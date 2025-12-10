We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
โปรเซสเซอร์ alpha 8 AI 4K
ความอัจฉริยะของ QNED AI สุดพิเศษจะเปลี่ยนมุมมองของคุณ
การหรี่แสงอย่างแม่นยำ
แสงพื้นหลังที่แม่นยำเผยให้เห็นสีดำสนิทและความสว่างสูงสุด
สีของ QNED
พบกับสีสันที่สดใสและเขียวชอุ่มมีชีวิตชีวา
Instaview
เคาะสองครั้งเพื่อดูด้านใน
เพียงเคาะสองครั้งก็สามารถเห็นอาหารและเครื่องดื่มด้านในโดนไม่ต้องเปิดประตู
UVnano
น้ำสะอาด ปลอดภัย
ลดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำได้สูงสุดถึง 99.99%
Hygiene Fresh+
กำจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์
กำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากถึง 99.99%
AIDD
เทคโนโลยีถนอมผ้าอัจฉริยะ
จะช่วยเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าของคุณให้อัตโนมัติ
TurboWash 360
ซักสะอาดและรวดเร็ว
ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างสะอาดหมดจดประหยัดเวลาในการซักผ้า
หน้าจอแสดงผล LCD
ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างสะดวกสบายด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
AI Air ทำความเย็นแบบอัจฉริยะ
ความเย็นสบายที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
ควบคุมความชื้นสัมพันธ์และทิศทางลมให้เหมาะสมกับผู้อาศัย
DUAL Vane
ใบปรับทิศทางลมคู่
กระจายลมได้ดียิ่งขึ้น
กระจายลมได้ดีกว่า ไกลกว่า และสบายตัวยิ่งขึ้น ไม่หนาวเกินไป
DUAL Inverter CompressorTM
ประสิทธิภาพเหนือกว่า เร็ว ทนทาน และเงียบกว่า
ด้วยเทคโนโลยี DUAL Inverter CompressorTM
โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI
ความเชี่ยวชาญ 11 ปีอัดแน่นอยู่ในชิปเซ็ตตัวเดียว
เพิ่มความสว่างสูงสุด
ความสว่าง ตอนนี้สว่างขึ้น 150%
OLED Care
เพิ่มอายุการใช้งานของ OLED ของคุณ
10/12/2025 ~31/12/2025
ชมเรื่องราวของคู่รักชเว และรับส่วนลด 5% พร้อมคูปองของคุณ อย่าพลาดข้อเสนอสุดพิเศษนี้!
ประสบการณ์เหนือระดับจาก LG
ผสานนวัตกรรมและดีไซน์ เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าในทุกวัน
