กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม LG Birthday LuckyDraw
1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเฉพาะช่องทางการขายที่ www.lg.com/th เท่านั้น
2. เลขที่ใบอนุญาตการจัดกิจกรรม 1080/2568
3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 68 – 27 ก.ค. 68
4. ของรางวัล Smart Home Smart Life มูลค่ารวมต่อรางวัล 234,600 บาท ได้แก่
· Wash Tower ซักผ้า 14 กก. และอบผ้า 10 กก. รุ่น WT1410NHEG มูลค่า 89,900 บาท 1 ชิ้น
· ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว รุ่น GC-B47FMGBB มูลค่า 47,900 บาท 1 ชิ้น
· ทีวี OLED 65 นิ้ว รุ่น OLED65C5ZSA มูลค่า 70,900 1 ชิ้น
· เครื่องดูดฝุ่น CordZero™ รุ่น A9T-CORE มูลค่า 25,900 1 ชิ้น
จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวมของรางวัลทั้งหมด 1,173,000 บาท
5. ยอดการใช้จ่ายที่ www.lg.com/th ครบทุกๆ 50,000 บาท/ใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์การร่วมลุ้นรางวัล เช่น ลูกค้า A มียอดการซื้อสินค้า 51,200 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์, ลูกค้า B มียอดการซื้อสินค้า 120,000 บาท จะได้รับ 2 สิทธิ์ เป็นต้น
6. ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้
7. หลังจากยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
8. ของรางวัลสามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซื้อเพื่อการค้า ขาย โอนสิทธิ์ หรือแลกปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
9. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
10. เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด
11. จับรางวัลวันที่ 27 ส.ค. 68 ณ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด สำนักงานใหญ่
12. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 29 ส.ค. 68 ณ เว็บไซต์ www.lg.com/th และ Facebook บัญชีทางการ www.facebook.com/LGThailand
13. กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล
14. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
15. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
16. ของรางวัลทั้งหมด จะถูกจัดส่งไปที่ที่อยู่เดียว หากผู้โชคดีต้องการจัดส่งหลายที่อยู่ ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าจัดส่งตั้งแต่ที่อยู่ที่ 2 เป็นต้นไป
17. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
18. กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัล ณ วันที่มารับมอบที่บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด สำนักงานใหญ่ ในระหว่างวันที่ 8 – 19 ก.ย. 68 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
19. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ถ่ายทำโฆษณาโดยเห็นหน้าผู้โชคดี และยินยอมให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ พร้อมเผยแพร่โฆษณาได้
ทุกช่องทาง
20. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทแม่, บริษัทในเครือ, บริษัทสาขา, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, ตัวแทน, และ/หรือผู้จัดจำหน่ายของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ และใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
21. กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมผ่าน www.lg.com/th เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด , บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
22. บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
23. ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
24. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
25. บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
26. การพิจารณาและการใช้ดุลพินิจและ/หรือ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้
27. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้