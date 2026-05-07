ทีวี 55" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 55QNED86BSA

ทีวี 55" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 55QNED86BSA

55QNED86BSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 55" LG QNED evo AI Mini LED QNED86 4K Smart TV 2026 รุ่น 55QNED86BSA 55QNED86BSA
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1236 mm-wide screen, 716 mm screen height, 783 mm height with stand, a 29.7 mm slim profile depth, and a stand footprint measuring 1074 by 257 mm.
LG QNED evo AI QNED86q Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows a low-angle outdoor lifestyle scene with two people among vivid flowers, as AI recognizes and upscales each frame to 4K for clearer texture and detail.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED86 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Super Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space and blends into the interior while displaying bold geometric abstract artwork.
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Mini LED แสดงภาพที่คมชัดจากแสงที่ละเอียดกว่า
  • Dynamic QNED Color Pro มอบสีสันแม่นยำตรงตามต้นฉบับ
  • α8 AI Processor 4K Gen 3 ชิปประมวลผลที่ยกระดับภาพ 4K
  • Dolby Vision รองรับระบบภาพ HDR Dolby Vision
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • VRR 144 Hz, FreeSync เล่นเกมสนุกได้อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติม

ทำไมต้อง LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มอบประสบการณ์กีฬาแบบไดนามิกบนหน้าจอที่คมชัด ด้วยแผงที่ขับเคลื่อนด้วย AI แสดงการคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึกของผู้เล่น และข้อมูลลีก ขณะที่วิเคราะห์การเล่นเกมแบบเรียลไทม์

กีฬาสุดเร้าใจบนทีวีจอใหญ่พิเศษ

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.

ไดนามิก QNED คัลเลอร์ โปร

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยี Mini LED พร้อมระบบหรี่แสงแม่นยำในฉากป่าที่แบ่งออกเป็นสองส่วน เปรียบเทียบกับ LED ทั่วไป โดยให้สีดำที่ลึกกว่าและความคมชัดที่ละเอียดกว่า เมื่อแสงแดดส่องผ่านต้นไม้ ทำให้ภาพคมชัดและมีมิติมากขึ้น

ทีวี LED ขนาดเล็กพร้อมระบบหรี่แสงแม่นยำ

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมระบบปฏิบัติการ webOS Multi AI ที่ได้รับรางวัล นำเสนอในพื้นหลังสีเข้มที่มีโลโก้ Microsoft Copilot และ Google Gemini ซึ่งบ่งบอกถึงการรองรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซของทีวี

ระบบปฏิบัติการ webOS Multi AI ที่ได้รับรางวัล

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อม AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีสัญลักษณ์ AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรล ล้อมรอบด้วยป้ายกำกับสำหรับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ศูนย์กลาง AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล

สัญลักษณ์ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นย้ำการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ

ปลอดภัยด้วย LG Shield

LG QNED evo Mini LED มอบสีสันที่สดใสและมีชีวิตชีวาในทุกฉากได้อย่างไร?

เทคโนโลยี Dynamic QNED Color Pro ของ LG QNED evo ซึ่งได้รับการรับรองปริมาณสี 100% และ Mini LED พร้อมโซนการหรี่แสงขั้นสูงของ Precision Dimming ผสานกันเพื่อมอบสีสันและรายละเอียดที่คมชัดเป็นพิเศษ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การรับชมที่สมจริง ตั้งแต่กีฬา ภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Dynamic QNED Color Pro

เทคโนโลยีขอบเขตสีแบบนาโนของ LG มอบปริมาณสี 100% บนทีวีของคุณ

สัมผัสสีสันที่สดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นขณะเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีขอบเขตสีที่กว้างขึ้นแบบนาโนของ LG ซึ่งมาแทนที่ Quantum Dot ช่วยเพิ่มอัตราการสร้างสีของทีวีของคุณเพื่อแสดงอารมณ์ที่หลากหลายด้วย Dynamic QNED Color Pro2)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Dynamic QNED Color Pro มอบภาพที่สดใส มีชีวิตชีวา เคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลราวกับภาพวาด พร้อมการเปลี่ยนสีที่ราบรื่นและช่วงสีที่กว้างกว่าจอแสดงผลควอนตัมดอททั่วไป

ดูใบรับรองความครอบคลุมสี 100% ของ LG QNED evo3)

