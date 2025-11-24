LG UltraFine™ Evo 6K Nano IPS Black 32" 32U990A-W, Thunderbolt™ 5 96W PD, Adobe RGB 99.5%, DisplayHDR™600, DCI-P3 98%(Typ.), USB-C, DP 2.1, KVM integrado.

*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo Thunderbolt 5 incluído neste pacote para conectar a porta Thunderbolt 5 ao monitor.

**Para acessar todos os recursos, incluindo carregamento de 96W e resolução 6144 × 3456, seu dispositivo deve ser compatível com Thunderbolt 5 ou USB-C com DisplayPort 2.1.

***A funcionalidade Daisy Chain, resolução e taxa de atualização podem ser limitadas dependendo do desempenho dos computadores Mac e PCs conectados.

****Thunderbolt™ 5 oferece até 2× mais desempenho em comparação com o Thunderbolt™ 4.

*****O desempenho do Thunderbolt™ 5 é baseado nas especificações oficiais da Intel. Para mais detalhes, consulte o site oficial da Intel.