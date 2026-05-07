ทีวี 55" LG NANO 4K UHD AI NU85 4K Smart TV 2026 รุ่น 55NU855BPSA

55NU855BPSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 55" LG NANO 4K UHD AI NU85 4K Smart TV 2026 รุ่น 55NU855BPSA 55NU855BPSA
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights an 85-inch display with a 1890 mm-wide screen, 1088 mm screen height, 1148 mm height with stand, a 72.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1565 by 362 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living space, showing a sports victory scene with confetti and a trophy, emphasizing vivid color, clear detail, and an immersive sense of scale.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Nano Detail Enhancer ปรับสีสันคอนทราสต์ให้มีมิติมากขึ้น
  • α7 AI Processor 4K Gen 9 ชิปประมวลผลยกระดับภาพ 4K
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • AI Magic Remote รีโมทใช้สะดวกเสมือนเม้าส์ไร้สาย
  • Active HDR รองรับภาพ HDR 10 และ HLG
  • 4K Super Upscaling ยกระดับความคมชัดของภาพ 4K
เพิ่มเติม

ทำไมต้อง LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows an image of a feather, powered by the alpha AI Processor that detects textures and color volume to enhance micro details and deliver clearer, more vibrant 4K image quality.

เทคโนโลยีเพิ่มรายละเอียดระดับนาโน (Nano Detail Enhancer)

LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV shows a large-scale sports victory scene with confetti and a raised trophy, emphasizing vivid color, clear detail, and immersive scale.

ดีไซน์แบบเส้นตรง (Linear Flow Design)

LG Shield emblem is shown on a dark background wLG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.ith security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

ปลอดภัยด้วย LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

webOS Multi AI ที่ได้รับรางวัล

LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

ศูนย์กลาง AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล

LG NANO 4K UHD AI NU85 with LG Channels offers endless free entertainment, including live TV channels, movies, and exclusive content, with direct access to a wide range of viewing options.

LG Channels - ความบันเทิงไร้ขีดจำกัดฟรี

LG NANO 4K UHD ยกระดับความคมชัดและรายละเอียดบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่างไร?

LG NANO 4K UHD ถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยรายละเอียดที่สมบูรณ์ในทุกฉาก เทคโนโลยี Nano Detail Enhancer จะวิเคราะห์ทุกเฟรมเพื่อเพิ่มความคมชัด รายละเอียด และความสว่างในระดับนาโน อัลกอริทึมการเพิ่มความละเอียดที่ซับซ้อนจะช่วยเพิ่มความละเอียดเป็น 4K รับชมคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบบนหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษด้วยคุณภาพที่คมชัดและดียิ่งขึ้น

Nano Detail Enhancer

ปรับปรุงความคมชัดเพื่อความลึกที่สมจริงยิ่งขึ้น

ด้วยพลังของโปรเซสเซอร์ alpha AI ทีวีของคุณจะวิเคราะห์ภาพเพื่อเผยรายละเอียดระดับนาโน เพิ่มความคมชัดและความลึกเพื่อมอบฉากสามมิติที่มากขึ้น

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.

HDR10 Pro

รายละเอียดคมชัด คอนทราสต์ลึกยิ่งขึ้นในทุกฉาก

รูปแบบ HDR10 Pro ของเรามอบไฮไลท์ที่สว่างสดใสและเงาที่ลึกยิ่งขึ้น ดื่มด่ำกับฉากที่สว่างกว่าด้วยรายละเอียดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 1)

โปรเซสเซอร์ AI alpha 7 4K Gen9

อัปเกรดเพื่อการประมวลผลที่ชาญฉลาดและทรงพลังยิ่งขึ้น

ด้วยพลังของ GPU และ CPU ที่ได้รับการปรับปรุง โปรเซสเซอร์ AI alpha 7 ทำการปรับแต่งภาพในระดับนาโนเพื่อมอบความคมชัดระดับ 4K พร้อมคอนทราสต์และความลึกสามมิติที่ดียิ่งขึ้น

LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

ทำไมต้อง LG AI TV?

