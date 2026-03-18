LG UltraGear™ 34" OLED Curved 34GX90SA-W และ ลำโพงพกพา LG xboom Bounce

LG UltraGear™ 34" OLED Curved 34GX90SA-W และ ลำโพงพกพา LG xboom Bounce

34GX90SA.BOUNCE
มุมมองด้านหน้า Monitor 34GX90SA และ BOUNCE (34GX90SA.BOUNCE)
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of the rear emblem lights on
คุณลักษณะที่สำคัญ

    Products in this Bundle: 2
    front view

    34GX90SA-W

    LG UltraGear™ 34" OLED 240Hz WQHD Curved Smart webOS 0.03ms 240Hz
    Front view of LG xboom Bounce by will.i.am | Bluetooth Speaker | xboom Signature Sound Sound with Upward Passive Radiators

    BOUNCE

    ลำโพงพกพา LG xboom Bounce by will.i.am รุ่น Bounce
    STREAMINGWINNINGCONNECTING
    ภาพโลโก้ UltraGear™ OLED GX9s

    สตรีมเกม ด้วยจอโค้ง OLED อัจฉริยะ 240Hz

    ภาพด้านหน้าของจอภาพสำหรับเล่นเกม UltraGear™ 34gx90sa

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    รางวัลความเป็นเลิศ

    ภาพรางวัล if design

    รางวัล iF Design Award - ผู้ชนะ

    webOS 24 UX

    LG webOS được đánh giá là hệ điều hành smart TV tốt nhất

    *รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเนื้อหาที่ส่งถึงคณะกรรมการ CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ส่งมาหรือคำกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล

    Image-summary

    สตรีมมิ่ง

    webOS

    AI Picture

    Dynamic Tone Mapping

    AI Personalized Picture Wizard

    AI Sound

    ชนะเลิศ

    จอ OLED โค้ง WQHD ขนาด 34 นิ้ว

    DisplayHDR True Black 400 และ DCI-P3 98.5%

    0.03ms (GtG) และ 240Hz

    AMD FreeSync™ Premium

    VESA Certified AdaptiveSync

    NVIDIA® G-SYNC® Compatible

    กำลังเชื่อมต่อ

    USB-C (PD 65W) และ HDMI 2.1

    แอป LG Switch

    ดีไซน์เพรียวบางพร้อมขาตั้ง L ที่ไม่เกะกะ

    Tap anchor-streaming.


    จอสำหรับเล่นเกมอัจฉริยะ
    ขับเคลื่อนด้วย webOS

    ขอแนะนำจอภาพสำหรับเล่นเกมอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย webOS พร้อม AI ช่วยให้คุณผ่อนคลายระหว่างพักเกมด้วยการสตรีมที่ง่ายดาย1) รวมถึงช่อง LG Channels ฟรีและตัวเลือกการสตรีมมากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงการเล่นเกมบนคลาวด์ประสิทธิภาพสูง1) โดยไม่ต้องใช้พีซีหรือคอนโซลแยกต่างหาก ซึ่งทั้งหมดนี้ควบคุมได้ง่ายด้วยรีโมท2) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

    วิดีโอแสดงจอภาพด้านหน้าบนโต๊ะ สลับไปมาระหว่างภาพ webOS และภาพจากการเล่นเกม

    1) จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งหรือบริการเกมบนคลาวด์ที่เกี่ยวข้อง อาจต้องสมัครใช้บริการหรือชำระเงินแยกต่างหาก และไม่มีบริการนี้ให้ (ต้องซื้อแยกต่างหาก)

    2) รีโมทคอนโทรลรวมอยู่ในแพ็กเกจ

     

    *ภาพจำลองเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

    *ใช้ได้กับเนื้อหาที่ผลิตในอัตราส่วนภาพ 21:9 เท่านั้น สำหรับเนื้อหาสตรีมมิ่ง อาจมีข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

    *คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดหูฟัง และคอนโทรลเลอร์เกมที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

    *จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิ่งแยกต่างหากอาจต้องชำระค่าสมัครใช้บริการ และจะไม่มีให้บริการ (ซื้อแยกต่างหาก)

