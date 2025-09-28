Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Subscribe | ยิ่งซับมาก ยิ่งลดมาก!

สมัคร Subscribe วันนี้ คุ้มวันนี้!

ทั้งหมด

All

ตู้เย็น

ตู้เย็น

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้า

เครื่องอบผ้า

เครื่องอบผ้า

ตู้ถนอมผ้า

ตู้ถนอมผ้า

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่น

อะไรที่ทำให้ LG TV เป็นทีวีที่ดีที่สุด

หน้าจอทีวีแสดง UI

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
ทีวีอยู่ในอาคารที่มืดๆ หน้าจอเปิดเกมอยู่

สำรวจความบันเทิงเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
แสดงหน้าจอทีวีในระยะใกล้ และบนหน้าจอทีวีมีม้าวิ่งอยู่

การจับคู่เสียงที่สมบูรณ์แบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

LG Soundbar

ค้นพบ LG Soundbar ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับ LG TV ของคุณ ด้วยระบบ Dolby Atmos และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นสำหรับสุดยอดระบบเสียงภายในบ้าน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก LG SoundBar
Shoudbar หรือลำโพงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานร่วมกันกับทีวี ช่วยเสริมประสบการณ์การรับชมความบันเทิงให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในด้านของมิติเสียง และช่วยถ่ายทอดเสียงในพื้นที่กว้างได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการรวมดอกลำโพงหลายแบบ และขนาดมาใส่ไว้ใน Sounedbar เพียงตัวเดียว โดยคุณสามารถเลือก Soundbar แบบชิ้นเดียว หรือสามารถเลือก Soundbar ที่มาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์ได้เช่นกันเพื่อช่วยเพิ่มเสียงเบสให้แน่นยิ่งขึ้น

 

อีกหนึ่งลักษณะเด่นของ Soundbar นั่นคือรูปทรงเป็นกล่องที่มีความยาว มากกว่าความสูงเพื่อการใช้งานที่สามารถติดตั้งจับคู่กับทีวีได้อย่างลงตัว

 

LG Soundbar เปิดประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์

  • ระบบ Dolby Atmos ให้เสียงที่กว้างและละเอียดยิ่งขึ้น
    LG Soundbar รองรับระบบ Dolby Atmos ระบบที่จะสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริง เพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์

  • AI Room Calibration Pro วิเคราะห์พื้นที่เพื่อเสียงที่ดีที่สุด
    ฟีเจอร์ที่จะช่วยปรับรูปแบบการกระจายเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในห้องให้ได้มากที่สุด สามารถติดตั้ง Soundbar ได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพเสียง

 

WOW Synergy การจับคู่กันอย่างลงตัวกับ LG TV

  • WOW Bracket ตัวยึดที่ออกแบบมาพิเศษผสานเข้ากับ TV LG ได้สะดวกยิ่งขึ้น ติดตั้งได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะตั้งวาง หรือติดผนัง

  • WOW Orchestra การผสมผสานเสียงระหว่างเสียงจาก LG TV และ LG Soundbar ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 

  • WOW Interface ควบคุม เปิด-ปิด เพิ่ม-ลด เสียงของ Soundbar และเข้าถึงทุกเมนูได้อย่างง่ายดายบนจอ LG TV ด้วยเมจิกรีโมท

สมัคร LG Member

รับส่วนลดเเละบริการพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

รับส่วนลด 2 ต่อ

ลดทันที 10% ทุกการสั่งซื้อ + On Top โค้ดลดเพิ่มจาก LG (บริการ LG Subscribe ไม่เข้าร่วมส่วนลด 2 ต่อ)

จัดส่งฟรี ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

ส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านแบบไม่มีขั้นต่ำ ให้คุณช้อปก่อนจ่ายทีหลังกับข้อเสนอผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน* (บริการ LG Subscribe ไม่เข้าร่วมการผ่อน)

Exclusive Care Plus + 

ให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

พร้อมกล้าการันตีซ่อมเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง *กรุงเทพ และปริมณฑล

เป็นเจ้าของสินค้าก่อนใคร

เป็นเจ้าของสินค้าได้ก่อนใครในราคาสุดพิเศษจาก LG Member

ต้องการความช่วยเหลือ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่คุณต้องการ

สนับสนุน