั้น ได้ผสมผสานโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เข้ากับรูปทรงที่เอื้อต่อการเคลื่อนที่อย่างสูงสุด
(Mobility-optimized Form Factor) ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีความเสถียรและความแม่นยำสูงแม้ในสภาวะที่มีการรบกวนโดยไม่คาดคิดจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งรับประกันการเคลื่อนที่ที่ราบรื่นและสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ทั่วทั้งบริเวณ
"ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิตของลูกค้าคือข้อได้เปรียบที่สำคัญยิ่งของเรา" นายรยูกล่าว "เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับชีวิตในบ้านแห่งอนาคตผ่านโซลูชันที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์"
โดยเขาได้กล่าวเสริมถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตว่า "ประสบการณ์ AI ของลูกค้าจะไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในขอบเขตของที่อยู่อาศัย แต่จะถูกพัฒนาให้เชื่อมต่อและขยายขอบเขตไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ สถานที่ทำงาน หรือแม้แต่พื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ"
ความเป็นเลิศของอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดดเด่น
แอลจียังได้นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอันหลากหลาย ที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม อาทิ ทีวี OLED เจเนอเรชันใหม่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ LG SIGNATURE ที่ได้รับการพัฒนาด้วย AI ที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกในการใช้งาน
1. ทีวี LG OLED evo W6 Wallpaper
- ดีไซน์บางเฉียบระดับ 9 มิลลิเมตร: สัมผัสความบางเหนือจินตนาการ ที่เกิดจากการออกแบบโครงสร้างภายในใหม่ทั้งหมด และการย่อส่วนประกอบทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างสรรค์ทีวีที่บางเฉียบ แนบสนิทไปกับผนังราวกับเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน
- เทคโนโลยีภาพ Hyper Radiant Color: พลิกนิยามความสมจริง ด้วยการแสดงผลสีดำที่ดำสนิทยิ่งขึ้น สีสันสมบูรณ์แบบ และความสว่างที่เหนือกว่าพร้อมลดการสะท้อนแสงรบกวน เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น
- เทคโนโลยี True Wireless: ปลดปล่อยทุกข้อจำกัดด้วยเทคโนโลยีไร้สายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีวีรุ่นนี้มีความบางเป็นพิเศษ และครองตำแหน่งทีวี OLED แบบไร้สายที่บางที่สุดในปัจจุบัน
2. ตู้เย็น LG SIGNATURE
- สนทนาได้เหมือนคุยกับคน (Conversational AI): สามารถเข้าใจและตอบโต้บทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติและให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานถามว่า "สวัสดีแอลจี จะเก็บเนื้อยังไงให้สดนานหนึ่งสัปดาห์?" ระบบ AI อัจฉริยะก็จะแนะนำพร้อมตั้งค่าโหมดที่เหมาะสมที่สุดให้โดยอัตโนมัติ
- ระบบจำแนกส่วนผสม (Ingredient Recognition): ระบบจำแนกวัตถุดิบอัจฉริยะ ช่วยแนะนำสูตรอาหารส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย โดยอิงจากวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในตู้เย็น
3. เตาอบ LG SIGNATURE Oven Range
- Gourmet AI: ระบบ AI ที่สามารถจำแนกวัตถุดิบ พร้อมแนะนำเมนูอาหารรสเลิศกว่า 80 สูตรได้อัตโนมัติ ทำให้การทำอาหารทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
LG CLOiD: เมื่อ AI in Action เปลี่ยนบ้านให้เป็น Zero Labor Home อย่างแท้จริง
ซึ่งแอลจีได้สาธิตให้เห็นถึงการทำงานของแนวทาง "AI in Action" ในสถานการณ์จริง ผ่านภาพยนตร์สั้นจำลองชีวิตประจำวัน ดังนี้
1. ฉลาดรู้ใจและแนะนำก่อนใคร (Contextual Awareness and Proactive Suggestion): ระหว่างเดินทางกลับบ้าน เมื่อคุณแจ้งผ่านแอป ThinQ™ ว่า "ฉันใกล้จะถึงบ้านแล้ว" LG CLOiD จะทำการประมวลผลข้อมูลจากกิจวัตรการวิ่งจ็อกกิ้งปกติของผู้ใช้ร่วมกับพยากรณ์อากาศที่มีฝนตก และเสนอแผนทางเลือก: "เปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายในร่มแทนการวิ่งจ็อกกิ้งดีหรือไม่?"
2. จัดการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ (Orchestrated Task Handling): ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าบ้าน LG CLOiD ได้จัดการเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำ และนำชุดออกกำลังกายออกจากเครื่องอบผ้ามาเตรียมไว้ให้
3. ผู้ช่วยส่วนตัวที่ดูแลทุกเรื่อง (Ambient Assistance for Daily Tasks): LG CLOiD ยังรับหน้าที่จัดการงานบ้านอื่นๆ ทั้งการพับผ้า จัดข้าวของในครัว และเรียงลำดับงานต่างๆ ให้เสร็จสรรพ ช่วยให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ปลดเปลื้องทั้งภาระทางกายและทางใจ
ทั้งหมดนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของแอลจี ที่มุ่งมั่นให้หุ่นยนต์ประจำบ้านวิวัฒนาการไปสู่การเป็น เอเจนต์ดูแลสิ่งรอบตัว (Ambient-care Agent) ที่คอยสนับสนุนการดำเนินชีวิตประจำวันภายในบ้านที่ไม่ต้องออกแรง หรือ Zero Labor Home นั่นเอง
การขยายโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สู่ยานยนต์และพื้นที่เชิงพาณิชย์
วิสัยทัศน์ของแอลจีไม่ได้หยุดอยู่แค่ในที่อยู่อาศัย แต่กำลังขยายศักยภาพของ "Affectionate Intelligence" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทุกมิติของชีวิตทั้งในยานยนต์ สถานที่ทำงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศอัจฉริยะที่เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์
- โซลูชันสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ในฐานะสถาปนิกแห่งประสบการณ์ (Experience Architect) แอลจีได้เปลี่ยนยานพาหนะให้กลายเป็นพื้นที่อัจฉริยะส่วนตัว ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์ม Generative AI แบบ Multimodal บนอุปกรณ์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบติดตามการจ้องมอง (Gaze-tracking Systems) การเชื่อมต่อความบันเทิงจากบ้านสู่รถยนต์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ และจอแสดงผลแบบปรับเปลี่ยนได้ (Adaptive Displays) โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้าน AI จากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคมาสร้างสรรค์ยานยนต์ที่เข้าใจผู้โดยสารอย่างแท้จริง
- HVAC สำหรับยุค AI: โซลูชันการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC) ของแอลจีกำลังได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นด้วย AI โดยบริษัทกำลังเสริมสร้างบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล AI (AI Data Center) ซึ่งรวมถึงโครงการระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง GRC (ด้านการระบายความร้อนแบบจุ่ม หรือ Immersion Cooling) และ Flex (ด้านโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล)
นอกจากนี้ LG CLOiD ยังสะท้อนถึงคำมั่นสัญญา Life’s Good ของแอลจี โดยเจ้าหุ่นยนต์อัจฉริยะได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า "ภาพอนาคตที่เราได้เห็นร่วมกันในวันนี้ คือโลกที่เทคโนโลยีจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าที่มีความหมายให้แก่มนุษย์ และด้วยแนวทาง 'AI in Action' ของแอลจี ชีวิตในทุกๆ วันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ดีขึ้น แต่จะเปี่ยมด้วยความหมาย และอบอวลไปด้วยความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง"
#LGTH #LifesGood