    *บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

    พอร์ทัลเกมเปิดให้บริการแล้ว

    พอร์ทัลเกมคือแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมที่มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมตัวเลือกในการเลือกเมนูสำหรับเกมแพดหรือรีโมตคอนโทรล และรองรับการปรับแต่งเกมให้เหมาะกับผู้เล่น คุณสามารถติดตามอันดับและคะแนนของผู้เล่น พร้อมเข้าถึงเกมมากมายได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เกมระดับ AAA ไปจนถึงเกมโซเชียล ด้วยความร่วมมือจากบริการเกมบนคลาวด์ชั้นนำอย่าง GeForce NOW, Amazon Luna และ Xbox Cloud เร็วๆ นี้ พร้อมด้วยเกมบนแอป webOS ในตัว ทำให้สามารถเล่นเกมได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอนโซลหรืออุปกรณ์ภายนอก มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด

    จอภาพโค้งแสดงแดชบอร์ดเกมพร้อมไอคอนเกมที่มีชีวิตชีวา รวมถึงแอปเกมแอคชั่น ปริศนา และเกมบนคลาวด์ กราฟิกพอร์ทัลเรืองแสงอันน่าตื่นตาตื่นใจล้อมรอบหน้าจอ เสริมบรรยากาศไซไฟ

    *การรองรับ Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

    *การรองรับบริการเกมบนคลาวด์และเกมภายใน Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

    *บริการเกมบางอย่างอาจต้องสมัครสมาชิกและเกมแพด

    AI Picture

    ตัวละครคมชัดยิ่งขึ้น
    สมจริงยิ่งขึ้น

    AI Picture มอบภาพเกมที่สมจริง เน้นใบหน้าและร่างกาย ลดจุดรบกวน และเพิ่มมิติ ทุกรายละเอียด ตั้งแต่การแสดงออกที่ละเอียดอ่อนไปจนถึงการเคลื่อนไหวของศัตรู จับภาพได้ง่าย ช่วยให้หน้าจอโฟกัสได้อย่างแม่นยำ ดื่มด่ำกับการเล่นเกมหรือการสตรีมได้อย่างเต็มที่

    เปรียบเทียบภาพด้วยฟังก์ชัน AI Picture ที่เปิดและปิด

    *ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีและโหมด Game Optimizer

    Dynamic Tone Mapping

    สัมผัสประสบการณ์ภาพอันสมจริงด้วยความสว่างและคอนทราสต์

    เพลิดเพลินกับภาพอย่างที่ควรจะเป็น ด้วย Dynamic Tone Mapping ที่ปรับความสว่างและคอนทราสต์เพื่อรายละเอียดและความสมจริงสูงสุด ภาพยนตร์และเกมจะดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ภาพอันสมจริงและคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์

    *ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *ใช้งานได้เฉพาะเมื่อรับสัญญาณวิดีโอ HDR

    ตัวช่วยสร้างภาพ AI ส่วนตัว

    สร้างสรรค์ตามรสนิยมของคุณ

    เลือกรูปภาพที่คุณชอบ แล้วตัวช่วยสร้างภาพ AI ส่วนตัวจะค้นหารูปภาพที่ตรงกับความต้องการของคุณจากตัวเลือกกว่า 85 ล้านรายการ และบันทึกไว้ในโปรไฟล์ของคุณ เตรียมพร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมและวิดีโอของคุณด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ

    วิดีโอแอนิเมชันแสดงการทำงานของฟังก์ชัน AI Personalized Picture Wizard

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    AI Sound

    ตรวจจับ แยกแยะ และปรับแต่งเสียง

    ตรวจจับพื้นที่ของคุณและส่งมอบเสียงที่ปรับแต่งอย่างสมบูรณ์แบบผ่านระบบเสียงจำลอง 9.1 แชนเนล ระบุตำแหน่งเสียงได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ลำโพงหรือชุดหูฟังเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะเสียงของเกมเมอร์จากเสียงรอบข้าง ปรับระดับเสียงและความชัดเจนเพื่อให้คุณมีสมาธิกับเกมได้อย่างเต็มที่

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    แตะจุดยึดชนะ


    มุมมอง UltraWide พร้อม OLED สีดำสนิท

    จอแสดงผล WQHD (3440x1440) ขนาด 34 นิ้ว ให้มุมมองที่กว้างกว่าหน้าจอ 16:9 มาตรฐานถึง 34% มอบภาพที่คมชัดและสดใสทั่วทั้งหน้าจอ OLED WQHD นี้มอบเงาที่เข้มกว่า แสงที่สว่างกว่า และสีสันสดใสสำหรับการเล่นเกมในทุกสภาพแวดล้อม

    จอภาพแบบเคลื่อนไหวนี้แสดงภาพขยายจาก QHD เป็น WQHD

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    ภาพดาวเคราะห์ปรากฏสว่างและชัดเจนยิ่งขึ้นบนจอภาพ LG OLED

