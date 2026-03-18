ทีวี 65" LG OLED evo C6 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED65C6PSA

OLED65C6PSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 65" LG OLED evo C6 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED65C6PSA OLED65C6PSA
The front view of the LG OLED evo AI C6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1711 mm-wide screen, an overall height of 982 mm, and an ultra-slim 47.1 mm depth without a stand.
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • OLED evo จอโอเลตเปล่งแสงเองที่สว่างและคมชัดขึ้น
  • α11 AI Processor Gen 3 ชิปประมวลผลตัวท็อปที่ยกระดับภาพ 4K
  • Perfect Black with Glaze free สีดำสนิทมีมิติ สีสันสมจริงสบายตา
  • Dolby Vision & Dolby Atmos ภาพเสียงดั่งโรงภาพยนตร์
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • VRR 165Hz, G-SYNC, FreeSync เล่นเกมได้สนุกต่อเนื่อง
เพิ่มเติม
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards 2026 – Honoree

แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการทีวี LG webOS พร้อม LG Shield

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

สถาปัตยกรรม Multi‑AI

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice – Smart TV System 2025/26

“8 Years As A Leading Smart TV System”

* รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากข้อมูลเชิงพรรณนาที่ผู้สมัครส่งให้คณะกรรมการตัดสิน

CTA ไม่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อกล่าวอ้างใด ๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล

ทำไมต้อง LG OLED evo C6

LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster shows a dark scene where a brilliantly illuminated peacock spreads its radiant, glowing feathers, delivering brighter highlights with improved detail and striking contrast.

Brightness Booster

LG OLED evo AI C6, featuring Perfect Black & Perfect Color, shows a split planetary scene contrasting weaker blacks on the left with clearer detail, deeper blacks, and more vivid color expression on the right.

สีดำสนิท และ สีสันเป็นธรรมชาติ

LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos visible at the top of the screen.

เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลในระดับ 4K 165Hz

LG OLED evo AI C6 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

Award-winning Multi AI webOS

LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub เพื่อการใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

เสริมความปลอดภัยด้วย LG Shield

LG OLED evo C6 ถ่ายทอดคุณภาพของภาพได้อย่างไร

LG OLED evo C6 มาพร้อม Brightness Booster ที่ช่วยเพิ่มความสว่างในทุกเฟรม ผสานการประมวลผลภาพด้วย α11 AI Processor 4K Gen3 เพื่อรายละเอียดที่คมชัดและแม่นยำ ภาพสว่างชัด พร้อมโทนดำลึกที่คงมิติของภาพในทุกสภาพแสง และการแสดงสีที่แม่นยำตามมาตรฐานการรับรอง ออกแบบมาเพื่อมอบคุณภาพของภาพที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะรับชมในห้องสว่างหรือห้องมืด

Brightness Booster

ภาพสว่างชัดยิ่งขึ้นด้วย Brightness Booster

อัลกอริทึม Light Boosting รุ่นใหม่บน α11 AI Processor Gen3

ช่วยเพิ่มความสว่างของไฮไลต์ และเสริมรายละเอียดของภาพให้คมชัดยิ่งขึ้น2)

 

LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster shows a dark scene where a brilliantly illuminated peacock spreads its radiant, glowing feathers, delivering brighter highlights with improved detail and striking contrast.

สีดำสนิท และ สีสันเป็นธรรมชาติ

สีดำลึกและสีสันแม่นยำในทุกสภาพแสง

ทีวี LG OLED มาพร้อมการรับรองจาก UL ด้านการแสดงโทนสีดำและสีสัน ช่วยให้คอนทราสต์ดูลึกขึ้น ภาพสว่างชัดยิ่งขึ้น และถ่ายทอดสีได้สดใสอย่างแม่นยำ มองเห็นรายละเอียดของทุกดวงดาวได้อย่างชัดเจน แม้รับชมในห้องที่มีแสงสว่าง3)

"Anti-Glare matte display Perfect Black & Perfect Color display"

LG OLED evo AI C6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

ผ่านการรับรอง Eyesafe สบายตาในทุกเฟรม4)

α11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

คุณภาพภาพระดับ 4K ที่คมชัดยิ่งขึ้น ด้วย α11 AI Processor รุ่นล่าสุด พร้อม Dual AI Engine ของ LG

