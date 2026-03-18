แอร์อินเวอร์เตอร์ 18,000 BTU รุ่น S3-Q18SJ510

1) Active Energy Control
- ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เฉพาะในโหมดทำความเย็นเท่านั้น
- การทำงานจะจำกัดการใช้พลังงานสูงสุดเป็นระดับ 80%, 60% และ 40% ตามลำดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้เลือกใช้พลังงานของคุณและความเย็นจะลงลงตามการเลือกใช้งานพลังงาน หากต้องการความเย็นที่แรงขึ้น กรุณาใช้โหมดทำความเย็นปกติหรือโหมด Jet ภาพแสดงผลบนรีโมตคอนโทรล อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"
2) Auto Clean+
- Auto Clean+ เป่าลมแห้งโดยอัตโนมัติหลังจากปิดการใช้งานเครื่องปัรบอากาศ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการแสดงสถานะบนตัวเครื่อง
- Auto Clean+ เป่าลมแห้ง 20 นาที โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานเครื่องปรับอากาศก่อนหน้า เพื่อช่วยลดการสะสมความชื้นที่คอยล์เย็น (heat exchanger)
- ระยะการทำงานของการเป่าแห้งภายใน อาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิและความชื้นภายในตัวเครื่อง
- Auto Clean+ ตั้งค่าเปิดใช้งานมาจากโรงงาน สามารภใช้งานได้ทันทีโดย ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
3) Gold Fin
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
- ภาพด้านบนใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น
- จากการทดสอบการพ่นละอองเกลือภายใน (salt spray test) พบว่าพื้นที่การกัดกร่อนของ Gold Fin ไม่เกิน 0.02% (ได้ค่าคะแนน 9.8 ขึ้นไป หลังการทดสอบ 500 ชั่วโมง)