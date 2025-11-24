We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Artcool 12.000 BTU Frio 220V
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Artcool 12.000 BTU Frio 220V
S3-Q12JAR1L
Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa
- Controle de Energia 4 em 1: Permite reduzir o consumo de energia elétrica em 4 níveis
- Compressor Dual Inverter: Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
- Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
Design único e sofisticado
A LG traz o ar-condicionado Dual Inverter Voice Artcool com inteligência artificial em seu design inovador único na cor grafite, com painel espelhado e ciclo exclusivamente frio. Conforto e elegância para qualquer ambiente.
Inteligência artificial embarcada e muita conectividade
Ar-condicionado LG Artcool com inteligência artificial embarcada que aprende seus hábitos, ajusta automaticamente a climatização personalizada para melhor eficiência energética. Conta com Wi-Fi integrado e é compatível com LG ThinQ™, Google Assistente e Alexa.
Do lado esquerdo, imagem ilustrativa do ar-condicionado LG Dual Inverter Artcool Frio com inteligência artificial embarcada.
A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução n°9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nascondições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20°C e 22°C.
Os equipamentos devem estar conectados no Wi-Fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade Acesse . Todos os direitos reservados.
*Para usuários iOS, esta etapa será complementada com a conexão através de senha cedida pelo aplicativo. Será necessário buscar em sua rede wi-fi o nome da conexão e colocar a senha oferecida pelo sistema manualmente. Após a conclusão, siga para as próximas etapas. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a Politica de Privacidade em www.lg.com/br/privacidade. Para mais informações acesse LG.com/br
Conforto térmico e sonoro
Praticar qualquer atividade com conforto térmico e sonoro fica agradável com o LG Dual Inverter Voice Artcool. Você sequer percebe que está ligado. Conta com função Confort Sleep, capaz de ajustar o fluxo de ar e o temporizador para uma ótima noite de sono.
Do lado esquerdo, imagem gráfica de equalizador de som demonstrando baixo volume de ruído do ar-condicionado LG Artcool.
Economia de Energia
O exclusivo compressor Dual Inverter do ar-condicionado LG é projetado para melhor eficiência energética, regulando a velocidade do rotor duplo de forma constante, evitando alto consumo de energia. Com a função Active Energy Control, que oferece até 4 níveis de economia, ajuda a reduzir o consumo sem mudar a temperatura. Menos consumo, mais economia!
Do lado esquerdo, imagem ilustrativa do rotor duplo do ar-condicionado LG demonstrando o movimento de rotação.
*Economia de 70% e a refrigeração 40% mais rápida baseada em testes realizados com normas de avaliação internas da LG, comparando o modelo Dual Inverter com um modelo não Inverter convencional de 12.000 BTU/h. O percentual de economia de energia varia de acordo com as consições de uso do aparelho.
*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesso lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
Perguntas Frequentes
P.
Como definir a melhor capacidade, em BTUs, na hora de comprar um ar-condicionado LG ?
R.
A escolha de um modelo com capacidade inferior ou superior pode ocasionar a falta ou excesso de resfriamento do ambiente. Para isso, é preciso que a capacidade do aparelho seja adequada à metragem do seu ambiente. Considere que são necessários de 600 a 800 BTUs por m². Quando não houver muita incidência de de sol e/ou fontes de calor, pode-se utilizar 600 BTUs. Caso a situação seja oposta, com muita incidência de sol e/ou fontes de calor, recomenda-se 800 BTUs por m².
P.
O que é um ar-condicionado inverter e qual é a diferença do Dual Inverter para os demais ?
R.
O inverter trata-se de uma tecnologia no qual o compressor, que é o coração do ar-condicionado, leva o dispositivo inverter para regular a velocidade de rotação (frequência) do motor. Durante o funcionamento de um aparelho convencional (não-inverter), definimos uma temperatura e, assim que o ambiente atinge o resfriamento desejado, o motor desliga automaticamente. Consequentemente, quando o ambiente tem a temperatura elevada, o aparelho detecta essa variação e liga novamente para regular à temperatura configurada inicialmente. Esse ciclo de liga-desliga consome muita energia e a tecnologia inverter veio como uma ótima solução no modo de se consumir energia, o que costuma ser uma das nossas maiores preocupações no fim do mês. Os compressores inverter, não desligam e ligam o tempo todo, eles funcionam com alta ou baixa frequência de giro, regulando a temperatura, proporcionando mais estabilidade e durabilidade.
