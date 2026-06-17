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โปรฯ ตู้เย็นทำน้ำแข็งซื้อ 1 ฟรี 1ซื้อคู่ ถูกกว่าFlash Saleตู้เย็น Multi Doorตู้เย็น Side by Sideตู้เย็น 2 ประตูตู้เย็น 1 ประตู
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แบนเนอร์ Flash Sale

แบนเนอร์ Flash Sale

พบกันอีกครั้ง
ทุกวัน พุธ

InstaView™

เคาะสองครั้งเพื่อเห็นด้านใน เพียงเคาะสองครั้งที่ประตู InstaView™ คุณก็สามารถมองเห็นอาหารภายในได้โดยไม่ต้องเปิดประตู

เพียงแค่เคาะประตูตู้เย็น LG สองครั้ง ไฟ InstaView ก็จะติดขึ้น เผยให้เห็นอาหารข้างในโดยไม่ต้องเปิดประตู

LinearCooling™

คงความสดใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยรักษาความสดของอาหารได้นานถึง 7 วัน

ตู้เย็น LG แบบทำความเย็นเชิงเส้น ช่วยให้อาหารสดได้นานถึง 7 วัน ด้วยการควบคุมอุณหภูมิบวกหรือลบ 0.5 องศาเซลเซียส

DoorCooling⁺ ™

เย็นทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็ว เครื่องดื่มเย็นอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี DoorCooling⁺ ™ 

เทคโนโลยีทำความเย็นประตูตู้เย็น LG ช่วยให้อาหารและเครื่องดื่มรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ

UVnano™

น้ำสะอาดสดชื่นและปลอดภัย เพลิดเพลินกับน้ำบริสุทธิ์ทุกครั้งด้วยเทคโนโลยี UVnano ซึ่งกำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% 3)

แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติ Uvnano ช่วยทำให้น้ำบริสุทธิ์ผ่านตัวกรองได้อย่างไร

น้ำแข็งหลายชนิดสำหรับทุกโอกาส

มีน้ำแข็งให้เลือกหลากหลายชนิด รวมทั้ง Craft ice คุณภาพสูง ให้คุณยกระดับช่วงเวลาพิเศษ

คีมกำลังคีบก้อนน้ำแข็งกลมๆ จากถาดใสในช่องแช่แข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งที่ประตู

 ทั้งมีน้ำแข็งใช้ และชั้นวางมีที่วางเหลือเฟือ เครื่องทำน้ำแข็งขนาดกะทัดรัดย้ายมาติดตั้งไว้ที่ประตู ช่วยเพิ่มพื้นที่ช่องแช่แข็งและพื้นที่ชั้นวางด้านบนสุด ให้คุณมีพื้นที่เก็บอาหารสุดโปรดมากขึ้น

ผู้ใช้เปิดช่อง Slim Spaceplus Ice System ในตู้เย็น LG

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