ไฟ LED ขนาดเล็กพร้อมระบบหรี่แสงแม่นยำ

ไฟ LED ขนาดเล็กผสานระบบหรี่แสงแม่นยำ มอบความคมชัดด้วยคอนทราสต์และรายละเอียดที่ดีกว่า

ไฟ LED ขนาดเล็กและโซนหรี่แสงขั้นสูงทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมแสง ปรับปรุงคอนทราสต์ รายละเอียด และความคมชัดของภาพ

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED นำเสนอเทคโนโลยี Mini LED พร้อมระบบหรี่แสงแม่นยำ ในฉากป่าที่แบ่งออกเป็นสองส่วน เปรียบเทียบกับ LED ทั่วไปที่ให้สีดำที่ลึกกว่าและคอนทราสต์ที่ละเอียดกว่า เนื่องจากแสงแดดส่องผ่านต้นไม้ทำให้ภาพคมชัดและมีมิติมากขึ้น

*ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

โปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3

เอ็นจิ้น AI ขั้นสูงพร้อมประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้น X5.0

โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ของเราช่วยเพิ่มขีดความสามารถของทีวีของคุณ ทำให้ AI สามารถมอบประสบการณ์การรับชมที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ด้วยรายละเอียด 4K ที่คมชัดยิ่งขึ้น เสียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสีสันที่สดใส.4)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อมโปรเซสเซอร์ AI alpha 8 4K Gen3 ที่เปล่งแสงสีฟ้าบนแผงวงจร แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการประมวลผล AI ด้วย NPU x5.0 ที่ประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียมได้เร็วขึ้น GPU กราฟิกที่ทรงพลังขึ้น 10% และหน่วยความจำที่เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลขึ้น 20%

ทำไมต้อง LG AI TV?

LG AI TV ปรับแต่งภาพและเสียงให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทำให้ทุกวันของคุณฉลาดขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

AI HDR Remastering

อัปเกรดทุกเฟรมเป็นคุณภาพ HDR

AI จะปรับแต่งสี ความสว่าง และความคมชัดโดยอัตโนมัติ และยกระดับคุณภาพของภาพ SDR ให้เป็นระดับ HDR เพื่อภาพที่สมจริงและสวยงามยิ่งขึ้น

ค้นพบ 3 ข้อดีที่โดดเด่นของ AI Hub

การค้นหาด้วย AI หลายตัวขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อมอบผลลัพธ์ที่กว้างขึ้นและตรงประเด็นมากขึ้น11)

รับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล

AI Concierge แนะนำเนื้อหาและการอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ ในฉากนี้จะให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ในขณะที่ Generative AI ช่วยให้สามารถค้นหาและสร้างภาพได้12)

ทีวี LG AI จดจำเสียงของคุณและนำคุณไปยังหน้าเพจส่วนตัว (My Page) ที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่หน้าเพจส่วนตัวแล้ว คุณสามารถดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพอากาศ ปฏิทิน และวิดเจ็ต ไปจนถึงคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ13)

ตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม สถาปัตยกรรม Multi-AI ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัล Multi AI

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัลมากมาย ขณะนี้ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดย LG Shield แล้ว

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor’s Choice ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

8 ปีซ้อน ในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

โลโก้ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยีหลัก 7 ประการของ LG Shield ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่รับประกัน การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการการอัปเดตที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

โปรแกรม webOS Re:New

อัปเกรดทีวีของคุณได้ฟรีสูงสุด 5 ปี15)

ระบบป้องกัน LG Quad Protection แสดงด้วยไอคอนป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง โดยแต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

ระบบป้องกันสี่เท่าของ LG

ทีวี LG ของคุณถูกสร้างมาให้ทนทานด้วยระบบป้องกันสี่เท่าของ LG

ทีวี LG ของคุณได้รับการปกป้องตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ตัวเก็บประจุในตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงฟ้าผ่า ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ได้รับการออกแบบให้ป้องกันไฟกระชาก เจลซิลิโคนและสารเคลือบป้องกันช่วยปกป้องชิปเซ็ตจากความชื้น และแม้แต่ข้อมูลของคุณก็ยังปลอดภัยด้วย LG Shield

