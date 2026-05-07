About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ทีวี 65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED65B6PSA

ทีวี 65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED65B6PSA

OLED65B6PSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED65B6PSA OLED65B6PSA
The front view of the LG OLED AI B6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1449 mm-wide screen, an overall height of 832 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED65B6PSA OLED65B6PSA
The front view of the LG OLED AI B6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1449 mm-wide screen, an overall height of 832 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • OLED 4K จอโอเลตเปล่งแสงเอง สีสันสมจริงเป็นธรรมชาติ
  • α8 AI Processor 4K Gen3 ชิปประมวลผลที่ยกระดับภาพ 4K
  • Perfect Black with Glaze free สีดำสนิทมีมิติ สีสันสมจริงสบายตา
  • Dolby Vision & Dolby Atmos ภาพเสียงดั่งโรงภาพยนตร์
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • VRR 144 Hz, G-SYNC, FreeSync เล่นเกมสนุกต่อเนื่อง
เพิ่มเติม
ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม CES ประจำปี 2026 ในหมวดหมู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ LG Shield

รางวัลนวัตกรรม CES – ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2026

LG Shield - แพลตฟอร์ม Applied TV OS

ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม CES ประจำปี 2026 ในหมวดหมู่ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Multi-AI

รางวัลนวัตกรรม CES – ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2026

Multi-AI architecture

ได้รับรางวัล AVForums Editor’s Choice ในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดติดต่อกัน 8 ปี รวมถึงปี 2025/26

รางวัล Editor's Choice ของ AVForums – ระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด 2025/26

ระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด 8 ปีซ้อน"

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารรายละเอียดที่ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใดๆ หรือข้อกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล

ทำไมต้อง LG OLED B6?

LG OLED AI B6 โดดเด่นด้วยสีดำสนิทและสีสันสมบูรณ์แบบ แสดงภาพท้องฟ้าแบบแบ่งครึ่ง โดยด้านซ้ายมีสีดำที่อ่อนกว่า และด้านขวามีรายละเอียดที่คมชัดกว่า สีดำที่เข้มกว่า และสีสันที่สดใสกว่า

สีดำสนิทและสีสันสมบูรณ์แบบ

LG OLED AI B6 เพื่อการเล่นเกมที่เหนือกว่าในความละเอียด 4K 144Hz แสดงภาพเกมแข่งมอเตอร์ไซค์ความเร็วสูง พร้อมโลโก้ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium แสดงอยู่ด้านบน

ประสบการณ์การเล่นเกมที่เหนือกว่าในความละเอียด 4K 144Hz

LG OLED AI B6 พร้อม webOS ที่ได้รับรางวัล Multi AI แสดงผลบนพื้นหลังสีเข้มที่มีโลโก้ Microsoft Copilot และ Google Gemini ซึ่งบ่งบอกถึงการรองรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซของทีวี

webOS ที่ได้รับรางวัล Multi AI

LG OLED AI B6 มาพร้อมศูนย์กลาง AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีสัญลักษณ์ AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรล ล้อมรอบด้วยป้ายกำกับสำหรับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ศูนย์กลาง AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล

สัญลักษณ์ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม พร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นย้ำการปกป้อง webOS เพื่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ

รักษาความปลอดภัยโดย LG Shield

LG OLED B6 มอบภาพคุณภาพเยี่ยมได้อย่างไร?

LG OLED B6 มอบภาพคุณภาพระดับ 4K ที่น่าทึ่งด้วยความแม่นยำระดับพิกเซล รับประกันสีดำสนิทในทุกสภาพแสง และสีสันสมบูรณ์แบบที่ได้รับการรับรองปริมาณและความเที่ยงตรงของสี 100% ด้วยโปรเซสเซอร์ alpha 8 AI 4K Gen3 ช่วยเพิ่มความคมชัดของรายละเอียด 4K และสีสันที่สดใส พร้อมทั้งปรับแต่งเสียงเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยม

Perfect Black & Perfect Color

สีดำสนิทและสีสันสมบูรณ์แบบในทุกสภาพแสงเสมอ

ทีวี LG OLED มาพร้อมสีดำสนิทและสีสันสมบูรณ์แบบที่ได้รับการรับรองจาก UL มอบคอนทราสต์ที่ลึกกว่า ความสว่างที่เพิ่มขึ้น และสีสันที่สดใสแม่นยำ มองเห็นทุกดวงดาวได้อย่างชัดเจน แม้ในห้องที่มีแสงสว่างจ้า1)

LG OLED AI B6 แสดงภาพแบ่งหน้าจอเป็นภาพดาวเคราะห์และดวงดาว เปรียบเทียบหน้าจอแบบด้านป้องกันแสงสะท้อนกับหน้าจอ Perfect Black & Perfect Color ที่ให้ภาพคมชัดยิ่งขึ้นในทุกสภาพแสง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ Intertek สำหรับปริมาณสีและความแม่นยำของสี

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 มีตราสัญลักษณ์รับรอง Eyesafe RPF 40 จาก UL ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการลดแสงสีฟ้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

LG OLED AI B6 มีตราสัญลักษณ์รับรอง Eyesafe RPF 40 จาก UL ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการลดแสงสีฟ้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ได้รับการรับรอง Eyesafe เพื่อลดแสงสีฟ้า ทุกกรอบจึงถนอมสายตาของคุณ2)

โปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3

เอ็นจิ้น AI ขั้นสูงพร้อมประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้น X5.0

โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ของเราช่วยเพิ่มขีดความสามารถของทีวีของคุณ ทำให้ AI สามารถมอบประสบการณ์การรับชมที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ด้วยรายละเอียด 4K ที่คมชัดยิ่งขึ้น เสียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสีสันที่สดใส3)

ปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3 ของ LG OLED AI B6 เปล่งแสงสีฟ้าบนแผงวงจร แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการประมวลผล AI ด้วย NPU ที่เร็วขึ้นถึง 5.0 เท่า, CPU ประมวลผลเร็วขึ้น 10% และความจุหน่วยความจำเพิ่มขึ้น 20%

ปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3 ของ LG OLED AI B6 เปล่งแสงสีฟ้าบนแผงวงจร แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการประมวลผล AI ด้วย NPU ที่เร็วขึ้นถึง 5.0 เท่า, CPU ประมวลผลเร็วขึ้น 10% และความจุหน่วยความจำเพิ่มขึ้น 20%

ทําไมต้องเป็น LG AI TV

LG AI TV ปรับแต่งภาพและเสียงให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทำให้ทุกวันของคุณฉลาดขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG AI TV

AI HDR Remastering

อัปเกรดทุกเฟรมเป็นคุณภาพ HDR

AI จะปรับแต่งสี ความสว่าง และความคมชัดโดยอัตโนมัติ และยกระดับคุณภาพของภาพ SDR ให้เป็นระดับ HDR เพื่อภาพที่สมจริงและสวยงามยิ่งขึ้น

ค้นพบ 3 ข้อดีที่โดดเด่นของ AI Hub

การค้นหาด้วย AI หลายตัวขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องมากขึ้น7)

รับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล

AI Concierge แนะนำเนื้อหาและการอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ ในฉากนี้ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ในขณะที่ Generative AI ช่วยให้สามารถค้นหาและสร้างภาพได้8)

LG AI TV จดจำเสียงของคุณและนำคุณไปยังหน้าเพจส่วนตัว (My Page) ที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่หน้าเพจส่วนตัวแล้ว คุณสามารถดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพอากาศ ปฏิทิน และวิดเจ็ต ไปจนถึงคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ9)

ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม สถาปัตยกรรม Multi-AI ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์

ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม สถาปัตยกรรม Multi-AI ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์

webOS สถาปัตยกรรม Multi AI ที่ได้รับรางวัล

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัลมากมาย ตอนนี้ได้รับการคุ้มครองโดย LG Shield แล้ว

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor’s Choice ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor’s Choice ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