α11 AI Processor Gen3 ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของ OLED ด้วยการควบคุมพิกเซลเรืองแสงกว่า 8.3 ล้านพิกเซล อย่างแม่นยำ เสริมพลังการประมวลผลด้วย Dual AI Engine ที่ทำงานพร้อมกันเพื่อปรับทั้งความคมชัดและพื้นผิวของภาพในเวลาเดียวกัน ผลลัพธ์คือภาพระดับ 4K ที่ดูคมชัดยิ่งขึ้น มีรายละเอียดเป็นธรรมชาติ และให้มิติของภาพที่สมดุลยิ่งขึ้นในทุกฉาก5)

LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

ทำไมต้อง LG AI TV

LG AI TV ช่วยปรับแต่งภาพและเสียงให้เหมาะสม พร้อมยกระดับทุกวันของคุณให้สมาร์ทยิ่งขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคล

AI HDR Remastering

ยกระดับทุกเฟรมให้มีคุณภาพระดับ HDR

ระบบ AI จะทำการปรับแต่งสี ความสว่าง และคอนทราสต์โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของภาพจากระดับ SDR ให้เทียบเท่าระดับ HDR เพื่อมอบภาพที่สมบูรณ์และสมจริงมากยิ่งขึ้น

รู้จัก 3 ข้อดีของ AI Hub

ยกระดับการค้นหาด้วยพลัง AI จาก Google Gemini และ Microsoft Copilot

แค่พูดสิ่งที่คุณกำลังมองหา แล้วเลือก AI ที่ใช่สำหรับคุณ ระบบจะเชื่อมต่อกับ AI ชั้นนำหลายตัว เพื่อมอบคำตอบที่หลากหลายและตรงใจยิ่งกว่าเดิม9)

รับคำแนะนำคอนเทนต์และข้อมูลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

AI Concierge จะแนะนำคอนเทนต์และข้อมูลอัปเดตที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ ฟีเจอร์ In This Scene ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ขณะที่ Generative AI ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและสร้างรูปภาพได้10)

LG AI TV จำเสียงคุณได้ พร้อมพาเข้าสู่ My Page ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เข้าสู่ My Page แล้วดูทุกอย่างได้ในพริบตา ทั้งสภาพอากาศ ตารางนัดหมาย วิดเจ็ต และผลกีฬาแมตช์โปรดของคุณ11)

"CES Innovation Awards 2026 Honoree Honoree for Artificial Intelligence Multi-AI architecture(webOS26)"

Multi AI webOS ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ

webOS ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ พร้อมการปกป้องด้วย LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

ครองตำแหน่งระบบ Smart TV ที่ดีที่สุดต่อเนื่อง 8 ปี

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณมั่นใจได้

7 เทคโนโลยีหลักของ LG Shield ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การจัดเก็บและเข้ารหัสข้อมูลอย่างปลอดภัย การรับรองความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ไปจนถึงการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับภัยคุกคาม และการอัปเดตระบบอย่างมั่นใจ

webOS Re:New Program

อัปเกรดทีวีฟรีต่อเนื่องสูงสุด 5 ปี14)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

ทีวี LG ของคุณถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานยาวนาน ด้วยระบบ LG Quad Protection

ทีวี LG ถูกสร้างมาเพื่อความทนทานสูงสุด ปกป้องตั้งแต่โครงสร้างภายในถึงข้อมูลส่วนตัว คาปาซิเตอร์ในตัวช่วยรับมือแรงดันไฟฟ้าสูงและฟ้าผ่า ชิปเซ็ตเสริมการป้องกันไฟกระชาก พร้อมซิลิโคนเจลและสารเคลือบป้องกันความชื้น และปิดท้ายด้วยความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูงจาก LG Shield

AI Magic Remote

ชี้ เลื่อน คลิก ง่ายเหมือนใช้เมาส์ไร้สา่ย พร้อมเปิดโลก AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างสะดวกด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและล้อเลื่อน (Scroll Wheel) ให้คุณคลิก ลาก และวางได้เหมือนใช้เมาส์กลางอากาศ หรือเพียงสั่งงานด้วยเสียงเพื่อควบคุมทีวีได้ทันที15)

LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

ทำไมต้อง LG OLED evo Gaming TV?