รีโมท AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ตำแหน่งได้อย่างง่ายดายราวกับเมาส์ไร้สาย เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและวงล้อเลื่อน คลิก ลาก และวางเพื่อใช้งานราวกับเมาส์ไร้สาย หรือสั่งการด้วยเสียงก็ได้16)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อม AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีไอคอน AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรล ล้อมรอบด้วยป้ายกำกับสำหรับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ดื่มด่ำไปกับทุกการแข่งขันกีฬา

พยากรณ์กีฬาโดย AI Concierge

รับคำทำนายผลการแข่งขันด้วย AI

AI วิเคราะห์สถิติและประสิทธิภาพของทีมของคุณเพื่อทำนายผลการแข่งขัน เชียร์ให้เต็มที่และสนุกกับการสนับสนุนทีมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เหล่านี้17)

TruMotion

การปรับภาพเคลื่อนไหวให้ราบรื่น ปรับให้เข้ากับทุกประเภทของคอนเทนต์

AI Genre Selection จะระบุประเภทของคอนเทนต์ และ TruMotion จะปรับระดับการกระตุกเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวราบรื่นในระดับที่เหมาะสม มอบประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ กีฬา และอื่นๆ

การแจ้งเตือนกีฬา

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลา

ติดตามทุกช่วงเวลาแห่งการแข่งขัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน คะแนน และอื่นๆ ของทีมของคุณ

ก้าวเข้าสู่โลกที่พร้อมสำหรับการคว้าชัยชนะ

สุดยอดประสบการณ์การเล่นเกม

เล่นเกมเพื่อชัยชนะด้วยอัตราการรีเฟรชที่สูงถึง 288Hz

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่เร็วสุดขีดด้วย 144Hz, AMD FreeSync Premium และ VRR พร้อม Motion Booster ที่เพิ่มอัตราการรีเฟรชเพื่อลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหว และคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการรับรอง BT ULL เป็นครั้งแรก เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการเล่นเกมแบบแข่งขัน18)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED เพื่อสุดยอดประสบการณ์การเล่นเกม แสดงภาพฉากการแข่งรถความเร็วสูงที่สดใส พร้อมภาพเปรียบเทียบแบบเบลอที่เน้น Motion Booster 288 ในขณะที่รองรับ 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG และ GeForce NOW

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมบลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ แสดงคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีป้ายกำกับว่า “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ บ่งบอกถึงการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเล่นเกมที่ตอบสนองได้ดี
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED มาพร้อมกับ LG Gaming Portal ที่มีเลย์เอาต์ศูนย์กลางเกม โดยรวมเนื้อหาเด่นและไอคอนเกมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ขยายเพื่อให้เข้าถึง GeForce NOW และแอปเกม webOS ได้
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกันและเมนูบนหน้าจอสำหรับการปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์
บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ด้วยความหน่วงต่ำพิเศษ ประสิทธิภาพสูง ด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลเหลือน้อยกว่า 3.0 มิลลิวินาที เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดี ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบมีสาย แม้จะเล่นบนคลาวด์ก็ตาม19)

พอร์ทัลเกม LG

ศูนย์รวมเกมครบวงจรของคุณ—ไม่จำเป็นต้องมีคอนโซล

สำรวจเกมหลายพันเกมจาก NVIDIA GeForce Now แอป webOS ดั้งเดิม และอื่นๆ ค้นหาเกมสำหรับรีโมทหรือเกมแพดได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ผ่านโหมดท้าทายได้อีกด้วย20)

แดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง

ปรับแต่งการตั้งค่าเกมให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้แดชบอร์ดเกมสำหรับการควบคุมแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และตัวปรับแต่งเกมเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการ ปรับอัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเซสชั่นการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

ภาพยนตร์ที่แท้จริง ถูกเก็บรักษาไว้ในรายละเอียดอย่างแม่นยำ

ภาพแสดง LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ในสตูดิโอ ขณะที่ผู้กำกับกำลังทำงานอยู่ที่แผงควบคุมขณะตัดต่อภาพยนตร์ที่แสดงบนหน้าจอ โลโก้ Dolby Vision และ FILMMAKER MODE ปรากฏอยู่ที่มุมล่างซ้าย