    OLED ที่สว่างที่สุด**

    สัมผัสประสบการณ์ภาพอันน่าทึ่งด้วย LG WOLED ต่อยอดความเป็นผู้นำ OLED ของ LG พร้อมเทคโนโลยี Micro Lens Array+ (MLA+) มอบความสว่าง SDR ที่สว่างขึ้นสูงสุด 37.5% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแสงและลดการสูญเสียแสงให้เหลือน้อยที่สุด ความสว่างมาตรฐานอยู่ที่ 275 นิต (APL 100%) และความสว่างสูงสุด 1300 นิต (APL 1.5%) ให้สีสันที่สดใส สมจริง เพื่อการเล่นเกมที่สมจริงและแม่นยำ แม้ในสภาพแวดล้อมที่สว่างจ้า

    *ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    **จอภาพเกมมิ่ง LG OLED ที่รองรับ MLA+ ความสว่าง SDR สูงกว่ารุ่นก่อนหน้าของเรา (27GR95QE, 45GR95QE) ถึง 37.5% ตามข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่

    จอกว้างขึ้น สัดส่วนที่ลงตัว
    อัตราส่วนภาพ 21:9 UltraWide ขนาดที่เหมาะกับการเล่นเกม

    จอภาพ OLED โค้ง 21:9 มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและน่าหลงใหลสำหรับทั้งการเล่นเกมและความบันเทิงต่างๆ ด้วยอัตราส่วนภาพที่สมดุลและเหมาะสมที่สุด

    จอภาพ OLED โค้ง 21:9 มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและน่าหลงใหลด้วยอัตราส่วนภาพที่สมดุลและเหมาะสมที่สุด

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    ความโค้งที่สมบูรณ์แบบ 800R

    ดื่มด่ำไปกับความโค้ง 800R เพื่อมุมมองภาพ (FOV: Field of View) ที่สม่ำเสมอบนโต๊ะที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการมองเห็นตามธรรมชาติ ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความโค้งอย่างแท้จริง ด้วยมุมมอง 90 องศาที่สม่ำเสมอทั่วทั้งหน้าจอ มอบกราฟิกที่สดใส ปราศจากการบิดเบือน ขณะที่คุณสำรวจโลกแห่งเกม

    วิดีโอแอนิเมชันที่เปลี่ยนจากมุมมองด้านหน้าเป็นมุมมองด้านบนของจอภาพโค้ง

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *ประสบการณ์การรับชมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากหน้าจอและท่าทางของผู้ใช้

    ดำสนิท สีสันสมจริง

    สัมผัสความลึกที่เหนือชั้นและความสมจริงที่สดใสด้วย VESA DisplayHDR true black 400 มอบการแสดงสีดำที่ละเอียดแม้ในฉากที่มืดที่สุด ด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ 1.5 ล้านพิกเซล ช่วงสี DCI-P3 98.5% (ทั่วไป) รับประกันว่าสีจะแสดงออกมาอย่างสมจริงตามที่ต้องการ

    *ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *1.5 ล้าน:1 คืออัตราส่วนคอนทราสต์ที่ค่า APL (ระดับภาพเฉลี่ย) 25% ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และอ้างอิงค่าระหว่างระดับสีดำและระดับอ้างอิงสำหรับสีขาว

    เทคโนโลยีเพื่อความสบายตาขั้นสูง
    ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL ถึงสามระดับ

    ด้วยการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เทคโนโลยีเพื่อความสบายตาขั้นสูงของ LG WOLED ช่วยลดแสงสะท้อนที่รบกวนสายตาและให้ความสบายตา มอบประสิทธิภาพการเล่นเกมที่คมชัดและคมชัดสม่ำเสมอ ด้วยการรับรองมาตรฐาน UL ในด้านสำคัญๆ ทั้งการจำกัดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายและป้องกันสิ่งรบกวนจากแสงกะพริบ เทคโนโลยีเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มความสบายตาและมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมในสภาพแวดล้อมที่สว่างจ้าหรือในห้องที่มีแสงไฟ LED

    จอภาพสำหรับเล่นเกมแบบโค้งที่แสดงภาพตัวละครหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมแห่งอนาคต พร้อมการรับรองมาตรฐาน UL ด้านล่าง

    *ภาพทั้งหมดที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

    *LG WOLED ได้รับการรับรองจาก UL ว่าปราศจากการสั่นไหว ปราศจากแสงสะท้อนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตา และแสงสีฟ้าต่ำ

