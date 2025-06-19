We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีเปิดไลน์อัปตู้เย็น Multi-door ใหม่ล่าสุด โชว์ดีไซน์พิเศษเอาใจชาวเอเชียโดยเฉพาะ!
แอลจีเปิดไลน์อัปตู้เย็น Multi-door ใหม่ล่าสุด โชว์ดีไซน์พิเศษเอาใจชาวเอเชียโดยเฉพาะ!
กรุงเทพฯ, 26 มิถุนายน 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามสโลแกน “Life’s Good.” ด้วยการเปิดตัวไลน์อัปตู้เย็นหลายประตู (Multi-door) รุ่นใหม่ล่าสุด ชูจุดเด่นดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเอเชียโดยเฉพาะ ทั้งสัดส่วนช่องแช่เย็นที่ใหญ่ขึ้น จุของได้มากขึ้น แต่ไม่เพิ่มขนาดให้กินพื้นที่ พร้อม Fresh Tray กล่องจัดเก็บวัตถุดิบที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายแบบ สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบหลากหลายชนิดที่เป็นเคล็ดลับความอร่อยของอาหารจานเด็ดของชาวเอเชีย
ไลน์อัปตู้เย็น Multi-door รุ่นใหม่นี้ โดดเด่นด้วยความจุขนาดใหญ่ของตู้แช่เย็น ที่มีการปรับสัดส่วนช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งเป็นอัตราส่วน 71.5:28.5 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ได้มาจากผลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคในเอเชียที่อยากได้ช่องแช่เย็นขนาดใหญ่ไว้เก็บรักษาวัตถุดิบมากขึ้น แอลจีจึงปรับความจุของช่องแช่เย็นให้มากขึ้น และลดความจุของช่องแช่แข็งลง จึงทำให้ตู้แช่เย็นของตู้เย็นแอลจีสามารถจุของได้มากขึ้นในไซส์ที่ไม่ต่างจากเดิม จึงไม่กินพื้นที่และไม่ทำให้ห้องครัวดูแออัด
อีกฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชาวเอเชียโดยเฉพาะคือ Fresh Tray หรือกล่องจัดเก็บวัตถุดิบที่สามารถใช้งานได้หลายแบบ อาหารของชาวเอเชียมักมีส่วนผสมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศ ซอส และผักใบอ่อนต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีวิธีเก็บรักษาหลายแบบแตกต่างกันไป Fresh Tray จึงถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายแบบตามความต้องการ เพื่อคงความสดใหม่ให้ดีที่สุดนั่นเอง
ไม่เพียงฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อชาวเอเชีย ตู้เย็นไลน์อัปใหม่ของแอลจียังมาพร้อมเทคโนโลยีความเย็นเพื่อรักษาความสดใหม่และสุขอนามัย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของแอลจีโดยเฉพาะอย่าง Linear Cooling ที่ช่วยรักษาความคงที่ของอุณหภูมิให้มีความผันผวนไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส และเทคโนโลยี Door Cooling+ เพื่อการทำความเย็นที่สม่ำเสมอและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี FRESH Converter+ ให้เลือกตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบแต่ละประเภท และ Hygiene Fresh+ ที่ช่วยขจัดกลิ่นและกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.999%
นอกเหนือจากฟังก์ชันและเทคโนโลยีแล้ว ตู้เย็น Multi-door ไลน์อัปใหม่ของแอลจียังมาพร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบาย เช่น Cleaning Time ฟังก์ชันการทำความสะอาดตู้เย็นแบบไม่ต้องถอดปลั๊ก โดยเมื่อเลือกเปิด Clean Mode ตู้เย็นจะปิดระบบลมเย็นและปิดเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดประตูนานเกินไป พร้อมเปิดไฟ LED ภายในตู้เย็นโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบเวลา 15 นาที ระบบความเย็นจะกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติ จึงทั้งสะดวกสบายและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Ice Maker) ที่กดน้ำบริเวณบานประตู พร้อมด้วยหน้าต่าง InstaView ที่ช่วยให้มองเห็นวัตถุดิบภายในตู้เย็นด้วยการเคาะเบาๆ เพียง 2 ครั้งอีกด้วย
ไลน์อัปตู้เย็น Multi-door ของแอลจีมาพร้อมตู้เย็นถึง 3 ดีไซน์ด้วยกัน นำโดยรุ่นไฮไลต์อย่างรุ่น GV-K25FFGEB ที่มีนวัตกรรม Instaview พร้อมฟังก์ชันและเทคโนโลยีครบครัน ส่วนอีกสองรุ่น ได้แก่ รุ่น GV-V25FFGRB เป็นนวัตกรรม Instaview แบบที่ไม่มีที่กดน้ำบริเวณประตูแต่เทคโนโลยีและฟังก์ชันต่างๆ ยังครบครัน และรุ่น GV-B25FFGDB เป็นดีไซน์แบบไม่มีที่กดน้ำและไม่มีหน้าต่าง InstaView แต่ยังมีเทคโนโลยีและฟังก์ชันอื่นๆ อย่างครบถ้วน ผู้สนใจสามารถซื้อสินค้าได้ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ www.lg.com/th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757 พร้อมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
- PREVIOUSบอกลากลิ่นอับ ความชื้น ผ้าไม่แห้ง!12/06/2025
- NEXT
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/new_lg_multi_door_refrigerator_line_upisCopied
paste