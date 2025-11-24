About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V

LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI
LP1419IVSI

Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
  • Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
  • Silencioso: menor vibração no compressor
  • Operação 3 em 1: Refrigerar, Ventilar e Desumidificar
  • Fácil Instalação e Armazenagem
Mais

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil. Agora com IA Integrada!

Ar-condicionado portátil é bom, mas com Inteligência Artificial que aprende seus hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento é só LG, o ar-condicionado que é inteligente de verdade e te proporciona uma experiência de climatização única, realmente personalizada

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Conectividade a Qualquer Hora e Lugar

O Wi-fi Integrado proporciona controle via LG ThinQ™ com comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente.

No canto esquerdo mostra a imagem de uma mulher na rua ligando por comando de voz o seu ar-condicionado de casa. Do lado direito, mostra a imagem do ar-condicionado LG com os logotipos: LG ThinQ, Wi-Fi Integrado, Google Assistente e Amazon Alexa

No canto esquerdo mostra a imagem de uma mulher na rua ligando por comando de voz o seu ar-condicionado de casa. Do lado direito, mostra a imagem do ar-condicionado LG com os logotipos: LG ThinQ, Wi-Fi Integrado, Google Assistente e Amazon Alexa

*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acessehttps://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados

*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).

Foto ilustrativa de 2 pessoas dormindo enquanto o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil está ligado silenciosamente

Foto ilustrativa de 2 pessoas dormindo enquanto o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil está ligado silenciosamente

Operação Silenciosa

O Ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil trabalha com um menor nível de ruído, de até 44 decibéis*, graças ao exclusivo rotor duplo da LG que elimina ruídos desnecessários para uma operação silenciosa e confortável.

*O nível de 44 decibéis é medido no modo sleep

Design Compacto e Elegante

Com design moderno e compacto, o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil fica perfeito em qualquer ambiente, seja na sala, no quarto ou até na varanda. Leve-o para a casa inteira de forma simples e prática!

Foto ilustrativa mostra o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil aplicado em 3 ambientes de uma casa

Foto ilustrativa mostra o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil aplicado em 3 ambientes de uma casa

Ilustração mostra como deve ser feita a instalação do ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil

Ilustração mostra como deve ser feita a instalação do ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil

Instalação em Instantes e
Sem Quebra-Quebra

O kit de instalação, mangueira e placa de montagem, facilita a instalação e armazenagem, enquanto poupa espaço do ambiente. As rodas permitem move-lo suavemente pela casa ou escritório. A placa de montagem se adapta à janela em extensão de 58,5cm até 152,5cm, podendo ser instalada horizontal ou verticalmente.

Imagem em close mostra o painel de operação do ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil

Imagem em close mostra o painel de operação do ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil

Usabilidade Intuitiva e Simplificada

É possível operar o ar-condicionado. facilmente através do painel de controle, utilizando funções como aumentar e diminuir a temperatura, velocidade do ventilador ou, até mesmo, usar o controle remoto sem precisar sair da cama, sofá ou mesa de trabalho.

Resumo

Imprimir

DIMENSÕES

LP1419IVSI-new
Desumidificação
Não disponível
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
Operação de comutação forçada
Não disponível
Sensor PM 1.0
Não disponível

Todas as especificações

RESFRIAMENTO

  • Velocidade do ventilador

    4 Posições

  • Ar Condicionado

    Não disponível

PURIFICAÇÃO DE AR

  • Exibição da purificação de ar

    Não disponível

  • Ionizador

    Não disponível

  • Sensor PM 1.0

    Não disponível

PRATICIDADE

  • Reinício automático

    Sim

  • Modo ventilador

    Sim

  • Operação de comutação forçada

    Não disponível

  • Baixo ruído

    Sim

  • Ligar/desligar reserva (24h)

    Sim

  • Controle remoto

    Sim

  • Diagnóstico Inteligente

    Sim

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

DESIGN

  • Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

    Branco

FILTRO

  • Filtro Antialérgico

    Não disponível

  • Filtro de poeira fina

    Não disponível

  • Filtro de Poeira Ultrafino

    Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

  • Limpeza automática

    Sim

  • UV Nano

    Não disponível

  • Limpeza da Serpentina

    Não disponível

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096545065

GERAL

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    1370

  • Dimensões do produto_LxAxP (mm)

    562x822x504

  • Peso do produto (kg)

    35,5

  • Tensão nominal de entrada (V, Hz)

    127, 60

  • Tipo de Refrigerante

    R32

  • Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

    14000 / 6000

  • Capacidade de Resfriamento Nominal (W)

    4103

  • Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Frio

  • Tipo do produto II

    Inverter

DESUMIDIFICAÇÃO

  • Desumidificação

    Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

  • Visor de Energia

    Não disponível

  • Classe de energia

    Não disponível

  • Economia de energia (resfriamento)

    Não disponível

  • AI kW Manager

    Não disponível

CONFORMIDADE

  • Mês de lançamento (AAAA-MM)

    2025-07

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nome do modelo do produto

    P3NQ14ANWJ0

  • Tipo de produto e nome do modelo

    Portable & LP1419IVSI

GLOBAL_INTERNO

  • Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

    N/A

  • Nível de ruido (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

    N/A

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.