LG xboom PN1 – Caixa de som sem fio portátil, 3W de potência, até 5 horas de bateria, resistência à água IPX5
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Não
MP3
Não
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096467152
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
5
CONECTIVIDADE
Entrada auxiliar (3,5Φ)
Sim
Versão Bluetooth
5.0
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Não
Iluminação
Não
Party Link (Modo duplo)
Sim
Viva voz
Não
Gerenciador de atualização (FOTA)
Não
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IPX5
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
520 x 171 x 250 mm
Alto-falante
138 x 74.6 x 38.3 mm
EQ
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1ch
Potência de saída
3W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
5W
Modo de espera
0.5W↓
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Unidade de Woofer
1.5inch x 1ea
PESO
Peso bruto
0.21Kg
Peso líquido
0.28Kg