8 ปีซ้อน ในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

สัญลักษณ์ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

สัญลักษณ์ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยีหลัก 7 ประการของ LG Shield ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่รับประกัน การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการการอัปเดตที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

โปรแกรม webOS Re:New

อัปเกรดทีวีของคุณได้ฟรีสูงสุด 5 ปี12)

ระบบป้องกันสี่ชั้นของ LG แสดงด้วยไอคอนการป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง แต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

ระบบป้องกันสี่ชั้นของ LG แสดงด้วยไอคอนการป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง แต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

ระบบป้องกันสี่ชั้นของ LG

ทีวี LG ของคุณถูกสร้างมาให้ทนทานด้วยระบบป้องกันสี่ชั้นของ LG

ทีวี LG ของคุณได้รับการปกป้องตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ตัวเก็บประจุในตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงฟ้าผ่า ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ได้รับการออกแบบมาพร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก เจลซิลิโคนและสารเคลือบป้องกันช่วยปกป้องชิปเซ็ตจากความชื้น และแม้แต่ข้อมูลของคุณก็ยังปลอดภัยด้วย LG Shield

AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ตำแหน่งได้อย่างง่ายดายราวกับเมาส์ไร้สาย เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและวงล้อเลื่อน คลิก ลาก และวางเพื่อใช้งานราวกับเมาส์ไร้สาย หรือสั่งการด้วยเสียงก็ได้13)

*รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว *การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม *บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต *การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น*

ทําไมต้องเป็น LG OLED Gaming TV

การเล่นเกมที่ลื่นไหลเป็นพิเศษและไร้รอยฉีกขาด

สัมผัสประสบการณ์ 4K 144Hz ด้วยความเข้ากันได้กับ G-SYNC และ AMD FreeSync

ที่ 144Hz การเคลื่อนไหวจะคมชัดและลื่นไหลยิ่งขึ้นในทุกเกม G-SYNC Compatible และ AMD FreeSync Premium ช่วยให้การเคลื่อนไหวคงที่และไร้รอยฉีกขาด ในขณะที่ VRR และความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำช่วยให้ทุกการเคลื่อนไหวตอบสนองได้ดี มอบความได้เปรียบที่เชื่อถือได้ในการเล่นเกม14)

LG OLED AI B6 เปรียบเทียบ 144Hz กับ 60Hz ในเกมแข่งมอเตอร์ไซค์ แสดงให้เห็นว่าแผง 144Hz นั้นลื่นไหลเป็นพิเศษและไร้รอยฉีกขาด โลโก้ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium ปรากฏที่มุมซ้ายบน

LG OLED AI B6 เปรียบเทียบ 144Hz กับ 60Hz ในเกมแข่งมอเตอร์ไซค์ แสดงให้เห็นว่าแผง 144Hz นั้นลื่นไหลเป็นพิเศษและไร้รอยฉีกขาด โลโก้ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium ปรากฏที่มุมซ้ายบน

เวลาตอบสนอง 0.1 มิลลิวินาทีได้รับการรับรอง จอ OLED ตอบสนองได้ทันทีโดยไม่มีภาพซ้อน

ด้วยเวลาตอบสนองพิกเซล 0.1 มิลลิวินาทีและ ALLM สำหรับความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ ทุกคำสั่งจึงถูกแสดงผลด้วยความแม่นยำในทันที การตอบสนองที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้การเล่นเกมที่รวดเร็วชัดเจนและควบคุมได้ดี มอบความได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่าง15)

การเล่นเกมที่สมจริงด้วย HGiG และ ClearMR 9000

HGiG รักษาการแมปโทนสี HDR ให้ตรงตามเจตนาของผู้สร้าง ในขณะที่ ClearMR 9000 ลดการเบลอของการเคลื่อนไหวเพื่อความคมชัดระดับสูงที่ราบรื่นในการกระทำที่รวดเร็วในเกม ผลลัพธ์ที่ได้คือการเล่นเกมที่สมจริงด้วยภาพที่ยังคงแม่นยำและชัดเจนตลอดทุกช่วงเวลา16)