    *หมายเลขใบรับรอง: จอแสดงผลปราศจากการสั่นไหว (OLED) - A196009, ปราศจากแสงสะท้อนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตา - V563481 (ภายใต้สภาวะ UGR น้อยกว่า 22), โซลูชันฮาร์ดแวร์ลดแสงสีฟ้า Platinum - V745051

    *คุณสมบัติข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

    ฉากเกมแข่งรถที่ตอบสนองรวดเร็วถึง 0.03 มิลลิวินาที (GtG) และอัตราการรีเฟรชที่รวดเร็วถึง 240Hz

    ความเร็ว 0.03 มิลลิวินาที (GtG)
    เล่นเกมได้อย่างราบรื่นที่ 240Hz

    มอบการตอบสนองที่รวดเร็วเพียง 0.03 มิลลิวินาที (GtG) และอัตราการรีเฟรชที่รวดเร็วถึง 240Hz ลดการเกิดภาพซ้อนแบบย้อนกลับ (Reverse Ghosting) เพื่อภาพที่คมชัดและลื่นไหล ดื่มด่ำกับการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้นในทุกเฟรม

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    ได้รับการรับรองด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

    จอภาพนี้ขับเคลื่อนด้วย AMD FreeSync™ Premium, รองรับ G-SYNC® ที่ผ่านการรับรองจาก NVIDIA และได้รับการรับรอง VESA AdaptiveSync™ มอบภาพคมชัด ลื่นไหล ไร้รอยขาด และมีค่า Latency ต่ำ มอบความแม่นยำและความลื่นไหลในการเล่นเกมที่เหนือชั้น

    ภาพรถแข่งสีเขียวกำลังแข่งอยู่บนสนามแข่ง

    โลโก้ NVIDIA G-SYNC, การรับรอง VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์

    *อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

    คุณสมบัติการเล่นเกมขั้นสูง

    • ความหน่วงต่ำช่วยลดความล่าช้าของอินพุตเพื่อการตอบสนองแบบเรียลไทม์

    • ระบบปรับเสถียรภาพสีดำ (Black Stabilizer) เพิ่มความสว่างให้กับฉากมืด ช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นศัตรูและรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน

    • ระบบ Crosshair ช่วยเพิ่มความแม่นยำเพื่อความแม่นยำระดับอันตราย

    • ตัวนับเฟรมต่อวินาที (FPS Counter) แสดงอัตราเฟรมแบบเรียลไทม์ของคุณ

    *ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *ฟีเจอร์ Crosshair จะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เปิดใช้งานตัวนับ FPS

    *ตัวนับ FPS อาจแสดงค่าที่เกินอัตราการรีเฟรชสูงสุดของจอภาพ

    *ตัวนับ FPS (เฟรมต่อวินาที): การวัดจำนวนเฟรมต่อวินาที

    ดำดิ่งสู่โลกแห่งเกมพีซีและคอนโซล!

    จอภาพ LG UltraGear™ มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและตอบสนองฉับไวสำหรับทั้งพีซีและคอนโซล ไม่ว่าคุณจะดำดิ่งสู่เกมแอ็คชั่นที่รวดเร็วหรือสำรวจโลกเปิดอันกว้างใหญ่ ด้วยการรองรับ HDMI 2.1 จอภาพเหล่านี้จึงมอบความยืดหยุ่นในการใช้งาน ตั้งแต่คีย์บอร์ด เมาส์ ไปจนถึงจอยสติ๊ก พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ความหน่วงต่ำ และรายละเอียดที่สดใส เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดสำหรับทุกแนวและแพลตฟอร์ม

    หน้าจอเกมโค้งแสดงภาพเกมแข่งรถที่มีรถซูเปอร์คาร์สีแดงอยู่ในเมืองที่สว่างไสวด้วยแสงนีออน ฉากเกมอื่นๆ ลอยอยู่รอบหน้าจอ มีคอนโทรลเลอร์คอนโซลสีขาววางอยู่ด้านหน้า เน้นให้เห็นการเล่นคอนโซล

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *คอนโซล PS5 และ Xbox รองรับอัตราส่วนภาพ 16:9 เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการแสดงผลให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดีที่สุด