LG AI TV ปรับแต่งภาพและเสียงให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทำให้ทุกวันของคุณฉลาดขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG AI TV

ค้นพบ 3 ข้อดีที่โดดเด่นของ AI Hub

การค้นหาด้วย AI หลายตัวขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและตรงประเด็นมากขึ้น8)

รับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล

AI Concierge แนะนำเนื้อหาและการอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ ในฉากนี้จะให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ในขณะที่ Generative AI ช่วยให้สามารถค้นหาและสร้างภาพได้9)

ทีวี LG AI จดจำเสียงของคุณและนำคุณไปยังหน้าเพจส่วนตัว (My Page) ที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่หน้าเพจส่วนตัวแล้ว คุณสามารถดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพอากาศ ปฏิทิน และวิดเจ็ต ไปจนถึงคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ10)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัล Multi AI

webOS ที่ได้รับรางวัลมากมาย ตอนนี้ได้รับการคุ้มครองโดย LG Shield แล้ว

The AVForums Editor's Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 ปีซ้อนในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยีหลัก 7 ประการของ LG Shield ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่รับประกัน การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการการอัปเดตที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

โปรแกรม webOS Re:New

อัปเกรดทีวีของคุณได้ฟรีสูงสุด 5 ปี13)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

ระบบป้องกันสี่ชั้นของ LG

ทีวี LG ของคุณถูกสร้างมาให้ทนทานด้วยระบบป้องกันสี่ชั้นของ LG

ทีวี LG ของคุณได้รับการปกป้องตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ตัวเก็บประจุในตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงฟ้าผ่า ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ได้รับการออกแบบให้มีระบบป้องกันไฟกระชาก เจลซิลิโคนและสารเคลือบป้องกันช่วยปกป้องชิปเซ็ตจากความชื้น และแม้แต่ข้อมูลของคุณก็ยังปลอดภัยด้วย LG Shield

รีโมท AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ตำแหน่งได้อย่างง่ายดายราวกับเมาส์ไร้สาย เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและวงล้อเลื่อน คลิก ลาก และวางเพื่อใช้งานราวกับเมาส์ไร้สาย หรือสั่งการด้วยเสียงก็ได้14)

LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.

LG Channels

ความบันเทิงไร้ขีดจำกัด ฟรี!

LG Channels นำเสนอคอนเทนต์หลากหลายจากแพลตฟอร์มต่างๆ มาไว้ในที่เดียว ฟรี! ทำให้การค้นหาคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบง่ายกว่าที่เคย เริ่มรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง หรือติดตั้งกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

การเชื่อมต่ออัจฉริยะ

Home Hub แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นผ่านระบบนิเวศอัจฉริยะที่รองรับ16)

ดีไซน์ที่ยกระดับทุกมุมมองของพื้นที่คุณ

ดีไซน์เส้นตรงลื่นไหล

ผิวสัมผัสที่เรียบหรูและแข็งแรง ลงตัวกับพื้นที่ของคุณ

ทีวีของคุณโดดเด่นด้วยผิวสัมผัสโลหะที่ทันสมัย ​​ให้ความรู้สึกหนักแน่น และดีไซน์เส้นตรงที่ดูดีมีรสนิยม ออกแบบมาเพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Linear Flow Design is presented in a multi-angle view, with a rear panel shown at the top, a wall-mounted living room scene at the bottom left, and a close-up of the ridged metal back at the bottom right.

Ultra Big TV

เปิดประสบการณ์การรับชมที่เต็มอารมณ์ยิ่งขึ้นด้วยหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ

เพลิดเพลินกับทุกการแข่งขันกีฬา ภาพยนตร์ และเกม บน LG QNED evo Ultra Big TV ที่มอบพื้นที่การรับชมที่กว้างขวาง พร้อมสีสันที่โดดเด่นและคุณภาพภาพที่คมชัด ทำให้ทุกฉากดูน่าตื่นตาและเต็มไปด้วยรายละเอียด25)

LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living space, displaying a large-scale sports victory scene with confetti and a raised trophy, emphasizing vivid color, clarity, and immersive scale.