ลื่นสุด ไร้ภาพฉีก ทุกเฟรมได้เปรียบ

เล่น 4K 165Hz เต็มสปีด พร้อม G-SYNC และ AMD FreeSync

รีเฟรชเรตสูงสุด 165Hz ให้ภาพคม เคลื่อนไหวเนียนตา รองรับ G-SYNC Compatible และ AMD FreeSync Premium ลดภาพกระตุกและภาพฉีกอย่างมีประสิทธิภาพ ผสาน VRR และค่า Input Lag ต่ำพิเศษ ให้ทุกจังหวะตอบสนองฉับไว แม่นยำ พร้อมพาคุณคว้าชัยในทุกแมตช์16)

LG OLED evo AI C6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.

ครั้งแรกของโลกกับการเล่นเกมที่ผ่านการรับรอง VESA DSC คมชัดระดับสูง พร้อมค่าหน่วงต่ำ

สัมผัสพลังของ VESA‑certified DSC ที่ถ่ายทอดรายละเอียดภาพอย่างคมชัด พร้อมการตอบสนองฉับไวผ่าน HDMI 2.1 ให้ทุกเฟรมลื่นไหลในความละเอียดสูง ภาพคมสะอาด ลดการรบกวน เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ต่อเนื่องและมั่นใจในทุกจังหวะการควบคุม36)

เปิดประสบการณ์คลาวด์เกมมิ่ง 4K 120Hz HDR บนทีวี ครั้งแรกของโลก

สนุกกับเกมความละเอียดสูง 4K 120Hz HDR ได้โดยตรงบนทีวี ผ่าน NVIDIA GeForce NOW โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่ม ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม NVIDIA Blackwell มอบพลังประมวลผลระดับ GeForce RTX 5080 เพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหล คมชัด และตอบสนองได้อย่างฉับไว37)

ก้าวล้ำอีกขั้นกับทีวีรุ่นแรกของโลกที่รองรับ Bluetooth Ultra Low Latency Controller

ยกระดับประสบการณ์คลาวด์เกมมิ่งด้วยการตอบสนองที่ฉับไวเป็นพิเศษ ลดดีเลย์ต่ำกว่า 3.0 มิลลิวินาที ให้ทุกคำสั่งแม่นยำและลื่นไหล ราวกับเชื่อมต่อแบบมีสาย แม้เล่นผ่านระบบคลาวด์ก็ยังควบคุมได้อย่างมั่นใจ38)

ตอบสนองไวเหนือชั้น ด้วยค่า Input Lag ระดับ 0.1ms

ด้วยค่า Pixel Response Time 0.1ms และเทคโนโลยี ALLM ที่ช่วยลดความหน่วงให้อยู่ในระดับต่ำมาก ทุกคำสั่งจึงแสดงผลได้อย่างแม่นยำทันที ความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้เกมแอ็กชันรวดเร็วคมชัด ควบคุมได้อย่างมั่นใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน17)

ติดตามทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจน ด้วยมาตรฐาน ClearMR 10000 ที่ได้รับการรับรองจาก VESA

เมื่อแอ็กชันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การคงรายละเอียดให้มองเห็นชัดเป็นสิ่งสำคัญ LG OLED evo ที่ผ่านการรับรอง ClearMR 10000 ช่วยลดอาการภาพเบลอระหว่างเฟรม ทำให้ภาพเคลื่อนไหวยังคงความคมชัดและอ่านรายละเอียดได้แม้ในจังหวะที่รวดเร็ว ขณะที่ HGiG ช่วยรักษาการแมปโทน HDR ให้ตรงตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจ ถ่ายทอดไฮไลต์ที่สว่าง เงาที่ลึก และสีสันที่สมดุล18)

LG OLED evo AI C6 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

ศูนย์รวมความบันเทิงด้านเกมครบจบในที่เดียว — เล่นได้โดยไม่ต้องใช้คอนโซล

LG OLED evo AI C6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Game Dashboard & Optimizer

ปรับแต่งการตั้งค่าเกมได้ง่าย ให้เข้ากับสไตล์การเล่นของคุณ

ยกระดับการเล่นเกมอย่างง่ายดายด้วย Game Dashboard สำหรับปรับตั้งค่าแบบรวดเร็วและเรียลไทม์ พร้อม Game Optimizer ที่ให้คุณปรับรีเฟรชเรต ความหน่วง และโหมดภาพได้ตามต้องการ เพื่อการเล่นที่ลื่นไหลและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในทุกเกม

ทำไม LG OLED evo จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่หลงใหลในการออกแบบ?

