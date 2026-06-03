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ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA

ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA

75QNED90BSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA 75QNED90BSA
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1456 mm-wide screen, 840 mm screen height, 904 mm height with stand, a 29.7 mm slim profile depth, and a stand footprint measuring 1167/425 by 295 mm.
LG ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA, 75QNED90BSA
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows a low-angle outdoor lifestyle scene with two people among vivid flowers, as AI recognizes and upscales each frame to 4K for clearer texture and detail.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED86 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Super Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space and blends into the interior while displaying bold geometric abstract artwork.
LG ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA, 75QNED90BSA
LG ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA, 75QNED90BSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA 75QNED90BSA
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1456 mm-wide screen, 840 mm screen height, 904 mm height with stand, a 29.7 mm slim profile depth, and a stand footprint measuring 1167/425 by 295 mm.
LG ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA, 75QNED90BSA
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows a low-angle outdoor lifestyle scene with two people among vivid flowers, as AI recognizes and upscales each frame to 4K for clearer texture and detail.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED86 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED86 Mini LED with Super Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space and blends into the interior while displaying bold geometric abstract artwork.
LG ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA, 75QNED90BSA
LG ทีวี 75" LG QNED evo AI Mini LED QNED90 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED90BSA, 75QNED90BSA

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Mini LED แสดงภาพที่คมชัดจากแสงที่ละเอียดกว่า
  • Dynamic QNED Color มอบสีสันตรงตามต้นฉบับ
  • α8 AI Processor 4K Gen 2 ชิปประมวลผลที่ยกระดับภาพ 4K
  • Dolby Vision & Dolby Atmos ภาพเสียงดั่งโรงภาพยนตร์
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • VRR 144 Hz, FreeSync เล่นเกมสนุกได้อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติม
ตราสัญลักษณ์ 2026 CES Innovation Awards Honoree ในหมวด Cybersecurity สําหรับ LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ตราสัญลักษณ์ 2026 CES Innovation Awards Honoree ในหมวด Artificial Intelligence สำหรับ Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

ปัญญาประดิษฐ์

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor's Choice ในฐานะ Best Smart TV System เป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน รวมถึงปี 2025/26

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2025/26

"8 ปีในฐานะ The Best Smart TV System"

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารคำอธิบายที่ส่งไปยังกรรมการ CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการส่งหรือข้อกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบรายการที่ได้รับมอบรางวัล

ทำไมต้อง LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big TV shows a stadium sports celebration in vivid color as a family cheers together from the sofa in a living room.

กีฬาสุดมันบน Ultra Big TV

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, delivering lively color expression and 100% color volume for dynamic visuals.

Dynamic QNED Color

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.

Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Precision Dimming Pro

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

ระบบปฏิบัติการ webOS Multi AI ที่ได้รับรางวัล

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub เพื่อการปรับแต่งเฉพาะบุคคล

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Secured by LG Shield

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, delivering lively color expression and 100% color volume for dynamic visuals.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, delivering lively color expression and 100% color volume for dynamic visuals.

LG QNED evo Mini LED มอบความยิ่งใหญ่ทั้งขนาดและสีสันในทุกฉากได้อย่างไร?

LG QNED evo ผสานพลังของ Dynamic QNED Color ที่ได้รับการรับรอง 100% Color Volume เข้ากับ Mini LED พร้อมเทคโนโลยี Precision Dimming Pro ที่มาพร้อมโซนหรี่แสงขั้นสูง ทำงานร่วมกันเพื่อถ่ายทอดสีสันที่สดจัดจ้านและรายละเอียดที่คมชัดลึกในทุกฉาก ให้คุณดื่มด่ำกับประสบการณ์การรับชมที่สมจริงเต็มอารมณ์ ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาสุดเร้าใจไปจนถึงภาพยนตร์เรื่องโปรด บนหน้าจออัลตร้าไซซ์ขนาดใหญ่เต็มตา

