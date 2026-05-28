Wash Tower รุ่น WT2520NHEG และ ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW
Products in this Bundle: 2
ปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของคุณเอง
สร้างขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพ ปรับสไตล์ด้วยตัวคุณเอง
ออกแบบพื้นที่ของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วย LG Objet WashTower™
แสดงผลิตภัณฑ์ LG Object Collection ที่วางอยู่ในห้องนั่งเล่น เช่น สไตเลอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องอบผ้า ฯลฯ
สี
สีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
สัมผัสกับสีสันที่สงบนิ่งและได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
Interior Gallery
สร้างนิยามใหม่ให้กับพื้นที่ของคุณ
ห้องซักรีด
LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น
ห้องน้ำ
ห้องเก็บของใช้
ดีไซน์ที่ลงตัว
เพิ่มความสะดวกให้กับดีไซน์บิลท์อิน
ด้วยวัสดุแบบด้านและสีสันตามธรรมชาติ ดีไซน์ของอุปกรณ์จึงดูเหมือนเป็นแบบบิลท์อิน
เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ของคุณ
ดีไซน์ที่สวยล้ำและประหยัดพื้นที่ของ LG Objet WashTower™ ชุดเครื่องซักผ้า-อบผ้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
แผงควบคุมเข้าถึงได้ง่าย
แผงที่อยู่ตรงกลางช่วยให้เข้าถึงส่วนควบคุมของทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าได้อย่างง่ายดายในตำแหน่งที่เข้าถึงสะดวก
มุมมองขนาดใหญ่ของแผงตรงกลางของ LG Objet WashTower มีบางปุ่มที่เปิดใช้งาน
*รูปภาพผลิตภัณฑ์มีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ระบบอัจฉริยะในตัว
ซักผ้าได้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ด้วยระบบอัจฉริยะภายใน LG Objet WashTower™
*ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 3 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
*ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% ด้วยโปรแกรม LG Allergy Care
สวมเสื้อผ้าอย่างมั่นใจโดยรู้ว่าโปรแกรม LG Allergy Care ช่วยกำจัด 99.9% ของไรฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
*โปรแกรม Allergy Care ที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นได้ 99.9% และโปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องอบผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9%
*สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Allergy Care ผ่านทางแอป ThinQ หรือเลือกได้โดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอป
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
ซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อย
ด้วยโปรแกรมซักและอบผ้าอย่างรวดเร็วของ LG พร้อมตัวเลือก Prepare to Dry คุณจึงสามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้น เช่น ชุดกีฬา และชุดนอน
*ทดสอบโดย Intertek ทดสอบด้วยผ้า 3 แบบ; ชุดกีฬาสำหรับสตรี เสื้อเชิ้ต 3 ตัว และชุดนอน 2 ชุด ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า, โปรแกรม Small Load (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก "Prepare to Dry"
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
*ทดสอบโดย Intertek, โปรแกรมผ้าฝ้าย พร้อมตัวเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับผ้า 3 กก.
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
- แบบปกติLG Dual Inverter
- ความเร็วการบีบอัดที่ควบคุมได้ความเร็วการบีบอัดที่ถูกควบคุม
เครื่องอบผ้า DUAL Inverter Heat Pump™
ประหยัดพลังงานในการอบผ้า
ขยายช่วงความเร็วในการหมุนเวียน ตั้งแต่เร็วมากไปจนถึงช้า โดยไม่เปิดและปิดเครื่อง
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*ความถี่ของการเรียกใช้ 'การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า
การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่
แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ WashTower™ ได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว
การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบสถานะของ WashTower™ ดาวน์โหลดโปรแกรมซักแบบใหม่ หรือตรวจสอบการใช้พลังงานด้วย LG ThinQ™
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
*ฟีเจอร์อัจฉริยะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่า อายุการใช้งานยาวนาน
Inverter Direct Drive Motor ที่ขับเคลื่อนเครื่องซักผ้าของเราเปี่ยมด้วยเสถียรภาพ ไร้เสียงรบกวน ให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน พร้อมการรับประกันมอเตอร์ 10 ปี สบายใจได้ด้วย DUAL Inverter Heat Pump™ ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมการรับประกัน 10 ปี
LG Subscribe คืออะไร ?
