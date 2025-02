1) AI Air

- AI Air สามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ ได้

- AI Air สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมดทำความเย็นและทำความร้อน

- ขณะใช้งาน AI Air ความเร็วพัดลมและทิศทางลมจะปรับโดยอัตโนมัติตามสถานการณ์ และ AI Air จะปิดเมื่อทิศทางลมเปลี่ยน

- ก่อนใช้งาน AI Air ขอแนะนำให้ถ่ายภาพพื้นที่ด้วย LG ThinQ หรือกำหนดตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศและผู้อยู่อาศัยในห้อง

- เมื่อเปิดใช้งาน AI Air เซ็นเซอร์เรดาร์จะตรวจจับตำแหน่งของผู้อยู่อาศัยและเปิดใช้งานการไหลเวียนของอากาศโดยตรง/โดยอ้อมโดยอัตโนมัติ

- ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์เรดาร์สูงสุด 5 เมตร และอาจมีความแตกต่างในระยะการตรวจจับขึ้นอยู่กับการติดตั้งและสภาพแวดล้อมการใช้งานของผลิตภัณฑ์

2) ลมอ่อน

- ในโหมดลมอ่อน ช่องระบายอากาศด้านล่างจะปิด และช่องระบายอากาศด้านหน้าจะทำหน้าที่ให้ลมไหลเวียนโดยอ้อม

- คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมด Cool/Fan/AI Air เท่านั้น

- เมื่อใช้งานในโหมด AI Air ฟังก์ชันลมอ่อนจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมในห้อง

- หากต้องการใช้ฟังก์ชันลมอ่อนเพียงอย่างเดียว สามารถเปิดใช้งานด้วยตนเองโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ

- สามารถตั้งค่าอุณหภูมิของลมไหลเวียนบน LG ThinQ ได้เฉพาะเมื่อใช้โหมดลมอ่อนเท่านั้น ไม่ใช่ระหว่างโหมด AI Air

- เมื่อใช้โหมดลมอ่อนเท่านั้น อุณหภูมิห้องต่ำสุดที่สามารถตั้งค่าได้คือ 24°C

4)DUAL Vane

-วันที่ 2023.10

-เงื่อนไขการทดสอบ: ห้องทดสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเครื่องปรับอากาศ LG ขนาด 20.9㎡/ 50.1㎥ โหมดเจ็ต อุณหภูมิภายในห้อง (33±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ ในโหมดทำความเย็น อุณหภูมิภายในห้อง (12±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ ในโหมดทำความร้อน

-วิธีทดสอบ: การวัดเวลาที่จำเป็นในการลด 5℃ (เพื่อทำความเย็น)/เพิ่มขึ้น 5℃ (เพื่อทำความร้อน) จากอุณหภูมิห้องเฉลี่ยเริ่มต้น

-รุ่นทดสอบ: S3-M12KL2MB (แพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG - ใบพัดเดี่ยว), S3-M121L1C0 (แพลตฟอร์มใหม่ของ LG - DUAL ใบพัด)

-ผลการทดสอบ: แพลตฟอร์มใหม่ของ LG (ใบพัดคู่) มีความเร็วในโหมดทำความเย็นเร็วขึ้นถึง 23% และในโหมดทำความร้อนเร็วขึ้น 6% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG (ใบพัดเดี่ยว) ตามเงื่อนไขการทดสอบ

-ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานจริง

4)ยาวขึ้น 22%

-วันที่ 6/2023 ผลการวัดในศูนย์ R&D เครื่องปรับอากาศ LG

-เงื่อนไขการทดสอบ: ความสูงในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 1.8 ม. การไหลของอากาศในโหมดเจ็ต มุมใบพัด P1

-วิธีการทดสอบ: การใช้หัววัดการไหลของอากาศ การวัดจะดำเนินการทุกๆ 0.2 ม. จากความสูง 0.1 ม. ถึง 1.7 ม. ระยะการไหลของอากาศสูงสุดจะถูกกำหนดโดยการวัดความเร็วการไหลของอากาศเป็นเวลา 180 วินาทีในแต่ละจุด โดยพิจารณาว่าการไหลของอากาศจะถึงแล้วหากความเร็วเกิน 0.25 ม./วินาที นานกว่า 50% ของเวลา

-รุ่นการทดสอบ: S3-M121L1C0(แพลตฟอร์มใหม่ของ LG-ใบพัดคู่)

-ผลการทดสอบ: ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่เสนอ ระยะการไหลของอากาศสูงสุดได้รับการยืนยันว่าเกิน 22 ม.

-ระยะการไหลของอากาศของแพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG-ใบพัดเดี่ยว (S3-W18KL33A) สูงถึง 18ม.

