เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroBooster ฟรี ฟิลเตอร์

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroBooster ฟรี ฟิลเตอร์

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroBooster ฟรี ฟิลเตอร์

AS55GGWX0.PFS
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroBooster AS55GGWX0.PFS
มมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroBooster AS55GGWX0.ABAE
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroBooster AS55GGWX0.ABAE
ภาพของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare ในห้องสไตล์มินิมัลลิสต์ โดยมีกราฟิกลมสีฟ้าแสดงถึงการฟอกอากาศ 360 องศา ข้อความบนภาพระบุว่า 'Aero V Filter' และ 'LG PuriCare™ ฟอกอากาศ 360° รอบตัวคุณ ทุกทิศทาง ไม่ว่าจะวางที่ไหน
ภาพแสดงระบบการกรองหลายชั้นของเครื่องฟอกอากาศ LG โดยมีการเน้นที่แผ่นกรองแต่ละชิ้นในการกำจัดฝุ่น, อนุภาคละเอียด, เชื้อโรค, ไวรัส, กลิ่น, รา และแบคทีเรีย ข้อความระบุว่า: 'ระบบการกรองหลายชั้น: แผ่นกรอง HEPA ช่วยลดฝุ่น, อนุภาคละเอียด, เชื้อโรค, ไวรัส, กลิ่น, รา และแบคทีเรีย
เครื่องฟอกอากาศ LG ด้วยดีไซน์กะทัดรัดและทันสมัย วางอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มีความหรูหรา ประกอบด้วยโซฟาสีเบจและชั้นวางหนังสือ ข้อความระบุว่า: 'ดีไซน์กะทัดรัดและพรีเมียม: กะทัดรัดเหมาะกับพื้นที่แคบ ขณะที่ดีไซน์พรีเมียมเพิ่มความหรูหรา' เน้นทั้งสไตล์และฟังก์ชันการใช้งาน
มุมมองจากด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่กำลังทำความสะอาดด้วยหัวแปรง ข้อความระบุว่า: 'เครื่องฟอกอากาศทำความสะอาดง่าย: ส่วนที่มีฝุ่นสะสมสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำความสะอาดรวดเร็วและสะดวก
แผนภาพแสดงขนาดของเครื่องฟอกอากาศ LG (ความสูง 997 มม., ความกว้าง 240 มม.) และคำแนะนำในการติดตั้งที่ต้องการพื้นที่เว้นจากผนังด้านหลังมากกว่า 1 เมตร
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมแสดงแผ่นกรองภายในที่เห็นได้ชัดเจน
ภาพระยะใกล้ของหน้าจอด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG
ภาพระยะใกล้ของหน้าจอด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมไฟแสดงคุณภาพอากาศที่สว่างขึ้น
มุมมองด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่แสดงโครงสร้างช่องระบายอากาศและดีไซน์ส่วนหัว
ภาพแสดงเครื่องฟอกอากาศ LG ที่ส่วนหัวถูกถอดออกเพื่อทำความสะอาด
มุมมองด้านซ้ายของเครื่องฟอกอากาศ LG
มุมมองด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศ LG
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroBooster AS55GGWX0.PFS
มมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroBooster AS55GGWX0.ABAE
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroBooster AS55GGWX0.ABAE
ภาพของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare ในห้องสไตล์มินิมัลลิสต์ โดยมีกราฟิกลมสีฟ้าแสดงถึงการฟอกอากาศ 360 องศา ข้อความบนภาพระบุว่า 'Aero V Filter' และ 'LG PuriCare™ ฟอกอากาศ 360° รอบตัวคุณ ทุกทิศทาง ไม่ว่าจะวางที่ไหน
ภาพแสดงระบบการกรองหลายชั้นของเครื่องฟอกอากาศ LG โดยมีการเน้นที่แผ่นกรองแต่ละชิ้นในการกำจัดฝุ่น, อนุภาคละเอียด, เชื้อโรค, ไวรัส, กลิ่น, รา และแบคทีเรีย ข้อความระบุว่า: 'ระบบการกรองหลายชั้น: แผ่นกรอง HEPA ช่วยลดฝุ่น, อนุภาคละเอียด, เชื้อโรค, ไวรัส, กลิ่น, รา และแบคทีเรีย
เครื่องฟอกอากาศ LG ด้วยดีไซน์กะทัดรัดและทันสมัย วางอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มีความหรูหรา ประกอบด้วยโซฟาสีเบจและชั้นวางหนังสือ ข้อความระบุว่า: 'ดีไซน์กะทัดรัดและพรีเมียม: กะทัดรัดเหมาะกับพื้นที่แคบ ขณะที่ดีไซน์พรีเมียมเพิ่มความหรูหรา' เน้นทั้งสไตล์และฟังก์ชันการใช้งาน
มุมมองจากด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่กำลังทำความสะอาดด้วยหัวแปรง ข้อความระบุว่า: 'เครื่องฟอกอากาศทำความสะอาดง่าย: ส่วนที่มีฝุ่นสะสมสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำความสะอาดรวดเร็วและสะดวก
แผนภาพแสดงขนาดของเครื่องฟอกอากาศ LG (ความสูง 997 มม., ความกว้าง 240 มม.) และคำแนะนำในการติดตั้งที่ต้องการพื้นที่เว้นจากผนังด้านหลังมากกว่า 1 เมตร
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมแสดงแผ่นกรองภายในที่เห็นได้ชัดเจน
ภาพระยะใกล้ของหน้าจอด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG
ภาพระยะใกล้ของหน้าจอด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมไฟแสดงคุณภาพอากาศที่สว่างขึ้น
มุมมองด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่แสดงโครงสร้างช่องระบายอากาศและดีไซน์ส่วนหัว
ภาพแสดงเครื่องฟอกอากาศ LG ที่ส่วนหัวถูกถอดออกเพื่อทำความสะอาด
มุมมองด้านซ้ายของเครื่องฟอกอากาศ LG
มุมมองด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศ LG

