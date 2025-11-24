We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraFine™ Evo 6K Nano IPS Black 32" 32U990A-W, Thunderbolt™ 5 96W PD, Adobe RGB 99.5%, DisplayHDR™600, DCI-P3 98%(Typ.), USB-C, DP 2.1, KVM integrado.
Principais recursos
- Tela 6K Nano IPS Black 32" (6144 x 3456)
- Tecnologia Thunderbolt™ 5 96W PD, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C
- VESA DisplayHDR™600
- Precisão profissional de cores Adobe RGB 99.5%, DCI-P3 98%(Typ.), 10-Bits de Profundidade de Cor Real
- KVM Integrado & Dual Controller
- Certificação de Conforto Visual TÜV Rheinland
*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir do uso real.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Sem imagem incluída
Thunderbolt™ 5 Apresentando a nova geração de compatibilidade
O monitor LG UltraFine evo 6K conta com a impressionante tecnologia Thunderbolt™ 5, capaz de garantir resolução 6K, além de transferência de dados até 2x mais rápida****. A alimentação de 96W (Power Delivery) permite carregamento rápido e confiável. É tudo o que você precisa em termos de conectividade para integrar um fluxo de trabalho robusto com máxima eficiência e produtividade.
*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo Thunderbolt 5 incluído neste pacote para conectar a porta Thunderbolt 5 ao monitor.
**Para acessar todos os recursos, incluindo carregamento de 96W e resolução 6144 × 3456, seu dispositivo deve ser compatível com Thunderbolt 5 ou USB-C com DisplayPort 2.1.
***A funcionalidade Daisy Chain, resolução e taxa de atualização podem ser limitadas dependendo do desempenho dos computadores Mac e PCs conectados.
****Thunderbolt™ 5 oferece até 2× mais desempenho em comparação com o Thunderbolt™ 4.
*****O desempenho do Thunderbolt™ 5 é baseado nas especificações oficiais da Intel. Para mais detalhes, consulte o site oficial da Intel.
LG UltraFine evo 6K
Tecnologia profissional suprema ao seu alcance
Um monitor premium de desempenho sublime desenvolvido para fluxos de trabalho e projetos especiais conduzidos pelos profissionais mais exigentes, oferecendo precisão de cores, amplo espaço visual e compatibilidade perfeita para suportar editores de vídeo Pro, fotógrafos, ilustradores e artistas 3D, WebDesigners, streamers e agentes de IA, maximizando a qualidade dos entregáveis e a produtividade em todas as tarefas.
6K com 224 PPI Resolução surreal em densidade extrema
A tela 6K (6144×3456) Nano IPS Black entrega nível UltraPro com 150% + pixels vs o padrão da resolução 4K (3840×2160).
O detalhe das cores é levado ao extremo com a incrivel densidade de pixels de 224 PPI.
1) Nano IPS é uma tecnologia IPS avançada que utiliza partículas em escala nanométrica no LED da tela.
2) A resolução 6K (6144 × 3456) oferece 21.233.664 pixels, aproximadamente 21,23 milhões, proporcionando 156% mais detalhes em comparação com a resolução 4K UHD (3840 × 2160), que possui 8.294.400 pixels.
Cores incrivelmente fiéis com Adobe RGB e DCI-P3 Pixel a Pixel
A edição Pro de vídeos e imagens está garantida com a alta fidelidade dos padrões Adobe RGB 99,5% e DCI-P3 98% (typ.), proporcionando uma gama de cores mais ampla e precisa do que monitores sRGB padrão. A profundidade real de 10 bits captura cada tonalidade com transições suaves e contínuas, tornando-o ideal para trabalhos criativos em HDR e alta resolução que exigem máxima precisão.
Imagem de tela cheia com um programa de design exibindo cores vibrantes.
Adobe RGB 99,5%
O Adobe RGB é uma gama de cores amplamente utilizada em fluxos de trabalho voltados para impressão, permitindo que os criadores verifiquem a precisão das cores tanto em mídias digitais quanto impressas em um único monitor.
DCI-P3 98%
Gama de cores precisa e vibrante, ideal para edição de vídeo e correção de cores.
