About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monthly LG | Jan

ชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน

2026: จังหวะใหม่ของชีวิตที่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

เราตั้งปณิธานปีใหม่กันทุกปี
ไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้านให้เป็นระเบียบมากขึ้น หรือโฟกัสเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมักเริ่มต้นจากหัวใจของชีวิตประจำวันของเรา—นั่นคือ “บ้าน”

แทนที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่โต ลองรีเฟรชกิจวัตรของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ดูไหม
ของชิ้นใหม่เพียงหนึ่งชิ้น การจัดวางพื้นที่ที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย
บางครั้ง แค่นั้นก็เพียงพอที่จะรีเซ็ตชีวิตประจำวันของคุณได้แล้ว

ตั้งแต่มุมทีวี ไปจนถึงห้องครัวและห้องซักผ้า เริ่มต้นจังหวะใหม่ของคุณเองได้แล้ววันนี้ ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

*องค์ประกอบบางส่วนของเรื่องราวนี้ รวมถึงภาพประกอบ ได้รับการสร้างขึ้นด้วย AI เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องเชิงภาพประกอบ

โปรพิเศษ

04/01/2026 ~31/01/2026

ปีใหม่นี้ ค้นพบวิธีที่ผู้คนเริ่มต้นใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่และกิจวัตรประจำวันของพวกเขา ร่วมเฉลิมฉลองจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 5%

5%

Discount

Coupon Code

LGJY5

ภาพสไตล์โพลารอยด์ของคนกำลังจัดวางของชำลงในตู้เย็น ภายในครัวโทนไม้ พร้อมกล่องอาหารเตรียมล่วงหน้าและสติกเกอร์ติดตู้เย็น

เคลียร์ของเก่า เติมสิ่งใหม่:

รูทีนจัดตู้เย็นเพื่อสุขภาพ

การรีเซ็ตรับปีใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่
เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการจัดตู้เย็นและเลือกวัตถุดิบเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

 

ก่อนอื่น เคลียร์วัตถุดิบที่คุณลืมไว้ แล้วจัดกลุ่มของที่มีระยะเวลาเก็บใกล้เคียงกัน แยกเป็นชั้นๆ ให้เป็นระเบียบ
การเลือกใช้จะง่ายขึ้น และความเป็นระเบียบก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทาง
 

ปีนี้ เพื่อสร้างนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ ลองเตรียมอาหารสดล่วงหน้าสำหรับหนึ่งสัปดาห์ แล้วจัดเก็บไว้ในจุดที่หยิบใช้ได้สะดวกที่สุด
ยิ่งทำให้เรียบง่ายเท่าไร รูทีนเพื่อสุขภาพก็ยิ่งดำเนินไปได้อย่างลื่นไหลมากขึ้น
 

ด้วยพื้นที่จัดเก็บที่กว้างขวางและเทคโนโลยีที่ช่วยคงความสดของอาหารได้ยาวนาน ตู้เย็น LG ช่วยให้รูทีนและเป้าหมายของคุณทำงานสอดประสานกันได้อย่างลงตัว โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดตู้เย็นเพิ่มเติม
 

สองรูทีน สองเป้าหมาย จึงมาบรรจบกันอย่างกลมกลืน ให้คุณได้สัมผัสทั้งความสบายใจจากการเคลียร์ของ และสุขภาพที่ดีจากการเติมสิ่งใหม่ๆ อย่างสมดุล

ซัก อบ และเก็บให้เรียบร้อยในครั้งเดียว

รูทีนการซักผ้าที่ออกแบบมาเพื่อลดความเหนื่อยล้าในทุกๆ วัน

ในบรรดางานประจำวันทั้งหมด การซักผ้าเป็นรูทีนสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะตำแหน่งและการจัดวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ไม่เพียงส่งผลต่อการใช้พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความเหนื่อยล้าที่คุณรู้สึกในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถจัดวางแบบซ้อนในแนวตั้งได้
ตัวเลือกการจัดวางอัจฉริยะของ LG WashTower ช่วยให้คุณใช้พื้นที่ห้องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พร้อมลดความรกและจัดระเบียบได้อย่างใส่ใจยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ สามารถทำให้กิจวัตรประจำวันของคุณง่ายขึ้น ลื่นไหลขึ้น และมีความตั้งใจมากขึ้น

ภาพของผู้ชายกำลังถือผ้าอยู่หน้าชุด LG WashTower และภาพของผู้ชายกำลังจัดระเบียบเสื้อผ้าที่เพิ่งซักเสร็จ

ภาพสไตล์คอลลาจที่แสดงผู้หญิงกำลังออกกำลังกายบนเสื่อโยคะ มีทีวีแสดงวิดีโอออกกำลังกาย และสติกเกอร์อุปกรณ์ฟิตเนส

