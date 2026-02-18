We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
หน้าร้อน ค่าไฟแพง รวม 6 วิธีลดค่าไฟหน้าร้อน พร้อมเคล็ดลับประหยัดไฟในบ้าน
ผู้หญิงใช้พัดกระดาษคลายร้อน นั่งอยู่ภายในบ้านช่วงอากาศร้อน
เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน นอกจากปัญหาอากาศอบอ้าวที่เราทุกคนต้องเจอ อีกหนึ่งปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้เกือบทุกบ้านนั่นคือหน้าร้อน ค่าไฟขึ้นแบบเห็นได้ชัด แม้จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแทบไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม แต่ตัวเลขค่าไฟกลับพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ
หน้าร้อนค่าไฟแพง แก้ยังไงดี เราจะลดค่าไฟหน้าร้อนได้จริงไหม บทความนี้จะพาไปหาคำตอบ พร้อมรวมวิธีลดค่าไฟหน้าร้อนที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันมาฝาก
หน้าร้อนค่าไฟขึ้นเพราะอะไร?
สาเหตุที่ทำให้หลายบ้านรู้สึกว่าหน้าร้อน ค่าไฟขึ้นมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว และการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหมวดที่เกี่ยวข้องกับการปรับอุณหภูมิ ทำงานหนักขึ้นจากความร้อนของอากาศภายในบ้าน โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ได้ดังนี้
อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดต้องทำงานหนักกว่าเดิม โดยเฉพาะแอร์และตู้เย็น
การเปิดแอร์นานขึ้น บางบ้านปกติอาจจะเปิดแอร์แค่ช่วงเวลากลางคืน แต่อากาศที่ร้อนขึ้นอาจทำให้มีการเปิดช่วงกลางวัน หรือบางบ้านอาจเปิดแอร์ทั้งวัน
อยู่บ้านมากขึ้น อากาศร้อน แดดร้อนจนไม่อยากออกไปที่ไหน ส่งผลให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องพร้อมกันมากขึ้นกว่าปกติ
พฤติกรรมเล็ก ๆ ที่อาจไม่ได้สังเกต เช่น การเปิด - ปิด ตู้เย็นบ่อยขึ้น
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลหลักที่อธิบายได้ว่า หน้าร้อนค่าไฟขึ้นเพราะอะไร แม้จะไม่ได้เพิ่มจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ตาม
หน้าร้อน ค่าไฟแพงขึ้นแก้ไขยังไงดี รวม 6 วิธีลดค่าไฟหน้าร้อนที่ทำได้จริง
หน้าร้อน ค่าไฟขึ้นปัญหานี้แก้ไขได้ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องงดใช้แอร์ไปเลย แต่เป็นการปรับพฤติกรรมการใช้, เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน โดยมีวิธีลดค่าไฟหน้าร้อน แบบทำได้จริง ดังนี้
- ปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสม
เมื่อหน้าร้อน ค่าไฟขึ้นตัวการหลักที่หลายคนจะพุ่งเป้าไปหาก็หนีไม่พ้นแอร์นั่นเอง ซึ่งแอร์ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากที่สุด และรับบทหนักมากที่สุดในช่วงหน้าร้อน แต่จะเปิดแอร์ยังไงให้ประหยัดไฟหน้าร้อน การตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ปรับความเย็นต่ำเกินไป จะช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องได้มาก นอกจากนั้นในห้องที่มีอุณหภูมิสูง การเปิดพัดลมเป่าไปทั่วห้องก่อนเปิดแอร์จะช่วยลดความร้อนสะสม ให้อากาศในห้องหมุนเวียนดีขึ้น ช่วยลดภาระแอร์ไม่ให้ต้องทำงานหนักเกินไปในการลดอุณหภูมิห้อง
- เลือกใช้แอร์ Inverter
หลายคนมักสงสัยว่าแอร์ Inverter ช่วยลดค่าไฟได้ไหม คำตอบก็คือ ช่วยได้จริง ยิ่งในช่วงหน้าร้อน ค่าไฟขึ้นแบบนี้ หลายบ้านต้องการเปิดแอร์เป็นเวลานาน แอร์ Inverter จะทำงานแตกต่างจากแอร์ทั่วไป ด้วยระบบการปรับรอบคอมเพรสเซอร์ต่อเนื่องตามอุณหภูมิห้อง ต่างจากแอร์แบบธรรมดาที่ทำงานเต็มกำลังตลอดเวลา แล้วตัดการทำงานคอมเพรสเซอร์เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และจะต้องเริ่มทำงานใหม่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกินไฟมากกว่าระบบ Inverter หน้าร้อนนี้ใครมีแพลนจะซื้อแอร์ใหม่ แอร์ Inverter เรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกประหยัดไฟที่ดีเลยทีเดียว
- เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า Inverter
