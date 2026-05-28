Wash Tower รุ่น WT2520NHEG และ ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW

มุมมองด้านหน้าของ Wash Tower รุ่น WT2520NHEG และ ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW WT2520NHEG.V257
LG Wash Tower รุ่น WT2520NHEG และ ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW, WT2520NHEG.V257
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • แผงควบคุมตรงกลาง
  • AI DD™ และ Smart Pairing™
  • TurboWash™ 360 และ Dry Ready
  • Allergy Care
  • ThinQ™
เพิ่มเติม
Products in this Bundle: 2
มุมมองด้านหน้าของสินค้า WashTower (WT2520NHEG)

WT2520NHEG

Wash Tower รุ่น WT2520NHEG ระบบ AI DD™ ความจุเครื่องซักผ้า 25 กก./ เครื่องอบผ้า 20 กก. พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน

GC-V257SFZW

ตู้เย็น Instaview รุ่น GC-V257SFZW ขนาด 23.1 คิว ระบบ Smart Inverter Compressor พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
ปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของคุณเอง

สร้างขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพ ปรับสไตล์ด้วยตัวคุณเอง

ออกแบบพื้นที่ของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วย LG Objet WashTower™

แสดงผลิตภัณฑ์ LG Object Collection ที่วางอยู่ในห้องนั่งเล่น เช่น สไตเลอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องอบผ้า ฯลฯ

สี

สีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

สัมผัสกับสีสันที่สงบนิ่งและได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

  • Nature Beige
  • Nature Green
Interior Gallery

สร้างนิยามใหม่ให้กับพื้นที่ของคุณ

ห้องซักรีด

LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

    ห้องน้ำ

    LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

      ห้องเก็บของใช้

      LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องซักรีดสามารถกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องเก็บของใช้สอดรับอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องซักรีดสามารถกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องเก็บของใช้สอดรับอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ
        LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องซักรีดสามารถกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ

        ห้องซักรีด

        LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

          ห้องน้ำ

          LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

            LG Objet WashTower ที่ตั้งวางอยู่ในห้องเก็บของใช้สอดรับอย่างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในโดยรอบ

            ห้องเก็บของใช้

            LG Objet WashTower™ ทำให้พื้นที่ซักผ้าของคุณดูดีมีสไตล์มากขึ้น

              ดีไซน์ที่ลงตัว

              เพิ่มความสะดวกให้กับดีไซน์บิลท์อิน

              ด้วยวัสดุแบบด้านและสีสันตามธรรมชาติ ดีไซน์ของอุปกรณ์จึงดูเหมือนเป็นแบบบิลท์อิน

              LG Objet WashTower™ รองรับการตกแต่งภายในที่กลมกลืน สอดรับกับเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินในห้องน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ

              LG Objet WashTower™ รองรับการตกแต่งภายในที่กลมกลืน สอดรับกับเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินในห้องน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ

              เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพื้นที่ของคุณ

              ดีไซน์ที่สวยล้ำและประหยัดพื้นที่ของ LG Objet WashTower™ ชุดเครื่องซักผ้า-อบผ้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

              เครื่องซักผ้า LG WashTower ตั้งอยู่ในห้องครัวทันสมัย พร้อมตู้เก็บของสีขาวด้านซ้าย

              แผงควบคุมเข้าถึงได้ง่าย

              แผงที่อยู่ตรงกลางช่วยให้เข้าถึงส่วนควบคุมของทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าได้อย่างง่ายดายในตำแหน่งที่เข้าถึงสะดวก

              มุมมองขนาดใหญ่ของแผงตรงกลางของ LG Objet WashTower มีบางปุ่มที่เปิดใช้งาน

              *รูปภาพผลิตภัณฑ์มีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

              ระบบอัจฉริยะในตัว

              ซักผ้าได้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ด้วยระบบอัจฉริยะภายใน LG Objet WashTower™

              หญิงสาวกำลังใช้งานเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบตั้งซ้อนในห้องซักผ้าสีขาว มีชั้นวางผ้าขนหนูและของใช้อยู่ด้านข้าง.

              เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG AI DD พร้อมหน้าจอแสดงสัญลักษณ์เสื้อผ้าและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย บริเวณรอบๆถังซัก.

