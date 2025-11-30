We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องปรับอากาศ SEQ13A และเครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 19 พร้อมชุดฟิลเตอร์กรองอากาศ
- แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,200 BTU LG DUALCOOL AI Air รุ่น SEQ
- เครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 19 รุ่น MD19GQGA1 19 ลิตร
- ชุดฟิลเตอร์กรองอากาศ (Air Purification Kit) สำหรับเครื่องลดความชื้น LG Puricare
คุณลักษณะเด่น
ทั่วไป - ประเภทผลิตภัณฑ์
ติดผนัง
การประหยัดพลังงาน - ระดับพลังงาน
1 ดาว
ความสะดวก - ThinQ(Wi-Fi)
ใช่
การฟอกอากาศ - ไอออนไนเซอร์
ใช่ (4G)
สเปคทั้งหมด
ทำความเย็น
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)
มี(6 ระดับ)
4 ทิศทาง
ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ซ้ายและขวา)
ใช่ (5 ขั้นตอน)
ความเร็วพัดลม
5 ขั้นตอน + ธรรมดา
กำลังในการทำความเย็น
ใช่
Jet Mode
ใช่
Soft Air
ใช่
การฟอกอากาศ
ไอออนไนเซอร์
ใช่ (4G)
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8851434640599
การทำตามข้อกำหนด
เดือนที่เปิดตัว (YYYY-MM)
2025-01
ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)
LG Electronics
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
S3-Q120AKDA
ประเภทผลิตภัณฑ์ & ชื่อรุ่น
C/O (S3-Q120AKDA)
ความสะดวก
รีสตาร์ทอัตโนมัติ
ใช่
โหมดพัดลม
ใช่
สวิตช์ปุ่มเปิดหน้าเครื่อง
ใช่
เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ(24 ชม.)
ใช่
รีโมทคอนโทรล
ใช่
การทำงานอัตโนมัติ
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ(Wi-Fi)
ใช่
การควบคุมด้วยเสียง (อุปกรณ์ภายนอก)
ใช่
การลดความชื้น
เซ็นเซอร์ตรวจความชื้น
ใช่
การลดความชื้น
ใช่
การออกแบบ
สี(ตัวเครื่อง)
สีขาว
สี(ช่องลมบานสวิง)
ดำ
จอแสดงผล
88ฮิคดัน
การประหยัดพลังงาน
ระดับพลังงาน
1 ดาว
การควบคุมพลังงานอัจฉริยะ
ใช่
การตรวจสอบพลังงาน
ใช่
ตัวควบคุมการใช้พลังงาน
ใช่
Window Opening Detection
ใช่ (ThinQ เท่านั้น)
แผ่นกรอง
แผ่นกรองฝุ่นละเอียด
ใช่
แผ่นกรองขั้นต้น
ใช่
แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ
ไม่ระบุ
ทั่วไป
ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
799x307x235
กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)
3957
กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
3605 / 645
การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
1150 / 200
ระบบแอร์ HVAC
ใบรับรองจากต้นทาง
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)
10.2
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(ปอนด์)
22.5
ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
717x495x230
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)
21.6
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(ปอนด์)
47.6
ประเภทผลิตภัณฑ์
ติดผนัง
ประเภทสินค้า ย่อย
อินเวอร์เตอ
แรงดันไฟเข้าที่กำหนด(โวลต์, เฮิรตซ์)
220, 50
ประเภทสารทำความเย็น
R32
ความสะอาด
ไล่ความชื้นในแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
ใช่
การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ใช่
ยูนิตภายนอก
ชื่อรุ่นยูนิตภายนอก
S3UQ120AKDA
สเปคทั้งหมด
อุปกรณ์เสริม
Continuous Drain Hose
ถังเก็บน้ำ / ท่อน้ำทิ้ง
คุณสมบัติ
Automatic Defrost System
มี
Automatic Shut-Off System
มี
Auto Dehumidifying
มี
Bucket Full Indicator
มี
Bucket Loading Direction
ด้านข้าง
Easy Roll Caster
มี
Fan Speed Adjust
สูง / ต่ำ
Fan Type
พัดลมแบบโพรงกระรอก
Ionizer
มี
Low Temperature Operation
5℃
Overheat Protection System
มี
Timer
1 ชั่วโมง – 8 ชั่วโมง
BASIC SPEC.
Bucket (Size / Full, L)
5.3
Color
สีขาว + (ด้ามจับ) สีชมพูทอง
Compressor Type
Dual Inverter Compressor
Dehumidification(L/day)-26.7℃/RH60%
19
Dehumidification(L/day)-30℃/RH80%
30
Display(Method)
แตะ + LED
Energy Grade
Grade 1
Noise (High / Low, dB)
39/33
DIMENSION & WEIGHT
Dimensions_Net -WxHxD (mm)
415 x 715 x 296
Dimensions_Shipping -WxHxD (mm)
481 x 785 x 362
[EW01] Weight_Net (kg)
16.7
[EW02] Weight_Shipping (kg)
19.7
SMART FEATURES
[App] Remote Control
ไม่มี
[App] Scheduler
ตั้งเวลา เปิดปิด
Energy Consumption Report
มี
Smart Diagnosis
มี
ThinQ(Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
