LG UltraFine™ Evo 6K Nano IPS Black 32" 32U990A-W, Thunderbolt™ 5 96W PD, Adobe RGB 99.5%, DisplayHDR™600, DCI-P3 98%(Typ.), USB-C, DP 2.1, KVM integrado.

32U990A-S
Front view of 32” LG UltraFine™evo Monitor, 6K Nano IPS, Thunderbolt™ 5, VESA DisplayHDR™600, Black - 32U990A-S
Principais recursos

  • Tela 6K Nano IPS Black 32" (6144 x 3456)
  • Tecnologia Thunderbolt™ 5 96W PD, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C
  • VESA DisplayHDR™600
  • Precisão profissional de cores Adobe RGB 99.5%, DCI-P3 98%(Typ.), 10-Bits de Profundidade de Cor Real
  • KVM Integrado & Dual Controller
  • Certificação de Conforto Visual TÜV Rheinland
Mais
TelaCompatibilidadePraticidade
Imagem do produto LG UltraFine™ evo 32U990A com seu logo e os logos de prêmios abaixo.

Imagem do produto LG UltraFine™ evo 32U990A com seu logo e os logos de prêmios abaixo.



O primeiro monitor 6K com tecnologia Thunderbolt™ 5

Imagem do produto LG UltraFine™ evo 32U990A com seu logo e os logos de prêmios abaixo.

Imagem do produto LG UltraFine™ evo 32U990A com seu logo e os logos de prêmios abaixo.

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir do uso real.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Logo do Prêmio de Inovação CES

Prêmio de Inovação CES – Homenageado

Na categoria Periféricos e Componentes de Computador 

Logo do Prêmio Red Dot Design

Prêmio Red Dot Design

Prêmio Red Dot Design

Vencedor de design de produto no Red Dot Design Award 

6 imagens diferentes com textos destacando os principais recursos do UltraFine

6 imagens diferentes com textos destacando os principais recursos do UltraFine

Sem imagem incluída

Dois monitores UltraFine idênticos, exibindo imagens, estão posicionados em um estúdio escuro.

Dois monitores UltraFine idênticos, exibindo imagens, estão posicionados em um estúdio escuro.

Thunderbolt™ 5 Apresentando a nova geração de compatibilidade

O monitor LG UltraFine evo 6K conta com a impressionante tecnologia Thunderbolt™ 5, capaz de garantir resolução 6K, além de transferência de dados até 2x mais rápida****. A alimentação de 96W (Power Delivery) permite carregamento rápido e confiável. É tudo o que você precisa em termos de conectividade para integrar um fluxo de trabalho robusto com máxima eficiência e produtividade.

Ícone de transferência mais rápida

Transferência de dados até 2x**** mais rápida

(até 80 Gbps)

Ícone de 6K Daisy Chain

Conectividade em rede 6K Daisy Chain KVM integrado

Ícone de Power Delivery

Carregamento de dados 96W Power Delivery

Dois monitores UltraFine idênticos são posicionados com telas de programas exibidas, ao lado de um notebook e um dispositivo de armazenamento, conectados por cabos que evidenciam sua conectividade múltipla.

Dois monitores UltraFine idênticos são posicionados com telas de programas exibidas, ao lado de um notebook e um dispositivo de armazenamento, conectados por cabos que evidenciam sua conectividade múltipla.

*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo Thunderbolt 5 incluído neste pacote para conectar a porta Thunderbolt 5 ao monitor.

**Para acessar todos os recursos, incluindo carregamento de 96W e resolução 6144 × 3456, seu dispositivo deve ser compatível com Thunderbolt 5 ou USB-C com DisplayPort 2.1.

***A funcionalidade Daisy Chain, resolução e taxa de atualização podem ser limitadas dependendo do desempenho dos computadores Mac e PCs conectados.

****Thunderbolt™ 5 oferece até 2× mais desempenho em comparação com o Thunderbolt™ 4.

*****O desempenho do Thunderbolt™ 5 é baseado nas especificações oficiais da Intel. Para mais detalhes, consulte o site oficial da Intel.

