Monitor LG UltraWide™️ – Tela IPS de 34”, 21:9, WQHD, sRGB 99%, HDR10, 60Hz, RJ45, PBP - 34BA85QE-B

Monitor LG UltraWide™️ – Tela IPS de 34”, 21:9, WQHD, sRGB 99%, HDR10, 60Hz, RJ45, PBP - 34BA85QE-B

Monitor LG UltraWide™️ – Tela IPS de 34”, 21:9, WQHD, sRGB 99%, HDR10, 60Hz, RJ45, PBP - 34BA85QE-B

34BA85QE-B
front view with webcam
front view
+15 degree side view
-15 degree side view
side view
rear view
rear perspective view
webcam close-up view
close-up view of ports
close-up view of ports
side view of the screen moving downwards for height adjustment
Principais recursos

  • Tela IPS curvo WQHD (3440x1440) 34”
  • sRGB 99% (Típ.) e HDR10
  • Webcam Full HD integrada, microfone e alto-falantes
  • USB Tipo-C™ (PD 90W) e RJ45
  • Modo Leitura & Sem Flicker
  • Suporte ajustável em inclinação, altura e rotação
Mais
Logo Monitor LG UltraWide™ curvo

Logo Monitor LG UltraWide™ curvo

Tela UltraWide QuadHD IPS de 34"

Cores vivas em ângulos abertos

O monitor LG WQHD (3440x1440) com tecnologia IPS oferece cores nítidas e consistentes. Ele proporciona reprodução de cores vívidas e permite que os usuários visualizem a tela em ângulos amplos.

Um monitor WQHD IPS está sobre a mesa, exibindo uma videoconferência e diversos gráficos na tela.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.

A Tela

34” WQHD (3440x1440) IPS Curvo

sRGB 99% (Typ.) / HDR10

A Praticidade

Webcam FHD, microfone e alto-falantes integrados

Fonte de alimentação integrada

USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45

O Conforto & Confiança

Suporte ergonomic 

Mode leitura & Flicker Safe

EPEAT & Energy Star

21:9 WQHD (3440x1440) Curvo (3800R)

Veja mais, faça mais

O monitor UltraWide™ QHD (3440x1440), com curvatura 3800R e proporção 21:9, oferece mais espaço na tela e aumenta a eficiência do seu trabalho. É possível abrir vários arquivos lado a lado e visualizar linhas estendidas de dados em uma planilha sem quebras de linha.

Um monitor curvo 21:9 WQHD exibe Photoshop e PowerPoint, e sua tela ampla permite usar vários programas simultaneamente, aumentando a eficiência do trabalho.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O monitor UltraWide QHD com proporção 21:9 oferece uma exibição horizontal mais ampla em comparação a um monitor QHD com proporção 16:9.

HDR10 com sRGB 99% (Typ.)

Veja cores incríveis

A tecnologia HDR agora é aplicada a diversos tipos de conteúdo. Este monitor é compatível com o padrão HDR10 (High Dynamic Range), baseado na gama de cores sRGB 99%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos usuários apreciar cores mais dramáticas nos conteúdos.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Brilho: 300 nits (Typ.), Gama de cores: sRGB 99% (Typ.).

A tela do monitor exibe uma videoconferência, enquanto o som sai pelos alto-falantes na parte inferior do monitor. No canto inferior esquerdo, há o logo MaxxAudio®.

Webcam FHD, microfone e alto-falantes integrados

Feito para reuniões virtuais

O monitor 34BA85QE-B vem com webcam Full HD, microfone e alto-falantes com MaxxAudio® integrados, eliminando a necessidade de dispositivos adicionais ao participar de videoconferências ou assistir a vídeos.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Picture By Picture (PBP)

Uma tela, múltiplas janelas

O 34BA85QE permite visualizar conteúdos de dois computadores ao mesmo tempo com o recurso Picture-By-Picture, ajudando a processar o trabalho de forma mais eficiente.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Dual Controller (KVM Integrado)

Múltiplos dispositivos, um monitor

O Dual Controller ajuda a trabalhar com dois computadores usando um único monitor e permite transferir arquivos entre eles. Além disso, o recurso KVM integrado possibilita controlar ambos os computadores com um único teclado e mouse.