              AI DD™

              เทคโนโลยี Auto Sense AI DD™ จะระบุรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเสื้อผ้าของคุณอย่างทะนุถนอม

              นี่คือภาพแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Duvet ของเครื่องอบผ้า และปุ่ม Duvet ของเครื่องซักผ้าถูกไฮไลต์

              นี่คือภาพแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ ปุ่ม Duvet ของเครื่องอบผ้า และปุ่ม Duvet ของเครื่องซักผ้าถูกไฮไลต์

              Smart Pairing™

              ด้วย Smart Pairing™ เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วจะถูกอบแห้งด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม เพียงแค่กดปุ่ม Start

              *ทดสอบโดย Intertek โปรแกรมซักผ้าฝ้ายสำหรับชุดชั้นใน 3 กก. เปรียบเทียบกับโปรแกรมซักผ้าฝ้ายแบบปกติของ LG ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม
              *ภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

              ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% ด้วยโปรแกรม LG Allergy Care

              สวมเสื้อผ้าอย่างมั่นใจโดยรู้ว่าโปรแกรม LG Allergy Care ช่วยกำจัด 99.9% ของไรฝุ่นที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้


              • Allergy Care โดยเครื่องซักผ้า
              • Allergy Care โดยเครื่องอบผ้า

              *โปรแกรม Allergy Care ที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นได้ 99.9% และโปรแกรม Allergy Care สำหรับเครื่องอบผ้าที่ผ่านการอนุมัติจาก BAF(British Allergy Foundation) ลดไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9%
              *สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Allergy Care ผ่านทางแอป ThinQ หรือเลือกได้โดยตรงจาก Cloud Cycle ภายในแอป
              *รูปภาพผลิตภัณฑ์ในวิดีโอมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
              *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม

              ซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อย

              ด้วยโปรแกรมซักและอบผ้าอย่างรวดเร็วของ LG พร้อมตัวเลือก Prepare to Dry คุณจึงสามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับผ้าจำนวนน้อยชิ้น เช่น ชุดกีฬา และชุดนอน


              ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระบวนการที่ช่วยให้สามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง

              ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระบวนการที่ช่วยให้สามารถซักและอบผ้าเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง

              *ทดสอบโดย Intertek ทดสอบด้วยผ้า 3 แบบ; ชุดกีฬาสำหรับสตรี เสื้อเชิ้ต 3 ตัว และชุดนอน 2 ชุด ทดสอบด้วยโปรแกรม Speed Wash (Quick Wash) บนเครื่องซักผ้า, โปรแกรม Small Load (Quick Dry) บนเครื่องอบผ้า และตัวเลือก "Prepare to Dry"
              *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม

              มีฝาเครื่องซักผ้า ซึ่งมีกระแสน้ำหมุนวนอยู่รอบๆ ในแบบไดนามิก น้ำพุ่งไปมา 5 ทิศทางจากด้านในเครื่องซักผ้า

              มีฝาเครื่องซักผ้า ซึ่งมีกระแสน้ำหมุนวนอยู่รอบๆ ในแบบไดนามิก น้ำพุ่งไปมา 5 ทิศทางจากด้านในเครื่องซักผ้า

              TurboWash™ 360

              ทำทุกอย่างให้เสร็จลุล่วง

              เสื้อผ้าของคุณจะสะอาดอย่างทั่วถึงภายในเวลาไม่กี่นาที โดยไม่กระทบต่อการถนอมเนื้อผ้า

              *ทดสอบโดย Intertek, โปรแกรมผ้าฝ้าย พร้อมตัวเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับผ้า 3 กก.
              *ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผ้าและสภาพแวดล้อม

              • แบบปกติ
                LG Dual Inverter
              • ความเร็วการบีบอัดที่ควบคุมได้
                ความเร็วการบีบอัดที่ถูกควบคุม
              เครื่องอบผ้า DUAL Inverter Heat Pump™

              ประหยัดพลังงานในการอบผ้า

              ขยายช่วงความเร็วในการหมุนเวียน ตั้งแต่เร็วมากไปจนถึงช้า โดยไม่เปิดและปิดเครื่อง

              ภาพแสดงให้เห็นว่าฝุ่นละเอียดที่เกิดจากกระบวนการอบแห้งถูกกรองผ่านตัวกรองสามชั้นในคอนเดนเซอร์
              Auto Cleaning Condenser