ดีไซน์บางเฉียบ เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของคุณ

ด้วยขอบจอที่บางและตัวเครื่องดีไซน์บางเฉียบ หน้าจอจึงโดดเด่นเป็นจุดสนใจของห้อง มอบภาพลักษณ์ที่ดูสะอาดตาและกลมกลืนยิ่งขึ้น การออกแบบแบบเต็มพื้นที่ตั้งแต่ขอบจรดขอบช่วยให้ภาพรวมดูต่อเนื่อง พร้อมผสานเข้ากับทุกมุมของบ้านได้อย่างลงตัว22)

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

LG Gallery+

เติมเต็มบรรยากาศภายในบ้านด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายให้เลือกสรร

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะกว่า 100 รายการ รวมถึงวิดีโอสร้างบรรยากาศและคอนเทนต์ภาพอื่น ๆ ที่ช่วยยกระดับพื้นที่ของคุณ พร้อมการอัปเดตคลังเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณปรับแต่งบ้านได้ตามสไตล์ที่สะท้อนตัวตนของคุณ23)

BGM with Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

เติมเต็มอารมณ์ให้สอดคล้องกับภาพบนหน้าจอ ด้วยเพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เพื่อเปิดเพลงโปรดของคุณเอง

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

My Photos

เข้าถึง Google Photos และแสดงความทรงจำของคุณได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้สะดวกผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมปรับแต่งพื้นที่ของคุณด้วยภาพจากคลังรูปถ่ายส่วนตัวได้อย่างลงตัว27)

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Information Board

อัปเดตทุกข้อมูลสำคัญผ่านแดชบอร์ดเดียวที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว ทั้งสภาพอากาศ การแจ้งเตือนกีฬา ปฏิทิน Google รวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub ตารางการรับชม และอื่น ๆ

Gallery Mode

เปลี่ยนจากทีวีสู่ผลงานศิลปะได้อย่างลื่นไหล

เมื่อเปิดใช้งาน Gallery Mode ทีวีสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ขณะยังคงแสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือก เพิ่มความสวยงามและความมีสไตล์ให้กับพื้นที่ของคุณ39)

Auto Brightness Control

ความสว่างที่เหมาะสมในทุกสภาพแสง

ระบบปรับความสว่างอัตโนมัติจะปรับระดับแสงของหน้าจอตามสภาพแวดล้อม ช่วยให้การรับชมคมชัดและสบายตาในทุกสถานการณ์28)

Motion Sensor

ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ

ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีปรับการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยสลับโหมดการใช้งานตามการมีอยู่ของผู้ใช้งานในบริเวณใกล้เคียง29)

LG Channels

ความบันเทิงหลากหลายให้รับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

LG Channels รวบรวมคอนเทนต์จากทั้งรายการสดและแบบออนดีมานด์ไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ชื่นชอบได้สะดวกยิ่งขึ้น30)

LG OLED evo AI C6 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Smart Connectivity

Home Hub แพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมแบบรวมศูนย์ในที่เดียว

Home Hub ช่วยรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน ให้คุณเชื่อมต่อ ควบคุม และสั่งงานอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการใช้งานร่วมกับ Google Home และระบบอื่น ๆ31)

True Cinema ถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่างเที่ยงตรง

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

สัมผัสประสบการณ์ภาพยนตร์ตามที่ผู้กำกับตั้งใจ ด้วย Dolby Vision และ FILMMAKER MODE พร้อม Ambient Light Compensation ที่ปรับตามสภาพแสงโดยรอบ เพื่อคงรายละเอียดของภาพให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด32)

Dolby Atmos

ด้วยการประมวลผลเสียงในรูปแบบออบเจกต์แบบรอบทิศทาง 360° แทนการส่งสัญญาณแบบช่องเสียงคงที่ ระบบจึงสร้างบรรยากาศโฮมเธียเตอร์ที่ให้ทั้งมิติและรายละเอียดเสียงที่สอดคล้องกับฉาก

