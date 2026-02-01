About Cookies on This Site

Monthly | Feb

2026 ช่วงเวลาที่รูทีนกลายเป็นความสุขในทุกๆ วัน

ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน

 

 

 

 

กุมภาพันธ์—ช่วงเวลาที่ความรู้สึกของปีใหม่เริ่มจางหายไป และชีวิตประจำวันก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอย่างจริงจังอีกครั้ง

สิ่งที่เราต้องการในตอนนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบปณิธานปีใหม่
แต่คือรูทีนประจำวันรูปแบบใหม่ ที่เข้ากับชีวิตที่เราใช้กันอยู่แล้วอย่างแท้จริง

ติดตามเรื่องราวของ Ria ขณะที่เธอใช้ชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ในแบบของตัวเอง ไปพร้อมกับ LG

*องค์ประกอบบางส่วนของเรื่องราวนี้ รวมถึงภาพประกอบ ได้รับการสร้างขึ้นด้วย AI เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องเชิงภาพประกอบ

ช่วงเวลาเล็กๆ แห่งความสงบ เพื่อเริ่มต้นเช้าวัน

– Ria, นักการตลาดแบรนด์ (32)

“ระหว่างการประชุมและคืนที่ต้องทำงานดึก… ปีที่แล้วมีหลายวันที่ฉันรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่วันยังไม่ทันเริ่ม ดังนั้นปีนี้ฉันจึงอยากเก็บช่วงเช้าไว้เป็นเวลาสำหรับตัวเองจริงๆ”


ตั้งแต่ต้นปีใหม่ Ria เริ่มสร้างนิสัยด้วยการตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้น 20 นาที
นี่คือการตั้งใจเว้นช่วงเวลาบางส่วนของตอนเช้าไว้โดยไม่วางตารางอะไรเลย


ในช่วงเวลานั้น เธอจะทำตามวิดีโอออกกำลังกายสั้นๆ ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดเบาๆ หรือโยคะผ่อนคลาย
เมื่อเธอเปิดทีวี หน้าจอ webOS จะช่วยแนะนำคอนเทนต์ที่ตรงกับสิ่งที่เธอกำลังมองหา และเพียงไม่กี่คลิกบนรีโมต รูทีนออกกำลังกายยามเช้าของเธอก็เริ่มต้นขึ้น


“การเริ่มต้นเช้าด้วยการโฟกัสที่ตัวเอง ในสภาพแวดล้อมที่เตรียมพร้อมไว้แล้ว ทำให้ทั้งวันรู้สึกเบาสบายขึ้นมาก”


สำหรับ Ria พิธีกรรมยามเช้านี้ได้กลายเป็นรูทีนใหม่ในทุกวัน—ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนเริ่มงาน เพื่อรีเซ็ตร่างกายและลมหายใจของเธอ

ภาพคอลลาจที่แสดงการเตรียมอาหารสดและผักที่จัดอย่างเป็นระเบียบภายในตู้เย็น LG

ภาพคอลลาจที่แสดงการเตรียมอาหารสดและผักที่จัดอย่างเป็นระเบียบภายในตู้เย็น LG

มื้อกลางวันที่ไม่ถูกข้ามอีกต่อไป

“เมื่อทุกอย่างเริ่มยุ่ง มื้อกลางวันคือสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปได้ง่ายที่สุด
และยิ่งฉันทำแบบนั้นบ่อยขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองค่อยๆ แย่ลง”


ในวันที่งานถาโถม การข้ามมื้อกลางวันได้กลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม Ria จึงตั้งเป้าหมายปีใหม่เพื่อการกินที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ด้วยการเตรียมมื้อกลางวันล่วงหน้าสำหรับทั้งสัปดาห์


ด้วยตารางเวลาที่แน่นมาก ทำให้เธอไม่สามารถไปซื้อของได้บ่อย
เธอจึงเลือกซื้อผักจำนวนมากในครั้งเดียวช่วงสุดสัปดาห์
ตู้เย็นของเธอที่มาพร้อม FreshBalancer™ จะปรับระดับความชื้นให้เหมาะกับการเก็บผัก
ทำให้แม้ผ่านไปหลายวัน วัตถุดิบก็ยังคงสดอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยเหตุนี้ การไปซื้อของเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอสำหรับมื้อกลางวันตลอดทั้งสัปดาห์


เมื่อทุกอย่างเตรียมไว้ล่วงหน้า ช่วงพักกลางวันในวันทำงานก็รู้สึกเบาสบายขึ้นมาก
บางวันเป็นสลัด บางวันเป็นเมนูนึ่งง่ายๆ แต่ความสดใหม่ยังคงอยู่เสมอ


