Monitor LG UltraWide™️ – Tela IPS de 34”, 21:9, WQHD, sRGB 99%, HDR10, 60Hz, RJ45, PBP - 34BA85QE-B
34BA85QE-B
()
Tela UltraWide QuadHD IPS de 34"
Cores vivas em ângulos abertos
O monitor LG WQHD (3440x1440) com tecnologia IPS oferece cores nítidas e consistentes. Ele proporciona reprodução de cores vívidas e permite que os usuários visualizem a tela em ângulos amplos.
Um monitor WQHD IPS está sobre a mesa, exibindo uma videoconferência e diversos gráficos na tela.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.
A Tela
34” WQHD (3440x1440) IPS Curvo
sRGB 99% (Typ.) / HDR10
A Praticidade
Webcam FHD, microfone e alto-falantes integrados
Fonte de alimentação integrada
USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45
O Conforto & Confiança
Suporte ergonomic
Mode leitura & Flicker Safe
EPEAT & Energy Star
21:9 WQHD (3440x1440) Curvo (3800R)
Veja mais, faça mais
O monitor UltraWide™ QHD (3440x1440), com curvatura 3800R e proporção 21:9, oferece mais espaço na tela e aumenta a eficiência do seu trabalho. É possível abrir vários arquivos lado a lado e visualizar linhas estendidas de dados em uma planilha sem quebras de linha.
Um monitor curvo 21:9 WQHD exibe Photoshop e PowerPoint, e sua tela ampla permite usar vários programas simultaneamente, aumentando a eficiência do trabalho.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O monitor UltraWide QHD com proporção 21:9 oferece uma exibição horizontal mais ampla em comparação a um monitor QHD com proporção 16:9.
HDR10 com sRGB 99% (Typ.)
Veja cores incríveis
A tecnologia HDR agora é aplicada a diversos tipos de conteúdo. Este monitor é compatível com o padrão HDR10 (High Dynamic Range), baseado na gama de cores sRGB 99%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos usuários apreciar cores mais dramáticas nos conteúdos.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Brilho: 300 nits (Typ.), Gama de cores: sRGB 99% (Typ.).
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Picture By Picture (PBP)
Uma tela, múltiplas janelas
O 34BA85QE permite visualizar conteúdos de dois computadores ao mesmo tempo com o recurso Picture-By-Picture, ajudando a processar o trabalho de forma mais eficiente.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Dual Controller (KVM Integrado)
Múltiplos dispositivos, um monitor
O Dual Controller ajuda a trabalhar com dois computadores usando um único monitor e permite transferir arquivos entre eles. Além disso, o recurso KVM integrado possibilita controlar ambos os computadores com um único teclado e mouse.
O Dual Controller ajuda a trabalhar com dois computadores usando um único monitor e permite transferir arquivos entre eles.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Conecte dois computadores ao monitor com cabos USB-C e USB A-B para que funcione corretamente. O cabo USB A-B está incluído no pacote.
*Para o recurso Dual Controller, ambos os computadores (PC Principal e PC Secundário) devem estar na mesma rede. Além disso, este monitor deve estar conectado ao computador configurado como PC Principal.
USB Tipo-C™
Central de produtividade com conectividade fácil
A porta USB Tipo C™ permite transferência de vídeo e dados, além de fornecer energia para o dispositivo conectado (até 90W), possibilitando o suporte ao seu notebook simultaneamente com apenas um cabo.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Para funcionar corretamente, é necessário conectar a porta USB Tipo-C™ ao monitor.
*O cabo USB Tipo-C™ não está incluído no pacote
Múltiplas portas
Uma variedade de interfaces
O 34BA85QE oferece uma variedade de portas, resolvendo o problema de conectividade limitada para quem trabalha intensamente. Com suas múltiplas portas, você pode conectar facilmente diversos dispositivos para uma configuração de mesa eficiente. Diga adeus à frustração de ficar sem portas.
Vista frontal mostrando uma estação de trabalho com múltiplos dispositivos conectados aos monitores.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Os cabos HDMI e DisplayPort estão incluídos no pacote.
*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.
Fonte de alimentação integrada
Use sua mesa totalmente
Com fonte de alimentação integrada, as estações de trabalho podem ter um layout mais organizado e sem bagunça. Isso melhora a utilização do espaço e a organização, resultando em um ambiente de trabalho mais limpo e eficiente.
Vista superior mostrando o layout limpo da estação de trabalho proporcionado pela fonte de alimentação integrada.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.
Design ergonômico
Fácil e confortável
Alcance o posicionamento ideal com o Suporte Ergonômico: configuração simples com um clique e ajuste fácil de altura, inclinação e rotação para a experiência de visualização perfeita.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Conforto visual
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O recurso acima pode variar dependendo das condições reais de uso.
Uma vida melhor para todos.
O 34BA85QE está em conformidade com múltiplos padrões, como Energy Star e EPEAT.
Desligado
Ligado
Modo para daltônicos
O Modo para daltônicos ajusta a paleta de cores e o contraste para auxiliar usuários com deficiência de percepção de cores, facilitando a distinção entre vermelho e verde.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Todas as especificações