ดื่มด่ำไปกับทุกแมตช์กีฬาอย่างเต็มอารมณ์

LG Soundbar ยกระดับทุกฉากด้วยพลังเสียงรอบทิศทางที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น

WOW Orchestra

ระบบเสียงรอบทิศทางจาก LG TV และ Soundbar ที่ทำงานประสานกัน

ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทีวีและซาวด์บาร์เป็นหนึ่งเดียว ช่วยเพิ่มมิติและทิศทางของเสียง เพื่อประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น35)

LG OLED evo AI C6 with WOW Orchestra and WOWCAST displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, wireless surround sound.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibility

ฟีเจอร์ช่วยเหลือเพื่อการรับชมที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

LG TVs ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของทุกคน ด้วยฟีเจอร์อย่าง Color Adjustment Filter, Sign Language Guide และการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ช่วยฟังโดยตรง

*ภาพที่แสดงในหน้ารายละเอียดสินค้านี้มีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดอ้างอิงภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ใกล้เคียงจริงมากขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมในการให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและประเทศ

*บริการแบบปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงบริการและฟีเจอร์สมาร์ทที่ทำงานผ่านเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถใช้งานได้เฉพาะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และการรับชมทีวีภาคพื้นดิน/เสาอากาศ (เฉพาะรุ่นที่มีจูนเนอร์) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครบัญชี LG

2)* ความสว่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ขนาดหน้าจอ และภูมิภาคที่จำหน่าย

* คุณสมบัติ Brightness Booster ใช้กับรุ่น OLED C6 ขนาด 65 / 55 / 48 นิ้ว เท่านั้น

 

3)* หน้าจอ LG OLED ได้รับการรับรองจาก Intertek ในด้านความเที่ยงตรงของสีในระดับ 100% Color Fidelity โดยวัดตามมาตรฐาน CIE DE2000 ด้วยแพตเทิร์นสีจำนวน 125 รูปแบบ

* ปริมาณช่วงสีของหน้าจอ (Color Gamut Volume: CGV) มีค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานช่วงสี DCI‑P3 ตามการตรวจสอบอิสระโดย Intertek

* หน้าจอ LG OLED ได้รับการตรวจสอบจาก UL ว่าสามารถแสดงระดับสีดำ ≤0.24 nit ภายใต้สภาพแสงสูงสุด 500 lux ตามการวัด IDMS Section 11.5 Ring Light Reflect

* หน้าจอ LG OLED ได้รับการตรวจสอบจาก UL ว่าสามารถรักษาความสม่ำเสมอของสีได้มากกว่า 99% ภายใต้สภาพแสงสูงสุด 500 lux ตามการวัด IDMS Section 11.5 Ring Light Reflect

* ประสิทธิภาพการแสดงผลจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแสงแวดล้อมและสภาพการรับชม

 

4)* หน้าจอทีวี LG OLED ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก UL ในระดับ Low Blue Light Platinum

 

5)*เปรียบเทียบกับชิปประมวลผล 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะภายใน

 

6)*AI Picture Pro จะทำงานร่วมกับคอนเทนต์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนบริการ OTT

*ภาพจะได้รับการอัปสเกลให้มีคุณภาพใกล้เคียงระดับ 4K ทั้งนี้ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา

*การประมวลผลรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับชิปประมวลผล alpha 9 AI Processor Gen8 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะภายใน

 

7) *ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง (Sound Mode) และเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการรับฟัง 

 

8)*เสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการรับฟัง

 

9)*ฟีเจอร์ AI Search (Copilot) มีให้บริการในทีวีรุ่น OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD ที่รองรับ webOS Re:New Program ซึ่งรวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*การใช้งานจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI จากพาร์ทเนอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

*ฟีเจอร์นี้อาจมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่นของทีวี และจะไม่มีให้บริการในประเทศที่ยังไม่รองรับระบบ LLM (Large Language Model)

 

10)*ฟีเจอร์บางรายการอาจไม่รองรับการใช้งานในบางภูมิภาคหรือทีวีบางรุ่น และหน้าตาของเมนูที่แสดงอาจแตกต่างออกไปเมื่อมีการเปิดตัวจริง