Dolby Vision และ FILMMAKER Ambient MODE

ชมภาพยนตร์ในแบบที่ผู้กำกับตั้งใจ

สัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในแบบที่ผู้กำกับตั้งใจด้วย Dolby Vision และ FILMMAKER MODE พร้อมระบบชดเชยแสงโดยรอบที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาภาพให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด21)

ดีไซน์ที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ

ดีไซน์บางเฉียบ

ความเพรียวบางที่ลงตัวกับพื้นที่ทันสมัย

ออกแบบมาเพื่อผสานเข้ากับการตกแต่งภายในของคุณ รูปทรงบางเฉียบของทีวีจึงดูสะอาดตาและประณีตโดยไม่ทำให้ดูรกตา

LG QNED evo AI QNED85 มินิ LED ดีไซน์บางเฉียบ ติดตั้งบนผนังในพื้นที่นั่งเล่นที่สว่างและโปร่งโล่ง และกลมกลืนกับการตกแต่งภายใน พร้อมแสดงผลงานศิลปะนามธรรมเรขาคณิตที่โดดเด่น

ค้นพบผลงานชิ้นเอกไร้ขีดจำกัดด้วย LG Gallery+

LG Gallery+

ตกแต่งพื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือก

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงงานศิลปะ วิดีโอบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่นๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ ด้วยการอัปเดตคลังภาพอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปรับแต่งบ้านของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ของคุณ22)

LG Gallery+ พร้อม BGM และ Music Lounge บน LG QNED evo AI QNED85 Mini LED แสดงภาพ "Forest Evening" ในป่าและทะเลสาบบนหน้าจอ พร้อมแผง UI Music Lounge ที่มองเห็นได้สำหรับการเลือกเพลงตามอารมณ์ การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ และการควบคุม

BGM พร้อม Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับภาพของคุณ ใช้เพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเพื่อเล่นเพลงของคุณเอง

รูปภาพของฉัน

เข้าถึง Google Photos ได้อย่างง่ายดายและแสดงความทรงจำของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ปรับแต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เนื้อหาจากคลังภาพของคุณเอง23)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ติดตั้งบนผนังสีเขียวเหนือคอนโซลสีแดง แสดงแผงข้อมูลซึ่งรวมถึงสภาพอากาศ คะแนนกีฬา ตัวกำหนดตารางเวลาทีวี และ Home Hub

Information Board

ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบวงจร

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศ การแจ้งเตือนกีฬา ดูปฏิทิน Google ของคุณ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub การจองรายการรับชม และอื่นๆ อีกมากมาย

Gallery Mode

สลับจากทีวีไปยังภาพศิลปะได้อย่างราบรื่น

เมื่อเปิดโหมดแกลเลอรี ทีวีของคุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้แม้ในขณะที่แสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือก เพิ่มสไตล์และความสง่างามให้กับพื้นที่ของคุณ24)

ระบบควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

ความสว่างที่เหมาะสมในทุกสภาพแสง

ระบบควบคุมความสว่างจะปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ ทำให้รับชมภาพได้อย่างชัดเจนและสบายตาในทุกสภาพแวดล้อม25)

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ตอบสนองต่อการมีอยู่ของคุณ

การตรวจจับความเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีของคุณตอบสนองอย่างชาญฉลาด โดยเปลี่ยนโหมดตามว่าคุณอยู่ใกล้หรือไม่26)

LG Channels

ความบันเทิงไร้ขีดจำกัดฟรี

LG Channels รวบรวมคอนเทนต์หลากหลายจากแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดและออนดีมานด์ไว้ในที่เดียว ทำให้การค้นหาคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบง่ายกว่าที่เคย27)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อมการเชื่อมต่ออัจฉริยะ แสดงอินเทอร์เฟซ Home Hub บนหน้าจอ แสดงการเชื่อมต่อกับ Google Home และ LG ThinQ พร้อมแผงควบคุมสำหรับทีวี อุปกรณ์ และแอปต่างๆ ในรูปแบบการควบคุมเดียว

การเชื่อมต่ออัจฉริยะ

Home Hub แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นผ่าน Google Home และอื่นๆ28)

ชุดเสียง LG Sound Suite ยกระดับทุกฉากด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ชุดเสียง Sound Suite พร้อม Dolby Atmos Flex Connect

