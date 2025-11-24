We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am
LP1419IV.GRAB2
Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
- Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil. Agora com IA Integrada!
Ar-condicionado portátil é bom, mas com Inteligência Artificial que aprende seus hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento é só LG, o ar-condicionado que é inteligente de verdade e te proporciona uma experiência de climatização única, realmente personalizada
- Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
Velocidade do ventilador
4 Posições
Ar Condicionado
Não disponível
PURIFICAÇÃO DE AR
Exibição da purificação de ar
Não disponível
Ionizador
Não disponível
Sensor PM 1.0
Não disponível
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Operação de comutação forçada
Não disponível
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
FILTRO
Filtro Antialérgico
Não disponível
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
UV Nano
Não disponível
Limpeza da Serpentina
Não disponível
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096545065
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1370
Dimensões do produto_LxAxP (mm)
562x822x504
Peso do produto (kg)
35,5
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
127, 60
Tipo de Refrigerante
R32
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
14000 / 6000
Capacidade de Resfriamento Nominal (W)
4103
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Tipo do produto II
Inverter
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Não disponível
ECONOMIA DE ENERGIA
Visor de Energia
Não disponível
Classe de energia
Não disponível
Economia de energia (resfriamento)
Não disponível
AI kW Manager
Não disponível
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2025-07
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
P3NQ14ANWJ0
Tipo de produto e nome do modelo
Portable & LP1419IVSI
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
N/A
Nível de ruido (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
