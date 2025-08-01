About Cookies on This Site

Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V  + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am

Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V  + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am

Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V  + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am

LP1419IVSM.GRAB
Front view of bundle image
Front view of air conditioner
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade
Front view of bundle image
Front view of air conditioner
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

Principais recursos

  • LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Google Assistente
  • Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia
  • Silencioso: menor vibração no compressor
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
LP1419IVSM

LP1419IVSM

Ar-Condicionado Portátil 14.000 BTU Branco 127V
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth com Suprema Portabilidade
Ícone de compressor Dual Inverter com símbolo de reciclagem e texto explicativo abaixo.

Dual Inverter Compressor

Selo de 10 anos de garantia no compressor inverter, localizado no centro de um fundo branco.

10 Anos de Garantia

Ícone de uma pessoa dormindo em uma cama com um ar-condicionado acima, indicando refrigeração.

Modo SLEEP

Instalação de ar condicionado LG com qualidade e segurança. Mão ajustando unidade interior com chave de fenda.

Instalação de ar condicionado LG com qualidade e segurança. Mão ajustando unidade interior com chave de fenda.

SAIBA MAIS
Ar-condicionado LG Dual Inverter Voice portátil em sala com sofá, mesa, cachorro e controle via smartphone.

Tão silencioso que você não escuta. Tão inteligente que escuta você.
will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

 

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Imprimir

Todas as especificações

RESFRIAMENTO

Controle de fluxo de ar (esquerda/direita)

Não

Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)

Não

Ar de Conforto

Não

Velocidade do ventilador

4

Resfriamento potente

Sim

PURIFICAÇÃO DE AR

Exibição da purificação de ar

Não

Ionizador

Não

Sensor PM 1.0

Não

AQUECIMENTO

Aquecimento potente

Não

PRATICIDADE

Baixo ruído

Sim

Ligar/desligar reserva (24h)

Não

Controle remoto

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)

Não

Sono confortável em noite tropical

Não

DESIGN

Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

Branco

Tela

LED

FILTRO

Filtro Antialérgico

Não

Microfiltro antibacteriano

Não

Filtro de poeira

Não

Filtro de poeira fina

Não

Microfiltro

Não

Pré-filtro

Não

HIGIENIZAÇÃO

Limpeza automática

Não

UV Nano

Não

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806098613809

GERAL

Capacidade de resfriamento nominal/min (W)

14000

Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

1370

Área de resfriamento est. (metros quadrados)

de 16 até 20 （unit not in Sq. Ft.）

Capacidade de resfriamento máx. (W)

14000

Dimensões do produto_LxAxP (mm)

493 x 765 x 460

Tipo de produto

Portátil

Peso do produto (kg)

32.2

Tensão nominal de entrada (V, Hz)

127/60

Tipo de Refrigerante

R-32

Potência sonora (resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

53/50/47/44

DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação

Não

Sensor de umidade

Não

ECONOMIA DE ENERGIA

Classe de energia

A

Economia de energia (resfriamento)

Não

CONFORMIDADE

Nome do modelo do produto

LG DUAL Inverter Portátil

Tipo de produto e nome do modelo

LG DUAL Inverter Portátil

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096392300

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

