LG UltraGear™ 34" OLED Curved 34GX90SA-W และ ลำโพงพกพา LG xboom Bounce
LG UltraGear™ 34" OLED Curved 34GX90SA-W และ ลำโพงพกพา LG xboom Bounce
คุณลักษณะที่สำคัญ
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
รางวัลความเป็นเลิศ
*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเนื้อหาที่ส่งถึงคณะกรรมการ CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ส่งมาหรือคำกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
สตรีมมิ่ง
webOS
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
AI Personalized Picture Wizard
AI Sound
ชนะเลิศ
จอ OLED โค้ง WQHD ขนาด 34 นิ้ว
DisplayHDR True Black 400 และ DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) และ 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
กำลังเชื่อมต่อ
USB-C (PD 65W) และ HDMI 2.1
แอป LG Switch
ดีไซน์เพรียวบางพร้อมขาตั้ง L ที่ไม่เกะกะ
จอสำหรับเล่นเกมอัจฉริยะ
ขับเคลื่อนด้วย webOS
ขอแนะนำจอภาพสำหรับเล่นเกมอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย webOS พร้อม AI ช่วยให้คุณผ่อนคลายระหว่างพักเกมด้วยการสตรีมที่ง่ายดาย1) รวมถึงช่อง LG Channels ฟรีและตัวเลือกการสตรีมมากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงการเล่นเกมบนคลาวด์ประสิทธิภาพสูง1) โดยไม่ต้องใช้พีซีหรือคอนโซลแยกต่างหาก ซึ่งทั้งหมดนี้ควบคุมได้ง่ายด้วยรีโมท2) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1) จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งหรือบริการเกมบนคลาวด์ที่เกี่ยวข้อง อาจต้องสมัครใช้บริการหรือชำระเงินแยกต่างหาก และไม่มีบริการนี้ให้ (ต้องซื้อแยกต่างหาก)
2) รีโมทคอนโทรลรวมอยู่ในแพ็กเกจ
*ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ใช้ได้กับเนื้อหาที่ผลิตในอัตราส่วนภาพ 21:9 เท่านั้น สำหรับเนื้อหาสตรีมมิ่ง อาจมีข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดหูฟัง และคอนโทรลเลอร์เกมที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิ่งแยกต่างหากอาจต้องชำระค่าสมัครใช้บริการ และจะไม่มีให้บริการ (ซื้อแยกต่างหาก)
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
พอร์ทัลเกมเปิดให้บริการแล้ว
พอร์ทัลเกมคือแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมที่มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมตัวเลือกในการเลือกเมนูสำหรับเกมแพดหรือรีโมตคอนโทรล และรองรับการปรับแต่งเกมให้เหมาะกับผู้เล่น คุณสามารถติดตามอันดับและคะแนนของผู้เล่น พร้อมเข้าถึงเกมมากมายได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เกมระดับ AAA ไปจนถึงเกมโซเชียล ด้วยความร่วมมือจากบริการเกมบนคลาวด์ชั้นนำอย่าง GeForce NOW, Amazon Luna และ Xbox Cloud เร็วๆ นี้ พร้อมด้วยเกมบนแอป webOS ในตัว ทำให้สามารถเล่นเกมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอนโซลหรืออุปกรณ์ภายนอก มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด
จอภาพโค้งแสดงแดชบอร์ดเกมพร้อมไอคอนเกมที่มีชีวิตชีวา รวมถึงแอปเกมแอคชั่น ปริศนา และเกมบนคลาวด์ กราฟิกพอร์ทัลเรืองแสงอันน่าตื่นตาตื่นใจล้อมรอบหน้าจอ เสริมบรรยากาศไซไฟ
*การรองรับ Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์และเกมภายใน Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
*บริการเกมบางอย่างอาจต้องสมัครสมาชิกและเกมแพด
AI Picture
ตัวละครคมชัดยิ่งขึ้น