คุณลักษณะที่สำคัญ

    Products in this Bundle: 2
    มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroBooster AS55GGWX0.ABAE

    AS55GGWX0

    เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroBooster

    นี่คือ HEPA Filter สำหรับเครื่องกรองอากาศ PuriCare AeroTower มี H13 HEPA Filter 1 ชิ้นและ Pre-Filter 6 ชิ้น

    PFSPNC01.ASTD

    HEPA Filter สำหรับเครื่องกรองอากาศ PuriCare™ AeroTower

    ดูสิว่าเราดูแลคุณอย่างไร

    *วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น รายละเอียดบริการและขั้นตอนอาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า

    เรียนรู้เพิ่มเติม

    *ค่าบริการและระยะเวลา Subscribe แตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า

    *รายละเอียดบริการ Subscribe และค่าบริการ จะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าและเงื่อนไขสัญญา

    *กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังคงเป็นของบริษัทตลอดระยะเวลาสัญญา โดยมีระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 5 ปี

    *การให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ และการให้บริการดูแลถึงบ้าน อาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า

    *การรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา และครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ Subscribe เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน

    *การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดอาจมีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

    แผ่นกรอง Aero VDUAL Airflow และ Clean Boosterดีไซน์กะทัดรัดและพรีเมียมทำความสะอาดง่าย
    เครื่องฟอกอากาศ LG ดีไซน์กะทัดรัดหรูหราอย่างมีสไตล์ เติมเต็มทุกมุมบ้านให้ดูโมเดิร์นอย่างเหนือระดับ

    กะทัดรัดแต่ทรงพลัง: โซลูชันสำหรับการฟอกอากาศ

    เครื่องฟอกอากาศ LG ด้วยแผ่นกรอง Aero V ดักจับฝุ่นและมอบอาการสะอาดในทุกทิศทาง

    แผ่นกรอง Aero V

    DUAL Airflow และ Clean Booster

    DUAL Airflow และ Clean Booster

    ดีไซน์กะทัดรัดและพรีเมียม

    ดีไซน์กะทัดรัดและพรีเมียม

    ทำความสะอาดง่าย

    ทำความสะอาดง่าย

    แผ่นกรอง Aero V

    ฟอกอากาศ 360 องศา

    เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ ฟอกอากาศ 360° รอบตัวคุณในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะตั้งไว้ตรงไหน

    เครื่องฟอกอากาศ LG ด้วยแผ่นกรอง Aero V ดักจับฝุ่น และมอบอากาศสะอาดในทุกทิศทาง

    เครื่องฟอกอากาศสามารถฟอกอากาศได้ครอบคลุมถึง 52.8㎡ ด้วยไส้กรองคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน

    วิดีโอเครื่องฟอกอากาศ LG จำลองการทำงานของแผ่นกรอง HEPA โดยแสดงถึงการดูดอากาศเข้า การกรองหลายขั้นตอน และการปล่อยอากาศสะอาดออกมา

    การกรองอากาศที่ทรงพลัง

    อากาศสะอาดด้วยระบบกรองหลายขั้นตอน

    แผ่นกรอง HEPA ในเครื่องฟอกอากาศ LG Puricare ช่วยในการกรองฝุ่น อนุภาคขนาดเล็กมาก เชื้อโรค ไวรัส กลิ่นไม่พึงประสงค์ เชื้อรา และแบคทีเรีย¹⁾

    DUAL Airflow และ Clean Booster

    เติมอากาศสะอาดทุกมุมห้อง

    Dual Airflow กระจายลมออกด้านบนและด้านล่าง Clean Booster กระจายอากาศสะอาดได้ไกลถึง 5.5 เมตร ครอบคลุมทุกมุมห้องของคุณอย่างทั่วถึง

    air-purifier-gp1-2025-as551gwx0-feature-05-dual-airflow-and-clean-booster

    UVnano

    ใบพัดสะอาดเพื่ออากาศสะอาด

    แสง Uvnano กำจัดแบคทีเรียอันตราย 99.998% ²⁾ บนพื้นผิวใบพัดเพื่อความสะอาด

    Ionizer 

    ให้พื้นที่ของคุณสะอาด ปราศจากแบคทีเรีย

    ด้วยเครื่องปล่อยประจุอากาศ สารอันตรายจะถูกทำให้เป็นกลาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมสะอาดและดีต่อสุขภาพ³⁾

    การฟอกอากาศที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณ

    เลือกแผ่นกรองที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ และควบคุมคุณภาพอากาศได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมแผ่นกรองสำหรับสัตว์เลี้ยงในห้องนั่งเล่นที่สว่าง ลดกลิ่นจากสัตว์เลี้ยง ขณะที่สุนัขแสนสุขนั่งเล่นของเล่นอยู่ใกล้ๆ

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับสัตว์เลี้ยง

    เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองควันทำงานอยู่ในห้องนั่งเล่น พร้อมกับเด็กและสุนัข ขณะที่ภายนอกหน้าต่างมีหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วท้องฟ้า

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับลดกลิ่นควัน

    เครื่องฟอกอากาศ LG ที่มีแผ่นกรองสำหรับกำจัดไอน้ำมันกำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังปรุงอาหารในห้องครัว

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับไอน้ำมัน

    เครื่องฟอกอากาศ LG ที่มีแผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดกลิ่นจากสารเคมีกำลังทำงานอยู่ข้างหญิงสาวที่กำลังชื่นชมผลงานภาพวาดของเธออยู่เบื้องหลัง

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดกลิ่นจากสารเคมี

    เครื่องฟอกอากาศ LG ที่มีแผ่นกรองสารก่อภูมิแพ้กำลังทำงานอยู่ข้างเตียง ขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆ

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดสารก่อภูมิแพ้

    Refined Design

    เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย

    ดีไซน์ที่กะทัดรัดของเครื่องฟอกอากาศ LG ทำให้วางในพื้นที่แคบได้ง่าย ในขณะที่ดีไซน์พรีเมียมช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและประณีต

    วิดีโอที่แสดงดีไซน์ระดับพรีเมียมของเครื่องฟอกอากาศ LG ซึ่งเข้ากับพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างลงตัวด้วยความสวยงามทันสมัยและประณีต
    Space Saver

    เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย

    ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่แคบ

    วิดีโอที่แสดงดีไซน์ที่เล็กลงของเครื่องฟอกอากาศ LG ซึ่งใช้พื้นที่น้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน เพื่อการวางที่สะดวกยิ่งขึ้น

    *พื้นที่: ลดพื้นที่พื้นลงประมาณ 40.31% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม 360 single