              คอนเดนเซอร์ที่มีการทำความสะอาดอย่างง่าย

              การบำรุงรักษาคอนเดนเซอร์ทำความสะอาดอัตโนมัติที่ไม่ยุ่งยาก* โดยตัวคอนเดนเซอร์มีการทำความสะอาดตัวเอง โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร

              *รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพมีไว้สำหรับแสดงตัวอย่างเพียงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
              *ความสะอาดของคอนเดนเซอร์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
              *ความถี่ของการเรียกใช้ 'การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ' อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณความชื้นเริ่มต้นของผ้า

              การควบคุมอย่างชาญฉลาด ชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

              เชื่อมต่อและควบคุมได้จากทุกที่

              แอป LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ WashTower™ ได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียว

              การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

              ตรวจสอบสถานะของ WashTower™ ดาวน์โหลดโปรแกรมซักแบบใหม่ หรือตรวจสอบการใช้พลังงานด้วย LG ThinQ™

              *LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ
              *ฟีเจอร์อัจฉริยะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น ตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหรือ LG สำหรับความพร้อมในการให้บริการ

              การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนน้อยกว่า อายุการใช้งานยาวนาน

              Inverter Direct Drive Motor ที่ขับเคลื่อนเครื่องซักผ้าของเราเปี่ยมด้วยเสถียรภาพ ไร้เสียงรบกวน ให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน พร้อมการรับประกันมอเตอร์ 10 ปี สบายใจได้ด้วย DUAL Inverter Heat Pump™ ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมการรับประกัน 10 ปี

              LG Subscribe คืออะไร ?

              ทางเลือกใหม่ที่จะให้คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ได้อย่างง่ายดายแบบรายเดือน พร้อมรับบริการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG

              และประกันสินค้า* ตลอดอายุสัญญา เพื่อความสะดวกสบาย ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ และใช้งานได้อย่างสบายใจในเรื่องความปลอดภัยยิ่งขึ้น

              *ประกันสินค้าตลอดระยะเวลาสัญญา: ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตการรับประกัน

              รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากที่เกิดจากความประมาทหรือการใช้งานแบบผิดวิธีของทางลูกค้า และหากไม่ชำระค่าเช่ารายเดือนตามกำหนด การรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

              3 ข้อดีที่น่าสนใจของบริการ LG Subscribe

              01
              วางแผนง่ายลดภาระทางการเงิน

              เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแบบง่าย ๆ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว

              02
              ขยายระยะเวลารับประกันสินค้า

              การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ 1 - 2 ปี แต่บริการ LG Subscribe มอบสิทธิประโยชน์ในการรับประกันนาน 5 - 7 ปี

              03
              ช่างผู้เชี่ยวชาญบริการถึงบ้าน

              บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่สุด

              บริการดูแลเครื่องซักผ้า

              เพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าของทุกคนในครอบครัว จะสะอาด และคงสีสันสดใส จึงต้องทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าให้หมดจด
              และบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าอยู่เสมอ

              ถอดประกอบและทำความสะอาด

              ถอดแยกชิ้นส่วนและใช้สเปรย์ฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง
               

              • บริการข้างต้นเป็นบริการที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแล
              • มีการถอดประกอบและทำความสะอาดหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาสัญญา (เดือนที่ 36)
              • การรับบริการจะเป็นไปตามรอบ

              ทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองท่อระบายน้ำ

              ทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองท่อระบายน้ำเป็นระยะ ในบริเวณที่อาจมีสิ่งแปลกปลอมหรือการปนเปื้อนเกิดขึ้น
               

              • มีการเปลี่ยนตัวกรองการระบายน้ำ หนึ่งครั้งสำหรับรุ่นมาตรฐาน (เดือนที่ 36)

              ตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้า

              ตรวจสอบสถานะการติดตั้งอย่างรอบคอบ (สถานะน้ำประปา/การระบายน้ำและการทำงาน) เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาในการใช้งาน

              ทำความสะอาด

              ทำความสะอาดถังซัก หัวฉีดไอน้ำ และฝาเครื่องซักผ้า โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อฆ่าเชื้อ (การทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำจำกัดเฉพาะรุ่นที่ใช้ไอน้ำเท่านั้น)

              บริการหลังการขาย

              มอบบริการและประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา
               

              • จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมกรณีที่สินค้าเสียหายจากความประมาทของลูกค้า

              วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง

              คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้

              จัดส่งน้ำยาล้างถังซักผ้า

              ส่งน้ำยาล้างเครื่องซักผ้าสำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทุกๆ 12 เดือน

              พิมพ์

              คุณลักษณะเด่น

              ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)

              25

              ความจุ - ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)

              20

              ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

              700 x 1890 x 830

              คุณสมบัติ (ซักผ้า) - AI DD

              ใช่

              คุณสมบัติ (ซักผ้า) - TurboWash360˚

              ใช่

              คุณสมบัติ (ซักผ้า) - Steam

              ใช่

              คุณสมบัติ (อบผ้า) - DUAL Inverter HeatPump

              ใช่

              เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

              ใช่

              สเปคทั้งหมด

              บาร์โค้ด

              บาร์โค้ด

              8806096668429

              ความจุ

              ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)

              20

              ความจุการซักสูงสุด (กก.)

              25

              การควบคุมและจอแสดงผล

              ตั้งเวลาล่วงหน้า

              3-19 ชั่วโมง

              ประเภทจอแสดงผล

              ปุ่มแบบจอสัมผัสทั้งหมด & จอแสดงผล LED

              ฝาประตูล็อค (ซักผ้า)

              ใช่

              ไฟตัวเลข

              18:88

              ขนาดและน้ำหนัก

              ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)

              700 x 1890 x 830

              ความลึกผลิตภัณฑ์จากฝาปิดด้านหลังจนถึงประตู (ลึก' มม.)

              830

              ความลึกของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดประตู 90˚ (ลึก'' มม.)

              1460

              น้ำหนัก (กก.)

              160.0

              คุณสมบัติ (อบผ้า)

              6 Motion DD

              ใช่

              AI DD

              ใช่

              AI Sensor Dry

              ใช่

              ระบบทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ

              ใช่

              Auto Restart

              ไม่

              ไฟด้านในถัง

              ใช่

              Dual Dry

              ใช่

              DUAL Inverter HeatPump

              ใช่

              ตัวกรองใยผ้า 2 ชั้น

              ใช่

              ถังซักด้านในปั๊มนูน

              ใช่

              ตัวบ่งชี้น้ำหมด

              ไม่

              สัญญาณเตือนจบรอบ

              ใช่

              ประเภทแหล่งความร้อน

              ระบบ Heat Pump

              มอเตอร์ Inverter DirectDrive

              ใช่

              LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

              ใช่

              ประตูสลับได้

              ไม่

              Sensor Dry

              ใช่

              ประเภท

              เครื่องอบผ้าแบบควบแน่น (ไม่มีท่อระบายลม)

              คุณสมบัติ (ซักผ้า)

              6 Motion DD

              ใช่

              AI DD

              ใช่

              Auto Restart

              ไม่

              สันซัก

              สันซักสแตนเลสแบบบาง

              ไฟด้านในถัง

              ใช่

              ถังซักด้านในปั๊มนูน

              ใช่

              สัญญาณเตือนจบรอบ

              ใช่

              ระบบตรวจจับโฟม

              ไม่

              มอเตอร์ Inverter DirectDrive

              ใช่

              ขาปรับระดับได้

              ใช่

              LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)

              ใช่

              ถังซักสแตนเลส

              ใช่

              Steam

              ใช่

              TurboWash360˚

              ใช่

              ประเภท

              เครื่องซักผ้าฝาหน้า

              เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน

              ใช่

              การจ่ายน้ำ (ร้อน / เย็น)

              เย็นเท่านั้น

              ระดับน้ำ

              อัตโนมัติ

              วัสดุและการตกแต่ง

              สีตัวเครื่อง (เครื่องอบผ้า)

              เขียวธรรมชาติ

              สีตัวเครื่อง (เครื่องซักผ้า)

              เนเจอร์เบจ

              ประเภทประตู

              ฝาครอบกระจกนิรภัยตัดแสงสีดำ

              โปรแกรม (อบผ้า)

              ขจัดเชื้อโรค (อบผ้า)

