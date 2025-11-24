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Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz (O/C), Modo leitura, Flicker Safe, HDMI, LG Switch, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync

Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz (O/C), Modo leitura, Flicker Safe, HDMI, LG Switch, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync

22U403A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
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rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down

Principais recursos

  • Tela FHD 22" (1920x1080)
  • Taxa de atualização de 120Hz (O/C)
  • HDR10 / sRGB 99% (CIE1931)
  • Tempo de resposta de 1ms (MBR)
  • LG Switch | Ajuste de inclinação (tilt)
Mais

Home & Office com + produtividade

O monitor LG Full HD (1920x1080) conta com o pacote de recursos LG Switch, Modo leitura, Flicker Safe e sRGB 99% (Typ.), para um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável com a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo tanto no escritório como em casa. 

Compact et performantMonitor LG de 22 polegadas Full HD exibido em uma mesa de escritório moderna mostrando uma página de galeria de fotos colorida, cercado por teclado, mouse, xícara de café e fones de ouvido em um espaço de trabalho iluminado.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.

Destaques do monitor LG 22U403A, mostrando resolução Full HD 1920×1080, sRGB 99% (Typ.) e desempenho de cores HDR10, taxa de atualização nativa de 100Hz e overclock de 120Hz, tempo de resposta de 1ms MBR e suporte ajustável para conforto ergonômico.
Camadas de tela empilhadas ilustrando a taxa de atualização nativa de 100Hz e a taxa de overclock de 120Hz do monitor LG 22U403A, mostrando transições suaves em cenas de jogos e produtividade.

Conteúdos mais fluidos e sem interrupções

Uma taxa de atualização rápida de 120Hz garante que o carregamento de imagens seja suave e sem travamentos, proporcionando uma experiência de visualização mais imersiva e elevando a produtividade no trabalho.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O recurso de taxa de atualização pode variar dependendo das condições do PC do usuário.

Uma cena de jogo de corrida com um carro esportivo amarelo acelerando na pista, ilustrando o recurso 1ms MBR do monitor LG 22U403A para movimento claro e redução de borrão durante jogabilidade rápida.

Tempo de resposta rápido como deve ser!

Eleve a sua performance no trabalho e gameplay jogando com tempo de resposta de apenas 1ms (MBR).

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso. 

*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: sincronização adaptativa / DAS (Dynamic Action Sync)

*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.

HDR10 & sRGB 99% A explosão de cores

Experimente detalhes realistas em todas as cenas do game com o padrão HDR10 e sRGB 99%.

Aumente sua produtividade

Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite LG.com.

Dynamic Action Sync

Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os gamers podem capturar momentos críticos em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer ajuda os gamers a detectar inimigos escondidos nos cantos mais escuros e a reagir rapidamente a explosões de flash.

Modo leitura

Esse recurso ajusta a temperatura da cor e a luminosidade da tela, tornando a leitura de documentos muito mais confortável para os olhos.

Flicker Safe

Aproveite mais o seu tempo de uso, reduzindo o incômodo e o cansaço visual com o Flicker Safe, que reduz as variações de brilho da tela, mantendo-a sempre estável.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Design ergonômico Fácil e confortável

Um suporte com inclinação ajustável proporciona um ambiente de trabalho confortável, ajudando você a se sentar de forma adequada por longos períodos. Além disso, o recurso de montagem na parede permite a instalação fácil do monitor na parede.

Vistas superior e lateral do monitor LG 22U403A mostrando seu design limpo e econômico em espaço, com faixa de inclinação ajustável de -5° a 15° para conforto ergonômico ao visualizar.

Vistas superior e lateral do monitor LG 22U403A mostrando seu design limpo e econômico em espaço, com faixa de inclinação ajustável de -5° a 15° para conforto ergonômico ao visualizar.

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Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    22"

  • Exibição - Resolução

    FHD

  • Exibição - Tipo de painel

    VA

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    120Hz (O/C)

  • Exibição - Tempo de resposta

    5 ms (GtG)

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Inclinação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG 120Hz (O/C) FHD – 22U403A-B

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    22"

  • Proporção

    16:9

  • Tipo de painel

    VA

  • Tempo de resposta

    5 ms (GtG)

  • Resolução

    FHD

  • Paso de píxeles [mm]

    0,2493 × 0,241 mm

  • Profundidade de cor (número de cores)

    16,7M

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    3000:1

  • Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    120Hz (O/C)

  • Tamaño [cm]

    54.5

  • Tratamento de Superfície

    Anti-reflexo

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Modo Leitor

    Sim

  • VRR

    Sim

  • Chave definida pelo usuário

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x) (v2.0)

  • Saída para auscultadores

    Sim (3-polos) (Apenas Som)

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação

  • Montável na parede [mm]

    100 x 100 mm

  • Design sem bordas

    Sim

  • Suporte 1Click

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    13W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim (1,8m)

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5m)

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    556 x 350 x 138 mm

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    492,5 x 378,4 x 200,8 mm

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    492,5 x 284,6 x 50,7 mm

  • Peso de envio [kg]

    3,3 kg

  • Peso com suporte [kg]

    2,3 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    1,9 kg

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