สมจริงยิ่งขึ้น
AI Picture มอบภาพเกมที่สมจริง เน้นใบหน้าและร่างกาย ลดจุดรบกวน และเพิ่มมิติ ทุกรายละเอียด ตั้งแต่การแสดงออกที่ละเอียดอ่อนไปจนถึงการเคลื่อนไหวของศัตรู จับภาพได้ง่าย ช่วยให้หน้าจอโฟกัสได้อย่างแม่นยำ ดื่มด่ำกับการเล่นเกมหรือการสตรีมได้อย่างเต็มที่
เปรียบเทียบภาพด้วยฟังก์ชัน AI Picture ที่เปิดและปิด
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีและโหมด Game Optimizer
Dynamic Tone Mapping
สัมผัสประสบการณ์ภาพอันสมจริงด้วยความสว่างและคอนทราสต์
เพลิดเพลินกับภาพอย่างที่ควรจะเป็น ด้วย Dynamic Tone Mapping ที่ปรับความสว่างและคอนทราสต์เพื่อรายละเอียดและความสมจริงสูงสุด ภาพยนตร์และเกมจะดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ภาพอันสมจริงและคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ใช้งานได้เฉพาะเมื่อรับสัญญาณวิดีโอ HDR
ตัวช่วยสร้างภาพ AI ส่วนตัว
สร้างสรรค์ตามรสนิยมของคุณ
เลือกรูปภาพที่คุณชอบ แล้วตัวช่วยสร้างภาพ AI ส่วนตัวจะค้นหารูปภาพที่ตรงกับความต้องการของคุณจากตัวเลือกกว่า 85 ล้านรายการ และบันทึกไว้ในโปรไฟล์ของคุณ เตรียมพร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมและวิดีโอของคุณด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
AI Sound
ตรวจจับ แยกแยะ และปรับแต่งเสียง
ตรวจจับพื้นที่ของคุณและส่งมอบเสียงที่ปรับแต่งอย่างสมบูรณ์แบบผ่านระบบเสียงจำลอง 9.1 แชนเนล ระบุตำแหน่งเสียงได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ลำโพงหรือชุดหูฟังเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะเสียงของเกมเมอร์จากเสียงรอบข้าง ปรับระดับเสียงและความชัดเจนเพื่อให้คุณมีสมาธิกับเกมได้อย่างเต็มที่
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
มุมมอง UltraWide พร้อม OLED สีดำสนิท
จอแสดงผล WQHD (3440x1440) ขนาด 34 นิ้ว ให้มุมมองที่กว้างกว่าหน้าจอ 16:9 มาตรฐานถึง 34% มอบภาพที่คมชัดและสดใสทั่วทั้งหน้าจอ OLED WQHD นี้มอบเงาที่เข้มกว่า แสงที่สว่างกว่า และสีสันสดใสสำหรับการเล่นเกมในทุกสภาพแวดล้อม
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
**จอภาพเกมมิ่ง LG OLED ที่รองรับ MLA+ ความสว่าง SDR สูงกว่ารุ่นก่อนหน้าของเรา (27GR95QE, 45GR95QE) ถึง 37.5% ตามข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่
จอกว้างขึ้น สัดส่วนที่ลงตัว
อัตราส่วนภาพ 21:9 UltraWide ขนาดที่เหมาะกับการเล่นเกม
จอภาพ OLED โค้ง 21:9 มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและน่าหลงใหลสำหรับทั้งการเล่นเกมและความบันเทิงต่างๆ ด้วยอัตราส่วนภาพที่สมดุลและเหมาะสมที่สุด
จอภาพ OLED โค้ง 21:9 มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและน่าหลงใหลด้วยอัตราส่วนภาพที่สมดุลและเหมาะสมที่สุด
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ความโค้งที่สมบูรณ์แบบ 800R
ดื่มด่ำไปกับความโค้ง 800R เพื่อมุมมองภาพ (FOV: Field of View) ที่สม่ำเสมอบนโต๊ะที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการมองเห็นตามธรรมชาติ ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความโค้งอย่างแท้จริง ด้วยมุมมอง 90 องศาที่สม่ำเสมอทั่วทั้งหน้าจอ มอบกราฟิกที่สดใส ปราศจากการบิดเบือน ขณะที่คุณสำรวจโลกแห่งเกม
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ประสบการณ์การรับชมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากหน้าจอและท่าทางของผู้ใช้
