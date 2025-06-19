We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี ส่ง xboom Grab และ xboom Bounce ลงตลาดไทย
แอลจี ส่ง xboom Grab และ xboom Bounce ลงตลาดไทย ลำโพงพกพาสุดล้ำที่มาพร้อม AI และเสียงซิกเนเจอร์จาก will.i.am
‘LG xboom by will.i.am’ นวัตกรรมที่ผสานแฟชั่นและเทคโนโลยีอย่างลงตัว
ออกแบบมาเพื่อคนรักดนตรีที่มีสไตล์
กรุงเทพฯ, 19 มิถุนายน 2568 – หลังจากสร้างกระแสครั้งใหญ่ในงาน CES 2025 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แอลจี ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว xboom Grab และ xboom Bounce ลำโพงพกพา 2 รุ่นจากซีรีส์พิเศษ ‘LG xboom by will.i.am’ เข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเผยราคาและช่องทางจำหน่ายครั้งแรก หลังจากที่แฟนเทคโนโลยีไทยรอคอยมาตั้งแต่การประกาศความร่วมมือกับ will.i.am ศิลปินฮิปฮอประดับโลกและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น ‘Experiential Architect’ โดยเขามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ xboom ด้วยแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมป๊อปและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเขา ความร่วมมือนี้ช่วยเติมเต็มเอกลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ xboom ที่ผสานแฟชั่นและเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัว
“การได้ร่วมงานกับแอลจี ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ล้ำสมัยและเต็มไปด้วยพลัง ซึ่งตอบโจทย์คอมมูนิตี้คนรักดนตรีในวงกว้าง และด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของเรา เราเชื่อว่าจะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่นผ่าน LG xboom ที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมโยงและแบ่งปันความหลงใหลในเสียงดนตรีได้อย่างไร้ขีดจำกัด” will.i.am กล่าว
สำหรับลูกค้าชาวไทย แอลจีได้เปิดตัวลำโพง xboom by will.i.am 2 รุ่น ที่มาพร้อมคุณสมบัติและดีไซน์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของคนรักเสียงเพลง ดังนี้
xboom Grab: ลำโพงพกพาที่พร้อมไปกับคุณทุกจังหวะชีวิต
xboom Grab คือลำโพงพกพาขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะใช้งานในบ้านหรือกลางแจ้ง ด้วยมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 และความทนทานที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทางทหาร (MIL-STD 810H) ทำให้ลำโพงรุ่นนี้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง 20 ชั่วโมง ให้คุณสนุกกับเสียงเพลงได้อย่างต่อเนื่องตลอดวัน อีกทั้งยังมีดีไซน์สายคล้องปรับระดับได้ เพิ่มความสะดวกในการพกพาไปได้ทุกที่ เทคโนโลยี Adaptive Sound ของแอลจียังช่วยปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับพื้นที่และบรรยากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกเพลงโปรดของคุณเต็มไปด้วยพลังและรายละเอียดที่ลงตัวในทุกช่วงเวลา
xboom Bounce: เสียงทรงพลังที่มาพร้อมสไตล์สุดล้ำ
xboom Bounce ผสมผสานเสียงทรงพลังเข้ากับดีไซน์ที่โดดเด่น มอบประสบการณ์เสียงเบสหนักแน่นและคมชัด ด้วยการส่งพลัง 30 วัตต์สำหรับ Woofer และ 10 วัตต์สำหรับ Tweeter พร้อม Dome tweeter จาก Peerless ที่ช่วยเพิ่มความละเอียดของเสียงแหลม ลำโพงรุ่นนี้รองรับการใช้งานได้ทั้งในบ้านและกลางแจ้ง ด้วยมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 และความทนทานที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทางทหาร (MIL-STD 810H) เทคโนโลยี Adaptive Sound ยังช่วยปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับบรรยากาศและพื้นที่การใช้งานได้อย่างชาญฉลาด อีกหนึ่งจุดเด่นคือแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง 30 ชั่วโมง ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้สุดมันส์หรือช่วงเวลาผ่อนคลาย xboom Bounce พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์ของคุณด้วยเสียงที่สมบูรณ์แบบ
ลำโพง xboom Grab พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 4,990 บาท และ xboom Bounce มาในราคา 6,990 บาท สำหรับ LG Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10% โดยสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ และ lg.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.lg.com/th/speakers/xboom/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
