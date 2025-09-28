We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ค้นพบ LG Soundbar ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับ LG TV ของคุณ ด้วยระบบ Dolby Atmos และการเชื่อมต่อที่ราบรื่นสำหรับสุดยอดระบบเสียงภายในบ้าน
Shoudbar หรือลำโพงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานร่วมกันกับทีวี ช่วยเสริมประสบการณ์การรับชมความบันเทิงให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในด้านของมิติเสียง และช่วยถ่ายทอดเสียงในพื้นที่กว้างได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการรวมดอกลำโพงหลายแบบ และขนาดมาใส่ไว้ใน Sounedbar เพียงตัวเดียว โดยคุณสามารถเลือก Soundbar แบบชิ้นเดียว หรือสามารถเลือก Soundbar ที่มาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์ได้เช่นกันเพื่อช่วยเพิ่มเสียงเบสให้แน่นยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งลักษณะเด่นของ Soundbar นั่นคือรูปทรงเป็นกล่องที่มีความยาว มากกว่าความสูงเพื่อการใช้งานที่สามารถติดตั้งจับคู่กับทีวีได้อย่างลงตัว
LG Soundbar เปิดประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์
ระบบ Dolby Atmos ให้เสียงที่กว้างและละเอียดยิ่งขึ้น
LG Soundbar รองรับระบบ Dolby Atmos ระบบที่จะสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริง เพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์
AI Room Calibration Pro วิเคราะห์พื้นที่เพื่อเสียงที่ดีที่สุด
ฟีเจอร์ที่จะช่วยปรับรูปแบบการกระจายเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในห้องให้ได้มากที่สุด สามารถติดตั้ง Soundbar ได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพเสียง
WOW Synergy การจับคู่กันอย่างลงตัวกับ LG TV
WOW Bracket ตัวยึดที่ออกแบบมาพิเศษผสานเข้ากับ TV LG ได้สะดวกยิ่งขึ้น ติดตั้งได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะตั้งวาง หรือติดผนัง
WOW Orchestra การผสมผสานเสียงระหว่างเสียงจาก LG TV และ LG Soundbar ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
WOW Interface ควบคุม เปิด-ปิด เพิ่ม-ลด เสียงของ Soundbar และเข้าถึงทุกเมนูได้อย่างง่ายดายบนจอ LG TV ด้วยเมจิกรีโมท