    กำลังเชื่อมต่อจุดยึด


    USB-C แบบ All-in-One เพื่อการเล่นเกมที่ตอบสนองฉับไว

    เชื่อมต่อแล็ปท็อปของคุณเข้ากับจอภาพด้วยสาย USB-C เพื่อรับพลังงานสูงสุด 65 วัตต์ โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แยกต่างหาก เพลิดเพลินกับความละเอียด WQHD และอัตราการรีเฟรช 240Hz ผ่าน DP 1.4 หรือ HDMI 2.1 มั่นใจได้ว่าการเล่นเกมของคุณจะราบรื่นไม่มีสะดุด

    จอภาพสำหรับเล่นเกมขนาด 34 นิ้วตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ไอทีต่างๆ วางอยู่รอบๆ

    *ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องใช้สาย USB-C เพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับจอภาพ

    *รองรับอัตราการรีเฟรชสูงสุด QHD@240Hz จำเป็นต้องใช้การ์ดจอที่รองรับสาย DP 1.4 หรือ HDMI 2.1 เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

    *การ์ดจอไม่รวมอยู่ในชุด

    *มีสาย USB-C, DP และ HDMI รวมอยู่ในชุด

    วิดีโอแอนิเมชันนี้แสดงให้เห็นว่าแอป LG Switch ช่วยปรับแต่งหน้าจอของคุณให้เหมาะสมอย่างไร ทั้งสำหรับการเล่นเกมและการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

    ปรับแต่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายด้วย LG Switch

    แอป LG Switch ช่วยปรับแต่งหน้าจอของคุณให้เหมาะสมทั้งกับการทำงานและการใช้ชีวิต คุณสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็นตัวเลือกได้สูงสุด 11 แบบ เปลี่ยนธีม หรือเปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลด้วยปุ่มลัดที่แมปไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำทางและเลือกฟังก์ชันอัจฉริยะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ พร้อมสลับระหว่างพีซีและ webOS ได้อย่างราบรื่นด้วยปุ่มลัด

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

    *ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Switch เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ LG.com

    บทแนะนำแอป LG Switch

    ปรับการตั้งค่าจอภาพของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแอป LG Switch

    *ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายคุณสมบัติต่างๆ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

    *วิดีโอนี้แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ LG UltraGear เพื่อใช้ประกอบการอธิบาย โปรดดูภาพตัวอย่างที่ถ่ายด้วยผลิตภัณฑ์จริง

    ดีไซน์เรียบหรู ไร้ที่ติ

    ขาตั้งรูปตัว L ดีไซน์เรียบหรู ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะ ลดจุดอับ ทำให้การจัดวางของคุณดูสะอาดตาและมีประสิทธิภาพ สัมผัสประสบการณ์แสงไฟทรงหกเหลี่ยมและดีไซน์ 4 ด้านที่แทบไร้ขอบ พร้อมฐานปรับระดับได้เต็มรูปแบบสำหรับปรับหมุน เอียง และความสูง

    จอเกมมิ่งโค้งที่แสดงผลเกมแอคชั่นผจญภัยในบรรยากาศเกมที่สดใส โดดเด่นด้วยแสงไฟสีม่วง พร้อมเคสพีซีแบบตั้งพื้น

    ไอคอนปรับหมุนได้

    หมุน

    ไอคอนปรับเอียงได้

    เอียง

    ไอคอนปรับความสูงได้

    ความสูง

    ไอคอนดีไซน์ไร้ขอบ

    ดีไซน์ไร้ขอบ

    *ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

    พิมพ์

    สเปคทั้งหมด

    ACCESSORY

    D-Sub

    NO

    Display Port

    YES

    DVI-D

    NO

    HDMI

    YES(2ea)

    Remote Controller

    YES

    Thunderbolt

    NO

    USB A to B

    NO

    USB-C

    YES(1ea)

    CONNECTIVITY

    D-Sub

    NO

    Audio In

    NO

    Built-in KVM

    NO

    Daisy Chain

    NO

    DisplayPort

    YES(1ea)

    DP Version

    1.4 (DSC)

    DVI-D

    NO

    HDMI

    YES(2ea)

    Headphone out

    3-pole (Sound Only)

    LAN (RJ-45)

    YES

    Line out

    NO

    Mic In

    NO

    SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

    Thunderbolt

    NO

    Thunderbolt (Data Transsmission)

    N/A

    Thunderbolt (Power Delivery)

    N/A

    USB-C

    YES(1ea)

    USB-C (Data Transsmission)

    YES

    USB-C (Power Delivery)

    65W

    USB Downstream Port

    YES(2ea/ver2.0)

    USB Upstream Port

    YES(via USB-C)

