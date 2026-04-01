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Geladeira Smart LG Frost Free Inverter 638L Side by Side Bivolt Inox (GC-L267KLQ)

Geladeira Smart LG Frost Free Inverter 638L Side by Side Bivolt Inox (GC-L267KLQ)

GC-L267KLQX
Vista frontal de Geladeira Smart LG Frost Free Inverter 638L Side by Side Bivolt Inox (GC-L267KLQ) GC-L267KLQX
LG Geladeira Smart LG Side by Side UVnano™ 611 litros Motor Inverter Aço Escovado 127V - GC-L257SLPL, GC-L257SLPL, Porta aberta
LG Geladeira Smart LG Side by Side UVnano™ 611 litros Motor Inverter Aço Escovado 127V - GC-L257SLPL, GC-L257SLPL, Porta aberta
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
Vista frontal de Geladeira Smart LG Frost Free Inverter 638L Side by Side Bivolt Inox (GC-L267KLQ) GC-L267KLQX
LG Geladeira Smart LG Side by Side UVnano™ 611 litros Motor Inverter Aço Escovado 127V - GC-L257SLPL, GC-L257SLPL, Porta aberta
LG Geladeira Smart LG Side by Side UVnano™ 611 litros Motor Inverter Aço Escovado 127V - GC-L257SLPL, GC-L257SLPL, Porta aberta
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL
GC-L257SLPL

Principais recursos

  • Conectividade Wi-Fi com LG ThinQ
  • Tecnologia Bivolt
  • Hygiene Fresh+
  • Door Cooling+
  • Água e gelo na porta
  • Design Premium
Mais
Side by Side 638 litros

Side by Side 638 litros

Imagens meramente ilustrativas 

Melhor eficiência energética e mais economia pro seu bolso.

Melhor eficiência energética e mais economia pro seu bolso.

* As imagens do produto são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real. Para mais informações, acesse www.lg.com/br/geladeiras. A imagem de nível energético é ilustrativa e pode diferir da atual. A economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://pbe.inmetro.gov.br/#/programas.

Geladeiras Bivolt LG

Geladeiras Bivolt LG




Compressor Smart Inverter

Compressor Smart Inverter

*10 anos de garantia no Compressor Smart Inverter (somente nas peças).

**A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra. Para entender algumas situações em que a garantia LG é concedida, consulte a Política de garantia em https://www.lg.com/br/suporte/garantia. Para outros produtos, consulte o manual do produto ou entre em contato com o SAC da LG. Cada produto LG possui diferentes condições. Para informações adicionais, consulte o manual do produto.

Door Cooling +

Door Cooling +

06_LinearCooling

06_LinearCooling

* O controle de temperatura preciso foi testado pela TÜV Rheinland usando o método de teste interno da LG para medir a flutuação média de pico a pico da temperatura no compartimento de alimentos frescos sem carga e com ajuste de temperatura normal. O resultado pode variar no uso real. 

Hygiene Fresh

Hygiene Fresh

* Eliminação de até 99,9% das bactérias como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, após testes verificados pela Intertek de acordo com a ISO 27447. Os resultados podem variar em condições reais de uso. Imagens ilustrativas. Para mais informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. 

Gavetas com controle de umidade

Gavetas com controle de umidade

Imagens meramente ilustrativas

Rack para vinhos

Rack para vinhos

Conectividade ThinQ ™

Conectividade ThinQ ™

* Para mais informações, visite nossa página ThinQ em www.lg.com. ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a Política de Privacidade em www.lg.com/br/privacidade. 

Design Premium

Design Premium

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Especificação chave

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (L x A x P, mm)

    913 x 1790 x 735

  • ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - Classificação energética

    A

  • DESEMPENHO - Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter

  • RECURSOS - InstaView

    Não

  • RECURSOS - Door-in-Door

    Não

  • TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

  • MATERIAL E ACABAMENTO - Acabamento (porta)

    Inox Look

Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Tipo de produto

    Side by Side

  • Profundidade padrão/de bancada

    Profundidade padrão

  • Classificação energética

    A

DIMENSÕES E PESO

  • Peso do produto (kg)

    105

  • Peso da embalagem (kg)

    115

  • Dimensões do produto (L x A x P, mm)

    913 x 1790 x 735

RECURSOS

  • Door Cooling+

    Sim

  • Door-in-Door

    Não

  • InstaView

    Não

  • Cleaning Time

    Sim

COMPARTIMENTO DO FREEZER

  • Cesto de porta transparente

    2

  • Luz do Freezer

    LED superior

  • Prateleira de vidro temperado

    3

  • Gaveta do freezer

    2 transparentes

SISTEMA DE GELO E ÁGUA

  • Máquina de gelo manual

    Não

  • Dispenser de água

    Não

  • Dispenser de gelo e água

    Gelo em cubo e triturado

  • Máquina de gelo automática

    Sim (Spaceplus)

  • Produção diária de gelo (lb.)

    Não disponível

  • Luz do dispenser

    Sim

  • Máquina de gelo dupla

    Não

  • Capacidade do armazenamento de gelo (lb.)

    N/A

  • Nome do modelo do filtro de água

    LT1000P

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Porta (Material)

    PET

  • Acabamento (porta)

    Inox Look

  • Duto de metal plano (metal fresco)

    Branco (gabinete interno)

  • Tipo de puxador

    Spray de bolso

DESEMPENHO

  • Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter

COMPARTIMENTO DO REFRIGERADOR

  • Cesto de porta transparente

    4

  • Luz do refrigerador

    LED superior

  • Prateleira de vidro temperado

    3

  • Hygiene Fresh+

    Sim

  • Gaveta de vegetais

    Sim (2)

  • Gaveta de verduras

    Não

TECNOLOGIA INTELIGENTE

  • Diagnóstico Inteligente

    Sim

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

CONTROLE E DISPLAY

  • Visor LED interno

    Display interno

  • Express Freeze

    Sim

CAPACIDADE

  • Capacidade do Freezer (L)

    192

  • Capacidade do Refrigerador (L)

    417

  • Capacidada total (L)

    638

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