About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณ

สิทธิพิเศษหลากหลาย เลือกความคุ้มค่าในแบบของคุณทั้งหมดได้ที่นี่

โปรเซสเซอร์ alpha 8 AI ที่ด้านบนของมาเธอร์บอร์ด ปล่อยแสงสีส้มและสีเหลือง

โปรเซสเซอร์ alpha 8 AI 4K

ความอัจฉริยะของ QNED AI สุดพิเศษจะเปลี่ยนมุมมองของคุณ

ช้อปเลย
LG QNED TV เอียงไปทางด้านข้างเล็กน้อย เผยให้เห็นจอแสดงผลและแสงไฟของ LG QNED TV

การหรี่แสงอย่างแม่นยำ

แสงพื้นหลังที่แม่นยำเผยให้เห็นสีดำสนิทและความสว่างสูงสุด

ช้อปเลย
มุมมองเหนือศีรษะของ LG QNED TV พร้อมงานศิลปะนามธรรมสีสันสดใสบนหน้าจอ

สีของ QNED

พบกับสีสันที่สดใสและเขียวชอุ่มมีชีวิตชีวา

ช้อปเลย
เคาะสองครั้งเพื่อดูด้านใน

Instaview

เคาะสองครั้งเพื่อดูด้านใน

เพียงเคาะสองครั้งก็สามารถเห็นอาหารและเครื่องดื่มด้านในโดนไม่ต้องเปิดประตู

ภาพไอเย็น Linear Cooling

UVnano

น้ำสะอาด ปลอดภัย

ลดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำได้สูงสุดถึง 99.99%

ภาพ Hygiene Fresh+

Hygiene Fresh+

กำจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์

กำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากถึง 99.99%

Fabric care

AIDD

เทคโนโลยีถนอมผ้าอัจฉริยะ

จะช่วยเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าของคุณให้อัตโนมัติ

เครื่องซักผ้า ประหยัดเวลาในการซักผ้า

TurboWash 360

ซักสะอาดและรวดเร็ว

ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างสะอาดหมดจดประหยัดเวลาในการซักผ้า

เครื่องซักผ้าได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

หน้าจอแสดงผล LCD

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างสะดวกสบายด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

เจฟ ซาเตอร์ ขณะกำลังเล่นกีต้าร์ในห้องที่มีแอร์ AI อัจฉริยะ LG DUALCOOL AI AIR

AI Air ทำความเย็นแบบอัจฉริยะ

ความเย็นสบายที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

ควบคุมความชื้นสัมพันธ์และทิศทางลมให้เหมาะสมกับผู้อาศัย

แอร์ LG DUALCOOL AI AIR มีใบปรับทิศทางลมคู่ DUAL Vane กระจายลมได้ดียิ่งขึ้น

DUAL Vane

ใบปรับทิศทางลมคู่
กระจายลมได้ดียิ่งขึ้น

กระจายลมได้ดีกว่า ไกลกว่า และสบายตัวยิ่งขึ้น ไม่หนาวเกินไป

เจฟ ซาเตอร์ นั่งผ่อนคลายในห้องสไตล์เอิร์ธโทน มีแอร์ LG DUALCOOL AI AIR ติดผนัง

DUAL Inverter CompressorTM

ประสิทธิภาพเหนือกว่า เร็ว ทนทาน และเงียบกว่า

ด้วยเทคโนโลยี DUAL Inverter CompressorTM

โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI 4K ที่ด้านบนของมาเธอร์บอร์ด ปล่อยแสงสีม่วงและสีชมพู

โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI

ความเชี่ยวชาญ 11 ปีอัดแน่นอยู่ในชิปเซ็ตตัวเดียว

วาฬกระโดดขึ้นจากน้ำท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว เหนือวาฬมีข้อความว่า "สว่างขึ้นสูงสุด 150%"

เพิ่มความสว่างสูงสุด

ความสว่าง ตอนนี้สว่างขึ้น 150%

OLED TV อยู่ด้านขวาของภาพมีพื้นหลังเป็นประกาย แสงสีขาวส่องจากหลังทีวี เมนูสนับสนุนปรากฏบนจอ และเลือกเมนู OLED Care ไว้