ห้องนั่งเล่นที่ยกระดับประสบการณ์การดื่มด่ำ

ค้นหาสมาธิผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ

เมื่อพิจารณาว่าห้องนั่งเล่นคือพื้นที่ที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุดในแต่ละวัน การจัดระเบียบห้องนั่งเล่นจึงเป็นส่วนสำคัญของการรีเซ็ตรับปีใหม่
เริ่มต้นด้วยการเก็บของที่สะสมอยู่รอบๆ พื้นที่ออกไป

ห้องที่โปร่งโล่งช่วยลดความล้าทางสายตา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณโฟกัสกับคอนเทนต์ที่คุณรักได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อมีพื้นที่เพิ่มขึ้น คุณก็สามารถเริ่มต้นนิสัยใหม่ๆ ที่อาจเคยผัดวันประกันพรุ่งไว้ได้

เพิ่มเสื่อผืนเล็กไว้ที่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่น แล้วสร้างโซนออกกำลังกายที่บ้านในแบบของคุณเอง
การออกกำลังกายจะไม่ใช่สิ่งที่ “ต้องทำ” อีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความฟิตให้เกิดขึ้นจริงในปีใหม่

ด้วยคุณภาพของภาพที่คมชัดและเสียงที่สมจริงของทีวี LG OLED พื้นที่นี้จึงให้ความรู้สึกราวกับสตูดิโอ
เพียงแค่รับชม ทำตาม และขยับร่างกายสักครู่ ก็เพียงพอที่จะปลุกเรือนร่างและจังหวะของคุณให้ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
ท่ามกลางรูทีนของการเคลียร์ จัดระเบียบ และเติมเต็มพื้นที่ของคุณใหม่ ชีวิตประจำวันในปี 2026 อาจเป็นระเบียบมากขึ้น เบาสบายขึ้น และเป็น “ตัวคุณ” มากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นรูทีนใหม่รับปีใหม่ของคุณกับ LG ได้ตั้งแต่วันนี้

ผู้หญิงนั่งบนโซฟาในบรรยากาศยามเย็นที่อบอุ่น ยิ้มอย่างสดใสขณะชมทีวี ท่ามกลางแสงไฟนุ่มนวลรอบๆ

ผู้หญิงนั่งบนโซฟาในบรรยากาศยามเย็นที่อบอุ่น ยิ้มอย่างสดใสขณะชมทีวี ท่ามกลางแสงไฟนุ่มนวลรอบๆ

ภาพถ่ายสินค้าตู้เย็น

ตู้เย็น LG ที่จัดอย่างเป็นระเบียบช่วยสร้างวันสุขภาพดีได้อย่างไร?

 

• InstaView™:
ใช้งานง่าย และมองเห็นภายในได้ทันที เพียงแค่เคาะเบาๆ

• LINEARCooling™:
อุ่นใจได้มากขึ้น เก็บความสดได้นานยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิที่คงที่

ภาพถ่ายสินค้าเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า LG ช่วยให้งานบ้านดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

• ประหยัดพื้นที่:
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบชิ้นเดียว เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

• ประหยัดเวลา:
เครื่องอบผ้าจะอุ่นล่วงหน้าก่อนรอบการซักสิ้นสุด ทำให้ใช้เวลาอบน้อยลง

ภาพถ่ายสินค้าโทรทัศน์ OLED

ทีวี LG OLED ช่วยเพิ่มความดื่มด่ำในห้องนั่งเล่นของคุณได้อย่างไร?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
เติมชีวิตชีวาให้ทุกช่วงเวลาด้วยรายละเอียดที่คมชัดและเสียงที่เต็มอิ่ม

• Ultra Slim Design:
ดีไซน์บางเฉียบ สวยงามและกลมกลืนเข้ากับพื้นที่ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ

โปรพิเศษ

04/01/2026 ~31/01/2026

ปีใหม่นี้ ค้นพบวิธีที่ผู้คนเริ่มต้นใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่และกิจวัตรประจำวันของพวกเขา ร่วมเฉลิมฉลองจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 5%

5%

Discount

Coupon Code

LGJY5

รีเซ็ตจังหวะชีวิตในบ้านของคุณด้วย LG

อ่านบทความ Monthly LG เพิ่มเติม

ภาพที่มีการนำเสนอ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของ LG

วิธีของเราที่จะกล่าวลาปีเก่าในแบบพิเศษ

ภาพที่มีการนำเสนอ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของ LG

LG ในมุมมองใหม่: ผ่านสายตาของรีวิวเวอร์ตัวจริง

ภาพที่มีการนำเสนอ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของ LG

เบื้องหลังรีวิว: ค้นหาสมาธิและความต่อเนื่อง