    - รุ่นเดิม 360 single (Φ343mm): ประมาณ 92,401.31mm²

    - รุ่น AeroBooster (Φ265mm): ประมาณ 55,154.59mm²

    หน้าจอ LED แบบเรียบหรู

    เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย

    การควบคุมที่ง่ายดาย หน้าจอเรียบหรูเข้าใจง่าย

    วิดีโอที่แสดงหน้าจอ LED แบบเรียบหรูของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่บอกสถานะของเครื่องฟอกอากาศชัดเจน เข้าใจง่ายแก่ผู้ใช้งาน

    Mood lighting

    ปรับสีไฟให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ

    ปรับสีไฟได้ตามใจตามอารมณ์ พร้อมระดับแสงที่ปรับได้ เพื่อบรรยากาศที่เหมาะกับคุณ

    *สามารถเปิดหรือปิด และเปลี่ยนสีผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ (สีไฟของค่าเริ่มต้นจะเปลี่ยนไปตามคุณภาพอากาศ) สีของไฟจะสามารถเปี่ลยนได้ตามสีที่มีบนแอปพลิเคชัน ThinQ เท่านั้น สามารถปรับระดับแสงเพิ่มได้ 20%

    วิดีโอแสดงถึงขณะต่างๆที่ต้องการเครื่องฟอกอากาศ และการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ LG
    เครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมเซ็นเซอร์ความสว่างและโหมดการนอนหลับ ลดเสียงและปรับแสงให้เบาลงเพื่อการนอนหลับที่พักผ่อนอย่างเต็มที่

    Brightness Sensor 

    หลับสบายในทุกๆคืน

    ในโหมดการนอนหลับ เครื่องฟอกอากาศจะรักษาระดับเสียงให้ต่ำเพียง 21dB เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะหลับสบาย

    One-Touch Detachable Head

    เครื่องฟอกอากาศที่ทำความสะอาดง่าย

    ส่วนที่มีการสะสมของฝุ่นสามารถถอดออกได้ง่าย ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็ว

    เครื่องฟอกอากาศ LG สามารถถอดส่วนบนออกได้ง่ายๆด้วยปุ่มเดียว

    Filter Replacement Reminder

    ระบบเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง

    ระบบเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าและสามารถประหยัดเวลาได้

    LG ThinQ™

    การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นกับ LG ThinQ™

    ด้วยแอปพลิเคชัน LG ThinQ™ คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากที่ไหน เวลาใดก็ได้

    *ภาพและวิดีโอที่แสดงข้างต้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตและอธิบายการใช้งานเท่านั้น โดยอาจมีความแตกต่างจากการติดตั้งและการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

    1) การกรองอากาศที่ทรงพลัง

    *ลดการเจริญเติบโตของเชื้อรา

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-080951E 

    -วันที่ทดสอบ: `24.09.11~`24.10.17

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: ISO 16000-36:L2018 ., เวลาทดสอบ1 ชั่วโมง, อุณหภูมิ 22.8±0.5℃, ความชื้น 51.5±1.0%,โหมด Booster , 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด)

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

    -วิธีทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศภายในห้องทดสอบ (ตามขั้นตอนมาตรฐาน)

    -ผลการทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศ (Aspergillus brasiliensis)ความเข้มข้นก่อนการใช้งาน: 3.2 × 10⁴ CFU/㎥ ความเข้มข้นหลังการใช้งาน: <10 CFU/㎥ อัตราการลดลง: 99.9%

    *ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควันพิษ และสารเคมีในอากาศ

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-078847E  

    -วันที่ทดสอบ: '24. 9.5~'24.9.30

    -รุ่นทดสอบ: AS155GWDL

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±5%, ขนาดห้องทดสอบ 8.0±0.5㎥

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

    -วิธีทดสอบ: การทดสอบอัตราการกำจัด SO₂ และ NO₂ ตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารของ Korea Air Cleaning Association (SPS-KACA002-132:2022) 

    -ผลการทดสอบ: NO₂: อัตราการกำจัดมากกว่า 99.5% หลังจากการทำงาน 30 นาที, มากกว่า 99.5% หลังจากการทำงาน 60 นาที SO₂: อัตราการกำจัด 80% หลังจากการทำงาน 30 นาที, 99% หลังจากการทำงาน 120 นาที

    -โหมดการทดสอบ: โหมด Booster 

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    *ลดแบคทีเรีย (เชื้อโรค)