LG OLED AI B6 ที่มี Bluetooth Ultra Low Latency แสดงภาพคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีข้อความว่า “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ ซึ่งบ่งชี้ว่ารองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth ที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อการเล่นเกมที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

LG OLED AI B6 ที่มี Bluetooth Ultra Low Latency แสดงภาพคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีข้อความว่า “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ ซึ่งบ่งชี้ว่ารองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth ที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อการเล่นเกมที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ด้วยความหน่วงต่ำพิเศษและประสิทธิภาพสูง ด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลเหลือน้อยกว่า 3.0 มิลลิวินาที เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดี ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย แม้จะเล่นบนคลาวด์ก็ตาม18)

LG OLED AI B6 แสดง LG Gaming Portal บนหน้าจอ webOS ซึ่งเป็นศูนย์กลางเกมที่มีอินเทอร์เฟซแบบขั้นตอนเดียว ช่วยให้เข้าถึงแอปพลิเคชันเกมต่างๆ ผ่านบริการเกมบนคลาวด์ เช่น NVIDIA GeForce NOW และแอปพลิเคชัน webOS ได้อย่างสะดวก

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

ศูนย์รวมเกมครบวงจร—ไม่ต้องใช้เครื่องเล่นเกม

สำรวจเกมมากมายจาก NVIDIA GeForce Now แอปพลิเคชัน webOS และอื่นๆ อีกมากมาย ค้นหาเกมสำหรับรีโมทหรือจอยเกมได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ผ่านโหมดท้าทาย (Challenge Mode) ได้อีกด้วย19)

LG OLED AI B6 พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่งเกม แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกันและเมนูบนหน้าจอสำหรับการปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์

LG OLED AI B6 พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่งเกม แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกันและเมนูบนหน้าจอสำหรับการปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่งเกม

ปรับแต่งการตั้งค่าเกมให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้แดชบอร์ดเกมสำหรับการควบคุมแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และตัวปรับแต่งเกมเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการ ปรับอัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเซสชั่นการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

ทำไม LG OLED จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกแบบ?

ดีไซน์บางเฉียบที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ทันสมัยของคุณ

ด้วยขอบจอที่แคบและรูปทรงเพรียวบางเป็นพิเศษ หน้าจอจึงโดดเด่นอยู่ตรงกลาง สร้างรูปลักษณ์ที่สะอาดตาและไร้รอยต่อยิ่งขึ้น จากขอบจรดขอบ ดีไซน์ดูต่อเนื่องกลมกลืนกับพื้นที่ของคุณได้อย่างลงตัว20)

ทีวี LG OLED AI B6 ติดตั้งบนผนังในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างสวยงาม โดดเด่นด้วยดีไซน์บางเฉียบขอบจอแคบ และแสดงภาพทิวทัศน์สีรุ้งที่มีรูปทรงภูเขาซ้อนกันบนหน้าจอ

ทีวี LG OLED AI B6 ติดตั้งบนผนังในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างสวยงาม โดดเด่นด้วยดีไซน์บางเฉียบขอบจอแคบ และแสดงภาพทิวทัศน์สีรุ้งที่มีรูปทรงภูเขาซ้อนกันบนหน้าจอ

ค้นพบผลงานชิ้นเอกไร้ขีดจำกัดด้วย LG Gallery+

LG Gallery+

ตกแต่งพื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือก

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะ วิดีโอบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่นๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ ด้วยการอัปเดตคลังคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปรับแต่งบ้านของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ของคุณ22)

LG Gallery+ พร้อม BGM และ Music Lounge ใน LG OLED AI B6 แสดงภาพทิวทัศน์ทะเลสาบในป่า "ยามเย็นในป่า" บนหน้าจอ พร้อมแผง UI Music Lounge ที่มองเห็นได้สำหรับเพลงประกอบบรรยากาศ การเล่นบลูทูธ และการควบคุม

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM พร้อม Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับภาพของคุณ ใช้เพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเพื่อเล่นเพลงของคุณเอง