ดำสนิท สีสันสมจริง
สัมผัสความลึกที่เหนือชั้นและความสมจริงที่สดใสด้วย VESA DisplayHDR true black 400 มอบการแสดงสีดำที่ละเอียดแม้ในฉากที่มืดที่สุด ด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ 1.5 ล้านพิกเซล ช่วงสี DCI-P3 98.5% (ทั่วไป) รับประกันว่าสีจะแสดงออกมาอย่างสมจริงตามที่ต้องการ
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*1.5 ล้าน:1 คืออัตราส่วนคอนทราสต์ที่ค่า APL (ระดับภาพเฉลี่ย) 25% ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และอ้างอิงค่าระหว่างระดับสีดำและระดับอ้างอิงสำหรับสีขาว
เทคโนโลยีเพื่อความสบายตาขั้นสูง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL ถึงสามระดับ
ด้วยการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เทคโนโลยีเพื่อความสบายตาขั้นสูงของ LG WOLED ช่วยลดแสงสะท้อนที่รบกวนสายตาและให้ความสบายตา มอบประสิทธิภาพการเล่นเกมที่คมชัดและคมชัดสม่ำเสมอ ด้วยการรับรองมาตรฐาน UL ในด้านสำคัญๆ ทั้งการจำกัดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายและป้องกันสิ่งรบกวนจากแสงกะพริบ เทคโนโลยีเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มความสบายตาและมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมในสภาพแวดล้อมที่สว่างจ้าหรือในห้องที่มีแสงไฟ LED
จอภาพสำหรับเล่นเกมแบบโค้งที่แสดงภาพตัวละครหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมแห่งอนาคต พร้อมการรับรองมาตรฐาน UL ด้านล่าง
*ภาพทั้งหมดที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น
*LG WOLED ได้รับการรับรองจาก UL ว่าปราศจากการสั่นไหว ปราศจากแสงสะท้อนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตา และแสงสีฟ้าต่ำ
*หมายเลขใบรับรอง: จอแสดงผลปราศจากการสั่นไหว (OLED) - A196009, ปราศจากแสงสะท้อนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตา - V563481 (ภายใต้สภาวะ UGR น้อยกว่า 22), โซลูชันฮาร์ดแวร์ลดแสงสีฟ้า Platinum - V745051
*คุณสมบัติข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ได้รับการรับรองด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
จอภาพนี้ขับเคลื่อนด้วย AMD FreeSync™ Premium, รองรับ G-SYNC® ที่ผ่านการรับรองจาก NVIDIA และได้รับการรับรอง VESA AdaptiveSync™ มอบภาพคมชัด ลื่นไหล ไร้รอยขาด และมีค่า Latency ต่ำ มอบความแม่นยำและความลื่นไหลในการเล่นเกมที่เหนือชั้น
ภาพรถแข่งสีเขียวกำลังแข่งอยู่บนสนามแข่ง
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์
*อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
คุณสมบัติการเล่นเกมขั้นสูง
• ความหน่วงต่ำช่วยลดความล่าช้าของอินพุตเพื่อการตอบสนองแบบเรียลไทม์
• ระบบปรับเสถียรภาพสีดำ (Black Stabilizer) เพิ่มความสว่างให้กับฉากมืด ช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นศัตรูและรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน
• ระบบ Crosshair ช่วยเพิ่มความแม่นยำเพื่อความแม่นยำระดับอันตราย
• ตัวนับเฟรมต่อวินาที (FPS Counter) แสดงอัตราเฟรมแบบเรียลไทม์ของคุณ
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ฟีเจอร์ Crosshair จะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เปิดใช้งานตัวนับ FPS
*ตัวนับ FPS อาจแสดงค่าที่เกินอัตราการรีเฟรชสูงสุดของจอภาพ
*ตัวนับ FPS (เฟรมต่อวินาที): การวัดจำนวนเฟรมต่อวินาที
ดำดิ่งสู่โลกแห่งเกมพีซีและคอนโซล!