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-058167-02-2

    -วันที่ทดสอบ: '24.9.10~24.9.11

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%, fan booster, turbo drive

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)

    -วิธีทดสอบ: ลอยเชื้อแบคทีเรียทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้เชื้อแบคทีเรียตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง

    มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023

    -ผลการทดสอบ: กำจัด Staphylococcus epidermidis ได้ถึง 99.8% ในห้องขนาด 60 ㎥ 

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    *ลดเชื้อไวรัส

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: 24-058167-02-1

    -วันที่ทดสอบ: '24.9.10~24.9.11

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%, fan booster, turbo drive

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Phi-X174 (ATCC13706-B1)

    -วิธีทดสอบ: ปล่อยไวรัสทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้ไวรัสตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 30 นาที และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง

    มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023

    -ผลการทดสอบ: กำจัด Phi-X174  ได้ถึง 98.9% ในห้องขนาด 60 ㎥ 

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    2) UVnano

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: TBK-2024-009193

    -วันที่ทดสอบ: '24.09.04~24.09.07

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: KOTITI

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 20±5℃, ความชื้น 50±10%, fan with low wind, UVC LED (เปิด 6 ชั่วโมง ปิก 1 ชั่วโมง)

    -วิธีทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิดด้วย UV LED (ลมต่ำ, 1 ชั่วโมง) บนพัดลมทั้งบนและล่าง

    การฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพทั้งจากพัดลมบนและล่างใน 1 ชั่วโมง

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Staphylococcus aureus ATCC 6538p

      Klebsiella pneumoniae ATCC 4352

      Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 

    -ผลการทดสอบ:  Staphylococcus aureus: ด้านบน 99.999%, ด้านล่าง 99.999%

      Klebsiella pneumoniae: ด้านบน 99.999%, ด้านล่าง 99.999%

      Staphylococcus epidermidis: ด้านบน 99.999%, ด้านล่าง 99.998%

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    4) เซ็นเซอร์ PM 1.0 

    -ดักจับ 99.999% อนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01µm

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-078042E_M1

    -วันที่ทดสอบ: '24. 9.3 ~ '24. 9.9

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้น: 50.0±10.0 %R.H

    -โหมดการทำงาน: Turbo

    -วิธีทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ไมครอน มีความเสถียรแล้ว ให้เปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงมากกว่า 99.999% และทำการวัดค่าการลดลงระหว่างการทำงาน

    (อ้างอิงมาตรฐาน: SPS-KACA 002-0132:2022, เครื่องฟอกอากาศในอาคาร ภาคผนวก A)

    -ผลการทดสอบ: กำจัดอนุภาค 99.999% หลังจากทำงานได้ 28 นาที 10 วินาที

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    - เซ็นเซอร์ PM 1.0 ตรวจวัดทั้งฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบ จึงแนะนำให้ทำความสะอาดเลนส์ทุก 2 เดือน

    5) AI+ Energy Saving 

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: KR24J9U2 001

    -วันที่ทดสอบ: '24.10.24 ~ '24.10.25

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: TÜV Rheinland

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±5℃, ความชื้น 55±15%

    -วิธีทดสอบ: การใช้พลังงานรวมของแต่ละโหมดการทำงาน (8 ชั่วโมงหลังจาก 15 นาทีจากการเริ่มต้นของแต่ละโหมดการทำงาน)

    -ผลการทดสอบ: โหมด AI+ ของเครื่องฟอกอากาศที่ทดสอบมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากกว่าโหมด Smart+ 49.6% (การใช้พลังงานรวม (Wh)  โหมด AI+ 28.260Wh Vs. โหมด Smart+  56.085Wh)

    6)LG ThinQ

    - ต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการใช้ LG ThinQ 

     -Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Google LLC.

    -Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

    FAQ

    Q.

    เครื่องฟอกอากาศกำจัดฝุ่น กลิ่นและราหรือไม่?

    A.

