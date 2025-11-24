About Cookies on This Site

LG xboom PN1 – Caixa de som sem fio portátil, 3W de potência, até 5 horas de bateria, resistência à água IPX5

LG xboom PN1 – Caixa de som sem fio portátil, 3W de potência, até 5 horas de bateria, resistência à água IPX5

Principais recursos

  • Design leve, ideal para levar para qualquer lugar.
  • Bateria com duração de até 5 horas.
  • Alça CLICK que facilita sua vida. 
  • Certificação IPX5: resistente à água.
  • Compatível com comandos de voz do Google e da Siri.
  • Dobre a potência com o Modo Duplo sem fio.
Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • Alça

    Sim

  • Cabo tipo USB C

    Sim

  • Cartão de garantia

    Sim

FORMATO DE ÁUDIO

  • AAC

    Não

  • MP3

    Não

  • SBC

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096467152

BATERIA

  • Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

    3

  • Duração da bateria (HRS)

    5

CONECTIVIDADE

  • Entrada auxiliar (3,5Φ)

    Sim

  • Versão Bluetooth

    5.0

CONFORTO

  • Indicador de bateria

    Sim

  • Bluetooth App (Android/iOS)

    Não

  • Iluminação

    Não

  • Party Link (Modo duplo)

    Sim

  • Viva voz

    Não

  • Gerenciador de atualização (FOTA)

    Não

  • Comando de voz (Google Assistente, Siri)

    Sim

  • À prova de água/respingos

    IPX5

DIMENSÃO (LXAXD)

  • Caixa de papelão

    520 x 171 x 250 mm

  • Alto-falante

    138 x 74.6 x 38.3 mm

EQ

  • Padrão

    Sim

EM GERAL

  • Número de canais

    1ch

  • Potência de saída

    3W

CONSUMO DE ENERGIA

  • Modo de inicialização

    5W

  • Modo de espera

    0.5W↓

FONTE DE ENERGIA

  • USB tipo C

    Sim

ALTO-FALANTE

  • Unidade de Woofer

    1.5inch x 1ea

PESO

  • Peso bruto

    0.21Kg

  • Peso líquido

    0.28Kg