LG UltraFine evo 6K
Tecnologia profissional suprema ao seu alcance

Um monitor premium de desempenho sublime desenvolvido para fluxos de trabalho e projetos especiais conduzidos pelos profissionais mais exigentes, oferecendo precisão de cores, amplo espaço visual e compatibilidade perfeita para suportar editores de vídeo Pro, fotógrafos, ilustradores e artistas 3D, WebDesigners, streamers e agentes de IA, maximizando a qualidade dos entregáveis e a produtividade em todas as tarefas.

Cinco imagens mostrando diferentes profissionais criativos trabalhando em monitores UltraFine, utilizando diversas ferramentas.

Cinco imagens mostrando diferentes profissionais criativos trabalhando em monitores UltraFine, utilizando diversas ferramentas.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

6K com 224 PPI Resolução surreal em densidade extrema

A tela 6K (6144×3456) Nano IPS Black entrega nível UltraPro com 150% + pixels vs o padrão da resolução 4K (3840×2160).

O detalhe das cores é levado ao extremo com a incrivel densidade de pixels de 224 PPI.

*As imagens foram simuladas para melhor compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

1) Nano IPS é uma tecnologia IPS avançada que utiliza partículas em escala nanométrica no LED da tela.

2) A resolução 6K (6144 × 3456) oferece 21.233.664 pixels, aproximadamente 21,23 milhões, proporcionando 156% mais detalhes em comparação com a resolução 4K UHD (3840 × 2160), que possui 8.294.400 pixels.

Cores incrivelmente fiéis com Adobe RGB e DCI-P3 Pixel a Pixel

A edição Pro de vídeos e imagens está garantida com a alta fidelidade dos padrões Adobe RGB 99,5% e DCI-P3 98% (typ.), proporcionando uma gama de cores mais ampla e precisa do que monitores sRGB padrão. A profundidade real de 10 bits captura cada tonalidade com transições suaves e contínuas, tornando-o ideal para trabalhos criativos em HDR e alta resolução que exigem máxima precisão.

Imagem de tela cheia com um programa de design exibindo cores vibrantes.

Logo da Adobe RGB

Adobe RGB 99,5%

O Adobe RGB é uma gama de cores amplamente utilizada em fluxos de trabalho voltados para impressão, permitindo que os criadores verifiquem a precisão das cores tanto em mídias digitais quanto impressas em um único monitor.

Logo DCI-P3 98%

DCI-P3 98%

Gama de cores precisa e vibrante, ideal para edição de vídeo e correção de cores.

Logo cor real de 10 bits

Profundidade de cor real de 10 bits

A profundidade de cor real de 10 bits oferece representação de cores precisa e detalhada para conteúdos em alta resolução e HDR, sem depender de métodos simulados 8 bits + FRC.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Brilho: 450 nits (Típ.), Gama de cores: DCI-P3 98% (Típ.)

*Nano IPS é uma tecnologia avançada de IPS que utiliza partículas em escala nanométrica no LED da tela.

Vista frontal do monitor UltraFine exibindo uma imagem colorida, demonstrando a precisão das cores. Abaixo, o logotipo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 está posicionado.

Toda nuance de cor, plenamente realizado

O VESA DisplayHDR™ 600 oferece realces brilhantes, sombras profundas e representação precisa de cores para profissionais criativos. Ele valoriza texturas, elementos e a interação natural de luz e sombra.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Imagem em preto e branco de uma montanha, mostrando a expressão do preto com uma relação de contraste de 1000:1 em comparação com a de 2000:1.

Contraste 2000:1

Imagem em preto e branco de uma montanha, destacando a relação de contraste de 2000:1 para mostrar pretos mais profundos em comparação com a relação de 1000:1.

Contraste 1000:1

*As imagens foram simuladas para melhor compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Nano IPS é uma tecnologia avançada de IPS que utiliza partículas em escala nanométrica no LED da tela.

2000:1 preto mais profundo and sombras ricas

Como a taxa de contraste impacta a representação precisa das cores, o Nano IPS Black aumenta a relação de contraste do padrão IPS de 1000:1 para 2000:1 — oferecendo cores vibrantes e detalhes mais nítidos em objetos, sombras e fundos. Experimente pretos mais profundos e sombras mais ricas, mantendo a consistência da expressão de cores na tela de ponta a ponta, além de uma sensação de realismo aprimorada que transmite suas produções visuais de forma natural.