ทางเลือกใหม่ที่จะให้คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ได้อย่างง่ายดายแบบรายเดือน พร้อมรับบริการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG
และประกันสินค้า* ตลอดอายุสัญญา เพื่อความสะดวกสบาย ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ และใช้งานได้อย่างสบายใจในเรื่องความปลอดภัยยิ่งขึ้น
*ประกันสินค้าตลอดระยะเวลาสัญญา: ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตการรับประกัน
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากที่เกิดจากความประมาทหรือการใช้งานแบบผิดวิธีของทางลูกค้า และหากไม่ชำระค่าเช่ารายเดือนตามกำหนด การรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
3 ข้อดีที่น่าสนใจของบริการ LG Subscribe
01
วางแผนง่ายลดภาระทางการเงิน
เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแบบง่าย ๆ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
02
ขยายระยะเวลารับประกันสินค้า
การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ 1 - 2 ปี แต่บริการ LG Subscribe มอบสิทธิประโยชน์ในการรับประกันนาน 5 - 7 ปี
03
ช่างผู้เชี่ยวชาญบริการถึงบ้าน
บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่สุด
บริการดูแลเครื่องซักผ้า
เพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าของทุกคนในครอบครัว จะสะอาด และคงสีสันสดใส จึงต้องทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าให้หมดจด
และบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าอยู่เสมอ
ถอดประกอบและทำความสะอาด
ถอดแยกชิ้นส่วนและใช้สเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง
• บริการข้างต้นเป็นบริการที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแล
• มีการถอดประกอบและทำความสะอาดหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาสัญญา (เดือนที่ 36)
• การรับบริการจะเป็นไปตามรอบ
ตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้า
ตรวจสอบสถานะการติดตั้งอย่างรอบคอบ (สถานะน้ำประปา/การระบายน้ำและการทำงาน) เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาในการใช้งาน
ทำความสะอาด
ทำความสะอาดถังซัก หัวฉีดไอน้ำ และฝาเครื่องซักผ้า โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อฆ่าเชื้อ (การทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำจำกัดเฉพาะรุ่นที่ใช้ไอน้ำเท่านั้น)
วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง
คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้
จัดส่งน้ำยาล้างถังซักผ้า
ส่งน้ำยาล้างเครื่องซักผ้าสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทุกๆ 12 เดือน
- Wash Tower รุ่น WT2520NHEG ระบบ AI DD™ ความจุเครื่องซักผ้า 25 กก./ เครื่องอบผ้า 20 กก. พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW ขนาด 23.1 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)
25
ความจุ - ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
20
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
700 x 1890 x 830
คุณสมบัติ (ซักผ้า) - AI DD
ใช่
คุณสมบัติ (ซักผ้า) - TurboWash360˚
ใช่
คุณสมบัติ (ซักผ้า) - Steam
ใช่
คุณสมบัติ (อบผ้า) - DUAL Inverter HeatPump
ใช่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
บาร์โค้ด
8806096668429
ความจุ
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
20
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
25
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชั่วโมง
ประเภทจอแสดงผล
ปุ่มแบบจอสัมผัสทั้งหมด & จอแสดงผล LED
ฝาประตูล็อค (ซักผ้า)
ใช่
ไฟตัวเลข
18:88
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
700 x 1890 x 830
ความลึกผลิตภัณฑ์จากฝาปิดด้านหลังจนถึงประตู (ลึก' มม.)
830
ความลึกของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดประตู 90˚ (ลึก'' มม.)
1460
น้ำหนัก (กก.)
