We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroBooster ฟรี ฟิลเตอร์
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroBooster ฟรี ฟิลเตอร์
Products in this Bundle: 2
ดูสิว่าเราดูแลคุณอย่างไร
*วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น รายละเอียดบริการและขั้นตอนอาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า
*ค่าบริการและระยะเวลา Subscribe แตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า
*รายละเอียดบริการ Subscribe และค่าบริการ จะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าและเงื่อนไขสัญญา
*กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังคงเป็นของบริษัทตลอดระยะเวลาสัญญา โดยมีระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 5 ปี
*การให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ และการให้บริการดูแลถึงบ้าน อาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า
*การรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา และครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ Subscribe เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน
*การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดอาจมีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กะทัดรัดแต่ทรงพลัง: โซลูชันสำหรับการฟอกอากาศ
แผ่นกรอง Aero V
DUAL Airflow และ Clean Booster
ดีไซน์กะทัดรัดและพรีเมียม
ทำความสะอาดง่าย
แผ่นกรอง Aero V
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ ฟอกอากาศ 360° รอบตัวคุณในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะตั้งไว้ตรงไหน
เครื่องฟอกอากาศสามารถฟอกอากาศได้ครอบคลุมถึง 52.8㎡ ด้วยไส้กรองคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน
DUAL Airflow และ Clean Booster
เติมอากาศสะอาดทุกมุมห้อง
Dual Airflow กระจายลมออกด้านบนและด้านล่าง Clean Booster กระจายอากาศสะอาดได้ไกลถึง 5.5 เมตร ครอบคลุมทุกมุมห้องของคุณอย่างทั่วถึง
UVnano
ใบพัดสะอาดเพื่ออากาศสะอาด
แสง Uvnano กำจัดแบคทีเรียอันตราย 99.998% ²⁾ บนพื้นผิวใบพัดเพื่อความสะอาด
Ionizer
ให้พื้นที่ของคุณสะอาด ปราศจากแบคทีเรีย
ด้วยเครื่องปล่อยประจุอากาศ สารอันตรายจะถูกทำให้เป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมสะอาดและดีต่อสุขภาพ³⁾
การฟอกอากาศที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณ
เลือกแผ่นกรองที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ และควบคุมคุณภาพอากาศได้อย่างง่ายดาย
แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับสัตว์เลี้ยง
แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับลดกลิ่นควัน
แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับไอน้ำมัน
แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดกลิ่นจากสารเคมี
แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดสารก่อภูมิแพ้
Refined Design
เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย
ดีไซน์ที่กะทัดรัดของเครื่องฟอกอากาศ LG ทำให้วางในพื้นที่แคบได้ง่าย ในขณะที่ดีไซน์พรีเมียมช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและประณีต
Space Saver
เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย
ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่แคบ
*พื้นที่: ลดพื้นที่พื้นลงประมาณ 40.31% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม 360 single
- รุ่นเดิม 360 single (Φ343mm): ประมาณ 92,401.31mm²
- รุ่น AeroBooster (Φ265mm): ประมาณ 55,154.59mm²
หน้าจอ LED แบบเรียบหรู
เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย
การควบคุมที่ง่ายดาย หน้าจอเรียบหรูเข้าใจง่าย
Mood lighting
ปรับสีไฟให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ
ปรับสีไฟได้ตามใจตามอารมณ์ พร้อมระดับแสงที่ปรับได้ เพื่อบรรยากาศที่เหมาะกับคุณ
*สามารถเปิดหรือปิด และเปลี่ยนสีผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ (สีไฟของค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนไปตามคุณภาพอากาศ) สีของไฟจะสามารถเปี่ลยนได้ตามสีที่มีบนแอปพลิเคชัน ThinQ เท่านั้น สามารถปรับระดับแสงเพิ่มได้ 20%
One-Touch Detachable Head
เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย
ส่วนที่มีการสะสมของฝุ่นสามารถถอดออกได้ง่าย ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็ว
Filter Replacement Reminder
ระบบเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
ระบบเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าและสามารถประหยัดเวลาได้
LG ThinQ™
การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นกับ LG ThinQ™
ด้วยแอปพลิเคชัน LG ThinQ™ คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากที่ไหน เวลาใดก็ได้
*ภาพและวิดีโอที่แสดงข้างต้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตและอธิบายการใช้งานเท่านั้น โดยอาจมีความแตกต่างจากการติดตั้งและการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
1) การกรองอากาศที่ทรงพลัง
*ลดการเจริญเติบโตของเชื้อรา
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-080951E
-วันที่ทดสอบ: `24.09.11~`24.10.17
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: ISO 16000-36:L2018 ., เวลาทดสอบ1 ชั่วโมง, อุณหภูมิ 22.8±0.5℃, ความชื้น 51.5±1.0%,โหมด Booster , 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด)