*คำแนะนำคำค้นหา (Keyword recommendations) จะมีความแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด ‘In This Scene’ มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับระบบ EPG (Electronic Program Guide) เท่านั้น

*การ์ด ‘On Now’ จะไม่มีให้บริการในแอปพลิเคชัน Netflix และแอปของผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดดังกล่าวจะไม่แสดงขึ้นมา

*การ์ด ‘Generative AI’ มีให้บริการเฉพาะในบางภูมิภาคหรือทีวีบางรุ่นเท่านั้น

 

11)*เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือถูกจำกัดการมองเห็น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

*การรองรับฟีเจอร์ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ โดยมีให้บริการในทีวีรุ่น OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวีรุ่น MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026

*ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับแอปพลิเคชันที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*ระบบอาจถูกปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีน้ำเสียงคล้ายคลึงกัน และหากเสียงของผู้ใช้งานเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ ระบบการจดจำเสียงอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ฟีเจอร์ My Page รองรับการใช้งานบนทีวีรุ่น OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ของปี 2026

 

12)* จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

* สามารถเชื่อมต่อ AI Chatbot ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าได้

* ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP อาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปผ่านคำสั่งเสียงได้

 

14)* webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์ และมีให้บริการเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น จำนวนครั้งของการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

* กำหนดการอัปเกรด รวมถึงฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน และบริการ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

* ฟีเจอร์ คอนเทนต์ และบริการที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค.

 

15)* ให้การเข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีระบบประมวลผล AI ภายในตัว

* ดีไซน์ ความพร้อมในการวางจำหน่าย และฟังก์ชันการทำงานของ AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

* บางฟีเจอร์อาจต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

* ระบบจดจำเสียงด้วย AI ให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับเทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing) ในภาษาท้องถิ่น

 

16)* ใช้งานได้เฉพาะกับเกมหรือสัญญาณจากพีซีที่รองรับอัตรารีเฟรช 165Hz เท่านั้น

* NVIDIA G‑SYNC Compatible รองรับการทำงานกับการ์ดจอ RTX 20, RTX 30, RTX 40 และ GTX 16 โดยการ์ดจอรุ่นเก่าไม่รองรับ G‑SYNC Compatible

 

17)*จอ LG OLED ได้รับการรับรองค่า “อัตราการตอบสนอง 0.1ms (Gray to Gray)” และ “Qualified Gaming Performance” จาก Intertek

 

18)*HGiG คือกลุ่มความร่วมมือแบบอาสาสมัครจากบริษัทในอุตสาหกรรมเกมและจอแสดงผลทีวี ที่ร่วมกันกำหนดและเผยแพร่แนวทางเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม HDR สำหรับผู้บริโภค

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*LG OLED C6 ขนาด 83/77/65/55/48/42 นิ้ว ได้รับการรับรองมาตรฐาน ClearMR 10000

*ClearMR เป็นโปรแกรมการรับรองของ VESA สำหรับประเมินประสิทธิภาพการลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว (Motion Blur) ของจอแสดงผล

 

21)*การรองรับบริการ Cloud Gaming อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หรือแพลตฟอร์ม

*บริการเกมบางรายการอาจต้องสมัครสมาชิก และใช้งานร่วมกับเกมแพด

*เกมแพดจำหน่ายแยกต่างหาก

 

22)*ข้อกำหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกันไป

 

23)*Available content may vary by region and is subject to change.

*Service is available through a paid subscription. One-month free trial available with login and payment method registration. Subscription automatically renews to a paid plan unless canceled before the trial ends. Subscription may be cancelled at any time during the trial period.

 

24)*ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos และมีรูปภาพในแอปอย่างน้อย 10 รูป

*An LG Gallery+ subscription is required to access full content and features.

 

27)*The feature works when logged in to your Google Photos account and you have at least 10 photos in the app.