              ไม่

              รีเฟรช เครื่องนอน

              ใช่

              ผ้าฝ้าย

              ใช่

              ผ้าฝ้าย +

              ไม่

              ผ้าบอบบาง

              ไม่

              ดาวน์โหลดโปรแกรม

              ใช่

              ผ้านวม

              ใช่

              Easy Care

              ไม่

              ผ้าผสม

              ไม่

              อบด่วน

              ใช่

              รีเฟรช

              ไม่

              ชุดกีฬา

              ไม่

              ผ้าขนหนู

              ไม่

              ขนสัตว์

              ไม่

              โปรแกรม (ซักผ้า)

              ขจัดเชื้อโรค (ซักผ้า)

              ไม่

              ผ้าฝ้าย

              ใช่

              ผ้าฝ้าย +

              ไม่

              ผ้าบอบบาง

              ไม่

              ดาวน์โหลดโปรแกรม

              ใช่

              ผ้านวม

              ใช่

              Easy Care

              ไม่

              Eco 40-60

              ไม่

              ผ้าผสม

              ไม่

              Quick 30

              ไม่

              ซักด่วน

              ใช่

              ล้าง+ปั่น

              ใช่

              ซักกลางคืน

              ไม่

              Speed14

              ไม่

              ชุดกีฬา

              ไม่

              ล้างถังซัก

              ใช่

              TurboWash 39

              ไม่

              เทคโนโลยีอัจฉริยะ

              ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม

              ใช่

              Cloud Cycle

              ใช่

              การติดตามพลังงาน

              ใช่

              ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน

              ใช่

              การวินิจฉัยอัจฉริยะ

              ใช่

              ThinQ (Wi-Fi)

              ใช่

              ทำความสะอาดถังซัก (เครื่องซักผ้า)

              ใช่

              Smart Pairing

              ใช่

              พิมพ์

              คุณลักษณะเด่น

              ความจุ - ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

              23.1

              ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

              913 x 1790 x 735

              ประสิทธิภาพ - การใช้พลังงาน (kWh/Year)

              800.00

              ประสิทธิภาพ - ชนิดคอมเพรสเซอร์

              คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

              คุณสมบัติ - InstaView

              ใช่

              คุณสมบัติ - Door-in-Door

              ไม่

              เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

              ใช่

              วัสดุและการตกแต่ง - เสร็จสิ้น (ประตู)

              สีเงิน <br>

              สเปคทั้งหมด

              ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

              ประเภทผลิตภัณฑ์

              ไซด์-บาย-ไซด์

              ความจุ

              ความจุรวม(ลูกบาศก์ฟุต)

              23.1

              ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)

              416

              การควบคุมและจอแสดงผล

              Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

              ใช่

              การแช่แข็งด่วน

              ใช่

              จอแสดงผล LED ภายใน

              จอแสดงผล LED

              ขนาดและน้ำหนัก

              น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

              129

              ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

              913 x 1790 x 735

              น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

              119

              คุณสมบัติ

              Door Cooling+

              ใช่

              Door-in-Door

              ไม่

              InstaView

              ใช่

              LINEAR Cooling

              ใช่

              ช่องแช่แข็ง

              ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

              2 โปร่งใส

              กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

              4

              ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง

              LED ด้านบน

              ชั้นวางกระจกนิรภัย

              3

              ระบบน้ำแข็งและน้ำ

              ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

              ไม่

              เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

              1 คันโยก 2 ถาด

              ที่กดน้ำแข็งและน้ำ

              ไม่

              ที่กดน้ำเท่านั้น

              ไม่

              วัสดุและการตกแต่ง

              เสร็จสิ้น (ประตู)

              สีเงิน 

              ประตู (วัสดุ)

              PET

              ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)

              โลหะหน้า/ขวา

              ประเภทมือจับ

              กระเป๋าแนวนอน

              ประสิทธิภาพ

              ชนิดคอมเพรสเซอร์

              คอมเพรสเซอร์ Smart Inverter (BLDC)

              การใช้พลังงาน (kWh/Year)

              800.00

              ช่องตู้เย็น

              กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

              4

              กล่องใส่ของตรงประตู กล่องเอนกประสงค์ / มุมอาหารว่าง

              ไม่

              Hygiene Fresh+

              ใช่

              ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

              LED ด้านบน

              ชั้นวางกระจกนิรภัย

              3

              กล่องแช่ผัก

              ใช่ (2)

              เทคโนโลยีอัจฉริยะ

              การวินิจฉัยอัจฉริยะ

              ใช่

              ThinQ (Wi-Fi)

              ใช่