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642
-วิธีทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศภายในห้องทดสอบ (ตามขั้นตอนมาตรฐาน)
-ผลการทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศ (Aspergillus brasiliensis)ความเข้มข้นก่อนการใช้งาน: 3.2 × 10⁴ CFU/㎥ ความเข้มข้นหลังการใช้งาน: <10 CFU/㎥ อัตราการลดลง: 99.9%
*ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควันพิษ และสารเคมีในอากาศ
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-078847E
-วันที่ทดสอบ: '24. 9.5~'24.9.30
-รุ่นทดสอบ: AS155GWDL
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±5%, ขนาดห้องทดสอบ 8.0±0.5㎥
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642
-วิธีทดสอบ: การทดสอบอัตราการกำจัด SO₂ และ NO₂ ตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารของ Korea Air Cleaning Association (SPS-KACA002-132:2022)
-ผลการทดสอบ: NO₂: อัตราการกำจัดมากกว่า 99.5% หลังจากการทำงาน 30 นาที, มากกว่า 99.5% หลังจากการทำงาน 60 นาที SO₂: อัตราการกำจัด 80% หลังจากการทำงาน 30 นาที, 99% หลังจากการทำงาน 120 นาที
-โหมดการทดสอบ: โหมด Booster
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
*ลดแบคทีเรีย (เชื้อโรค)
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-058167-02-2
-วันที่ทดสอบ: '24.9.10~24.9.11
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%, fan booster, turbo drive
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)
-วิธีทดสอบ: ลอยเชื้อแบคทีเรียทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้เชื้อแบคทีเรียตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง
มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023
-ผลการทดสอบ: กำจัด Staphylococcus epidermidis ได้ถึง 99.8% ในห้องขนาด 60 ㎥
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
*ลดเชื้อไวรัส
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: 24-058167-02-1
-วันที่ทดสอบ: '24.9.10~24.9.11
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%, fan booster, turbo drive
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Phi-X174 (ATCC13706-B1)
-วิธีทดสอบ: ปล่อยไวรัสทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้ไวรัสตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 30 นาที และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง
มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023
-ผลการทดสอบ: กำจัด Phi-X174 ได้ถึง 98.9% ในห้องขนาด 60 ㎥
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
2) UVnano
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: TBK-2024-009193
-วันที่ทดสอบ: '24.09.04~24.09.07
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: KOTITI
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 20±5℃, ความชื้น 50±10%, fan with low wind, UVC LED (เปิด 6 ชั่วโมง ปิก 1 ชั่วโมง)
-วิธีทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดด้วย UV LED (ลมต่ำ, 1 ชั่วโมง) บนพัดลมทั้งบนและล่าง
การฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพทั้งจากพัดลมบนและล่างใน 1 ชั่วโมง
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Staphylococcus aureus ATCC 6538p
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
-ผลการทดสอบ: Staphylococcus aureus: ด้านบน 99.999%, ด้านล่าง 99.999%
Klebsiella pneumoniae: ด้านบน 99.999%, ด้านล่าง 99.999%
Staphylococcus epidermidis: ด้านบน 99.999%, ด้านล่าง 99.998%
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
4) เซ็นเซอร์ PM 1.0
-ดักจับ 99.999% อนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01µm
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-078042E_M1
-วันที่ทดสอบ: '24. 9.3 ~ '24. 9.9
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้น: 50.0±10.0 %R.H
-โหมดการทำงาน: Turbo
-วิธีทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ไมครอน มีความเสถียรแล้ว ให้เปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงมากกว่า 99.999% และทำการวัดค่าการลดลงระหว่างการทำงาน
(อ้างอิงมาตรฐาน: SPS-KACA 002-0132:2022, เครื่องฟอกอากาศในอาคาร ภาคผนวก A)
-ผลการทดสอบ: กำจัดอนุภาค 99.999% หลังจากทำงานได้ 28 นาที 10 วินาที
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
- เซ็นเซอร์ PM 1.0 ตรวจวัดทั้งฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบ จึงแนะนำให้ทำความสะอาดเลนส์ทุก 2 เดือน
5) AI+ Energy Saving
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: KR24J9U2 001
-วันที่ทดสอบ: '24.10.24 ~ '24.10.25
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: TÜV Rheinland
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±5℃, ความชื้น 55±15%
-วิธีทดสอบ: การใช้พลังงานรวมของแต่ละโหมดการทำงาน (8 ชั่วโมงหลังจาก 15 นาทีจากการเริ่มต้นของแต่ละโหมดการทำงาน)
-ผลการทดสอบ: โหมด AI+ ของเครื่องฟอกอากาศที่ทดสอบมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากกว่าโหมด Smart+ 49.6% (การใช้พลังงานรวม (Wh) โหมด AI+ 28.260Wh Vs. โหมด Smart+ 56.085Wh)
6)LG ThinQ
- ต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการใช้ LG ThinQ
-Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Google LLC.
-Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ
FAQ
Q.
เครื่องฟอกอากาศกำจัดฝุ่น กลิ่นและราหรือไม่?
A.
ระบบฟอกอากาศขั้นสูงของ LG รวมหลายๆเทคโนโลยีไว้เพื่อคุณภาพอากาศที่เหนือกว่า
แผ่นกรอง Aero V, Dual Airflow (กระจายลมออกด้านบนและด้านล่าง), Clean Booster, Uvnano และ Ionizer ทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดอนุภาคอันตราย กลิ่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา สร้างบรรยากาศภายในที่อยู่อาศัยให้สะอาด ดีต่อสุขภาพ และสะดวกสบาย
*โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับ อนุภาคอันตราย กลิ่น ไวรัส แบคทีเรีย
*ยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-080951E
-วันที่ทดสอบ: `24.09.11~`24.10.17
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: ISO 16000-36:L2018 ., เวลาที่ทดสอบ 1ชั่วโมง, อุณหภูมิ 22.8±0.5℃, ความชื้น 51.5±1.0%, โหมด Booster, 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด))
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642
-วิธีทดสอบ: ทดสอบการลดของปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศในห้องทดสอบ (ตามวิธีการ)
-ผลการทดสอบ: ทดสอบการลดของปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ (Aspergillus brasiliensis) ความเข้มข้นก่อนการเปิดใช้งานเป็น 3.2X10^4 CFU/㎥ และความเข้มข้นหลังเปิดใช้งานเป็น <10 CFU/㎥, Reduction rate 99.9%
Q.
Uvnano ของเครื่องฟอกอากาศ LG คืออะไร และมีประสิทธิภาพอย่างไร?
A.
Uvnano คือการรวมกันระหว่างคำว่า UV-C (ultraviolet) และ nanometer (หน่วยของความยาว) แสง Uvnano กำจัดแบคทีเรียอันตรายบนพื้นผิวใบพัดได้ถึง 99.998% ช่วยในการทำความสะอาดแม้ส่วนที่เข้าถึงยาก
*Uvnano
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: TBK-2024-009193
-วันที่ทดสอบ: '24.09.04~24.09.07
-รุ่นทดสอบ: AS55*G***
-สถาบันทดสอบ: KOTITI
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณภูมิ 20±5℃, ความชื้น 50±10%, ใบพัดแบบลมต่ำ, UVC LED (เปิด 6 ชั่วโมงn/ ปิด 1 ชั่วโมง)
-วิธีทดสอบ: กำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วย UV LED (ลมต่ำ 1 ชั่วโมง) ใบพัดบนและล่าง
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ:
Staphylococcus aureus ATCC 6538p
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
-ผลการทดสอบ:
Staphylococcus aureus: บน 99.999%, ล่าง 99.999%
Klebsiella pneumoniae: บน 99.999%, ล่าง 99.999%
Staphylococcus epidermidis: บน 99.999%, ล่าง 99.998%
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
Q.
ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองบ่อยแค่ไหน?
A.
แผ่นกรองควรถูกเปลี่ยนทุกๆ 1 ปี จะมีการเตือนจากเครื่องฟอกอากาศอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง สามารถตรวจสอบรอบการเปลี่ยนแผ่นกรองได้บนเครื่องฟอกอากาศหรือแอปพลิเคชัน LG ThinQ
*ระยะรอบการเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวัน และอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งานจริง
Q.
ฉันจะทำความแผ่นกรองอากาศได้อย่างไร?
A.
ก่อนอื่นต้องแยกกรอบออกจากเครื่อง จากนั้นให้นำฝุ่นออกจากแผ่นกรองชั้นแรกโดยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงแบบนุ่ม และควรระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น
*คำเตือน: ห้ามล้างแผ่นกรองด้วยน้ำ เพราะอาจลดอายุการใช้งาน
Q.
แผ่นกรอง HEPA คืออะไร?
A.