LG OLED AI B6 แสดงตารางภาพถ่ายครอบครัวจาก Google Photos ในขณะที่โทรศัพท์แสดงรายการอัลบั้มโดยเปิดใช้งานตัวเลือกอัลบั้ม Family Trip ไว้

LG OLED AI B6 แสดงตารางภาพถ่ายครอบครัวจาก Google Photos ในขณะที่โทรศัพท์แสดงรายการอัลบั้มโดยเปิดใช้งานตัวเลือกอัลบั้ม Family Trip ไว้

รูปภาพของฉัน

เข้าถึง Google Photos ได้อย่างง่ายดายและแสดงความทรงจำของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ปรับแต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เนื้อหาจากคลังภาพของคุณเอง25)

LG OLED AI B6 ติดตั้งบนผนังสีเขียวเหนือคอนโซลสีแดง แสดงแผงข้อมูลซึ่งรวมถึงสภาพอากาศ คะแนนกีฬา ตัวกำหนดตารางเวลาทีวี และ Home Hub

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

แผงข้อมูล

ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบวงจร

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศ การแจ้งเตือนกีฬา ดูปฏิทิน Google ของคุณ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub การจองรายการรับชม และอื่นๆ อีกมากมาย

Gallery Mode

สลับจากทีวีไปยังงานศิลปะได้อย่างราบรื่น

เมื่อเปิดโหมดแกลเลอรี ทีวีของคุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่แสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือก เพิ่มสไตล์และความสง่างามให้กับพื้นที่ของคุณ34)

การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

ความสว่างที่เหมาะสมที่สุดในทุกสภาพแสง

การควบคุมความสว่างจะปรับเอาต์พุตหน้าจอโดยอัตโนมัติตามแสงโดยรอบ ทำให้มั่นใจได้ว่าการรับชมจะชัดเจนและสบายตาในทุกสภาพแวดล้อม26)

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

ตอบสนองต่อการมีอยู่ของคุณ

การตรวจจับการเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีของคุณตอบสนองอย่างชาญฉลาด โดยเปลี่ยนโหมดตามว่าคุณอยู่ใกล้หรือไม่27)

LG Channels

ความบันเทิงไร้ขีดจำกัดฟรี

LG Channels รวบรวมเนื้อหาที่หลากหลายจากแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดและแบบออนดีมานด์ไว้ในที่เดียว ทำให้การค้นหาเนื้อหาที่คุณชื่นชอบง่ายกว่าที่เคย28)

LG OLED AI B6 พร้อมการเชื่อมต่ออัจฉริยะ แสดงอินเทอร์เฟซ Home Hub บนหน้าจอ แสดงการเชื่อมต่อกับ Google Home และ LG ThinQ พร้อมแผงควบคุมสำหรับทีวี อุปกรณ์ และแอปต่างๆ ในรูปแบบการควบคุมเดียว

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Smart Connectivity

Home Hub แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นผ่าน Google Home และอื่นๆ29)

ภาพยนตร์ที่แท้จริง ถูกเก็บรักษาไว้ในรายละเอียดอย่างแม่นยำ

  • Dolby Vision และ FILMMAKER Ambient MODE

    สัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างที่ผู้กำกับตั้งใจไว้ด้วย Dolby Vision และ FILMMAKER MODE พร้อมระบบชดเชยแสงโดยรอบที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาภาพให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด30)

  • Dolby Atmos

    ด้วยการแสดงผลเสียงเป็นวัตถุเสียง 360° ที่สมจริง แทนที่จะเป็นช่องสัญญาณคงที่ ระบบจะสร้างสภาพแวดล้อมโฮมเธียเตอร์ที่รายละเอียดและความลึกของภาพยังคงสมจริง

ดื่มด่ำไปกับทุกการแข่งขันกีฬา

LG Soundbar ยกระดับทุกฉากด้วยเสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริงยิ่งขึ้น

WOW Orchestra

ระบบเสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบจากทีวี LG และซาวด์บาร์ที่ซิงค์กัน