-ผลลัพธ์การทำงานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง

5) การควบคุมความชื้นเพื่อความสบาย

- การไหลเวียนของอากาศจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน

- ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ผ่านรีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ

- ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการได้เท่านั้น (ความชื้นจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ)

6)Sleep Timer+

-Sleep Timer+ จะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของคุณในขณะที่ขับรถในโหมดสลีป

-หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Sleep Timer+ คุณต้องตั้งค่าเป็นครั้งแรกผ่าน LG ThinQ

-Sleep Timer+ ใช้ได้เฉพาะในโหมดทำความเย็นเท่านั้น

-ความแรงของการไหลเวียนอากาศจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและสามารถปรับผ่าน LG ThinQ ได้

-ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของ Sleep Timer+ คือ 22~28°C

7)kW Manager

- ฟังก์ชัน "kW Manager" สามารถใช้งานได้ในโหมดการทำงานทั้งหมด รวมถึงโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้น โหมดพักเครื่อง และโหมดเจ็ต ยกเว้นโหมดทำความร้อน

- ในช่วงเวลาที่กำหนด จะมีการตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สะสมไว้ และดำเนินการจำกัดประสิทธิภาพ (การใช้ไฟฟ้า) สำหรับช่วงเวลาที่เหลือ

- หากปริมาณไฟฟ้าที่สะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกินเวลาใช้งานประจำวัน จะมีการคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่เหลือใหม่เป็นจำนวนวันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน

- ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ผ่าน LG ThinQ เท่านั้น

- หากปริมาณไฟฟ้าที่สะสมไว้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเกินจำนวนเป้าหมาย ฟังก์ชันจะถูกปล่อยออกและเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานทั่วไปพร้อมการแจ้งเตือน LG ThinQ

8) การตรวจจับหน้าต่างเปิด

- การตั้งค่าเริ่มต้นจะปิดอยู่เมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าได้ผ่าน LG ThinQ เท่านั้น

- “การตรวจจับหน้าต่างเปิด” ใช้งานได้ในโหมดทำความเย็นและทำความร้อนเท่านั้น

- ฟังก์ชันนี้ทำงานโดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องอย่างกะทันหันภายในระยะเวลาสั้นๆ (เมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5℃ หรือลดลง 2.5℃ ภายใน 5 นาที)

- เวลาทำงานของโหมดประหยัดพลังงานเริ่มต้นคือ 10 นาที และสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 60 นาทีผ่าน LG ThinQ

9) การทำความสะอาดทั้งหมด

- การทำความสะอาดทั้งหมดสามารถทำงานผ่าน LG ThinQ เท่านั้น

- เมื่อใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดทั้งหมด การสร้างน้ำควบแน่น การทำความสะอาดแบบแช่แข็ง และการทำความสะอาดอัตโนมัติ+ จะทำงานตามลำดับ

- รุ่นที่มีฟังก์ชัน UV จะมีไฟ LED UV เปิดใช้งานระหว่างการทำงานการทำความสะอาดทั้งหมด

- สามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยหยุดการทำงานหรือเปลี่ยนโหมด/การตั้งค่าโดยใช้รีโมทคอนโทรล

- ระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชันการทำความสะอาดทั้งหมดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน

10)Auto Clean+

-Auto Clean+ จะเริ่มฟังก์ชันการอบแห้งโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการทำงานทำความเย็น และจะระบุด้วยสารตกค้างที่เหลืออยู่บนผลิตภัณฑ์

-Auto Clean+ สามารถทำงานในโหมดพัดลมได้นานถึง 20 นาทีโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานการทำงานทำความเย็นก่อนหน้า เพื่อช่วยขจัดความชื้นออกจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

-สภาพการอบแห้งภายในอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในอาคาร

-คุณสามารถเลือกความแรงของการไหลของอากาศผ่าน LG ThinQ เพื่อปรับการไหลของอากาศและเวลาในการอบแห้ง

-Auto Clean+ จะเปิดใช้งานเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

11) การทำความสะอาดด้วยการแช่แข็ง

-TÜV Rheinland Korea ยืนยันว่าโหมดการทำความสะอาดด้วยการแช่แข็งของเครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศ LG มีประสิทธิภาพในการลดแบคทีเรียตามผลการทดสอบในสภาวะการทดสอบที่เสนอ หมายเลขรายงาน KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG

-ผลการทดสอบนี้ได้รับรายงานการทดสอบและอัตราการลด Pseudomonas aeruginosa 99.0% จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง

-สถาบันทดสอบ: TÜV Rheinland

-ช่วงเวลาทดสอบ: 04~05 2023

-รุ่นทดสอบ: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-แบคทีเรียที่ทดสอบ: สูงถึง ได้รับการยืนยันแล้วว่าอัตราการลดจำนวน "Pseudomonas aeruginosa" ได้ถึง 99.0%

-ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ผ่าน ThinQ เท่านั้น

-ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เวลาการทำงานของโหมดทำความสะอาดแบบแช่แข็งอาจนานถึง 65 นาที

12)Plasmaster™ Ionizer++

-The TÜV Rheinland has verified that the Plasmaster™ Ionizer++ removes up to 99.9% of adhering bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) in a test room of 30㎥. The model tested was SW09BAJWAN. The test did not measure the efficiency in removal of bacteria in the air conditioner, and the efficiency in removal of bacteria may differ from actual use conditions.

-Intertek has verified that the Plasmaster™ Ionizer++ removes up to 99.9% of adhering bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) in a test room of 30㎥. The model tested was SW09BAJWAN. The test did not measure the efficiency in removal of bacteria in the air conditioner, and the efficiency in removal of bacteria may differ from actual use conditions.

14)LG ThinQ

-LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ แล้ว

-คุณสมบัติอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น โปรดตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณหรือ LG สำหรับความพร้อมให้บริการ

-Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

-Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ

-ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่เปิดใช้งานด้วยเสียง