“เพราะทุกอย่างยังสดและจัดเป็นระเบียบ ฉันแทบไม่ต้องข้ามมื้อกลางวันอีกเลย”


สำหรับ Ria มื้อกลางวันไม่ใช่สิ่งที่ต้องผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไป
แต่เป็นสิ่งที่ช่วยพาเธอผ่านแต่ละวัน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกินเพื่อสุขภาพในปีใหม่ของเธอ

รูทีนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ช่วยให้สัปดาห์ถัดไปราบรื่นขึ้น

“เมื่อฉันเหนื่อยล้าอย่างที่สุด สุดสัปดาห์ก็มักจะผ่านไปแบบหมดแรง
เครื่องนอนมีผลกับการนอนของฉันมาก พอดูแลไม่ทัน การนอนก็แย่ลงไปด้วย”


Ria จึงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในวิธีเริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของเธอ ทันทีที่ตื่นนอน การดูแลเครื่องนอนก็กลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของรูทีนวันเสาร์
แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากแต่อย่างใด
TurboWash™360 ช่วยจัดการฝุ่นทั้งหมดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์ได้ในครั้งเดียว


ขั้นตอนนั้นเรียบง่าย แต่ผลลัพธ์หลังจากนั้นแตกต่างอย่างชัดเจน
การรู้ว่าสามารถรักษาเครื่องนอนให้สดใหม่ได้นานขึ้น
และไม่ต้องกังวลเรื่องผ้าเสียจากการซักบ่อยๆ
มอบความรู้สึกสบายใจอย่างเงียบๆ ให้กับเธอ


เมื่อรอบการดูแลเสร็จสิ้น เธอจัดเตียงใหม่ด้วยเครื่องนอนที่สดชื่น
ในชั่วขณะนั้น มันเหมือนสัญญาณว่าสุดสัปดาห์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง
และความเหนื่อยล้าจากทั้งสัปดาห์ก็ค่อยๆ จางหายไป


“แค่ดึงผ้าห่มกลับมาคลุมตัวอีกครั้ง ฉันก็รู้สึกเหมือนจะรับมือกับสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงได้แล้ว”


นิสัยเล็กๆ นี้ที่ทำซ้ำทุกสุดสัปดาห์ ไม่เพียงช่วยรีเซ็ตห้องนอนเท่านั้น แต่ยังช่วยรีเซ็ตสภาพจิตใจของเธอด้วย

ผู้หญิงกำลังดูแลเครื่องนอนด้วยเครื่องซักผ้า LG เป็นส่วนหนึ่งของรูทีนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แสนสงบ

รูทีนของ Ria อาจไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไร
แต่คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เธอเลือกเพิ่มเข้ามาในชีวิตปีนี้ และยังคงมีความสุขกับมันต่อไป

นิสัยเล็กๆ เหล่านี้ที่ค่อยๆ ถักทออยู่ในแต่ละวัน
อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะหล่อหลอมปีข้างหน้า

แล้วรูทีนใหม่ของคุณจะเป็นแบบไหน?

ภาพถ่ายสินค้าโทรทัศน์

ทีวี LG ช่วยให้คุณเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมีสติได้อย่างไร?

 

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
ภาพธรรมชาติที่สวยงามบนหน้าจอขนาดใหญ่ ผสานกับเสียงที่สมดุลอย่างลงตัว ช่วยสร้างบรรยากาศยามเช้าที่เอื้อต่อการโฟกัสกับลมหายใจและประสาทสัมผัสของคุณ

• Ultra Slim Design
ดีไซน์บางเฉียบที่กลมกลืนเข้ากับรูทีนประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่รบกวนพื้นที่รอบข้าง

ภาพถ่ายสินค้าตู้เย็น

ตู้เย็น LG ช่วยให้รูทีนมื้อกลางวันของคุณดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้อย่างไร?

• LinearCooling™
ลดความผันผวนของอุณหภูมิ เพื่อคงความสดของวัตถุดิบได้นานยิ่งขึ้น

• Fresh Balancer™
ปรับระดับความชื้นให้เหมาะกับผักและผลไม้ ช่วยรักษาความสดให้คงที่อยู่เสมอ

ภาพถ่ายสินค้าเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้า LG ช่วยให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเบาสบายขึ้นได้อย่างไร?

• ThinQ™
จัดการการซักและอบผ้าได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเดียว ช่วยลดภาระในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์

• TurboWash™360
ซักผ้าได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ทำร้ายเนื้อผ้า

ข้อเสนอพิเศษเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาประจำวันของคุณให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