Os aparelhos de ar-condicionado LG possuem a tecnologia DUAL Inverter, que é uma evolução do inverter. Por conta do duplo rotor, o compressor pode funcionar numa frequência ainda mais baixa e com performance maximizada, e o resultado disso é um resfriamento 40% mais rápido e economia de até 70% que um ar-condicionado convencional.
P.
Como funciona a Inteligencia Artificial no ar-condicionado ?
R.
Toda a linha produtos DUAL Inverter LG conta com a atecnologia +AI integrado. Alinhado com as tendências de tecnologia, essa função de inteligência artificial aprende com os seus habitos de uso. Acionando a função pelo controle remoto ou pelo ThinQ*, o ar-condicionado passa a ententer, por deep learning, o ambiente externo aliando aos costumes de uso como temperatura, velocidade e direção do vento, para que ele possa atuar de forma autônoma. Quanto mais usar, mais ele aprende com você.
* ThinQ está presente em toda a linha DUAL Inverter, exceto na linha Compact.
P.
Por que utilizar o gás R32 ?
R.
O R32 vem como uma nova geração de gás para ar-condicionado, especialmente, por ser mais ecológico que os antecessores. Sob o ponto de vista da sustentabilidade, é o que apresenta menor nocividade ao ambiente, consquentemente, tem menor potencial de aquecimento global, calculado pela escala GWP. São 675 pontos do R32 contra 2088 do R410a. Além disso, ele requer menor quantidade de operação e recarga, num volume 20% menor.
Em muitos países, esse novo padrão já é realidade. Na Europa, por exemplo, essa mudança foi feita em 2016, os EUA e Canadá estão previstos para 2025 e, no Brasil, a LG está com a maioria da linha residencial já como o R32.
P.
Que cuidados devo considerar na aquisição um ar-condicionado ?
R.
É sempre melhor confiar a instalação do seu ar-condicionado a um técnico profissional. Como especialista, ele saberá com mais precisão sobre as suas necessidades, do ambiente e as configurações ideais para garantir o uso ideal e correto do aparelho. No site da LG ou nas revendas autorizadas, você pode contar com os melhores instaladores.
Resumo
DIMENSÕES
Especificação chave
Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1100 / 200
Economia de Energia - Classe de energia
A
PRATICIDADE - ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
4 vias
Acima / baixo
Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)
Sim (6 posições)
Velocidade do ventilador
6 posições
Resfriamento potente
Sim
AI Air
Não disponível
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Alarme de Filtro
Não disponível
Operação de comutação forçada
Sim
Detecção de corpo humano
Não disponível
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)
Sim
Sono Profundo
Não disponível
Sleep Timer+
Não disponível
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Preto
FILTRO
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
Limpeza da Serpentina
Não disponível
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1100 / 200
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
837x308x192
Peso da unidade interna (kg)
8,9
Peso da unidade interna (lb)
19,6
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
717x495x230
Peso da unidade externa (kg)
20,7
Peso da unidade externa (lb)
45,6
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
220, 60
Tipo de Refrigerante
R32
Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)
13500 / 2200
Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)
12000
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
12000 / 2200
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Tipo do produto II
Inverter
Pressão Sonora (Resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
N/A
Pressão Sonora (Aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
N/A
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Sim
Sensor de umidade
Não disponível
ECONOMIA DE ENERGIA
Controle de Energia Ativo
Sim
Visor de Energia
Sim
Classe de energia
A
Monitoramento de energia
Não disponível
ICA (I-Control Ampere)
Não disponível
AI kW Manager
Não disponível
Sensor de radar
Não disponível
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2026-01
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
S3-Q12JAR1L
Tipo de produto e nome do modelo
Wall Mounted &S3-Q12JAR1L
UNIDADE EXTERNA
Nome do modelo da unidade externa
S3UQ12JAR1L
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
42,0
Nível de ruido (dB(A))
36,0
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
28,0
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
22,0
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
FUNÇÃO RAC B2B
Contato seco
Não disponível
Módulo PI485
Não disponível
Controle Remoto com Fio
Não disponível