ดื่มด่ำไปกับทุกการแข่งขันกีฬา

การคาดการณ์ผลกีฬาด้วย AI Concierge

รับการคาดการณ์ผลการแข่งขันด้วย AI

AI จะวิเคราะห์สถิติและฟอร์มการเล่นของทีมคุณ เพื่อคาดการณ์ผลการแข่งขัน ให้คุณเชียร์ได้อย่างมั่นใจและสนุกยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI26)

TruMotion

การปรับความลื่นไหลของภาพที่เหมาะกับทุกประเภทคอนเทนต์

TruMotion จะปรับระดับการลดภาพกระตุก (Judder) เพื่อให้ได้ความลื่นไหลที่เหมาะสม มอบประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ กีฬา และอื่น ๆ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ

เก็บครบทุกจังหวะของการแข่งขัน เพียงตั้งค่าการแจ้งเตือน รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน คะแนน และข้อมูลสำคัญของทีมโปรดของคุณ

ก้าวเข้าสู่โลกที่ปรับจูนมาเพื่อชัยชนะ

Ultimate Gameplay

เกมที่จะชนะด้วยประสิทธิภาพที่ราบรื่น

สัมผัสการเล่นเกมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วย 60Hz VRR และ Motion Booster ที่ช่วยเพิ่มอัตรารีเฟรชเพื่อลดภาพเบลอขณะเคลื่อนไหว พร้อมคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการรับรอง BT ULL เป็นครั้งแรก มอบประสิทธิภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกมแข่งขันอย่างจริงจัง28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ประสิทธิภาพสูงด้วยความหน่วงต่ำพิเศษ ด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลเหลือน้อยกว่า 3.0 มิลลิวินาที เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดี ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบมีสาย แม้จะเล่นบนคลาวด์ก็ตาม29)

พอร์ทัลเกม LG

ศูนย์รวมเกมครบวงจรของคุณ—ไม่จำเป็นต้องมีคอนโซล

สำรวจเกมหลายพันเกมจาก NVIDIA GeForce Now แอป webOS ดั้งเดิม และอื่นๆ ค้นหาเกมสำหรับรีโมทหรือเกมแพดได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ผ่านโหมดท้าทายได้อีกด้วย30)

แดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง

Easily fine-tune game settings to suit your play style

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้แดชบอร์ดเกมสำหรับการควบคุมแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และตัวปรับแต่งเกมเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการ ปรับอัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเซสชั่นการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

ภาพยนตร์ต้นฉบับ ถูกเก็บรักษาไว้ในรายละเอียดที่แม่นยำ

LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown in a studio as a director edits a movie at a control panel, with the FILMMAKER MODE logo displayed at the bottom left.

โหมดผู้สร้างภาพยนตร์

ชมภาพยนตร์ในแบบที่ผู้กำกับตั้งใจ

โหมดผู้สร้างภาพยนตร์จะปิดการประมวลผลเพิ่มเติมและรักษาสี การเคลื่อนไหว และอัตราส่วนภาพที่ผู้กำกับเลือกไว้ ภาพยนตร์จะเล่นด้วยรูปลักษณ์และความรู้สึกเดียวกันกับที่ตั้งใจไว้ในสตูดิโอ31)

LG Soundbar ยกระดับทุกฉากด้วยเสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริงยิ่งขึ้น

WOW Orchestra

ระบบเสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบจากทีวีและซาวด์บาร์ LG ที่ซิงโครไนซ์กัน

ด้วยการซิงโครไนซ์ทีวีและซาวด์บาร์ให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบจะเพิ่มความลึกและทิศทางเพื่อประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with WOW Orchestra shows an orchestra conductor leading a performance on screen, as layered sound waves from the TV and soundbar below fill the room to create a synchronized surround sound experience.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

การเข้าถึง

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองการปรับสี คู่มือภาษามือ และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

*ภาพที่แสดงในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้มีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาดของผลิตภัณฑ์

*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก (บุคคลที่สาม)

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG (LG Account) และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงบริการและฟีเจอร์สมาร์ทที่ทำงานผ่านเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถใช้งานได้เฉพาะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีดิจิทัล (เฉพาะรุ่นที่มีจูนเนอร์) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างบัญชี LG

*เนื้อหาที่แสดงบนหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีให้บริการจริงบนบริการ Gallery+"

1)*HDR10 Pro is not a format but LG's own Dynamic Tone Mapping applied frame by frame for HDR10 content.

