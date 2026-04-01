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Geladeira Smart LG Frost Free Inverter 638L Side by Side Bivolt Inox (GC-L267KLQ)
Imagens meramente ilustrativas
* As imagens do produto são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real. Para mais informações, acesse www.lg.com/br/geladeiras. A imagem de nível energético é ilustrativa e pode diferir da atual. A economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://pbe.inmetro.gov.br/#/programas.
*10 anos de garantia no Compressor Smart Inverter (somente nas peças).
**A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra. Para entender algumas situações em que a garantia LG é concedida, consulte a Política de garantia em https://www.lg.com/br/suporte/garantia. Para outros produtos, consulte o manual do produto ou entre em contato com o SAC da LG. Cada produto LG possui diferentes condições. Para informações adicionais, consulte o manual do produto.
* O controle de temperatura preciso foi testado pela TÜV Rheinland usando o método de teste interno da LG para medir a flutuação média de pico a pico da temperatura no compartimento de alimentos frescos sem carga e com ajuste de temperatura normal. O resultado pode variar no uso real.
* Eliminação de até 99,9% das bactérias como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, após testes verificados pela Intertek de acordo com a ISO 27447. Os resultados podem variar em condições reais de uso. Imagens ilustrativas. Para mais informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br.
Imagens meramente ilustrativas
* Para mais informações, visite nossa página ThinQ em www.lg.com. ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a Política de Privacidade em www.lg.com/br/privacidade.
Especificação chave
DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (L x A x P, mm)
913 x 1790 x 735
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - Classificação energética
A
DESEMPENHO - Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter
RECURSOS - InstaView
Não
RECURSOS - Door-in-Door
Não
TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Sim
MATERIAL E ACABAMENTO - Acabamento (porta)
Inox Look
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Tipo de produto
Side by Side
Profundidade padrão/de bancada
Profundidade padrão
Classificação energética
A
DIMENSÕES E PESO
Peso do produto (kg)
105
Peso da embalagem (kg)
115
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
913 x 1790 x 735
RECURSOS
Door Cooling+
Sim
Door-in-Door
Não
InstaView
Não
Cleaning Time
Sim
COMPARTIMENTO DO FREEZER
Cesto de porta transparente
2
Luz do Freezer
LED superior
Prateleira de vidro temperado
3
Gaveta do freezer
2 transparentes
SISTEMA DE GELO E ÁGUA
Máquina de gelo manual
Não
Dispenser de água
Não
Dispenser de gelo e água
Gelo em cubo e triturado
Máquina de gelo automática
Sim (Spaceplus)
Produção diária de gelo (lb.)
Não disponível
Luz do dispenser
Sim
Máquina de gelo dupla
Não
Capacidade do armazenamento de gelo (lb.)
N/A
Nome do modelo do filtro de água
LT1000P
MATERIAL E ACABAMENTO
Porta (Material)
PET
Acabamento (porta)
Inox Look
Duto de metal plano (metal fresco)
Branco (gabinete interno)
Tipo de puxador
Spray de bolso
DESEMPENHO
Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter
COMPARTIMENTO DO REFRIGERADOR
Cesto de porta transparente
4
Luz do refrigerador
LED superior
Prateleira de vidro temperado
3
Hygiene Fresh+
Sim
Gaveta de vegetais
Sim (2)
Gaveta de verduras
Não
TECNOLOGIA INTELIGENTE
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
CONTROLE E DISPLAY
Visor LED interno
Display interno
Express Freeze
Sim
CAPACIDADE
Capacidade do Freezer (L)
192
Capacidade do Refrigerador (L)
417
Capacidada total (L)
638
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