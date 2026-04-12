อาการเครื่องปรับอากาศหยุดทำงานกะทันหัน หรือมีแต่ลมร้อนออกมา เป็นสัญญาณเตือนที่ผู้ใช้งานไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเมื่อคอมแอร์ร้อนแล้วตัด ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุด และการปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รีบแก้ไข อาจนำไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์แบบถาวรได้
KEY TAKEAWAY
● คอมแอร์ร้อนแล้วตัด คือการที่คอมเพรสเซอร์มีความร้อนสะสมสูงเกินไปจนตัดการทำงานเพื่อป้องกันการไหม้
● สาเหตุหลักมักมาจากแผงคอยล์ร้อนสกปรก ระบายอากาศไม่ดี หรือพัดลมระบายความร้อนเสีย
● การเลือกขนาด BTU ที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดห้อง อาจเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักตลอดเวลา
● การหมั่นล้างแอร์และตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
คอมแอร์ร้อนแล้วตัดมีอาการอย่างไร วิธีสังเกตด้วยตัวเอง
ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าคอมแอร์ร้อนแล้วตัดนั้นสังเกตได้ไม่ยาก โดยปกติเมื่อเปิดเครื่องสักพัก จะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ที่ตั้งอยู่นอกตัวบ้านทำงานหนักผิดปกติ ซึ่งเกิดจากคอมแอร์ สตาร์ทแล้วตัด ส่งผลให้ภายในห้องแอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมาจากช่องปรับอากาศ อุณหภูมิภายในห้องไม่ลดลงตามที่ตั้งไว้ ซึ่งบางครั้งอาจสังเกตเห็นว่าแอร์ตัด แล้วไม่ทํางานต่ออีกเลย
คอมแอร์ร้อนแล้วตัดเกิดจากอะไร ปัจจัยที่แอร์ตัดบ่อยเกิดจากอะไรได้บ้าง
คอมเพรสเซอร์ร้อนเกิดจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน โดยสาเหตุที่ทำให้คอมแอร์ร้อนแล้วตัดมีต้นตอมาจากเหตุผลดังนี้
● ความสกปรก : ปัจจัยหลักที่ทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนเกิดจากฝุ่นละอองจำนวนมากที่เข้าไปอุดตันบริเวณแผงรังผึ้งคอยล์ร้อนจนขัดขวางการระบายอากาศ ทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนและตัดไปเอง
● ระบบทำความเย็นผิดปกติ : อาการแอร์เป็นน้ำแข็งสามารถส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้ระบบรวน และทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินความจำเป็นได้เช่นกัน
● พัดลมระบายความร้อน : หากพัดลมภายนอกหมุนช้ากว่าปกติหรือไม่หมุนเลย จะทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนออกจากระบบได้ทันท่วงที จนเกิดภาวะคอมแอร์ร้อนจัด และตัดการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหาย
● อุปกรณ์ไฟฟ้าและสารทำความเย็น : ตัวเก็บประจุที่เสื่อมสภาพจะทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่มีแรงสตาร์ท หรือในกรณีที่ระบบขาดน้ำยาแอร์ เครื่องก็จะทำงานหนักตลอดเวลาเช่นกัน
● ระบบระบายน้ำและอากาศ : ปัญหาน้ำแอร์หยด เกิดจากท่อน้ำทิ้งตัน ซึ่งมักมาจากการมีสิ่งสกปรกกีดขวางทางลม ทำให้การไหลเวียนอากาศแย่ลง คอมเพรสเซอร์จึงร้อนขึ้น
วิธีแก้ไขคอมแอร์ร้อนแล้วตัด ทำได้อย่างไรบ้าง
การแก้ไขปัญหาคอมแอร์ร้อนแล้วตัดในเบื้องต้น สามารถทำได้โดยวิธีการต่อไปนี้
● ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี : สำหรับผู้ที่ใช้แอร์ Wi-fi สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและ Error Code เบื้องต้นได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ช่วยให้รู้ทันสาเหตุความผิดปกติก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะเสียหายหนัก
● ทำความสะอาดด้วยตัวเอง : ลองตรวจเช็กคอยล์ร้อนดูก่อน หากพบฝุ่นเกาะหนาให้ลองล้างแผงรังผึ้ง จะช่วยให้การระบายความร้อนดีขึ้น
● จ้างช่างล้างแอร์ : หากแก้ไขเบื้องต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ควรจ้างช่างและใช้วิธีล้างแอร์แบบเต็มระบบ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังลึกในทุก ๆ จุด
● ซ่อมบำรุงอะไหล่ : ในกรณีที่แอร์เปิดไม่ติด แล้วพบว่ามอเตอร์พัดลมไม่หมุน หรือมีอะไรบางอย่างเสีย จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง
● เติมสารทำความเย็น : หากพบว่าน้ำยาแอร์หมด ต้องให้ช่างตรวจสอบหารอยรั่วให้พบก่อน แล้วจึงทำการเติมน้ำยาแอร์ให้ได้ระดับมาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็น ออกแต่ลม
เลือกขนาด BTU อย่างไร ให้เหมาะกับห้อง ป้องกันคอมเพรสเซอร์ร้อน
บ่อยครั้งที่ปัญหาคอมแอร์ตัดบ่อยเกิดจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีขนาด BTU น้อยกว่าขนาดห้องที่ใช้งานจริง ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักตลอดเวลาเพื่อทำความเย็นให้ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ การคำนวณ BTU ให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยสามารถใช้สูตรคำนวณง่าย ๆ คือ
ค่า BTU = ความกว้างห้อง (เมตร) x ความยาวห้อง (เมตร) x 800
ตัวอย่างเช่น ห้องขนาด 5 x 6 เมตร ต้องเลือกแอร์ที่มี BTU = 5 x 6 x 800 = 24,000 ดังนั้น ควรเลือกขนาดแอร์ประมาณ 24,000 - 25,000 BTU เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดี และยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้ยาวนานขึ้น
คำถามที่พบได้บ่อย (FAQs)
น้ำยาแอร์น้อยทำให้คอมแอร์ตัดไหม?
ใช่ ปริมาณสารทำความเย็นที่น้อยเกินไปทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนัก และอาจร้อนจัดจนระบบเซฟตี้ตัดการทำงาน
พัดลมแอร์ไม่หมุนทำให้คอมแอร์ร้อนไหม?
แน่นอน หากพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน ความร้อนจะไม่ถูกระบายออก ทำให้คอมแอร์ร้อนแล้วตัด ในเวลาอันรวดเร็ว
คอมแอร์ตัดบ่อยกินไฟไหม?
การสตาร์ทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ใหม่บ่อย ๆ กินไฟมากกว่าการทำงานต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นได้
คอมแอร์ร้อนแล้วตัด ป้องกันได้ถ้าเข้าใจ
การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างเข้าใจ ช่วยให้อาการคอมแอร์ร้อนแล้วตัดลดลงได้ และยังเป็นการประหยัดค่าไฟอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ที่ทนทานและประหยัดพลังงาน แอร์อินเวอร์เตอร์ LG Dual Inverter มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นได้เร็วขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง พร้อมระบบการทำงานที่เสถียร ช่วยลดปัญหาแอร์คอมทำงานแต่ไม่เย็นได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.lg.com พิเศษ! ซื้อสินค้ากับ LG พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกหลายต่อ
● รับส่วนลด 10% ทุกการสั่งซื้อ (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านบริการ LG Subscribe)
● ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ)
● LG บริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อม Exclusive Care Plus+ สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