Profundidade de cor real de 10 bits
A profundidade de cor real de 10 bits oferece representação de cores precisa e detalhada para conteúdos em alta resolução e HDR, sem depender de métodos simulados 8 bits + FRC.
*Brilho: 450 nits (Típ.), Gama de cores: DCI-P3 98% (Típ.)
*Nano IPS é uma tecnologia avançada de IPS que utiliza partículas em escala nanométrica no LED da tela.
Contraste 2000:1
Contraste 1000:1
*Nano IPS é uma tecnologia avançada de IPS que utiliza partículas em escala nanométrica no LED da tela.
2000:1 preto mais profundo and sombras ricas
Como a taxa de contraste impacta a representação precisa das cores, o Nano IPS Black aumenta a relação de contraste do padrão IPS de 1000:1 para 2000:1 — oferecendo cores vibrantes e detalhes mais nítidos em objetos, sombras e fundos. Experimente pretos mais profundos e sombras mais ricas, mantendo a consistência da expressão de cores na tela de ponta a ponta, além de uma sensação de realismo aprimorada que transmite suas produções visuais de forma natural.
Conforto visual, certificado pelo TÜV Rheinland
Com a certificação Eye Comfort do TÜV Rheinland, o UltraFine evo 6K reduz a emissão de luz azul, proporcionando uma experiência de visualização confortável sem causar cansaço ocular, mesmo durante longas horas de trabalho ou consumo de mídia.
*ID da certificação TÜV Rheinland (Baixa Luz Azul – Solução de Hardware): 1111305154
Sem imagem incluída
Base fina, máxima ajustabilidade
O design praticamente sem bordas em 4 lados aumenta a imersão, enquanto a base L fina e minimalista mantém o espaço de trabalho limpo e organizado. Refinado de todos os ângulos, o design combina clareza visual com flexibilidade ergonômica. A tela permite ajustes de inclinação, rotação e altura, e gira 90° em qualquer direção para o modo Retrato, sendo ideal para visualizar documentos longos, programar ou navegar na web.
※ Observações ※
Windows: O monitor pode não funcionar corretamente dependendo do processador Intel e da versão do Windows.
*Requisitos mínimos: Intel 12ª geração ou superior, Windows 11 ou posterior.
macOS: O monitor pode não funcionar corretamente em dispositivos que não sejam Apple Silicon, dependendo da versão do macOS. Mac é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países e regiões. Este produto não é afiliado à Apple e não fornece serviços ou garantias da Apple.
*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versão 15) ou posterior.
Mude rapidamente para criar
O app LG Switch otimiza seu monitor para trabalho e lazer. Personalize facilmente a qualidade de imagem e o brilho com o assistente de imagem personalizado. Além disso, você pode dividir a tela em 11 opções e iniciar rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.
*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite o site LG.com
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
32"
Exibição - Resolução
6K (6144 x 3456)
Exibição - Tipo de painel
IPS Black
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
450 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60Hz
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG) Real
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraFine™ Evo 6K 32" 32U990A-W
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
32"
Tipo de painel
IPS Black
Tempo de resposta
5ms (GtG) Real
Resolução
6K (6144 x 3456)
Paso de píxeles [mm]
0.1134 x 0.1134
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
450 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
2000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Curvatura
Não
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60Hz
CONECTIVIDADE
KVM integrado
Sim
HDMI
Sim (x1)
DisplayPort
Sim (x1)
USB-C
Sim
Thunderbolt (transmissão de dados)
Sim (PD 96W)
Porta USB Downstream
Sim (X2) (versão 3.2 Gen2)
Porta USB Upstream
Sim (x1)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Brilho automático
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim
Modo Leitor
Sim
Super Resolução+
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Tecnologia Nano IPS™
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100mm)
SOM
Palestrante
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
36,9" × 7,2" × 19,3"
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
28,3" × 22,9" × 7,8"
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
28,3" × 16,3" × 1,0"
Peso de envio [kg]
14,02 kg
Peso com suporte [kg]
9,48 kg
Peso sin soporte [kg]
5,99 kg
ALIMENTAÇÃO
Tipo
Adaptador externo
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
USB-C
Yes (1Up / 2Down)