Ultra Big TV

สัมผัสประสบการณ์ความสมจริงอีกระดับด้วยหน้าจออัลตร้าไซซ์ขนาดใหญ่

เพลิดเพลินกับการแข่งขันกีฬาสุดเร้าใจ ภาพยนตร์ทุกเรื่อง และเกมโปรด บน LG QNED evo Ultra Big TV จอใหญ่เต็มตา ด้วยสีสันสดใสและคุณภาพภาพที่คมชัดเหนือระดับ ให้ทุกฉากแอ็กชันถ่ายทอดออกมาอย่างยิ่งใหญ่ ตระการตา และคมชัดในทุกร.1)

Dynamic QNED Color

เทคโนโลยีขอบเขตสีกว้างแบบ Nano ของ LG ถ่ายทอดสีสันได้เต็มประสิทธิภาพ 100% Color Volume บนหน้าจอทีวีของคุณ

สัมผัสสีสันที่สดใส มีชีวิตชีวา และลื่นไหลในทุกการเคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีขอบเขตสีกว้างแบบ Nano ของ LG ที่พัฒนาขึ้นมาแทน Quantum Dot ช่วยยกระดับความสามารถในการถ่ายทอดสีของทีวี ให้แสดงเฉดสีได้หลากหลายและแม่นยำยิ่งขึ้น ถ่ายทอดทุกอารมณ์ได้อย่างสมจริงด้วย Dynamic QNED Color

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, delivering lively color expression and 100% color volume for dynamic visuals.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, delivering lively color expression and 100% color volume for dynamic visuals.

ดูใบรับรองปริมาณสี 100% ของ LG QNED evo3)

ไฟ LED ขนาดเล็ก พร้อมระบบหรี่แสงแม่นยำระดับ Pro

ไฟ LED ขนาดเล็กผสานกับระบบหรี่แสงแม่นยำระดับ Pro ปรับแสงเพื่อความคมชัดและรายละเอียดที่ดีที่สุด

ไฟ LED ขนาดเล็กและโซนหรี่แสงขั้นสูงทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมแสงอย่างแม่นยำ มอบความคมชัดที่มากขึ้น ความชัดเจนที่เหนือกว่า และรายละเอียดภาพที่ละเอียดกว่า

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*ข้อมูลจำเพาะของไฟ LED ขนาดเล็กและโซนการหรี่แสงอาจแตกต่างกันไปตามขนาด รุ่น และภูมิภาค

*ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

alpha 8 AI Processor 4K Gen2

ขุมพลัง AI ขั้นสูง พร้อมประสิทธิภาพ CPU ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรเซสเซอร์เจเนอเรชันใหม่ของเรายกระดับศักยภาพทีวีของคุณ ให้ AI มอบประสบการณ์การรับชมที่ปรับให้เหมาะกับความชอบของคุณโดยเฉพาะ พร้อมรายละเอียดภาพ 4K ที่คมชัด เสียงที่เต็มอิ่มสมจริง และสีสันสดใสมีชีวิตชีวา. 5)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen2 glows on a circuit board, highlighting AI processing performance with CPU 40% Faster Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen2 glows on a circuit board, highlighting AI processing performance with CPU 40% Faster Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.

Why LG AI TV?

LG AI TV ยกระดับภาพและเสียงให้เหนือกว่า พร้อมทำให้ทุกวันของคุณฉลาดยิ่งขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG AI TV

AI HDR Remastering

อัปเกรดทุกเฟรมสู่คุณภาพระดับ HDR

AI ปรับแต่งสี ความสว่าง และคอนทราสต์โดยอัตโนมัติ พร้อมยกระดับคุณภาพภาพจาก SDR ให้ใกล้เคียงระดับ HDR เพื่อภาพที่สมจริง มีมิติ และรายละเอียดที่ลึกยิ่งขึ้น

ค้นพบ 3 ข้อดีที่โดดเด่นของ AI Hub

การค้นหาอัจฉริยะขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงพูดสิ่งที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ระบบจะเชื่อมต่อกับหลายแพลตฟอร์ม AI เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ครอบคลุม แม่นยำ และตรงประเด็นยิ่งขึ้น.10)

