บอกลากลิ่นอับ ความชื้น ผ้าไม่แห้ง! ขจัดทุกปัญหาหน้าฝนกวนใจด้วยเครื่องลดความชื้น ไอเทมที่ควรมีติดบ้าน
กรุงเทพฯ, 12 มิถุนายน 2568 – ในปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าที่ผ่านมาและมีแนวโน้มยาวต่อเนื่องไปอีกหลายเดือน จะเห็นได้ว่าเราต่างเผชิญกับมรสุมฝนฟ้าคะนอง หรือ อากาศอบอ้าวชวนไม่สบายตัว นั่นเป็นเพราะความชื้นในอากาศมีปริมาณสูงมากกว่าปกตินั่นเอง ปัญหากวนใจตามมายามฝนตก ท้องฟ้าไม่มีแดดที่หลายๆ คนต้องเจอคือเสื้อผ้าที่ตากไม่แห้ง กลิ่นอับชื้นในมุมที่แสดงแดดส่องไม่ถึง และที่สำคัญคือเชื้อราและแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมดังกล่าว เป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง
แต่ข้อกังวลใจต่างๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรมเครื่องลดความชื้น LG PuriCare ที่ช่วยปรับสมดุลความชื้นในอากาศ ด้วยการดูดอากาศชื้นเข้าสู่เครื่องผ่านแผ่นกรองสิ่งสกปรก และกระบวนการทำให้ไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำลงในถังเก็บน้ำ แล้วจึงปล่อยอากาศที่แห้งสบายและสะอาดกลับสู่ห้อง โดยสามารถดึงความชื้นออกจากอากาศได้มากถึง 30[1] ลิตรต่อวัน เลยทีเดียว จึงช่วยจัดการปัญหากวนใจภายในบ้านที่มาพร้อมกับหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมดกังวลตากผ้าไม่แห้ง ส่งกลิ่นเหม็นอับ แม้ในวันไม่มีแดด
ข้อกวนใจสำคัญของหลายๆ คนในหน้าฝนคือเสื้อผ้าที่ไม่ยอมแห้ง แม้จะตากทิ้งไว้กลางแจ้งหลายวัน บางคนอาจต้องย้ายเข้ามาตากในบ้านและเสริมด้วยการเปิดพัดลมช่วยเป่าผ้าให้แห้ง หรือชาวคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด การตากผ้า ช่วยหน้าฝนก็เป็นปัญหาใหญ่ของชาวคอนโดเช่นกัน เพราะอาจยังมีจุดที่แห้งไม่สนิท ยังคงมีความชื้นอยู่ในเนื้อผ้า การใช้เครื่องลดความชื้นจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างตรงจุด เพียงเปิดเครื่องลดความชื้น LG PuriCare ใช้โหมด Laundry เมื่อตากผ้าในห้อง ช่วยลดเวลาการตากผ้า ทำให้ผ้าแห้งสนิท หมดปัญหากลิ่นเหม็นอับไม่พึงประสงค์ และที่สำคัญผ้าไม่ยับและหดตัวอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ผ้าแห้งแล้วแต่จัดเก็บในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท ในช่วงหน้าฝนก็ยังมีโอกาสเกิดกลิ่นอับได้ เครื่องลดความชื้นแอลจีก็มีโหมดเป่าแห้งเฉพาะจุด Shoes Dry Y-Hose ใช้คู่กับสายเป่ารูปตัว Y ใช้ได้รองเท้าให้แห้งเร็วทันใจไม่ง้อแดด และสายเป่ารูปตัว T (Closet Dry T-Hose) ลดความชื้นจากตู้เสื้อผ้าหรือลิ้นชัก มั่นใจได้ว่าคุณจะได้สวมเสื้อผ้าแห้งสนิทแน่นอน
[1] รุ่นที่ทดสอบ MD19GQGA1 อุณหภูมิ 30 องศา ค่าความชื้น 80% ระยะเวลาทดสอบ 24 ชั่วโมง
ลดสาเหตุการเกิดภูมิแพ้ ผ่อนคลายสบายตัว หายใจสะดวก
ในวันที่ฝนตกความชื้นสูง หลายๆ คนจะเริ่มรู้สึกอึดอัดหายใจลำบาก หรือรู้สึกเหนียวเหนอะหนะไม่สบายตัว ยิ่งไปกว่านั้น ท่ามกลางสภาพอากาศเช่นนี้บรรดาไรฝุ่น สปอร์เชื้อรา และแบคทีเรียสามารถเติบโตและกระจายตัวได้ไว เป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาการจาม น้ำมูกไหล หรือผิวหนังเกิดผื่นคัน ซึ่งเครื่องลดความชื้นแอลจีไม่เพียงแต่ลดความชื้นในอากาศ แต่ยังมาพร้อมฟิลเตอร์กรองอากาศ HEPA H13 *อุปกรณ์เสริม ที่ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก และยังมีระบบ Auto Cleaning ไล่ความชื้นที่ตกค้างอัตโนมัติ ทำให้อากาศในบ้านสะอาดและปลอดภัย ลดการเติบโตของไรฝุ่นและเชื้อราต่างๆ หมดปัญหาเรื่องกลิ่นอับและอาการหายใจไม่สะดวกหรือรู้สึกไม่สบายเนื้อตัว
ดูแลครอบคลุมถึงสัตว์เลี้ยง บ้านไหนมีน้องหมาแมวไม่ควรพลาด
ความชื้นสูงในอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบถึงเพียงแค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอีกด้วย โดยเฉพาะน้องหมาและน้องแมวพันธุ์ขนยาวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราได้ง่าย ตามมาด้วยปัญหาเรื่องกลิ่นสัตว์เลี้ยงที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเวลาฝนตก หรือเรื่องที่หลายๆ คนอาจมองข้ามอย่างอาหารสัตว์เลี้ยงที่เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เมื่อเจอความชื้นก็อาจเกิดเชื้อราปนเปื้อน บ้านไหนที่เลี้ยงแมวก็อาจต้องพบเจอปัญหาทรายแมวกักเก็บความชื้นเข้าไป ทำให้ประสิทธิภาพลดลงจนอาจส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งทางออกสำหรับข้อกวนใจต่างๆ นี้ก็คือการหาเครื่องลดความชื้นที่มีคุณภาพตั้งไว้บริเวณที่สัตว์เลี้ยงอยู่เป็นประจำ ดูแลเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกสมาชิกในครอบครัว
จัดการทุกปัญหา ให้ทุกข้อกังวลกลายเป็นเรื่องเล็ก ด้วยเครื่องลดความชื้น LG PuriCareไอเทมไม่ลับที่ควรมีติดบ้านในหน้าฝนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เครื่องลดความชื้น LG PuriCare มีจำหน่ายสองรุ่น MD16GQSA1 และรุ่น MD19GQGA1 ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://www.lg.com/th/dehumidifier/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 0-2057-5757 และติดตามข่าวสารกิจกรรมจากแอลจีได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