 

2)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ AI รุ่น alpha 8 4K Gen2 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบสเปคภายใน

 

3)*AI Picture Pro สามารถใช้งานได้กับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองบนบริการ OTT ทุกประเภท

*ภาพจะถูกปรับเพิ่มความละเอียดให้ใกล้เคียงกับระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา*

4)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

5)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

8)*ฟังก์ชันการค้นหาด้วย AI (Copilot) สามารถใช้งานได้บนทีวี OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD รุ่นที่รองรับ webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก

*ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศที่ไม่มีการสนับสนุน LLM*

 

9)*ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย

*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)

*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง

*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*

 

10)*เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*

 

11)*ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้งานได้*

 

12)*ต้องอัปเดตเครือข่าย

 

13)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค*

 

14)*รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น*

 

15)*การรองรับช่อง LG บางช่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 

16)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและคุณสมบัติที่ 'Matter' รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ThinQ และ Matter ครั้งแรกควรทำผ่านแอป ThinQ บนมือถือ

 

18)*เนื้อหาที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์ทั้งหมด

 

21)*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos และมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป

 

22)*เซ็นเซอร์ปรับความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

23)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

25)*ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

26)*การ์ด “In This Scene” ให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ข้อมูลที่จัดทำโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้องครบถ้วน LG จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว

 

27)*การรับรอง AMD FreeSync Premium อิงตามค่าความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำ การลดอาการกระตุก และประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากการกระพริบ

*144Hz ใช้งานได้เฉพาะกับเกมหรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลพีซีที่รองรับ 144Hz เท่านั้น

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ*

 

29)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz*

 

30)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางบริการอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้จอยเกม

*จอยเกมจำหน่ายแยกต่างหาก*

 

31)*โหมดผู้สร้างภาพยนตร์ (FILMMAKER MODE) เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*โหมดผู้สร้างภาพยนตร์จะเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติบน AppleTV+ และแอป Amazon Prime Video"

 

32)*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้น*

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • PICTURE (DISPLAY) - ประเภทของจอ

    4K UHD

  • PICTURE (DISPLAY) - อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ HDR10 / HLG

  • ระบบเสียง - เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • ระบบเสียง - ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1228 x 715 x 70.8

  • ขนาดและน้ำหนัก - น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    9.5

สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

  • Invert Colors

    ใช่

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Gray Scale

    ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

  • สายไฟ

    ใช่ (Detachable)

ระบบเสียง

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

  • เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่

  • Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)

    ใช่

  • AI Sound

    AI Sound Pro (จำลองเสียง 9.1.2)

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

การเชื่อมต่อ

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Input

    3 ช่อง (supports eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1 ช่อง

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • ช่องต่อ USB

    1 ช่อง (v 2.0)

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 5)

ขนาดและน้ำหนัก

  • น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

    9.6

  • VESA Mounting (WxH mm)

    300 x 200

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    9.5

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    989 x 230

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    1228 x 776 x 230

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1228 x 715 x 70.8

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    1356 x 805 x 120

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    12.6

GAMING

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    ใช่ (สูงสุดถึง 60Hz)

  • HGIG Mode

    ใช่

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

PICTURE (DISPLAY)

  • ประเภทแบ็คไลท์

    วางหลอดไฟแบบ Direct

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • ขนาดของสินค้า

    55"

  • ประเภทของจอ

    4K UHD

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

  • TV Type

    Smart TV

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Mode

    9 โหมด

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ HDR10 / HLG

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • AI HDR Remastering

    ใช่

  • Auto Calibration

    ใช่

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

SMART TV

  • Works with Apple Home

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • My Page

    ใช่

  • LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

    ใช่

  • LG Gallery+

    ใช่ (ความพร้อมในการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (LG ThinQ)

  • Google Cast

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้

    ใช่

  • AI Picture/Sound Wizard

    ใช่

  • เมจิกรีโมท AI

    Built-In

  • AI Chatbot

    ใช่