O Dual Controller ajuda a trabalhar com dois computadores usando um único monitor e permite transferir arquivos entre eles.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Conecte dois computadores ao monitor com cabos USB-C e USB A-B para que funcione corretamente. O cabo USB A-B está incluído no pacote.

*Para o recurso Dual Controller, ambos os computadores (PC Principal e PC Secundário) devem estar na mesma rede. Além disso, este monitor deve estar conectado ao computador configurado como PC Principal.

USB Tipo-C™

Central de produtividade com conectividade fácil

A porta USB Tipo C™ permite transferência de vídeo e dados, além de fornecer energia para o dispositivo conectado (até 90W), possibilitando o suporte ao seu notebook simultaneamente com apenas um cabo.

Pictograma da tela

Display

Pictograma de dados

Dados

Pictograma de Power delivery.

Power Delivery (Até 90W)

Imagem de um notebook e monitor conectados por um único cabo USB Tipo-C.

Imagem de um notebook e monitor conectados por um único cabo USB Tipo-C.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Para funcionar corretamente, é necessário conectar a porta USB Tipo-C™ ao monitor.

*O cabo USB Tipo-C™ não está incluído no pacote

Múltiplas portas

Uma variedade de interfaces

O 34BA85QE oferece uma variedade de portas, resolvendo o problema de conectividade limitada para quem trabalha intensamente. Com suas múltiplas portas, você pode conectar facilmente diversos dispositivos para uma configuração de mesa eficiente. Diga adeus à frustração de ficar sem portas.

Vista frontal mostrando uma estação de trabalho com múltiplos dispositivos conectados aos monitores.

  • Ícone de HDMI.

    2 x HDMI

  • Icono DisplayPort.

    DisplayPort

  • Icono USB. Bajada

    4 x USB Downstream

  • Icono USB Subida.

          USB Upstream

  • Icono USB-C.

    USB Tipo-C™

  • LAN icon.

    LAN

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Os cabos HDMI e DisplayPort estão incluídos no pacote.

*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.

Fonte de alimentação integrada

Use sua mesa totalmente

Com fonte de alimentação integrada, as estações de trabalho podem ter um layout mais organizado e sem bagunça. Isso melhora a utilização do espaço e a organização, resultando em um ambiente de trabalho mais limpo e eficiente.

Vista superior mostrando o layout limpo da estação de trabalho proporcionado pela fonte de alimentação integrada.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.

Design ergonômico

Fácil e confortável

Alcance o posicionamento ideal com o Suporte Ergonômico: configuração simples com um clique e ajuste fácil de altura, inclinação e rotação para a experiência de visualização perfeita.

Ícone de suporte com um clique

Suporte com um clique

Fácil instalação

Ícone de ajuste de inclinação

Inclinação

-5~21°

Ícone de ajuste de altura

Altura

150mm

Ícone de ajuste de rotação

Rotação

±45°

Imagem mostrando o Suporte One Click, ajuste de inclinação, altura e rotação dos monitores.

Imagem mostrando o Suporte One Click, ajuste de inclinação, altura e rotação dos monitores.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Conforto visual

Modo leitura

O Modo Leitura ajusta a temperatura de cor e o brilho, ajudando a reduzir a fadiga ocular e proporcionando conforto aos olhos ao ler documentos no monitor.

Flicker Safe

O Flicker Safe reduz o cintilamento invisível na tela, ajudando a diminuir a fadiga ocular.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O recurso acima pode variar dependendo das condições reais de uso.

Icono del corazón coreano con los dedos.

Icono del corazón coreano con los dedos.

Uma vida melhor para todos.

O 34BA85QE está em conformidade com múltiplos padrões, como Energy Star e EPEAT.

  • Logo TCO.

    Certificação TCO

  • Logo ENERGY STAR.

    Certificado ENERGY STAR

  • Logo EPEAT®.

    Registrado na EPEAT® 

  • Desligado

  • Ligado

Modo para daltônicos

O Modo para daltônicos ajusta a paleta de cores e o contraste para auxiliar usuários com deficiência de percepção de cores, facilitando a distinção entre vermelho e verde.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Imprimir

Todas as especificações