    DIMENSIONS/WEIGHTS

    Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    927 x 295 x 550mm

    Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    784.1x358.3x167.1mm

    Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    784.1x580.4x291.8mm(UP)/784.1x470.4x291.8mm(Down)

    Weight in Shipping [kg]

    15.5kg

    Weight without Stand [kg]

    6.2kg

    Weight with Stand [kg]

    10.4kg

    DISPLAY

    Aspect Ratio

    21:9

    Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

    Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

    Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

    Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

    Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

    Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

    Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

    Curvature

    800R

    Panel Type

    OLED

    Pixel Pitch [mm]

    0.231 x 0.231mm

    Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

    Resolution

    3440 x 1440

    Response Time

    0.03ms (GtG)

    Size [cm]

    86.2

    Size [Inch]

    34

    Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

    FEATURES

    Black Stabilizer

    YES

    Advanced True Wide Pol.

    NO

    AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

    Auto Brightness

    YES

    Auto Input Switch

    NO

    Camera

    NO

    Color Calibrated in Factory

    YES

    Color Weakness

    NO

    Crosshair

    YES

    Dolby Vision™

    NO

    Dynamic Action Sync

    YES

    Flicker Safe

    NO

    FPS Counter

    YES

    HDR 10

    YES

    HDR Effect

    YES

    HW Calibration

    NO

    Mic

    NO

    Mini-LED Technology

    NO

    Motion Blur Reduction Tech.

    NO

    Nano IPS™ Technology

    NO

    NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

    OverClocking

    NO

    PBP

    2PBP

    PIP

    YES

    RGB LED Lighting

    Hexagon Lighting

    Smart Energy Saving

    YES

    Super Resolution+

    NO

    User Defined Key

    YES

    VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

    VRR

    YES

    INFO

    Product name

    34GX90SA-W

    Year

    2025

    MECHANICAL

    Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

    Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

    POWER

    AC Input

    100~240V (50/60Hz)

    Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.5W

    Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

    Type

    External Power(Adapter)

    SMART FEATURES

    Wi-Fi

    YES

    SOUND

    Maxx Audio

    NO

    Bluetooth Connectivity

    YES

    Dolby Atmos

    N/A

    DTS HP:X

    NO

    Rich Bass

    NO

    Speaker

    7W x 2

    SW APPLICATION

    OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NO

    Dual Controller

    NO

    LG Calibration Studio (True Color Pro)

    NO

    LG UltraGear™ Studio

    NO

    อุปกรณ์เสริม

    สายรัด

    ใช่

    สาย USB C type

    ใช่

    ใบรับประกันสินค้า

    ใช่

    AUDIO FORMAT

    AAC

    ใช่

    SBC

    ใช่

    แบตเตอรี่

    เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)

    3

    อายุแบตเตอรี่ (ชม.)

    30

    การเชื่อมต่อ

    เวอร์ชันบลูทูธ

    5.4

    ความสะดวก

    ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

    ใช่

    แอปบลูทูธ (Android/iOS)

    ใช่

    แสงไฟ

    ใช่

    หลายจุด

    ใช่

    Party Link (โหมดคู่)

    ใช่

    Party Link (โหมดมัลติ)

    ใช่

    Speaker phone

    ใช่

    ตัวจัดการการอัปเกรด (FOTA)

    ใช่

    รองรับคำสั่งเสียง (Google assistant, Siri)

    ใช่

    กันน้ำ /กันกระเซ็น

    IP67

    ขนาด (WXHXD)

    กล่องกระดาษ

    316.5 x 142.5 x 136.0 mm

    ลำโพง

    272 x 103 x 88 mm

    EQ

    AI Sound

    ใช่

    เพิ่มเสียงเบส

    ใช่

    กำหนดเอง (ผ่านแอป)

    ใช่

    มาตรฐาน

    ใช่

    ทั่วไป

    จำนวนช่อง

    2.1ch (Stereo)

    กำลังขับ

    30 W + 5 W x 2

    การใช้พลังงาน

    โหมดเปิดเครื่อง

    20 W

    Stand-by mode

    0.3 W

    POWER SUPPLY

    DC Output (USB Type-C)

    ใช่

    USB C-type

    ใช่

    ลำโพง

    Passive Radiator

    ใช่ (2)

    ขนาดดอกลำโพงเสียงแหลม

    20 mm x 2

    ประเภทของดอกลำโพงเสียงแหลม

    Dome

    Woofer Unit

    93 x 53 mm

    น้ำหนัก

    น้ำหนักรวม

    2.04 kg

    น้ำหนักสุทธิ

    1.42 kg