รับคำแนะนำคอนเทนต์และข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

AI Concierge แนะนำคอนเทนต์และอัปเดตต่าง ๆ ตามความสนใจของคุณ ฟีเจอร์ In This Scene จะแนะนำข้อมูลและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งที่คุณกำลังรับชมอยู่ ขณะที่ Generative AI ช่วยให้คุณค้นหาและสร้างภาพได้อย่างง่ายดาย.11)

LG AI TV จดจำเสียงของคุณ และพาคุณเข้าสู่ My Page ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่ My Page คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วนในหน้าเดียว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ปฏิทิน วิดเจ็ต หรือแม้แต่ผลคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ.12)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

Multi AI webOS ระดับรางวัลการันตีคุณภาพ

webOS ที่คว้ารางวัลการันตีมากมาย ตอนนี้ได้รับการปกป้องด้วย LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

ครองตำแหน่งระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดยาวนาน 8 ปี

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

7 เทคโนโลยีหลักของ LG Shield ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย ด้วยการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่เชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการตรวจสอบ การยืนยันตัวตนและควบคุมการเข้าถึง การรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย การตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการอัปเดตอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

โปรแกรม webOS Re:New

อัปเกรดทีวีของคุณฟรีต่อเนื่องสูงสุด 5 ปี14)

AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ได้อย่างง่ายดายเหมือนเมาส์ลอย เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างสะดวกด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและล้อเลื่อน (Scroll Wheel) ให้คุณคลิก ลาก และวาง ใช้งานได้เหมือนเมาส์ลอย หรือเพียงแค่สั่งงานด้วยเสียง.15)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

ดื่มด่ำไปกับทุกแมตช์การแข่งขันกีฬา

การพยากรณ์กีฬาด้วย AI Concierge

รับการคาดการณ์ผลการแข่งขันด้วย AI

AI วิเคราะห์สถิติและฟอร์มการเล่นของทีมคุณ เพื่อคาดการณ์ผลการแข่งขัน ให้คุณเชียร์ได้อย่างมั่นใจและสนุกยิ่งขึ้น พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI อยู่ในมือคุณ.16)

Sports Alert

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ

เก็บครบทุกจังหวะของเกมการแข่งขัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับข้อมูลตารางการแข่งขัน คะแนนแบบเรียลไทม์ และข่าวสารของทีมโปรดของคุณ

ก้าวเข้าสู่โลกที่ปรับจูนมาเพื่อชัยชนะ

Ultimate Gameplay

เล่นเพื่อชัยชนะด้วยประสิทธิภาพลื่นไหลระดับ 144Hz

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมความเร็วสูงด้วย 144Hz, AMD FreeSync Premium และ VRR ด้วยอัตรารีเฟรชสูงและคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการรับรอง BT ULL เป็นครั้งแรก มอบการเล่นเกมที่ลื่นไหลและสนุกยิ่งขึ้น.18)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED for Ultimate Gameplay shows an intense sword-fighting action scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
Bluetooth Ultra Low Latency

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency

สัมผัสประสบการณ์คลาวด์เกมมิ่งประสิทธิภาพสูงด้วยค่าหน่วงต่ำเป็นพิเศษ ด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency ที่ช่วยลด Input Lag เหลือน้อยกว่า 3.0ms เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ลื่นไหล ตอบสนองฉับไว ให้ความรู้สึกเสมือนเชื่อมต่อแบบมีสาย แม้เล่นผ่านคลาวด์.19)

LG Gaming Portal

สำรวจเกมนับพันจาก NVIDIA GeForce NOW, แอปบน webOS และอีกมากมาย ค้นหาเกมที่เล่นด้วยรีโมตหรือเกมแพดได้อย่างง่ายดาย พร้อมร่วมแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นผ่านโหมด Challenge

