2026 ช่วงเวลาที่รูทีนกลายเป็นความสุขในทุกๆ วัน

มื้อกลางวันที่ไม่ถูกข้ามอีกต่อไป
“เมื่อทุกอย่างเริ่มยุ่ง มื้อกลางวันคือสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปได้ง่ายที่สุด
และยิ่งฉันทำแบบนั้นบ่อยขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองค่อยๆ แย่ลง”
ในวันที่งานถาโถม การข้ามมื้อกลางวันได้กลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม Ria จึงตั้งเป้าหมายปีใหม่เพื่อการกินที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
ด้วยการเตรียมมื้อกลางวันล่วงหน้าสำหรับทั้งสัปดาห์
ด้วยตารางเวลาที่แน่นมาก ทำให้เธอไม่สามารถไปซื้อของได้บ่อย
เธอจึงเลือกซื้อผักจำนวนมากในครั้งเดียวช่วงสุดสัปดาห์
ตู้เย็นของเธอที่มาพร้อม FreshBalancer™ จะปรับระดับความชื้นให้เหมาะกับการเก็บผัก
ทำให้แม้ผ่านไปหลายวัน วัตถุดิบก็ยังคงสดอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยเหตุนี้ การไปซื้อของเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอสำหรับมื้อกลางวันตลอดทั้งสัปดาห์
เมื่อทุกอย่างเตรียมไว้ล่วงหน้า ช่วงพักกลางวันในวันทำงานก็รู้สึกเบาสบายขึ้นมาก
บางวันเป็นสลัด บางวันเป็นเมนูนึ่งง่ายๆ แต่ความสดใหม่ยังคงอยู่เสมอ
“เพราะทุกอย่างยังสดและจัดเป็นระเบียบ ฉันแทบไม่ต้องข้ามมื้อกลางวันอีกเลย”
สำหรับ Ria มื้อกลางวันไม่ใช่สิ่งที่ต้องผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไป
แต่เป็นสิ่งที่ช่วยพาเธอผ่านแต่ละวัน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกินเพื่อสุขภาพในปีใหม่ของเธอ