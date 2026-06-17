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InstaView™
เคาะสองครั้งเพื่อเห็นด้านใน เพียงเคาะสองครั้งที่ประตู InstaView™ คุณก็สามารถมองเห็นอาหารภายในได้โดยไม่ต้องเปิดประตู
LinearCooling™
คงความสดใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น LinearCooling™ ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิ ช่วยรักษาความสดของอาหารได้นานถึง 7 วัน
DoorCooling⁺ ™
เย็นทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็ว เครื่องดื่มเย็นอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี DoorCooling⁺ ™
UVnano™
น้ำสะอาดสดชื่นและปลอดภัย เพลิดเพลินกับน้ำบริสุทธิ์ทุกครั้งด้วยเทคโนโลยี UVnano ซึ่งกำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% 3)
น้ำแข็งหลายชนิดสำหรับทุกโอกาส
มีน้ำแข็งให้เลือกหลากหลายชนิด รวมทั้ง Craft ice คุณภาพสูง ให้คุณยกระดับช่วงเวลาพิเศษ
เครื่องทำน้ำแข็งที่ประตู
ทั้งมีน้ำแข็งใช้ และชั้นวางมีที่วางเหลือเฟือ เครื่องทำน้ำแข็งขนาดกะทัดรัดย้ายมาติดตั้งไว้ที่ประตู ช่วยเพิ่มพื้นที่ช่องแช่แข็งและพื้นที่ชั้นวางด้านบนสุด ให้คุณมีพื้นที่เก็บอาหารสุดโปรดมากขึ้น