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED มาพร้อม LG Gaming Portal ในรูปแบบ Gaming Hub รวมคอนเทนต์แนะนำและไทล์เกมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว พร้อมขยายการเข้าถึง GeForce NOW และแอปเกมบน webOS ได้อย่างสะดวก.20)

Game Dashboard & Optimizer

ปรับแต่งการตั้งค่าเกมให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างสะดวกด้วย Game Dashboard สำหรับการควบคุมแบบรวดเร็วและเรียลไทม์ และ Game Optimizer สำหรับปรับตั้งค่าตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอัตรารีเฟรช ค่าความหน่วง (Latency) และโหมดภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกการเล่นได้อย่างง่ายดาย

ดื่มด่ำกับ True Cinema ที่คงทุกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน

Dolby Vision & FILMMAKER MODE

สัมผัสประสบการณ์ภาพยนตร์ตามที่ผู้กำกับตั้งใจ ด้วย Dolby Vision และ FILMMAKER MODE พร้อม Ambient Light Compensation ที่ปรับตามสภาพแสงรอบข้าง เพื่อคงคุณภาพภาพให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด.21)

Dolby Atmos

ยกระดับเสียงด้วยระบบเสียงรอบทิศทางแบบ 360° ที่ประมวลผลเป็นวัตถุเสียง แทนการจำกัดอยู่ในแชนแนลแบบตายตัว สร้างบรรยากาศโฮมเธียเตอร์ที่ถ่ายทอดรายละเอียดและมิติของเสียงได้สมจริงตามฉาก

ชุดเสียง LG Sound Suite ยกระดับทุกฉากด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ชุดเสียง Sound Suite พร้อม Dolby Atmos Flex Connect

เสียงสมจริงที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) ของทีวี LG ปรับแต่งเสียงตามตำแหน่งลำโพง มอบประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมจริงและลงตัว ไม่ว่าลำโพงของคุณจะวางอยู่ที่ใดก็ตาม31)

จับคู่ LG TV และ Sound Suite เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ Home Cinema

ปรับตำแหน่งและขยายระบบเสียงได้อย่างยืดหยุ่น

ด้วย Sound Suite คุณสามารถปรับแต่งการจัดวางระบบเสียงให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณได้อย่างลงตัว

ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นสูงสุดด้วยความเป็นไปได้มากกว่า 50 รูปแบบการจัดวาง LG Sound Suite ให้คุณเลือกจับคู่ลำโพงที่หลากหลาย และผสมผสานเพื่อสร้างชุดเสียงในแบบของคุณเองที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

LG QNED evo QNED90 Mini LED featuring Sound Suite with DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) shows a wide room with different kinds of speakers placed around the room showing how flexible and customizable Sound Suite can be.

ดีไซน์ที่รังสรรค์มาเพื่อยกระดับทุกพื้นที่ของคุณ

Slim Design

ดีไซน์บางเฉียบที่กลมกลืนกับทุกสไตล์การตกแต่ง

ด้วยเส้นสายมินิมอลและรายละเอียดที่ประณีต โปรไฟล์เพรียวบางของทีวีช่วยเติมเต็มความหรูหราให้บ้านของคุณอย่างมีระดับ โดยไม่รบกวนสายตา

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.

Discover limitless masterpieces with LG Gallery+

LG Gallery+

รังสรรค์สไตล์ให้พื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์งานศิลป์คัดสรรกว่า 5,000+ รายการ

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะและคอนเทนต์มากมายจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ The National Gallery, MMCA, Magnum และอีกมากมาย เติมเต็มและสะท้อนตัวตนของคุณผ่านงานศิลป์ที่ใช่สำหรับทุกพื้นที่.23)

LG Gallery+ พร้อม BGM และ Music Lounge บน LG QNED evo AI QNED85 Mini LED แสดงภาพ "Forest Evening" ในป่าและทะเลสาบบนหน้าจอ พร้อมแผง UI Music Lounge ที่มองเห็นได้สำหรับการเลือกเพลงตามอารมณ์ การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ และการควบคุม

