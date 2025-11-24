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Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz

Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz

27GX790.22U403
Vista frontal de Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz 27GX790.22U403
Front view of 27” LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), DP2.1, Black - 27GX790B-B
front view
Vista frontal de Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790A-B 27", 480Hz + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz 27GX790.22U403
Front view of 27” LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), DP2.1, Black - 27GX790B-B
front view

Principais recursos

  • Tela OLED 4th gen QHD 2K 27” (2560 x 1440)
  • Dual-Mode (QHD 2K 540Hz ↔ HD 720Hz)
  • 0.02ms (GtG) de tempo de resposta real
  • Tela FHD 22" (1920x1080)
  • Taxa de atualização de 120Hz (O/C)
  • HDR10 / sRGB 99% (CIE1931)
Mais

Excelência premiada

Produtos neste pacote: 2
Front view of 27” LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), DP2.1, Black - 27GX790B-B

27GX790B-B

Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790B-B 27",Dual-Mode 720Hz ↔ 540Hz, 0,02ms (GtG), DisplayHDR True Black 500, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 21000, DP 2.1
front view

22U403A-B

Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz (O/C), Modo leitura, Flicker Safe, HDMI, LG Switch, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync
Imagem do logo UltraGear™ OLED GX7.



Monitor OLED Dual Mode
720Hz↔540Hz, DP 2.1 e ClearMR 21000

Monitor gamer LG UltraGear 27GX790B exibido em uma plataforma elevada com um gráfico de trilha de luz em alta velocidade na tela. A projeção no chão diz ‘4ª Geração OLED’, enfatizando a geração OLED do produto.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Um gráfico promocional composto para a tecnologia OLED da LG, apresentando cinco seções: 'O OLED Mais Brilhante da LG' com um gráfico de feixe RGB, 'Experiência Visual Perfeita' com um personagem astronauta e ícones de certificação, uma cena de jogo dividida rotulada 'QHD 540Hz – HD 720Hz Modo Duplo', um painel em gradiente roxo-azul exibindo 'VESA DisplayHDR True Black 500' e uma explosão de partículas coloridas com o texto 'DCI-P3 99,5%'

Um gráfico promocional composto para a tecnologia OLED da LG, apresentando cinco seções: 'O OLED Mais Brilhante da LG' com um gráfico de feixe RGB, 'Experiência Visual Perfeita' com um personagem astronauta e ícones de certificação, uma cena de jogo dividida rotulada 'QHD 540Hz – HD 720Hz Modo Duplo', um painel em gradiente roxo-azul exibindo 'VESA DisplayHDR True Black 500' e uma explosão de partículas coloridas com o texto 'DCI-P3 99,5%'

4º Geração da tela OLED com ainda mais brilhante 

A brilhante tela OLED leva as cores a um novo nível de vivacidade. Com uma luminosidade de 275 nits e um brilho máximo de 1500 nits, este monitor mantém seus visuais ainda mais brilhantes e vibrantes, garantindo que você nunca jogue no escuro

Monitor LG UltraGear 27GX790B colocado sobre uma mesa com vista para a paisagem urbana ao pôr do sol, exibindo uma cena de jogo de fantasia com um personagem de capa em um ambiente de montanha coberta de neve. Ao redor do monitor há alto-falantes, um teclado, um relógio, pequenas figuras e uma caneca.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Em novembro de 2025, entre todos os modelos LG que utilizam WOLED antes da 4ª Geração de OLED, o 27GX790B oferece o brilho mais alto.

Home & Office com + produtividade

O monitor LG Full HD (1920x1080) conta com o pacote de recursos LG Switch, Modo leitura, Flicker Safe e sRGB 99% (Typ.), para um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável com a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo tanto no escritório como em casa. 

Compact et performantMonitor LG de 22 polegadas Full HD exibido em uma mesa de escritório moderna mostrando uma página de galeria de fotos colorida, cercado por teclado, mouse, xícara de café e fones de ouvido em um espaço de trabalho iluminado.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.