ด้วยการซิงค์ทีวีและซาวด์บาร์ให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบจะเพิ่มความลึกและทิศทางเพื่อประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น35)

LG OLED AI B6 พร้อม WOW Orchestra และ WOWCAST แสดงภาพฉากคอนเสิร์ตพร้อมซาวด์บาร์ใต้หน้าจอ ในขณะที่คลื่นเสียงกราฟิกแผ่กระจายไปทั่วห้องนั่งเล่นเพื่อถ่ายทอดเสียงเซอร์ราวด์ไร้สายที่ซิงค์กัน

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

การเข้าถึง

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองการปรับสี คู่มือภาษามือ และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

*ภาพด้านบนในหน้านี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณสมบัติอัจฉริยะบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีภาคพื้นดิน (เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์) เท่านั้น การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย

1)*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการรับรองจาก Intertek ว่ามีความแม่นยำของสี 100% โดยวัดตามมาตรฐาน CIE DE2000 ด้วยรูปแบบสี 125 รูปแบบ

*ปริมาตรขอบเขตสี (CGV) ของจอแสดงผลเทียบเท่าหรือสูงกว่า CGV ของพื้นที่สี DCI-P3 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจาก Intertek

*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการตรวจสอบโดย UL ว่าให้ระดับสีดำ ≤0.24 นิต ที่ความสว่างสูงสุด 500 ลักซ์ โดยอิงจากการวัดการสะท้อนแสงวงแหวนตามมาตรฐาน IDMS ส่วนที่ 11.5

*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการตรวจสอบโดย UL ว่าให้ระดับความสม่ำเสมอของสี >99% ที่ความสว่างสูงสุด 500 ลักซ์ โดยอิงจากการวัดการสะท้อนแสงวงแหวนตามมาตรฐาน IDMS ส่วนที่ 11.5

*ประสิทธิภาพการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแสงโดยรอบและสภาพแวดล้อมในการรับชม*

 

2)*จอแสดงผล LG OLED TV ได้รับการรับรองมาตรฐาน Low Blue Light Platinum จาก UL แล้ว

 

3)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ alpha 8 AI 4K Gen2 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคภายใน

 

4)*AI Picture Pro สามารถใช้งานได้กับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองบนบริการ OTT ทุกประเภท

*ภาพจะถูกปรับเพิ่มความละเอียดให้ใกล้เคียงกับคุณภาพระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา

 

5)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

6)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

7)*ฟังก์ชันการค้นหาด้วย AI (Copilot) สามารถใช้งานได้บนทีวี OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD รุ่นที่รองรับ webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก

*ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศที่ไม่มีการสนับสนุน LLM*

 

8)*ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย

*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)

*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง

*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*

 

9)นื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*

 

10)*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้งานได้*

 

12)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค*

 

13)*รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น*

 

14)*ใช้งานได้เฉพาะกับเกมหรืออุปกรณ์ PC ที่รองรับ 144Hz เท่านั้น

*รองรับ NVIDIA G-sync กับการ์ดจอ RTX 20, RTX 30, RTX 40 และ GTX 16 การ์ดจอรุ่นเก่ากว่าไม่รองรับ G-SYNC*

 

15)*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการรับรอง "เวลาตอบสนอง 0.1 วินาที (Gray to Gray) และประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ผ่านการรับรอง" โดย Intertek

 

16)*HGiG คือกลุ่มอาสาสมัครของบริษัทต่างๆ จากอุตสาหกรรมเกมและจอแสดงผลโทรทัศน์ที่ประชุมกันเพื่อกำหนดและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคในระบบ HDR

*การสนับสนุน HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*จอ OLED B6 ขนาด 83/77/65/55/48 นิ้วเท่านั้นที่ได้รับการรับรอง ClearMR 9000

*ClearMR คือโปรแกรมการรับรองของ VESA เพื่อประเมินประสิทธิภาพการลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหวของจอแสดงผล*

 

17)*ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะใช้งานได้ บริการอาจแตกต่างกันไปตามแผนสมาชิก