BGM พร้อม Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับภาพของคุณ ใช้เพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเพื่อเล่นเพลงของคุณเอง

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

My Photos

เข้าถึง Google Photos ได้ง่าย ๆ และอวดความทรงจำแสนพิเศษของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้อย่างสะดวกเพียงใช้โทรศัพท์มือถือ ปรับแต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยภาพถ่ายจากคลังรูปภาพส่วนตัวของคุณ.26)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Information Board

อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ง่าย ๆ ผ่านแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบจบในที่เดียว

ดูข้อมูลสำคัญได้ในพริบตา ไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศ ผลการแข่งขันกีฬา ตาราง Google Calendar ของคุณ พร้อมตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub ตารางการรับชม และอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

Gallery Mode

เปลี่ยนจากทีวีสู่ผลงานศิลปะได้อย่างไร้รอยต่อ

เมื่อเปิดใช้งาน Gallery Mode ทีวีของคุณยังคงประหยัดพลังงาน แม้ในขณะจัดแสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือก พร้อมเติมเต็มความมีสไตล์และความสง่างามให้กับพื้นที่ของคุณ.34)

Auto Brightness Control

ความสว่างที่เหมาะสมในทุกสภาพแสง

ระบบควบคุมความสว่างจะปรับการแสดงผลของหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงรอบข้าง เพื่อให้ภาพคมชัดและสบายตาในทุกสภาพแวดล้อม.27)

Motion Sensor

ตอบสนองต่อการมีอยู่ของคุณอย่างชาญฉลาด

ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีตอบสนองได้อย่างอัจฉริยะ สลับโหมดการทำงานตามการมีอยู่หรือไม่อยู่ของคุณ.28)

LG Channels

ความบันเทิงไม่รู้จบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

LG Channels รวบรวมคอนเทนต์หลากหลายจากทั้งรายการสดและแพลตฟอร์มออนดีมานด์ไว้ในที่เดียว ให้คุณค้นพบความบันเทิงที่ชื่นชอบได้ง่ายกว่าที่เคย.29)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Smart Connectivity

Home Hub แพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมครบวงจรในที่เดียว

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านได้อย่างราบรื่น ผ่าน Google Home และแพลตฟอร์มอื่น ๆ.30)

LG Soundbar ยกระดับทุกฉากด้วยพลังเสียงรอบทิศทางที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น

WOW Orchestra

ระบบเสียงรอบทิศทางเต็มรูปแบบจาก LG TV และ Soundbar ที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัว

ด้วยการซิงค์การทำงานระหว่างทีวีและซาวด์บาร์ให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบจะช่วยเพิ่มมิติความลึกและทิศทางของเสียง เพื่อประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่สมจริงและเต็มอิ่มยิ่งขึ้น.32)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED with WOW Orchestra shows musicians performing on screen, as layered sound waves from the TV and soundbar below fill the living room to create a synchronized surround sound experience.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

การช่วยการเข้าถึง (Accessibility)

ฟีเจอร์ช่วยเหลือเพื่อให้การรับชมครอบคลุมทุกคนมากยิ่งขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงสำหรับทุกคน ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตัวกรองปรับสี (Color Adjustment Filter), คู่มือภาษามือ (Sign Language Guide) และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ช่วยฟังระบบเสียง

 

*รูปภาพด้านบนในหน้านี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูรูปภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณสมบัติอัจฉริยะบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีภาคพื้นดิน (เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์) เท่านั้น การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เนื้อหาที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการ Gallery+ จริง

1)*ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

 

2)*QNED evo มาพร้อมขอบเขตสีที่กว้างกว่า QNED รุ่นทั่วไป

 

 

3)*ค่าขอบเขตสี (CGV) ของจอแสดงผลเทียบเท่าหรือสูงกว่าค่าขอบเขตสี (CGV) ของระบบสี DCI-P3 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยอิสระจาก Intertek แล้ว