จอภาพ LG UltraGear™ มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและตอบสนองฉับไวสำหรับทั้งพีซีและคอนโซล ไม่ว่าคุณจะดำดิ่งสู่เกมแอ็คชั่นที่รวดเร็วหรือสำรวจโลกเปิดอันกว้างใหญ่ ด้วยการรองรับ HDMI 2.1 จอภาพเหล่านี้จึงมอบความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตั้งแต่คีย์บอร์ด เมาส์ ไปจนถึงจอยสติ๊ก พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ความหน่วงต่ำ และรายละเอียดที่สดใส เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดสำหรับทุกแนวและแพลตฟอร์ม
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*คอนโซล PS5 และ Xbox รองรับอัตราส่วนภาพ 16:9 เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการแสดงผลให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดีที่สุด
USB-C แบบ All-in-One เพื่อการเล่นเกมที่ตอบสนองฉับไว
เชื่อมต่อแล็ปท็อปของคุณเข้ากับจอภาพด้วยสาย USB-C เพื่อรับพลังงานสูงสุด 65 วัตต์ โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แยกต่างหาก เพลิดเพลินกับความละเอียด WQHD และอัตราการรีเฟรช 240Hz ผ่าน DP 1.4 หรือ HDMI 2.1 มั่นใจได้ว่าการเล่นเกมของคุณจะราบรื่นไม่มีสะดุด
จอภาพสำหรับเล่นเกมขนาด 34 นิ้วตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ไอทีต่างๆ วางอยู่รอบๆ
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องใช้สาย USB-C เพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับจอภาพ
*รองรับอัตราการรีเฟรชสูงสุด QHD@240Hz จำเป็นต้องใช้การ์ดจอที่รองรับสาย DP 1.4 หรือ HDMI 2.1 เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
*การ์ดจอไม่รวมอยู่ในชุด
*มีสาย USB-C, DP และ HDMI รวมอยู่ในชุด
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Switch เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ LG.com
บทแนะนำแอป LG Switch
ปรับการตั้งค่าจอภาพของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแอป LG Switch
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายคุณสมบัติต่างๆ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*วิดีโอนี้แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ LG UltraGear เพื่อใช้ประกอบการอธิบาย โปรดดูภาพตัวอย่างที่ถ่ายด้วยผลิตภัณฑ์จริง
ดีไซน์เรียบหรู ไร้ที่ติ
ขาตั้งรูปตัว L ดีไซน์เรียบหรู ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะ ลดจุดอับ ทำให้การจัดวางของคุณดูสะอาดตาและมีประสิทธิภาพ สัมผัสประสบการณ์แสงไฟทรงหกเหลี่ยมและดีไซน์ 4 ด้านที่แทบไร้ขอบ พร้อมฐานปรับระดับได้เต็มรูปแบบสำหรับปรับหมุน เอียง และความสูง
จอเกมมิ่งโค้งที่แสดงผลเกมแอคชั่นผจญภัยในบรรยากาศเกมที่สดใส โดดเด่นด้วยแสงไฟสีม่วง พร้อมเคสพีซีแบบตั้งพื้น
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
- LG UltraGear™ 34" OLED 240Hz WQHD Curved Smart webOS 0.03ms 240Hz
- ลำโพงพกพา LG xboom Bounce by will.i.am รุ่น Bounce
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
D-Sub
NO
Display Port
YES
DVI-D
NO
HDMI
YES(2ea)
Remote Controller
YES
Thunderbolt
NO
USB A to B
NO
USB-C
YES(1ea)
CONNECTIVITY
D-Sub
NO
Audio In
NO
Built-in KVM
NO
Daisy Chain
NO
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4 (DSC)
DVI-D
NO
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
LAN (RJ-45)
YES
Line out
NO
Mic In
NO
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
Thunderbolt
NO
Thunderbolt (Data Transsmission)
N/A
Thunderbolt (Power Delivery)
N/A
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
65W
USB Downstream Port
YES(2ea/ver2.0)
USB Upstream Port
YES(via USB-C)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
927 x 295 x 550mm
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
784.1x358.3x167.1mm
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
784.1x580.4x291.8mm(UP)/784.1x470.4x291.8mm(Down)
Weight in Shipping [kg]
15.5kg
Weight without Stand [kg]
6.2kg
Weight with Stand [kg]
10.4kg
DISPLAY
Aspect Ratio
21:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Curvature
800R
Panel Type
OLED
Pixel Pitch [mm]
0.231 x 0.231mm
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Resolution
3440 x 1440
Response Time
0.03ms (GtG)
Size [cm]
86.2
Size [Inch]
34
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
Black Stabilizer
YES
Advanced True Wide Pol.