เสียงสมจริงที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) ของทีวี LG ปรับแต่งเสียงตามตำแหน่งลำโพง มอบประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริงและลงตัว ไม่ว่าลำโพงของคุณจะวางอยู่ที่ใดก็ตาม29)

WOW Orchestra

ระบบเสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบจากทีวีและซาวด์บาร์ LG ที่ทำงานร่วมกัน

ด้วยการซิงโครไนซ์ทีวีและซาวด์บาร์ให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบจะเพิ่มความลึกและทิศทางเพื่อประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น30)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED พร้อม WOW Orchestra แสดงภาพนักดนตรีบรรเลงเพลงบนหน้าจอ ขณะที่คลื่นเสียงจากทีวีและซาวด์บาร์ด้านล่างเติมเต็มห้องนั่งเล่นเพื่อสร้างประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่ซิงโครไนซ์กัน

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

การเข้าถึง

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองการปรับสี คู่มือภาษามือ และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

*รูปภาพด้านบนในหน้านี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูรูปภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณสมบัติอัจฉริยะบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีภาคพื้นดิน (เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์) เท่านั้น การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เนื้อหาที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการ Gallery+ จริง

2*QNED evo มีขอบเขตสีที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับ QNED รุ่นปกติ

 

3)*ขอบเขตสี (CGV) ของจอแสดงผลเทียบเท่าหรือมากกว่า CGV ของพื้นที่สี DCI-P3 ตามที่ Intertek ตรวจสอบยืนยันอย่างอิสระ

 

4)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ AI รุ่น alpha 8 4K Gen2 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบสเปคภายใน

 

8)*AI Picture Pro สามารถใช้งานได้กับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองบนบริการ OTT ทุกประเภท

*ภาพจะถูกปรับเพิ่มความละเอียดให้ใกล้เคียงกับคุณภาพระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา

 

9)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

10)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

11)*ฟังก์ชันค้นหาด้วย AI (Copilot) สามารถใช้งานได้บนทีวี OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD รุ่นที่รองรับ webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก

*ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศที่ไม่มีการสนับสนุน LLM*

 

12)*ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย

*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)

*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง

*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*

 

13)*เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*

 

14)*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้งานได้*

 

15)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค*

 

16)*รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น*

 

17)*การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่ AI Concierge ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้อง LG ไม่รับผิดชอบหรือรับภาระผูกพันใดๆ ต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว*

 

18)*การรับรอง AMD FreeSync Premium อิงตามค่าหน่วงสัญญาณต่ำ การลดอาการกระตุก และประสิทธิภาพปราศจากการกระพริบ

*ความถี่ 144Hz ใช้ได้เฉพาะกับเกมหรือสัญญาณเข้าจากพีซีที่รองรับ 144Hz

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปตามประเทศ

*ในโหมด Motion Booster ความละเอียดอาจลดลงเพื่อให้ประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด

*Motion Booster 288 ให้ความถี่รีเฟรชสูงสุด 288Hz ที่ความละเอียด Full HD ที่ปรับแต่งแล้วเพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลสูงสุด

 

19)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz*

 

20)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางบริการอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้จอยเกม

*จอยเกมจำหน่ายแยกต่างหาก*

 

21)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE ร่วมกับ Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติบน AppleTV+ และแอป Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดแสง

 

22)*เนื้อหาที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์ทั้งหมด

 

23)*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos แล้ว และมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป

 

24)*การประหยัดพลังงานจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานทั้งโหมดแกลเลอรีและโหมดพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากปิดโหมดพร้อมใช้งานตลอดเวลา โหมดแกลเลอรีจะใช้พลังงานเท่ากับตอนที่ทีวีเปิดอยู่

 

25)*เซ็นเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

26)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

27)*การรองรับช่อง LG บางช่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 

28)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและคุณสมบัติที่ 'Matter' รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ThinQ และ Matter ครั้งแรกควรทำผ่านแอป ThinQ บนมือถือ

 

29)*ชุดเสียงที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ ภูมิภาค และรุ่นทีวี

*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

*เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์ จะรองรับได้สูงสุด 13.1.7 ช่องสัญญาณ การกำหนดค่าช่องสัญญาณที่รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของซาวด์บาร์

*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางคุณสมบัติเท่านั้น*

 

30)*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้น*