160.0
คุณสมบัติ (อบผ้า)
6 Motion DD
ใช่
AI DD
ใช่
AI Sensor Dry
ใช่
ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ
ใช่
Auto Restart
ไม่
ไฟด้านในถัง
ใช่
Dual Dry
ใช่
DUAL Inverter HeatPump
ใช่
ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
ตัวบ่งชี้น้ำหมด
ไม่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ประเภทแหล่งความร้อน
ระบบ Heat Pump
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ใช่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
ประตูสลับได้
ไม่
Sensor Dry
ใช่
ประเภท
เครื่องอบผ้าแบบควบแน่น (ไม่มีท่อระบายลม)
คุณสมบัติ (ซักผ้า)
6 Motion DD
ใช่
AI DD
ใช่
Auto Restart
ไม่
สันซัก
สันซักสแตนเลสแบบบาง
ไฟด้านในถัง
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ระบบตรวจจับโฟม
ไม่
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ใช่
ขาปรับระดับได้
ใช่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
ถังซักสแตนเลส
ใช่
Steam
ใช่
TurboWash360˚
ใช่
ประเภท
เครื่องซักผ้าฝาหน้า
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
ใช่
การจ่ายน้ำ (ร้อน / เย็น)
เย็นเท่านั้น
ระดับน้ำ
อัตโนมัติ
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)
เขียวธรรมชาติ
สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)
เนเจอร์เบจ
ประเภทประตู
ฝาครอบกระจกนิรภัยตัดแสงสีดำ
โปรแกรม (อบผ้า)
ขจัดเชื้อโรค (อบผ้า)
ไม่
รีเฟรช เครื่องนอน
ใช่
ผ้าฝ้าย
ใช่
ผ้าฝ้าย +
ไม่
ผ้าบอบบาง
ไม่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ใช่
ผ้านวม
ใช่
Easy Care
ไม่
ผ้าผสม
ไม่
อบด่วน
ใช่
รีเฟรช
ไม่
ชุดกีฬา
ไม่
ผ้าขนหนู
ไม่
ขนสัตว์
ไม่
โปรแกรม (ซักผ้า)
ขจัดเชื้อโรค (ซักผ้า)
ไม่
ผ้าฝ้าย
ใช่
ผ้าฝ้าย +
ไม่
ผ้าบอบบาง
ไม่
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ใช่
ผ้านวม
ใช่
Easy Care
ไม่
Eco 40-60
ไม่
ผ้าผสม
ไม่
Quick 30
ไม่
ซักด่วน
ใช่
ล้าง+ปั่น
ใช่
ซักกลางคืน
ไม่
Speed14
ไม่
ชุดกีฬา
ไม่
ล้างถังซัก
ใช่
TurboWash 39
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
ใช่
Cloud Cycle
ใช่
การติดตามพลังงาน
ใช่
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)
ใช่
Smart Pairing
ใช่
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
23.1
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
913 x 1790 x 735
ประสิทธิภาพ - การใช้พลังงาน (kWh/Year)
800.00
ประสิทธิภาพ - ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
คุณสมบัติ - InstaView
ใช่
คุณสมบัติ - Door-in-Door
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
วัสดุและการตกแต่ง - เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน <br>
สเปคทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
ไซด์-บาย-ไซด์
ความจุ
ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)
23.1
ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)
416
การควบคุมและจอแสดงผล
Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู
ใช่
การแช่แข็งด่วน
ใช่
จอแสดงผล LED ภายใน
จอแสดงผล LED
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)
129
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)
913 x 1790 x 735
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
119
คุณสมบัติ
Door Cooling+
ใช่
Door-in-Door
ไม่
InstaView
ใช่
LINEAR Cooling
ใช่
ช่องแช่แข็ง
ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง
2 โปร่งใส
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
4
ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
ระบบน้ำแข็งและน้ำ
ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ไม่
เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ
1 คันโยก 2 ถาด
ที่กดน้ำแข็งและน้ำ
ไม่
ที่กดน้ำเท่านั้น
ไม่
วัสดุและการตกแต่ง
เสร็จสิ้น (ประตู)
สีเงิน
ประตู (วัสดุ)
PET
ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)
โลหะหน้า/ขวา
ประเภทมือจับ
กระเป๋าแนวนอน
ประสิทธิภาพ
ชนิดคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)
การใช้พลังงาน (kWh/Year)
800.00
ช่องตู้เย็น
กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส
4
กล่องใส่ของตรงประตู กล่องเอนกประสงค์ / มุมอาหารว่าง
ไม่
Hygiene Fresh+
ใช่
ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น
LED ด้านบน
ชั้นวางกระจกนิรภัย
3
กล่องแช่ผัก
ใช่ (2)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