แผ่นกรอง HEPA ย่อมาจาก แผ่นกรอง High-Efficiency Particulate Air ถูกออกแบบเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็กด้วยประสิทธิภาพสูง แผ่นกรอง HEPA ของเครื่องฟอกอากาศ LG ดักจับอนุภาคขนาดเล็กสุด 0.01µm
*ดักจับอนุภาคขนาดเล็กสุด 0.01µm ได้ 99.999%
*หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-078042E_M1
*วันที่ทดสอบ: '24. 9.3~ '24. 9.9
*รุ่นทดสอบ: AS55*G***
*สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
*เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้น: 50.0±10.0 %R.H., โหมด Turbo
*วิธีทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ไมครอน มีความเสถียรแล้ว ให้ใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงเหลือมากกว่า 99.999% และทำการวัดการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน (มาตรฐานอ้างอิง: SPS-KACA 002-0132:2022, เครื่องฟอกอากาศในอาคาร ภาคผนวก A)
*ผลการทดสอบ: กำจัดฝุ่นได้ 99.999% หลังเปิดใช้งาน 28 นาที 10 วินาที
*ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
Q.
วางเครื่องฟอกอากาศไว้ตรงไหนดี?
A.
ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 1 เมตร หากไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการดูดอากาศ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของฟังก์ชันการฟอกอากาศ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ, ความชื้น ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นระหว่าง 40% ถึง 70% ห้ามติดตั้งในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือใกล้แสงสว่างที่จ้าเกินไป
- เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroBooster
- HEPA Filter สำหรับเครื่องกรองอากาศ PuriCare™ AeroTower
สเปคทั้งหมด
สเปคทั่วไป
สี
Essence White
ปริมาณลม (สูง/ต่ำ, CFM)
No
CADR (CMH)
411
CADR (CMM)
6.86
พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)
52.8
จอแสดงผล (วิธีการ)
LED + ปุ่มสัมผัส
ระดับพลังงาน
มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น
ดีไซน์ภายนอก
ไม่มี
ประเภทมอเตอร์พัดลม
มอเตอร์ BLDC
ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)
52 / 21
กำลังไฟฟ้าเข้า (W)
55
แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)
220V / 50Hz
แรงดันไฟฟ้า
DC 24 V
อุปกรณ์เสริม
Moving Wheel
ใช่
ใบรับรอง/รางวัล
การรับรอง AAFA
ไม่มี
[ST11] ใบรอบรอง BAF
ใช่
มาตรฐานรับรอง
จากประเทศ
เกาหลี
เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)
2025-05
ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)
AS55GGWX0.ABAE
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
240 x 997 x 240
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
335 x 1063 x 330
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
9.3
น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)
12.2
น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)
12200
ฟีเจอร์
Battery
ไม่มี
ฟอกอากาศ 360˚
ใช่
Battery Charge Time
ไม่มี
ล็อกป้องกันเด็ก
ใช่
CO₂ Detection
ไม่มี
โหมดพัดลม / Clean Booster
5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)
โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ
5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)
แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์
ใช่
ไอออไนเซอร์
ใช่
ไฟสร้างบรรยากาศ
ใช่
Mosquito Away
ไม่มี
จอแสดงกลิ่นไม่พึงประสงค์
ใช่
การแสดงความหนาแน่นของอนุภาค
ไม่มี
โหมดสัตว์เลี้ยง
ไม่มี
โหมดการฟอกอากาศ/โหมดอัตโนมัติ
ใช่
โหมดการฟอกอากาศ/ Clean Booster
ใช่
โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Dual
ไม่มี
โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Single
ไม่มี
Purification Mode/Smart Mode
ใช่
ระบบควบคุมด้วยรีโมท
ไม่มี
เซ็นเซอร์
ฝุ่นละออง (PM1.0) / แก๊ส
โหมดการนอนหลับ
ใช่
ตั้งเวลานอน
ไม่มี
ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)
4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว
จอแสดงผลอัจฉริยะ
ไม่มี
Standby Power(Below 1W)
ไม่มี
Usage Time (Fully Charged)
ไม่มี
UVnano
ใช่
UWB Sensor
ไม่มี
คำแนะนำด้วยเสียง
ไม่มี
Wireless
ไม่มี
ฟังก์ชั่นชาร์จไร้สาย
ไม่มี
แผ่นกรอง
ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ
ฟิลเตอร์ Aero Series V x 2ชิ้น
เกรดแผ่นกรอง
H13
สมาร์ทฟีเจอร์
การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง
ใช่
อัตโนมัติ เปิด / ปิด
ใช่
สถานะ AQI / รายงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
USB Type
ไม่มี
สเปคทั้งหมด
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์
สินค้าที่แนะนำ