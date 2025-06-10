แอลจีชวนพนักงานปลุกพลัง เปิดตัวโครงการ LG Running Crew

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีชวนพนักงานปลุกพลัง เปิดตัวโครงการ LG Running Crewตอกย้ำพันธกิจ Life’s Good มุ่งสร้างชีวิตดีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
กรุงเทพฯ, 10 มิถุนายน 2568 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังบวกอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “Life’s Good” ผ่านการเปิดตัว ‘โครงการ LG Running Crew’ กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่ ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการทำงานเท่านั้น แต่ยังใส่ใจในการดูแลตัวเองทั้งกายและใจ
โครงการ LG Running Crew เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ของแอลจี ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานอย่างรอบด้าน โดยสอดคล้องกับแนวคิด A.C.E. ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการทำงานที่องค์กรยึดถือ ได้แก่ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Aim for Clarity) การลงมือทำด้วยความคล่องตัว (Conduct with Agility) และความเป็นเลิศในทุกขั้นตอน (Excellence in Process) แอลจีเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และยังเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมออกกำลังกาย แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความมุ่งมั่นให้กับพนักงานทุกคนในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเข้าร่วมงานวิ่ง “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2568 โดยแอลจีเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การมีเป้าหมายร่วมกันและการลงมือทำอย่างจริงจังนี้ จะช่วยหล่อหลอมให้พนักงานมีทั้งพลังกายและพลังใจที่พร้อมขับเคลื่อนตนเองและองค์กรไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมาโดยตลอด เราเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ โครงการ LG Running Crew เป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นของเราในการดูแลคนของเราให้เติบโตและมีความสุขไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร”
สำหรับแอลจีแล้ว “Life’s Good” ไม่ใช่เพียงสโลแกนเชิงการตลาดเท่านั้น แต่คือดีเอ็นเอสำคัญที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งพนักงานและผู้บริโภคในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เปิดรับสิ่งดี ๆ และร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน แอลจีจึงมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุก ท้าทาย และเติมเต็มชีวิตการทำงานให้มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มองหางานที่ไม่เพียงให้โอกาสในการเติบโต แต่ยังให้คุณค่าทางใจ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตอย่างแท้จริง
