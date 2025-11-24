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Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz (O/C), Modo leitura, Flicker Safe, HDMI, LG Switch, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync
Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz (O/C), Modo leitura, Flicker Safe, HDMI, LG Switch, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync
22U403A-B
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Home & Office com + produtividade
O monitor LG Full HD (1920x1080) conta com o pacote de recursos LG Switch, Modo leitura, Flicker Safe e sRGB 99% (Typ.), para um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável com a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo tanto no escritório como em casa.
Compact et performantMonitor LG de 22 polegadas Full HD exibido em uma mesa de escritório moderna mostrando uma página de galeria de fotos colorida, cercado por teclado, mouse, xícara de café e fones de ouvido em um espaço de trabalho iluminado.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O recurso de taxa de atualização pode variar dependendo das condições do PC do usuário.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: sincronização adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync)
*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.
HDR10 & sRGB 99% A explosão de cores
Experimente detalhes realistas em todas as cenas do game com o padrão HDR10 e sRGB 99%.
Aumente sua produtividade
Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite LG.com.
Dynamic Action Sync
Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os gamers podem capturar momentos críticos em tempo real e reagir rapidamente.
Modo leitura
Esse recurso ajusta a temperatura da cor e a luminosidade da tela, tornando a leitura de documentos muito mais confortável para os olhos.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Design ergonômico Fácil e confortável
Um suporte com inclinação ajustável proporciona um ambiente de trabalho confortável, ajudando você a se sentar de forma adequada por longos períodos. Além disso, o recurso de montagem na parede permite a instalação fácil do monitor na parede.
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
22"
Exibição - Resolução
FHD
Exibição - Tipo de painel
VA
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
120Hz (O/C)
Exibição - Tempo de resposta
5 ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG 120Hz (O/C) FHD – 22U403A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
22"
Proporção
16:9
Tipo de painel
VA
Tempo de resposta
5 ms (GtG)
Resolução
FHD
Paso de píxeles [mm]
0,2493 × 0,241 mm
Profundidade de cor (número de cores)
16,7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
3000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
120Hz (O/C)
Tamaño [cm]
54.5
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
VRR
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.0)
Saída para auscultadores
Sim (3-polos) (Apenas Som)
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
13W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,8m)
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
556 x 350 x 138 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
492,5 x 378,4 x 200,8 mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
492,5 x 284,6 x 50,7 mm
Peso de envio [kg]
3,3 kg
Peso com suporte [kg]
2,3 kg
Peso sin soporte [kg]
1,9 kg
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