OLED Care

เพิ่มอายุการใช้งานของ OLED ของคุณ

LG Review

เขียนรีวิวสินค้า LG แล้วรับ Gift Card มูลค่า 1,000.-

รีวิวสินค้า LG แล้ว ส่งหลักฐานการรีวิวเลย (จำกัด 250 รางวัล )

เขียนรีวิวสินค้า LG แล้วรับ Gift Card มูลค่า 1,000.- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเขียนรีวิวสินค้า LG แล้วรับ Gift Card มูลค่า 1,000.- ส่งหลักฐานการรีวิว

ดีลพิเศษ

10/12/2025 ~31/12/2025

ชมเรื่องราวของคู่รักชเว และรับส่วนลด 5% พร้อมคูปองของคุณ อย่าพลาดข้อเสนอสุดพิเศษนี้!

5%

Discount

Coupon Code

Now is not a Benefit period.

ประสบการณ์เหนือระดับจาก LG

ผสานนวัตกรรมและดีไซน์ เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าในทุกวัน

มุมมองเครื่องซักผ้า ในห้องซักผ้า

มุมมองเครื่องซักผ้า ในห้องซักผ้า

LG Washing Machine

เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ
สำหรับทุกคนในครอบครัว

เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ<br>สำหรับทุกคนในครอบครัว ข้อมูลเพิ่มเติม
Fabric care

AIDD

เทคโนโลยีถนอมผ้าอัจฉริยะ

จะช่วยเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าของคุณให้อัตโนมัติ

เครื่องซักผ้า ประหยัดเวลาในการซักผ้า

TurboWash 360

ซักสะอาดและรวดเร็ว

ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างสะอาดหมดจดประหยัดเวลาในการซักผ้า

เครื่องซักผ้าได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

หน้าจอแสดงผล LCD

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

ช่วยให้คุณซักผ้าได้อย่างสะดวกสบายด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

รูปเจฟ ซาเตอร์ นั่งเล่นบนโซดาสีแดง พร้อมกีต้าร์ทรงเทเลคาสเตอร์สีขาว ใน้ห้องสีฟ้าที่มีแอร์ LG DUALCOOL รุ่นใหม่

รูปเจฟ ซาเตอร์ นั่งเล่นบนโซดาสีแดง พร้อมกีต้าร์ทรงเทเลคาสเตอร์สีขาว ใน้ห้องสีฟ้าที่มีแอร์ LG DUALCOOL รุ่นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม
เจฟ ซาเตอร์ ขณะกำลังเล่นกีต้าร์ในห้องที่มีแอร์ AI อัจฉริยะ LG DUALCOOL AI AIR

