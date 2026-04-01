*10 anos de garantia no Compressor Smart Inverter (somente nas peças).

**A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra. Para entender algumas situações em que a garantia LG é concedida, consulte a Política de garantia em https://www.lg.com/br/suporte/garantia. Para outros produtos, consulte o manual do produto ou entre em contato com o SAC da LG. Cada produto LG possui diferentes condições. Para informações adicionais, consulte o manual do produto.