 

28)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความสว่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและประเทศที่จัดจำหน่าย

 

29)*เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

30)*การรองรับ LG Channels บางรายการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

 

31)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi ที่ใช้มาตรฐาน “Matter” โดยบริการและฟีเจอร์ที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อครั้งแรกสำหรับ ThinQ และ Matter ควรดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ บนมือถือ

 

32)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*รองรับการใช้งาน FILMMAKER Ambient MODE ร่วมกับ Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE จะเริ่มทำงานอัตโนมัติบนแอป Apple TV+ และ Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงเท่านั้น

 

33)*การ์ด “In This Scene” ใช้งานได้ในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่แสดงโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจมีความคลาดเคลื่อน LG ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว

 

34)*ซาวด์บาร์จำหน่ายแยกต่างหาก

*การควบคุม Sound Mode อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

*โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจยังไม่พร้อมใช้งาน ณ เวลาที่ซื้อ และต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่ออัปเดต

*โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจยังไม่พร้อมใช้งาน ณ เวลาที่ซื้อ และต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่ออัปเดต

*รีโมตของ LG TV รองรับการใช้งานได้เฉพาะบางฟีเจอร์เท่านั้น

 

39)*การประหยัดพลังงานจะมีผลเมื่อเปิดใช้งานทั้ง Gallery Mode และ Always Ready พร้อมกันเท่านั้น หากปิด Always Ready การใช้พลังงานของ Gallery Mode จะเทียบเท่ากับขณะเปิดทีวีปกติ

คุณลักษณะเด่น

  • PICTURE (DISPLAY) - ประเภทของจอ

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - อัตราการรีเฟรชภาพ

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Perfect Color

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - รองรับ G-Sync (Nvidia)

    ใช่

  • GAMING - รองรับ FreeSync (AMD)

    ใช่

  • ระบบเสียง - เอาต์พุตเสียง

    40 วัตต์

  • ระบบเสียง - ระบบลำโพง

    2.2 Channel

  • ระบบเสียง - เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1441 x 826 x 45.1

  • ขนาดและน้ำหนัก - น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    16.6

สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

  • Gray Scale

    ใช่

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Invert Colors

    ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

  • สายไฟ

    ใช่ (Attached)

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

ระบบเสียง

  • Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)

    ใช่

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (จำลองเสียง 11.1.2 )

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

  • เอาต์พุตเสียง

    40 วัตต์

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • ระบบลำโพง

    2.2 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่

  • AI Object Remastering

    ใช่ (AI Object Remastering Ultra)

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

การเชื่อมต่อ

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Input

    4 ช่อง (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    2 ช่อง

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 ช่อง

  • ช่องต่อ USB

    2 ช่อง (v 2.0)

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 6)

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    1600 x 950 x 200

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    26.3

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1441 x 826 x 45.1

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    1441 x 880 x 230

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    470 x 230

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    16.6

  • น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

    18.4

  • VESA Mounting (WxH mm)

    300 x 200

GAMING

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    ใช่

  • รองรับ FreeSync (AMD)

    ใช่

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • รองรับ G-Sync (Nvidia)

    ใช่

  • HGIG Mode

    ใช่

  • เวลาตอบสนอง

    น้อยกว่า 0.1ms

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    ใช่ (สูงสุดถึง 165Hz)

PICTURE (DISPLAY)

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • ประเภทของจอ

    4K OLED

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • Wide Color Gamut

    Perfect Color

PICTURE (PROCESSING)

  • AI Genre Selection

    ใช่ (SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

    ใช่

  • AI Picture Pro

    ใช่

  • AI Upscaling

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

    ใช่

  • Auto Calibration

    ใช่

  • เทคโนโลยีการหรี่แสง

    Pixel Dimming

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่ (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Motion

    OLED Motion

  • Picture Mode

    9 โหมด

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • QFT (Quick Frame Transport)

    ใช่

  • QMS (Quick Media Switching)

    ใช่

  • Brightness Booster

    ใช่

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

SMART TV

  • AI Chatbot

    ใช่

  • เมจิกรีโมท AI

    Built-In

  • AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้

    ใช่

  • โหมด Always Ready

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • Google Cast

    ใช่

  • รองรับการสั่งงานด้วยเสียงแบบไม่ใช้รีโมท (Hands-free Voice Control)

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (Google Home, LG ThinQ)

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

    ใช่

  • Multi View

    ใช่

  • My Page

    ใช่

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • Works with Apple Home

    ใช่

  • AI Picture/Sound Wizard

    ใช่

  • LG Gallery+

    ใช่ (ความพร้อมในการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