Destaques do monitor LG 22U403A, mostrando resolução Full HD 1920×1080, sRGB 99% (Typ.) e desempenho de cores HDR10, taxa de atualização nativa de 100Hz e overclock de 120Hz, tempo de resposta de 1ms MBR e suporte ajustável para conforto ergonômico.
Camadas de tela empilhadas ilustrando a taxa de atualização nativa de 100Hz e a taxa de overclock de 120Hz do monitor LG 22U403A, mostrando transições suaves em cenas de jogos e produtividade.

Conteúdos mais fluidos e sem interrupções

Uma taxa de atualização rápida de 120Hz garante que o carregamento de imagens seja suave e sem travamentos, proporcionando uma experiência de visualização mais imersiva e elevando a produtividade no trabalho.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O recurso de taxa de atualização pode variar dependendo das condições do PC do usuário.

Uma cena de jogo de corrida com um carro esportivo amarelo acelerando na pista, ilustrando o recurso 1ms MBR do monitor LG 22U403A para movimento claro e redução de borrão durante jogabilidade rápida.

Tempo de resposta rápido como deve ser!

Eleve a sua performance no trabalho e gameplay jogando com tempo de resposta de apenas 1ms (MBR).

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso. 

*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: sincronização adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync)

*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.

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Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27"

Exibição - Resolução

QHD

Exibição - Tipo de painel

OLED

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

335 cd/m²

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz

Exibição - Tempo de resposta

0,02 ms (GtG)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Altura - Inclinação - Rotação

Todas as especificações

DIMENSÕES/PESOS

Peso sin soporte [kg]

4,3 kg

Peso com suporte [kg]

6,8 kg

Peso de envio [kg]

9,8 kg

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

605,2 x 351,0 x 51,2 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

605,2 x 527,6 x 220 mm

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

790 x 182 x 496 mm

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED Dual-Mode - 27GX790B-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27"

Proporção

16:9

Tipo de painel

OLED

Tempo de resposta

0,02 ms (GtG)

Resolução

QHD

Paso de píxeles [mm]

0.2292 x 0.2292 mm

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

335 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

1500000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Curvatura

Plano (Flat)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz

Tratamento de Superfície

Anti-Reflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.1)

DisplayPort

Sim (1x) (v2.1)

USB-C

Sim (1x) (v1.4)

Saída para auscultadores

Sim (4-Polos) (Som + Microfone)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

Sim (FreeSync Premium Pro)

Fraqueza de cor

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Cor calibrada na fábrica

Sim

NVIDIA G-Sync™

Sim

Calibração HW

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

Contador de FPS

Sim

VRR

Sim

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™500 TRUE BLACK

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

Sim

Chave definida pelo usuário

Sim

Iluminação LED RGB

Sim (LED Hexagonal)

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Altura - Inclinação - Rotação

Montável na parede [mm]

Sim (100 x 100 mm)

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

SOM

DTS HP: X

Sim

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

31.52W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Fonte Externa

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

22"

Exibição - Resolução

FHD

Exibição - Tipo de painel

VA

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

120Hz (O/C)

Exibição - Tempo de resposta

5 ms (GtG)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG 120Hz (O/C) FHD – 22U403A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

22"

Proporção

16:9

Tipo de painel

VA

Tempo de resposta

5 ms (GtG)

Resolução

FHD

Paso de píxeles [mm]

0,2493 × 0,241 mm

Profundidade de cor (número de cores)

16,7M

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

3000:1

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

120Hz (O/C)

Tamaño [cm]

54.5

Tratamento de Superfície

Anti-reflexo

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

VRR

Sim

Chave definida pelo usuário

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.0)

Saída para auscultadores

Sim (3-polos) (Apenas Som)

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

13W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (1,8m)

Cabo de alimentação

Sim (1,5m)

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

556 x 350 x 138 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

492,5 x 378,4 x 200,8 mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

492,5 x 284,6 x 50,7 mm

Peso de envio [kg]

3,3 kg

Peso com suporte [kg]

2,3 kg

Peso sin soporte [kg]

1,9 kg

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