    ระบบฟอกอากาศขั้นสูงของ LG รวมหลายๆเทคโนโลยีไว้เพื่อคุณภาพอากาศที่เหนือกว่า

    แผ่นกรอง Aero V, Dual Airflow (กระจายลมออกด้านบนและด้านล่าง), Clean Booster, Uvnano และ Ionizer ทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดอนุภาคอันตราย กลิ่น ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา สร้างบรรยากาศภายในที่อยู่อาศัยให้สะอาด ดีต่อสุขภาพ และสะดวกสบาย

     

     

    *โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับ อนุภาคอันตราย กลิ่น ไวรัส แบคทีเรีย 

    *ยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-080951E 

    -วันที่ทดสอบ: `24.09.11~`24.10.17

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: ISO 16000-36:L2018 ., เวลาที่ทดสอบ 1ชั่วโมง, อุณหภูมิ 22.8±0.5℃, ความชื้น 51.5±1.0%, โหมด Booster, 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด))

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

    -วิธีทดสอบ: ทดสอบการลดของปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศในห้องทดสอบ (ตามวิธีการ)

    -ผลการทดสอบ: ทดสอบการลดของปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ (Aspergillus brasiliensis) ความเข้มข้นก่อนการเปิดใช้งานเป็น 3.2X10^4 CFU/㎥ และความเข้มข้นหลังเปิดใช้งานเป็น <10 CFU/㎥, Reduction rate 99.9%

    Q.

    Uvnano ของเครื่องฟอกอากาศ LG คืออะไร และมีประสิทธิภาพอย่างไร?

    A.

    Uvnano คือการรวมกันระหว่างคำว่า UV-C (ultraviolet) และ nanometer (หน่วยของความยาว)  แสง Uvnano กำจัดแบคทีเรียอันตรายบนพื้นผิวใบพัดได้ถึง 99.998% ช่วยในการทำความสะอาดแม้ส่วนที่เข้าถึงยาก 

     

    *Uvnano

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: TBK-2024-009193

    -วันที่ทดสอบ: '24.09.04~24.09.07

    -รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    -สถาบันทดสอบ: KOTITI

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณภูมิ 20±5℃, ความชื้น 50±10%, ใบพัดแบบลมต่ำ, UVC LED (เปิด 6 ชั่วโมงn/ ปิด 1 ชั่วโมง)

    -วิธีทดสอบ: กำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วย UV LED (ลมต่ำ 1 ชั่วโมง) ใบพัดบนและล่าง

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: 

      Staphylococcus aureus ATCC 6538p

      Klebsiella pneumoniae ATCC 4352

      Staphylococcus epidermidis ATCC 12228  

    -ผลการทดสอบ: 

      Staphylococcus aureus: บน 99.999%, ล่าง 99.999%

      Klebsiella pneumoniae: บน 99.999%, ล่าง 99.999%

      Staphylococcus epidermidis: บน 99.999%, ล่าง 99.998%

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    Q.

    ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองบ่อยแค่ไหน?

    A.

    แผ่นกรองควรถูกเปลี่ยนทุกๆ 1 ปี จะมีการเตือนจากเครื่องฟอกอากาศอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง สามารถตรวจสอบรอบการเปลี่ยนแผ่นกรองได้บนเครื่องฟอกอากาศหรือแอปพลิเคชัน LG ThinQ

     

    *ระยะรอบการเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวัน และอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งานจริง

    Q.

    ฉันจะทำความแผ่นกรองอากาศได้อย่างไร?

    A.

    ก่อนอื่นต้องแยกกรอบออกจากเครื่อง จากนั้นให้นำฝุ่นออกจากแผ่นกรองชั้นแรกโดยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงแบบนุ่ม และควรระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น

     

    *คำเตือน: ห้ามล้างแผ่นกรองด้วยน้ำ เพราะอาจลดอายุการใช้งาน

    Q.

    แผ่นกรอง HEPA คืออะไร?

    A.

    แผ่นกรอง HEPA ย่อมาจาก แผ่นกรอง High-Efficiency Particulate Air ถูกออกแบบเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็กด้วยประสิทธิภาพสูง แผ่นกรอง HEPA ของเครื่องฟอกอากาศ LG ดักจับอนุภาคขนาดเล็กสุด 0.01µm

     

    *ดักจับอนุภาคขนาดเล็กสุด 0.01µm ได้ 99.999%

    *หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-078042E_M1

    *วันที่ทดสอบ: '24. 9.3~ '24. 9.9

    *รุ่นทดสอบ: AS55*G***

    *สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    *เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้น: 50.0±10.0 %R.H., โหมด Turbo

    *วิธีทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ไมครอน มีความเสถียรแล้ว ให้ใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงเหลือมากกว่า 99.999% และทำการวัดการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน (มาตรฐานอ้างอิง: SPS-KACA 002-0132:2022, เครื่องฟอกอากาศในอาคาร ภาคผนวก A)

    *ผลการทดสอบ: กำจัดฝุ่นได้ 99.999% หลังเปิดใช้งาน 28 นาที 10 วินาที

    *ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    Q.