NO
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Auto Brightness
YES
Auto Input Switch
NO
Camera
NO
Color Calibrated in Factory
YES
Color Weakness
NO
Crosshair
YES
Dolby Vision™
NO
Dynamic Action Sync
YES
Flicker Safe
NO
FPS Counter
YES
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
HW Calibration
NO
Mic
NO
Mini-LED Technology
NO
Motion Blur Reduction Tech.
NO
Nano IPS™ Technology
NO
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
OverClocking
NO
PBP
2PBP
PIP
YES
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
YES
Super Resolution+
NO
User Defined Key
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
YES
INFO
Product name
34GX90SA-W
Year
2025
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.5W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SMART FEATURES
Wi-Fi
YES
SOUND
Maxx Audio
NO
Bluetooth Connectivity
YES
Dolby Atmos
N/A
DTS HP:X
NO
Rich Bass
NO
Speaker
7W x 2
SW APPLICATION
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NO
Dual Controller
NO
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO
สเปคทั้งหมด
อุปกรณ์เสริม
สายรัด
ใช่
สาย USB C type
ใช่
ใบรับประกันสินค้า
ใช่
AUDIO FORMAT
AAC
ใช่
SBC
ใช่
แบตเตอรี่
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
3
อายุแบตเตอรี่ (ชม.)
30
การเชื่อมต่อ
เวอร์ชันบลูทูธ
5.4
ความสะดวก
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ใช่
แอปบลูทูธ (Android/iOS)
ใช่
แสงไฟ
ใช่
หลายจุด
ใช่
Party Link (โหมดคู่)
ใช่
Party Link (โหมดมัลติ)
ใช่
Speaker phone
ใช่
ตัวจัดการการอัปเกรด (FOTA)
ใช่
รองรับคำสั่งเสียง (Google assistant, Siri)
ใช่
กันน้ำ /กันกระเซ็น
IP67
ขนาด (WXHXD)
กล่องกระดาษ
316.5 x 142.5 x 136.0 mm
ลำโพง
272 x 103 x 88 mm
EQ
AI Sound
ใช่
เพิ่มเสียงเบส
ใช่
กำหนดเอง (ผ่านแอป)
ใช่
มาตรฐาน
ใช่
ทั่วไป
จำนวนช่อง
2.1ch (Stereo)
กำลังขับ
30 W + 5 W x 2
การใช้พลังงาน
โหมดเปิดเครื่อง
20 W
Stand-by mode
0.3 W
POWER SUPPLY
DC Output (USB Type-C)
ใช่
USB C-type
ใช่
ลำโพง
Passive Radiator
ใช่ (2)
ขนาดดอกลำโพงเสียงแหลม
20 mm x 2
ประเภทของดอกลำโพงเสียงแหลม
Dome
Woofer Unit
93 x 53 mm
น้ำหนัก
น้ำหนักรวม
2.04 kg
น้ำหนักสุทธิ
1.42 kg