 

 

4)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ alpha 8 AI Processor 4K Gen2 ปี 2025 จากการเปรียบเทียบสเปกภายในของบริษัท

 

 

6)*AI Picture Pro สามารถใช้งานได้กับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองบนบริการ OTT ทุกประเภท

*ภาพจะถูกปรับเพิ่มความละเอียดให้ใกล้เคียงกับคุณภาพระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา*

 

 

7)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

 

8)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง*

 

 

10)*ฟังก์ชันการค้นหาด้วย AI (Copilot) สามารถใช้งานได้บนทีวี OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD รุ่นที่รองรับ webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก

*ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศที่ไม่มีการสนับสนุน LLM*

 

 

11)*ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย

*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)

*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง

*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*

 

 

12)*เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*

 

 

13*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้งานได้*

 

 

14)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค*

 

 

15)*รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น*

 

 

16)*การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่ AI Concierge ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้อง LG ไม่รับผิดชอบหรือรับภาระผูกพันใดๆ ต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

 

 

17)*การรับรอง AMD FreeSync Premium อิงตามค่าความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำ ลดการกระตุก และประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากการกระพริบ

*165Hz ใช้งานได้เฉพาะกับเกมหรืออุปกรณ์ PC ที่รองรับ 165Hz เท่านั้น

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ในโหมด Motion Booster ความละเอียดอาจลดลงเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด

*Motion Booster 330 ให้ความถี่รีเฟรชสูงสุด 330Hz ที่ความละเอียด Full HD ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นเป็นพิเศษ

 

 

19)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz*

 

 

20)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางบริการอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้จอยเกม

*จอยเกมจำหน่ายแยกต่างหาก

 

 

 

 

23)*เนื้อหาที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*บริการนี้ให้บริการผ่านการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน มีช่วงทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและใช้วิธีการชำระเงิน การสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นแผนชำระเงิน เว้นแต่จะยกเลิกก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งาน สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลาในช่วงทดลองใช้งาน

 

 

 

26)*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos แล้ว และมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป

 

 

27)*เซ็นเซอร์วัดความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

 

28)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

 

29)*การรองรับ LG Channels บางรายการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 

 

30)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi‑Fi ที่ใช้มาตรฐาน ‘Matter’ โดยบริการและฟีเจอร์ที่รองรับผ่าน ‘Matter’ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

*การเชื่อมต่อครั้งแรกสำหรับ ThinQ และ Matter ต้องดำเนินการผ่านแอป ThinQ บนมือถือ

 

 

31)*ชุดเสียงที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ ภูมิภาค และรุ่นทีวี

*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

*เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์ จะรองรับได้สูงสุด 13.1.7 ช่องสัญญาณ การกำหนดค่าช่องสัญญาณที่รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นซาวด์บาร์

*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางคุณสมบัติเท่านั้น

 

 

 

32)*สามารถซื้อซาวด์บาร์แยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ซื้อ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จำกัดเฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้น*

 

 

33)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE ร่วมกับ Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE จะเริ่มทำงานอัตโนมัติบน AppleTV+ และแอป Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดแสง

 

 

34)*โหมดประหยัดพลังงานจะทำงานเมื่อเปิดใช้งานทั้ง Gallery Mode และ Always Ready พร้อมกันเท่านั้น หากปิด Always Ready การใช้พลังงานใน Gallery Mode จะเทียบเท่ากับขณะเปิดทีวีตามปกติ

 

 

35)*ทีวี QNED90 ขนาด 115/85 นิ้ว ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าตรงตามข้อกำหนด eyesafe® 3.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย eyesafe Inc. และทดสอบโดย UL Solutions ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

*ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ การตั้งค่า สภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อม*

 

 

36)*ระบบเสียงรอบทิศทาง 9.1.6 จะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อเล่นเนื้อหา Dolby Atmos เท่านั้น

*ฉากต่างๆ เป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ประสบการณ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน*

 

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