AI Air ทำความเย็นแบบอัจฉริยะ

ความเย็นสบายที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

ควบคุมความชื้นสัมพันธ์และทิศทางลมให้เหมาะสมกับผู้อาศัย

แอร์ LG DUALCOOL AI AIR มีใบปรับทิศทางลมคู่ DUAL Vane กระจายลมได้ดียิ่งขึ้น

DUAL Vane

ใบปรับทิศทางลมคู่
กระจายลมได้ดียิ่งขึ้น

กระจายลมได้ดีกว่า ไกลกว่า และสบายตัวยิ่งขึ้น ไม่หนาวเกินไป

เจฟ ซาเตอร์ นั่งผ่อนคลายในห้องสไตล์เอิร์ธโทน มีแอร์ LG DUALCOOL AI AIR ติดผนัง

DUAL Inverter CompressorTM

ประสิทธิภาพเหนือกว่า เร็ว ทนทาน และเงียบกว่า

ด้วยเทคโนโลยี DUAL Inverter CompressorTM

บนหน้าจอของทีวี LG OLED evo AI ปรากฏภาพนามธรรมที่โดดเด่นด้วยรายละเอียด สีสัน และความคมชัดอันน่าประทับใจ ด้านหลังทีวีคือภาพขยายของชิปประมวลผล alpha 11 AI Processor Gen2 ที่ส่องแสงสว่างไสว เผยให้เห็นวงจรไมโครชิปโดยรอบ ข้อความบนหน้าจอเขียนว่า "LG OLED evo AI" พร้อมด้วยข้อความ "ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล LG alpha 11 AI Processor Gen2" ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน มุมหนึ่งของภาพมีโลโก้สีทองล้อมรอบด้วยดาว พร้อมข้อความว่า "อันดับ 1 ของโลกด้านทีวี OLED 12 ปีซ้อน

บนหน้าจอของทีวี LG OLED evo AI ปรากฏภาพนามธรรมที่โดดเด่นด้วยรายละเอียด สีสัน และความคมชัดอันน่าประทับใจ ด้านหลังทีวีคือภาพขยายของชิปประมวลผล alpha 11 AI Processor Gen2 ที่ส่องแสงสว่างไสว เผยให้เห็นวงจรไมโครชิปโดยรอบ ข้อความบนหน้าจอเขียนว่า "LG OLED evo AI" พร้อมด้วยข้อความ "ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล LG alpha 11 AI Processor Gen2" ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน มุมหนึ่งของภาพมีโลโก้สีทองล้อมรอบด้วยดาว พร้อมข้อความว่า "อันดับ 1 ของโลกด้านทีวี OLED 12 ปีซ้อน

คมชัดทุกดีเทล
สมจริงทั้งฉากสว่างและมืด
ด้วยพลัง AI ขั้นสูงสุด

คมชัดทุกดีเทล<br>สมจริงทั้งฉากสว่างและมืด<br>ด้วยพลัง AI ขั้นสูงสุด เรียนรู้เพิ่มเติม
โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI 4K ที่ด้านบนของมาเธอร์บอร์ด ปล่อยแสงสีม่วงและสีชมพู

โปรเซสเซอร์ alpha 11 AI

ความเชี่ยวชาญ 11 ปีอัดแน่นอยู่ในชิปเซ็ตตัวเดียว

วาฬกระโดดขึ้นจากน้ำท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว เหนือวาฬมีข้อความว่า "สว่างขึ้นสูงสุด 150%"

เพิ่มความสว่างสูงสุด

ความสว่าง ตอนนี้สว่างขึ้น 150%

OLED TV อยู่ด้านขวาของภาพมีพื้นหลังเป็นประกาย แสงสีขาวส่องจากหลังทีวี เมนูสนับสนุนปรากฏบนจอ และเลือกเมนู OLED Care ไว้

OLED Care

เพิ่มอายุการใช้งานของ OLED ของคุณ

ทีวี LG QNED บนพื้นหลังสีเข้มสีสันสดใส บนหน้าจอมีงานศิลปะที่สดใสและหลากสีสันซึ่งแสดงถึงเทคโนโลยีสีของ QNED และความสามารถในการแสดงเฉดสีในสเปกตรัมกว้างพร้อมความคมชัดที่ยอดเยี่ยม โลโก้ LG QNED evo AI ใหม่ล่าสุด พร้อมคำบรรยายเรียก MiniLED ของ QNED และโปรเซสเซอร์อัลฟ่า AI ใหม่ ชื่อภาพระบุว่า ทุกสีถูกกำหนดใหม่ ประสบการณ์ใหม่เริ่มต้นขึ้น

ทีวี LG QNED บนพื้นหลังสีเข้มสีสันสดใส บนหน้าจอมีงานศิลปะที่สดใสและหลากสีสันซึ่งแสดงถึงเทคโนโลยีสีของ QNED และความสามารถในการแสดงเฉดสีในสเปกตรัมกว้างพร้อมความคมชัดที่ยอดเยี่ยม โลโก้ LG QNED evo AI ใหม่ล่าสุด พร้อมคำบรรยายเรียก MiniLED ของ QNED และโปรเซสเซอร์อัลฟ่า AI ใหม่ ชื่อภาพระบุว่า ทุกสีถูกกำหนดใหม่ ประสบการณ์ใหม่เริ่มต้นขึ้น