*ใช้งานได้เฉพาะกับ LG OLED W6, G6, C6 และ MRGB95, MRGB9M เท่านั้น

*ความพร้อมใช้งานของ GeForce NOW อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz

 

18)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ* เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz

 

19)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางบริการอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้จอยเกม

*จอยเกมจำหน่ายแยกต่างหาก*

 

20)*ข้อกำหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกันไป

 

22)*เนื้อหาที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์ทั้งหมด

 

25)*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos แล้ว และมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป

 

26)*เซ็นเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและประเทศ

 

27)*เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

28)*การรองรับช่อง LG บางช่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 

29)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและคุณสมบัติที่ 'Matter' รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ThinQ และ Matter ครั้งแรกควรทำผ่านแอป ThinQ บนมือถือ

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE พร้อม Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE จะเริ่มทำงานอัตโนมัติบน AppleTV+ และแอป Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดแสง*

 

31)ไม่มีข้อมูล

*การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่ AI Concierge ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้อง LG ไม่รับผิดชอบหรือรับภาระผูกพันใดๆ ต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว"

 

34)*การประหยัดพลังงานจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานทั้งโหมดแกลเลอรีและโหมดพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากปิดโหมดพร้อมใช้งานตลอดเวลา โหมดแกลเลอรีจะใช้พลังงานเท่ากับตอนที่ทีวีเปิดอยู่

 

35)*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้น*

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • PICTURE (DISPLAY) - ประเภทของจอ

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - อัตราการรีเฟรชภาพ

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Perfect Color

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - รองรับ G-Sync (Nvidia)

    ใช่

  • GAMING - รองรับ FreeSync (AMD)

    ใช่

  • ระบบเสียง - เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • ระบบเสียง - ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • ระบบเสียง - เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1449 x 832 x 45.9

  • ขนาดและน้ำหนัก - น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    17.1

สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

  • Invert Colors

    ใช่

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Gray Scale

    ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

  • สายไฟ

    ใช่ (Attached)

ระบบเสียง

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่

  • AI Object Remastering

    ใช่ (AI Object Remastering Pro)

  • Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)

    ใช่

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (จำลองเสียง 11.1.2 )

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

การเชื่อมต่อ

  • HDMI Input

    4 ช่อง (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 6)

  • ช่องต่อ USB

    2 ช่อง (v 2.0)

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 ช่อง

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • RF Input (Antenna/Cable)

    2 ช่อง

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

ขนาดและน้ำหนัก

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    24.4

  • VESA Mounting (WxH mm)

    300 x 200

  • น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

    17.3

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    17.1

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    1069 x 218

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    1449 x 900 x 218

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1449 x 832 x 45.9

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    1600 x 950 x 172

GAMING

  • HGIG Mode

    ใช่

  • เวลาตอบสนอง

    น้อยกว่า 0.1ms

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    ใช่ (สูงสุด 144Hz)

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

  • รองรับ G-Sync (Nvidia)

    ใช่

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    ใช่

  • รองรับ FreeSync (AMD)

    ใช่

PICTURE (DISPLAY)

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Perfect Color

  • ประเภทของจอ

    4K OLED

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • QFT (Quick Frame Transport)

    ใช่

  • QMS (Quick Media Switching)

    ใช่

  • Picture Mode

    9 โหมด

  • Motion

    OLED Motion

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่ (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Auto Calibration

    ใช่

  • การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

    ใช่

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    ใช่

  • AI HDR Remastering

    ใช่

  • AI Genre Selection

    ใช่ (SDR/HDR)

  • เทคโนโลยีการหรี่แสง

    Pixel Dimming

POWER

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

SMART TV

  • Works with Apple Home

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • My Page

    ใช่

  • Multi View

    ใช่

  • LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

    ใช่

  • LG Gallery+

    ใช่ (ความพร้อมในการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • โหมด Always Ready

    ใช่

  • AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้

    ใช่

  • AI Picture/Sound Wizard

    ใช่

  • เมจิกรีโมท AI

    Built-In

  • AI Chatbot

    ใช่

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