    วางเครื่องฟอกอากาศไว้ตรงไหนดี?

    A.

    ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 1 เมตร หากไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการดูดอากาศ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของฟังก์ชันการฟอกอากาศ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ, ความชื้น ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นระหว่าง 40% ถึง 70% ห้ามติดตั้งในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือใกล้แสงสว่างที่จ้าเกินไป

    พิมพ์

    สเปคทั้งหมด

    สเปคทั่วไป

    สี

    Essence White

    ปริมาณลม (สูง/ต่ำ, CFM)

    No

    CADR (CMH)

    411

    CADR (CMM)

    6.86

    พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)

    52.8

    จอแสดงผล (วิธีการ)

    LED + ปุ่มสัมผัส

    ระดับพลังงาน

    มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น

    ดีไซน์ภายนอก

    ไม่มี

    ประเภทมอเตอร์พัดลม

    มอเตอร์ BLDC

    ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)

    52 / 21

    กำลังไฟฟ้าเข้า (W)

    55

    แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)

    220V / 50Hz

    แรงดันไฟฟ้า

    DC 24 V

    อุปกรณ์เสริม

    Moving Wheel

    ใช่

    ใบรับรอง/รางวัล

    การรับรอง AAFA

    ไม่มี

    [ST11] ใบรอบรอง BAF

    ใช่

    มาตรฐานรับรอง

    จากประเทศ

    เกาหลี

    เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)

    2025-05

    ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)

    AS55GGWX0.ABAE

    ขนาดและน้ำหนัก

    ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

    240 x 997 x 240

    ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

    335 x 1063 x 330

    น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    9.3

    น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)

    12.2

    น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)

    12200

    ฟีเจอร์

    Battery

    ไม่มี

    ฟอกอากาศ 360˚

    ใช่

    Battery Charge Time

    ไม่มี

    ล็อกป้องกันเด็ก

    ใช่

    CO₂ Detection

    ไม่มี

    โหมดพัดลม / Clean Booster

    5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)

    โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ

    5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)

    แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์

    ใช่

    ไอออไนเซอร์

    ใช่

    ไฟสร้างบรรยากาศ

    ใช่

    Mosquito Away

    ไม่มี

    จอแสดงกลิ่นไม่พึงประสงค์

    ใช่

    การแสดงความหนาแน่นของอนุภาค

    ไม่มี

    โหมดสัตว์เลี้ยง

    ไม่มี

    โหมดการฟอกอากาศ/โหมดอัตโนมัติ

    ใช่

    โหมดการฟอกอากาศ/ Clean Booster

    ใช่

    โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Dual

    ไม่มี

    โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Single

    ไม่มี

    Purification Mode/Smart Mode

    ใช่

    ระบบควบคุมด้วยรีโมท

    ไม่มี

    เซ็นเซอร์

    ฝุ่นละออง (PM1.0) / แก๊ส

    โหมดการนอนหลับ

    ใช่

    ตั้งเวลานอน

    ไม่มี

    ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)

    4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว

    จอแสดงผลอัจฉริยะ

    ไม่มี

    Standby Power(Below 1W)

    ไม่มี

    Usage Time (Fully Charged)

    ไม่มี

    UVnano

    ใช่

    UWB Sensor

    ไม่มี

    คำแนะนำด้วยเสียง

    ไม่มี

    Wireless

    ไม่มี

    ฟังก์ชั่นชาร์จไร้สาย

    ไม่มี

    แผ่นกรอง

    ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ

    ฟิลเตอร์ Aero Series V x 2ชิ้น

    เกรดแผ่นกรอง

    H13

    สมาร์ทฟีเจอร์

    การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง

    ใช่

    อัตโนมัติ เปิด / ปิด

    ใช่

    สถานะ AQI / รายงาน

    ใช่

    การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ใช่

    ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

    USB Type

    ไม่มี

    พิมพ์

    สเปคทั้งหมด