Conforto visual, certificado pelo TÜV Rheinland

Com a certificação Eye Comfort do TÜV Rheinland, o UltraFine evo 6K reduz a emissão de luz azul, proporcionando uma experiência de visualização confortável sem causar cansaço ocular, mesmo durante longas horas de trabalho ou consumo de mídia.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos.

*ID da certificação TÜV Rheinland (Baixa Luz Azul – Solução de Hardware): 1111305154

Sem imagem incluída

Base fina, máxima ajustabilidade

O design praticamente sem bordas em 4 lados aumenta a imersão, enquanto a base L fina e minimalista mantém o espaço de trabalho limpo e organizado. Refinado de todos os ângulos, o design combina clareza visual com flexibilidade ergonômica. A tela permite ajustes de inclinação, rotação e altura, e gira 90° em qualquer direção para o modo Retrato, sendo ideal para visualizar documentos longos, programar ou navegar na web.

Virtually 4-sided Borderless Design

Design praticamente sem bordas em 4 lados

Tilt

Inclinação

'-5° ~ 20°

Height

Altura

60mm

Pivot

Rotação

90°

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Imagem em close das portas do monitor UltraFine, mostrando a variedade de conexões de cabos disponíveis.

Hub de produtividade para seu dispositivo preferido

O monitor LG UltraFine evo 6K permite conexão com diversos dispositivos graças à sua seleção completa de portas, transformando-o em um hub poderoso.

※ Observações ※

Windows: O monitor pode não funcionar corretamente dependendo do processador Intel e da versão do Windows.

*Requisitos mínimos: Intel 12ª geração ou superior, Windows 11 ou posterior.

macOS: O monitor pode não funcionar corretamente em dispositivos que não sejam Apple Silicon, dependendo da versão do macOS. Mac é uma marca registrada da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países e regiões. Este produto não é afiliado à Apple e não fornece serviços ou garantias da Apple.

*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versão 15) ou posterior.

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

Mude rapidamente para criar

O app LG Switch otimiza seu monitor para trabalho e lazer. Personalize facilmente a qualidade de imagem e o brilho com o assistente de imagem personalizado. Além disso, você pode dividir a tela em 11 opções e iniciar rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite o site LG.com

Um monitor UltraFine está posicionado em um espaço virtual, com ondas sonoras saindo da parte inferior do monitor em direção à frente. Na tela, uma mulher vestindo um traje espacial vermelho está de frente.

Som integrado prático para trabalho e lazer

Alto-falantes integrados de 5W ×2 fornecem áudio claro para jogos, videochamadas e filmes, mantendo você imerso sem a necessidade de caixas de som externas.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Imprimir

Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    32"

  • Exibição - Resolução

    6K (6144 x 3456)

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS Black

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    5ms (GtG) Real

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG UltraFine™ Evo 6K 32" 32U990A-W

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    32"

  • Tipo de painel

    IPS Black

  • Tempo de resposta

    5ms (GtG) Real

  • Resolução

    6K (6144 x 3456)

  • Paso de píxeles [mm]

    0.1134 x 0.1134

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1.07B

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    2000:1

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Curvatura

    Não

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

CONECTIVIDADE

  • KVM integrado

    Sim

  • HDMI

    Sim (x1)

  • DisplayPort

    Sim (x1)

  • USB-C

    Sim

  • Thunderbolt (transmissão de dados)

    Sim (PD 96W)

  • Porta USB Downstream

    Sim (X2) (versão 3.2 Gen2)

  • Porta USB Upstream

    Sim (x1)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • Brilho automático

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • PIP

    Sim

  • PBP

    Sim

  • Modo Leitor

    Sim

  • Super Resolução+

    Sim

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Tecnologia Nano IPS™

    Sim

  • Chave definida pelo usuário

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

MECÂNICA

  • Montável na parede [mm]

    Sim (100 x 100mm)

SOM

  • Palestrante

    Sim

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    36,9" × 7,2" × 19,3"

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    28,3" × 22,9" × 7,8"

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    28,3" × 16,3" × 1,0"

  • Peso de envio [kg]

    14,02 kg

  • Peso com suporte [kg]

    9,48 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5,99 kg

ALIMENTAÇÃO

  • Tipo

    Adaptador externo

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim

  • USB-C

    Yes (1Up / 2Down)