ไม่ใช่แค่แอร์เท่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดในบ้านก็มีเทคโนโลยี Inverter ด้วยเช่นกัน อย่างตู้เย็นที่จำเป็นจะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง การใช้ตู้เย็นที่มีเทคโนโลยี Inverter ก็จะสามารถช่วยควบคุมการใช้พลังงานให้สัมพันธ์กับการทำงานจริง ไม่กระชากไฟ และไม่ใช้ไฟเกินจำเป็น
- ใส่ใจในการใช้งานตู้เย็นมากขึ้นในช่วงอากาศร้อน
ถ้าถามว่า หน้าร้อนตู้เย็นกินไฟเพิ่มไหม ในความเป็นจริงแล้ว มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ เพราะอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น ทำให้ตู้เย็นต้องทำงานหนักขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรักษาความเย็นด้านใน ในช่วยหน้าร้อน ค่าไฟขึ้นง่ายแบบนี้แนะนำให้ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยจนเกินจำเป็น ไม่ควรตั้งอุณหภูมิตู้เย็นต่ำเกินไป และอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการติดตั้งที่ไม่ควรวางตู้เย็นชิดผนังจนเกินไปจะช่วยให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
- ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฝุ่นสะสมหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และกินไฟมากกว่าปกติ การดูแลทำความสะอาด และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมได้ ไม่ว่าจะเป็นการล้างแอร์, ทำความสะอาดพัดลม หรือการล้างจัดเก็บเคลียร์ของในตู้เย็น ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้
อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างแอร์ : ล้างแอร์บ้านกี่เดือนต่อครั้ง
- เลือกใช้เทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงาน
นอกจากการเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าแบบ Inverter แล้วการมีเทคโนโลยีที่ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดค่าไฟหน้าร้อนได้ ยกตัวอย่างฟังก์ชัน kW Manager ในเครื่องปรับอากาศ LG ที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานด้วย AI และให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายพลังงานที่ต้องการใช้จากนั้น AI ก็จะคอยช่วยติดตามและควบคุมปริมาณการใช้ไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด
เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช่ เพื่อรับมือหน้าร้อนอย่างคุ้มค่า
เมื่อเข้าใจแล้วว่าหน้าร้อน ค่าไฟขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไร และมีวิธีจัดการอย่างไร อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาวคือการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างประหยัดไฟ และมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน
LG ได้พัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดไฟมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แอร์ Inverter ที่มีเทคโนโลยี AI อัจฉริยะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งาน และให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน และค่าไฟที่ต้องการซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมการใช้แอร์ ค่าไฟไม่พุ่งสูงในหน้าร้อน นอกจากนั้นยังตู้เย็น Inverter LG ยังมาพร้อมเทคโนโลยี InstaView Door-in-Door™ ประตูตู้เย็นออกแบบพิเศษเมื่อเคาะประตู 2 ครั้งก็จะสามารถเห็นด้านในตู้เย็นได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเปิดประตู ช่วยลดการเปิดตู้เย็นบ่อยโดยไม่จำเป็น และช่วยให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นคงที่ ลดการใช้พลังงานลงได้
เพราะการแก้ปัญหาหน้าร้อน ค่าไฟขึ้น ไม่ได้อยู่ที่การลดความสบายในบ้านลง แต่อยู่ที่การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง เพื่อให้ได้ทั้งความเย็นและความคุ้มค่าไปพร้อมกันตลอดช่วงหน้าร้อน สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานจาก LG สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com
