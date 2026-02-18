About Cookies on This Site

ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว GC-B47FMGBB และเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ A9-ACE

ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว GC-B47FMGBB และเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ A9-ACE

GC-B47FMGBB.A9ACE
มุมมองด้านหน้า ตู้เย็น Multi-Door รุ่น GC-B47FMGBB และเครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9ACE (GV-B25FFGDB.A9ACE)
Front view
Front view with door open
Panel view
Detail view
Detail view
Detail view
Handle view
Door Handle view
Handle open
Left side view
Left perspective view
Right side view
Right perspective view
Side view
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Multi Air Flow
  • Smart Inverter
  • Large Capacity
Products in this Bundle: 2
ด้านหน้า ตู้เย็น Miti-Door รุ่น GC-B47FMGBB

GC-B47FMGBB

ตู้เย็น Multi-Door 16.7 คิว GC-B47FMGBB ระบบ Smart Inverter Compressor
Front view of A9-ACE

A9-ACE

เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9-ACE แบบด้ามจับ ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
ตู้เย็น LG สีดำในห้องครัวทันสมัย ติดผนังไม้พร้อมของใช้ด้านขวาและเก้าอี้ด้านซ้าย

ตู้เย็น LG สีดำในห้องครัวทันสมัย ติดผนังไม้พร้อมของใช้ด้านขวาและเก้าอี้ด้านซ้าย

ไร้น้ำแข็งเกาะตู้เย็น

เย็นอย่างรวดเร็วโดยไร้น้ำแข็งเกาะตู้เย็น

ลมเย็นจะหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ตู้เย็นและอาหารของคุณไม่เกิดน้ำแข็งเกาะและยังสดใหม่ โดยไม่ต้องละลายน้ำแข็งด้วยมือ สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งาน

ผลไม้ในกล่องพลาสติก ครึ่งหนึ่งถูกแช่แข็ง อีกครึ่งหนึ่งไม่ถูกแช่แข็ง

Multi Air Flow

อุณหภูมิคงที่ทั่วทั้งตู้เย็น

ช่องระบายอากาศภายในตู้เย็นจะกระจายลมเย็นเพื่อรักษาความชื้นและอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ ช่วยให้อาหารสดใหม่นานขึ้น ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใดก็ตาม

ตู้เย็น LG หลายประตูแบบเปิดพร้อมระบบการไหลเวียนอากาศหลายทิศทาง แสดงการหมุนเวียนอากาศเย็นเพื่อกระจายอุณหภูมิอย่างทั่วถึง

ตู้เย็น LG หลายประตูแบบเปิดพร้อมระบบการไหลเวียนอากาศหลายทิศทาง แสดงการหมุนเวียนอากาศเย็นเพื่อกระจายอุณหภูมิอย่างทั่วถึง

พื้นที่กว้างขึ้น

กว้างขวางเพียงพอสำหรับทุกคนในครอบครัว

ความจุภายในกว้างขึ้นช่วยให้คุณจัดเก็บอาหารต่างๆ ได้หลายอย่างในคราวเดียว เลิกกังวลเรื่องพื้นที่ในตู้เย็นไม่พอ

ตู้เย็น LG หลายประตูที่มีประตูเปิดกว้าง เผยให้เห็นพื้นที่ภายในที่กว้างขวางและการจัดเก็บอาหารที่เป็นระเบียบ

ตู้เย็น LG หลายประตูที่มีประตูเปิดกว้าง เผยให้เห็นพื้นที่ภายในที่กว้างขวางและการจัดเก็บอาหารที่เป็นระเบียบ

ปรับอุณหภูมิได้ง่ายและสะดวก

เก็บอาหารต่างๆ ไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ด้วยฟังก์ชันควบคุมที่ใช้งานง่าย คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ สำหรับผลไม้ ผัก เนื้อสัตว์ และปลา เพื่อรักษาความสดของอาหารของคุณได้อย่างง่ายดาย

ไฟส่องสว่าง LED

สว่างและสบายตา

ไฟ LED จะส่องสว่างทั่วทั้งตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งของต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ชั้นวางกระจกนิรภัย

ชั้นวางทนทานต่อภาชนะเครื่องครัวหนักๆ โดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก นอกจากนี้ยังทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย โดยไม่มีคราบหรือกลิ่นตกค้าง

*ภาพที่แสดงเพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

833 x 1775 x 653

ประสิทธิภาพ - ชนิดคอมเพรสเซอร์

มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์

คุณสมบัติ - InstaView

ไม่

คุณสมบัติ - Door-in-Door

ไม่

เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)

ไม่

วัสดุและการตกแต่ง - เสร็จสิ้น (ประตู)

สีเงิน

สเปคทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์

หลายประตู

ความจุ

ความจุพื้นที่แช่แข็ง (L)

169

ปริมาณการจัดเก็บในตู้เย็น(L)

305

ความจุพื้นที่ทั้งหมด (L)

474

การควบคุมและจอแสดงผล

Door alarm แจ้งเตือนลืมปิดประตู

ใช่

การแช่แข็งด่วน

ใช่

จอแสดงผล LED ภายนอก

มี [ไฟ LED ภายนอก]

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กก.)

95

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.)

833 x 1775 x 653

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

85

คุณสมบัติ

Door Cooling+

ไม่

ทำความสะอาดตู้เย็น

ไม่

Door-in-Door

ไม่

InstaView

ไม่

LINEAR Cooling

ไม่

ช่องแช่แข็ง

ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง

6 ชั้นวาง　

กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

ไม่

ชั้นวางกระจกนิรภัย

ไม่

ระบบน้ำแข็งและน้ำ

ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ไม่

เครื่องทำน้ำแข็ง ทำด้วยมือ

ไม่

ที่กดน้ำแข็งและน้ำ

ไม่

วัสดุและการตกแต่ง

เสร็จสิ้น (ประตู)

สีเงิน

ประตู (วัสดุ)

VCM

ท่อโลหะแบน (เนื้อโลหะ)

ไม่

ประสิทธิภาพ

ชนิดคอมเพรสเซอร์

มอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์

การใช้พลังงาน (kWh/Year)

545

ช่องตู้เย็น

กล่องใส่ของตรงประตู แบบโปรงใส

6

Hygiene Fresh+

ใช่

ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น

LED ด้านบน

ชั้นวางของแบบพับ

ไม่

ชั้นวางกระจกนิรภัย

3

กล่องแช่ผัก

ใช่ (2)

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ไม่

ThinQ (Wi-Fi)

ไม่

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