ปฏิวัติทุกเฉดสี
สู่ประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า

ปฏิวัติทุกเฉดสี<br>สู่ประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า เรียนรู้เพิ่มเติม
โปรเซสเซอร์ alpha 8 AI ที่ด้านบนของมาเธอร์บอร์ด ปล่อยแสงสีส้มและสีเหลือง

โปรเซสเซอร์ alpha 8 AI 4K

ความอัจฉริยะของ QNED AI สุดพิเศษจะเปลี่ยนมุมมองของคุณ

LG QNED TV เอียงไปทางด้านข้างเล็กน้อย เผยให้เห็นจอแสดงผลและแสงไฟของ LG QNED TV

การหรี่แสงอย่างแม่นยำ

แสงพื้นหลังที่แม่นยำเผยให้เห็นสีดำสนิทและความสว่างสูงสุด

มุมมองเหนือศีรษะของ LG QNED TV พร้อมงานศิลปะนามธรรมสีสันสดใสบนหน้าจอ

สีของ QNED

พบกับสีสันที่สดใสและเขียวชอุ่มมีชีวิตชีวา

The family is sitting on the couch laughing. Around them are white line-drawing of refrigerator, washing machine, and air conditioner.

The family is sitting on the couch laughing. Around them are white line-drawing of refrigerator, washing machine, and air conditioner.

LG Core-tech
ภายในที่แตกต่างแบบลงตัว

LG Core-tech<br>ภายในที่แตกต่างแบบลงตัว เรียนรู้เพิ่มเติม
The washing machine and the Inverter Direct Drive motor are side by side.

Inverter DirectDrive™

ดูแลเสื้อผ้าอย่างสมบูรณ์แบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม
The refrigerator and the inverter linear motor are side by side.

Inverter Linear™

คงความสดได้อย่างยาวนาน

เรียนรู้เพิ่มเติม
The air conditioner and Dual Inverter Compressor are side by side.

DUAL Inverter™

ประสิทธิภาพดีกว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

LG Lifestyle

ทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

ภาพเคล็ดลับการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่ดีจาก LG

คู่มือการซื้อเครื่องซักผ้า

ภาพเคล็ดลับการเลือกซื้อทีวีจาก LG

คู่มือการเลือกซื้อทีวี

ภาพตู้เย็นที่ประหยัดพลังงานของ LG

วิธีเลือกตู้เย็นประหยัดพลังงาน

ปรับแอร์ยังไงให้เย็นสบาย และระบายอากาศในห้อง

แอร์ WIFI

อ่านเพิ่มเติม

ตู้เย็น LG ทำได้ทั้งน้ำแข็งก้อน น้ำแข็งทรงกลม

ตู้เย็น LG Ice Solution

อ่านเพิ่มเติม

LG Smart Monitor เป็นได้มากกว่าแค่จอคอม

LG MyView

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นสมาชิกกับเรา สมัครง่าย ได้สิทธิพิเศษคุ้มค่า

ลดทันที 10% ทุกการสั่งซื้อ | จัดส่งฟรี | ผ่อน 0% สูงสุด 18 เดือน | Exclusive Care Plus+

ดูข้อเสนอพิเศษสมัครเลย

บริการดูแลคุณ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่คุณต้องการ

ติดตามคำสั่งซื้อลงชื่อเข้าใช้
ลงทะเบียนเลย

ลงทะเบียนสินค้า

การลงทะเบียนช่วยให้คุณได้รับบริการหลังการขายได้เร็วขึ้น

ลงทะเบียนสินค้า

แจ้งซ่อมสินค้า

เพิ่มความสะดวกด้วยการแจ้งซ่อมออนไลน์

ภาพเครื่องฟอกอากาศที่หรูหรามีสไตล์ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพดีในการฟอกอากาศ กรองฝุ่น PM เเละกระจายอากาศสะอาดในบ้าน LG Puricare 360

ดูข้อมูลการรับประกัน

ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