About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am

Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am

LP1419IV.GRAB2
LG Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am, LP1419IV.GRAB2
LP1419IV.GRAB2
LP1419IV.GRAB2
LG Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am, LP1419IV.GRAB2
LP1419IV.GRAB2
LP1419IV.GRAB2

Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
  • Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
LP1419IVSI

LP1419IVSI

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil. Agora com IA Integrada!

Ar-condicionado portátil é bom, mas com Inteligência Artificial que aprende seus hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento é só LG, o ar-condicionado que é inteligente de verdade e te proporciona uma experiência de climatização única, realmente personalizada

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

Imprimir

Todas as especificações

RESFRIAMENTO

Velocidade do ventilador

4 Posições

Ar Condicionado

Não disponível

PURIFICAÇÃO DE AR

Exibição da purificação de ar

Não disponível

Ionizador

Não disponível

Sensor PM 1.0

Não disponível

PRATICIDADE

Reinício automático

Sim

Modo ventilador

Sim

Operação de comutação forçada

Não disponível

Baixo ruído

Sim

Ligar/desligar reserva (24h)

Sim

Controle remoto

Sim

Diagnóstico Inteligente

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DESIGN

Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

Branco

FILTRO

Filtro Antialérgico

Não disponível

Filtro de poeira fina

Não disponível

Filtro de Poeira Ultrafino

Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

Limpeza automática

Sim

UV Nano

Não disponível

Limpeza da Serpentina

Não disponível

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096545065

GERAL

Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

1370

Dimensões do produto_LxAxP (mm)

562x822x504

Peso do produto (kg)

35,5

Tensão nominal de entrada (V, Hz)

127, 60

Tipo de Refrigerante

R32

Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

14000 / 6000

Capacidade de Resfriamento Nominal (W)

4103

Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Frio

Tipo do produto II

Inverter

DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação

Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

Visor de Energia

Não disponível

Classe de energia

Não disponível

Economia de energia (resfriamento)

Não disponível

AI kW Manager

Não disponível

CONFORMIDADE

Mês de lançamento (AAAA-MM)

2025-07

Fabricante (importador)

LG Electronics

Nome do modelo do produto

P3NQ14ANWJ0

Tipo de produto e nome do modelo

Portable & LP1419IVSI

GLOBAL_INTERNO

Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

N/A

Nível de ruido (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

N/A

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.