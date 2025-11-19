PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็ก ที่ส่งผลร้ายขนาดใหญ่ต่อสุขภาพได้ทุกวัย

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
PM2.5 ฝุ่นจิ๋วสุดอันตราย ที่ทำร้ายสุขภาพคนทุกวัย
ร่างกายของคนเราต้องการอากาศในการหายใจเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย แต่เมื่อใดก็ตามที่อากาศเริ่มมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ก็ย่อมส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะยาว ซึ่งฝุ่น PM 2.5 คือหนึ่งในปัญหาที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพราะค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงเกินมาตรฐานไม่เพียงแค่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเท่านั้น แต่หากสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้
ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไร?
PM 2.5 คือ ฝุ่นอนุภาคเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือประมาณ 1/25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม เมื่อมีขนาดเล็กจิ๋วมาก ๆ จึงทำให้สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ปอด และกระแสเลือดได้ง่าย โดยสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM 2.5 มาจากการเผาไหม้ ที่เกิดได้จากทั้งในชีวิตประจำวัน เช่น ควันรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ การเผาวัสดุทางการเกษตรและป่าไม้ รวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอย่างการสูบบุหรี่ การจุดธูปเทียนและเผากระดาษ ก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในไทยได้
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5
เมื่อเกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 สิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่มีเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร ยิ่งเสี่ยงต่อการสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในหลายด้าน ดังนี้
เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ยิ่งสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้เกิดโรคหอบหืด และในระยะยาวอาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งปอด
ปัญหามลพิษทางอากาศ จาก PM 2.5 ทำให้เกิดตะกอนในหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย หรือหลอดเลือดสมองตีบ และยังมีส่วนต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ทำให้เลือดหนืด เมื่อฝุ่นจิ๋วสะสมในกระแสเลือดจำนวนมาก และส่งผลให้เกิดความดันสูง เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในสมอง แหลอดเลือดแสงในสมองแข็งตัว เพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกได้
กลุ่มเสี่ยงต้องระวังอันตรายจาก PM 2.5
นอกจากคนทั่วไปที่ต้องระวังฝุ่น PM 2.5 แล้ว ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ยิ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพราะอาจการเกิดอาการแพ้ฝุ่น PM 2.5 ได้ง่าย และส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
เด็ก เสี่ยงต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโต
ผู้สูงอายุ อาจกระทบต่อปัญหาสุขภาพเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคหัวใจ
ผู้มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
หญิงมีครรภ์ อาจเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด
ฝุ่น PM 2.5 ค่ามาตรฐานที่ปลอดภัย ไม่ควรเกินเท่าไหร่
สำหรับค่ามาตรฐานของค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของฝุ่น PM 2.5 จะวัดจากค่าเฉลี่ยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน 24 ชั่วโมง โดยมีเกณฑ์ดังนี้
0-12 ไมครอนกรัม/ลูกบาศก์เมตร : คุณภาพอากาศดี
13-35 ไมครอนกรัม/ลูกบาศก์เมตร : คุณภาพอากาศปานกลาง ผู้ที่ไวต่อมลพิษควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง
36-55 ไมครอนกรัม/ลูกบาศก์เมตร : อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง งดกิจกรรมกลางแจ้ง และควรหมั่นสังเกตอาการความผิดปกติ หากมีโรคประจำตัวควรปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์
56-150 ไมครอนกรัม/ลูกบาศก์เมตร : อากาศไม่ดีทั้งต่อกลุ่มเสี่ยงและคนทั่วไป ควรงดการออกนอกอาคาร และกิจกรรมกลางแจ้ง หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติป้องกัน PM 2.5
151-250 ไมครอนกรัม/ลูกบาศก์เมตร : คุณภาพคุณภาพอากาศไม่ดีอย่างยิ่ง ควรงดทุกกิจกรรมกลางแจ้ง แม้สวมหน้ากากอนามัยก็ไม่ควรใช้เวลากลางแจ้งเป็นเวลานาน
251-500 ไมครอนกรัม/ลูกบาศก์เมตร : อากาศเป็นอันตราย ไม่ควรออกนอกอาคารแม้เป็นเวลาสั้น ๆ
วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5
เมื่อคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลต่อร่างกาย สิ่งที่ต้องรีบทำทันทีก็คือการป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
1. ปิดบ้านให้มิดชิด โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วย เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามา
2. เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 ก่อนออกจากบ้าน หากเกินมาตรฐานให้สวมหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่น และไม่ควรใช้เวลานอกบ้านนานเกินไป
3. งดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง เนื่องจากการออกกำลังกายอาจเพิ่มอัตราการหายใจมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้มลพิษเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจมากขึ้น
4. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในร่างกาย
5. ใช้เครื่องฟอกอากาศ นอกจากเป็นวิธีลดฝุ่น PM 2.5 แล้ว ยังเป็นวิธีกำจัดไรฝุ่นในบ้านได้
6. ทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าอบผ้าในตัว ช่วยลดการสะสมของฝุ่นตามเสื้อที่อาจเกิดจากการตากผ้ากลางแจ้งได้
7. เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ที่มีระบบฟอกอากาศในตัว
8. หมั่นดูดฝุ่นตามพื้นบ้าน โซฟา และเตียงนอน เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นภายในบ้าน
แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ปกป้องสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5
เพื่อให้คุณและคนในครอบครัวปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ต่อไปนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก LG ที่ช่วยให้อากาศในบ้านสะอาด สดชื่น และช่วยลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจาก PM 2.5 ได้
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 Hit
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 Hit ขนาดกะทัดรัดแต่ฟอกอากาศได้อย่างทรงพลัง ด้วยระบบกรองหลายขั้นตอน มาพร้อมแผ่น HEPA ฟิลเตอร์ ที่ช่วยดักจับและกำจัดอนุภาคแบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอันตราย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ พร้อมหน้าจอที่แสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านการตรวจจับของเซนเซอร์ในระดับ PM 1.0 ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไร้กังวล
หากคุณกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศคุณภาพดีที่มอบอากาศสะอาดให้คุณแบบ 360˚ และสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ™ ได้ง่าย ๆ ผ่าน Wi-Fi อย่าลืมนึกถึงเครื่องฟอกอากาศ LG รุ่นนี้
เครื่องซักผ้า LG รุ่น F2520RNTG
เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG รุ่น F2520RNTG ความจุถังซักขนาด 10 กิโลกรัม พร้อมระบบ AI DD™ ที่ช่วยประมวลผลอัจฉริยะทั้งชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์เนื้อผ้า พร้อมทั้งช่วยเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมเพื่อการถนอมผ้า อีกทั้งยังมีระบบ TurboWash ที่ช่วยซักได้รวดเร็วด้วยสเปรย์หลายทิศทาง ที่ใช้เวลาซักเพียง 39 นาที เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจ และด้วยระบบการซักที่ออกแบบมาให้ลดการสั่นสะเทือนพร้อมลดเสียงรบกวนระหว่างทำงาน โดยเครื่องซักผ้ารุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบอบผ้าแบบ Allergy Care ช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่นที่มีชีวิต แบคทีเรีย ให้ผ้าแห้งได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องตากแดดในวันที่ค่า PM 2.5 สูง
เครื่องดูดฝุ่น LG CordZero™ รุ่น A9T-ULTRA
หยุดฝุ่นร้ายด้วยเครื่องดูดฝุ่น LG CordZero™ รุ่น A9T-ULTRA กับดีไซน์ All-in-One Tower ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งระบบขจัดฝุ่นอัตโนมัติเมื่อเก็บเครื่องดูดฝุ่นเข้าแท่นเก็บอุปกรณ์ ลดการฟุ้งกระจาย กำจัดฝุ่นได้ง่ายกว่า หรืออย่างเทคโนโลยี Kompressor™ ที่ช่วยบีบอัดฝุ่นให้เล็กลงถึง 2.4 เท่า ทำให้จัดเก็บฝุ่นได้มากขึ้น และยังมีระบบการกรอง 5 ขั้นตอนช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กจิ๋วได้ถึง 0.3 ไมครอน ที่สำคัญคือ Power Drive Mop™ นวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถดูดฝุ่นและถูพื้นได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะอาดได้อย่างหมดจดกว่าที่เคย
แอร์อินเวอร์เตอร์ LG DUALCOOL AI Air รุ่น SEQ
ปิดท้ายด้วย แอร์อินเวอร์เตอร์ LG DUALCOOL AI Air รุ่น SEQ ที่ช่วยทำให้บ้านของคุณเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 กับ Pre-Filter แผ่นฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองและดักจับฝุ่นละอองเป็นด่านแรก ร่วมกับแผ่นกรองสารก่อภูมิแพ้และ Plasmaster Ionizer++ ที่ช่วยให้คุณหายใจได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบบ All Cleaning โปรแกรมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ เพื่อลดสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียในตัวเครื่อง ที่คุณสามารถสั่งการได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ™ ตัวช่วยควบคุมและสั่งงานเครื่องปรับอากาศแอลจีได้จากทุกที่แม้จะอยู่นอกบ้าน ที่สำคัญสามารถเช็กค่าพลังงานเพื่อคำนวณค่าไฟได้แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
PM2.5 ภัยร้ายที่ “ป้องกันไว้ก่อน” ย่อมดีกว่า
ฝุ่น PM 2.5 คือภัยร้ายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะยาวและระยะสั้น แม้จะไม่สามารถลดปัญหาฝุ่นได้ในทันที แต่การป้องกันเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการเช็กค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน หรือการสวมหน้ากากอนามัยกันฝุ่นเมื่อมีความจำเป็น การป้องกันเบื้องต้นเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับร่างกายจากการได้รับฝุ่นพิษมากเกินไปได้
แต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้ภายในบ้านหรืออาคาร ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ครื่องใช้ไฟฟ้า LG ที่มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยกำจัดฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึงระบบทำความสะอาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการกำจัดฝุ่น PM 2.5 และเปลี่ยนการทำงานบ้านให้กลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
