LG UltraGear 27-inch 4th Gen. OLED QHD Gaming Monitorㅣ27GX790B met Dual-Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), 0.02ms(GtG), DP2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

LG UltraGear 27-inch 4th Gen. OLED QHD Gaming Monitorㅣ27GX790B met Dual-Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), 0.02ms(GtG), DP2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX790B-B
Front view of 27” LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor, Dual Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), DP2.1, Black - 27GX790B-B
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Principais recursos

  • 27-inch QHD (2560x1440) OLED display
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED met QHD 540Hz - HD 720Hz Dual-Mode
  • 0.02ms (GtG) responstiijd
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Ergonomisch design met kantel‑, draaifunctie, pivot, hoogteverstelling en wandmontage
Mais

Excelência premiada

Uma imagem do logo do prêmio Digital Trend

Digital Trends 2025

A melhor linha de monitores do prêmio Readers' Choice para jogadores e aqueles que exigem desempenho de alta qualidade 

Imagem do logo UltraGear™ OLED GX7.



Primeiro OLED super rápido de 720Hz com
DP 2.1 e ClearMR 21000

Monitor gamer LG UltraGear 27GX790B exibido em uma plataforma elevada com um gráfico de trilha de luz em alta velocidade na tela. A projeção no chão diz ‘4ª Geração OLED’, enfatizando a geração OLED do produto.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Um gráfico promocional composto para a tecnologia OLED da LG, apresentando cinco seções: 'O OLED Mais Brilhante da LG' com um gráfico de feixe RGB, 'Experiência Visual Perfeita' com um personagem astronauta e ícones de certificação, uma cena de jogo dividida rotulada 'QHD 540Hz – HD 720Hz Modo Duplo', um painel em gradiente roxo-azul exibindo 'VESA DisplayHDR True Black 500' e uma explosão de partículas coloridas com o texto 'DCI-P3 99,5%'

Um gráfico promocional composto para a tecnologia OLED da LG, apresentando cinco seções: 'O OLED Mais Brilhante da LG' com um gráfico de feixe RGB, 'Experiência Visual Perfeita' com um personagem astronauta e ícones de certificação, uma cena de jogo dividida rotulada 'QHD 540Hz – HD 720Hz Modo Duplo', um painel em gradiente roxo-azul exibindo 'VESA DisplayHDR True Black 500' e uma explosão de partículas coloridas com o texto 'DCI-P3 99,5%'

A palavra 'DISPLAY' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa finamente contornada se estendendo a partir da esquerda.

4º Geração da tela OLED com ainda  mais brilhante 

A brilhante tela OLED leva as cores a um novo nível de vivacidade. Com uma luminosidade padrão de 275 nits e um brilho máximo de 1500 nits, este monitor mantém seus visuais ainda mais brilhantes e vibrantes, garantindo que você nunca jogue no escuro.

Monitor LG UltraGear 27GX790B colocado sobre uma mesa com vista para a paisagem urbana ao pôr do sol, exibindo uma cena de jogo de fantasia com um personagem de capa em um ambiente de montanha coberta de neve. Ao redor do monitor há alto-falantes, um teclado, um relógio, pequenas figuras e uma caneca.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Em novembro de 2025, entre todos os modelos LG que utilizam WOLED antes da 4ª Geração de OLED, o 27GX790B oferece o brilho mais alto.

A revolução em OLED Gamer

Impulsionado pelo OLED Tandem RGB Primário de 4ª Geração, o 27GX790B oferece visuais mais brilhantes com menos consumo de energia do que os OLEDs de 3ª Geração anteriores—atingindo até 1500 nits de brilho máximo. Sua avançada estrutura RGB de 4 camadas produz contraste mais profundo, detalhes mais nítidos e precisão de cores impressionante. Experimente sombras mais definidas, imersão intensa e consistência visual em cada quadro—desenvolvido para jogos sérios.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Experiência visual perfeita verificada pela UL,  consistente tanto em luz baixa quanto em luz intensa

Preto perfeito 

O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto reais para melhorar o brilho e o contraste percebidos, esteja o ambiente ao seu redor claro ou escuro.

Cor perfeita e fidelidade de cor 100%

Cor Perfeita e Fidelidade de Cor 100% oferecem expressão de cores precisa, mesmo em condições de iluminação variadas, desde baixa luminosidade até ambientes com luz intensa.

Reprodução perfeita

A Reproduçã﻿o Perfeita verificada pela UL garante que o conteúdo real do jogo seja fielmente exibido na tela, mantendo a cor e os detalhes pretendidos em ambientes escuros e claros. Diferente das métricas baseadas em imagens estáticas, esta certificação reflete a precisão da reprodução de conteúdo no mundo real.

Três selos de certificação destacando o desempenho da LG OLED: níveis de preto verificados pela UL abaixo de 0,24 nit até 500 lux, consistência de cores verificada pela UL acima de 99% até 500 lux e certificação Intertek para fidelidade de cores de 100% até 500 lux com base em 125 padrões de cores.
Comparação lado a lado da qualidade de exibição entre displays não-WOLED e WOLED de 4ª geração, mostrando brilho, cor e clareza aprimorados no lado direito usando a tecnologia WOLED de 4ª geração. O monitor está sobre uma mesa com um controle de videogame, teclado e fone de ouvido.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

A explosão de cores

Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com o VESA DisplayHDR True Black 500 e DCI-P3 de 99.5% de precisão de cores

A explosão de cores

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Tecnologias avançadas de conforto ocular verificadas pela UL

Com tecnologia AGLR (antirreflexo e baixa reflexão), as tecnologias avançadas de conforto ocular da LG WOLED, verificadas pela UL, minimizam reflexos incômodos e mantêm seus olhos confortáveis, oferecendo desempenho de jogo com clareza cristalina e consistência. Com verificações da UL em áreas-chave, limitando a exposição à luz azul prejudicial e prevenindo distrações causadas por luzes piscantes, essas tecnologias promovem conforto visual e contribuem para uma experiência de jogo mais fluida, seja jogando em ambientes claros ou em salas iluminadas por LED.

Monitor LG UltraGear 27GX790B em uma configuração de mesa exibindo uma comparação lado a lado rotulada como 'não aplicado' e 'aplicado', mostrando diferentes estados visuais de um personagem armado de ficção científica. A mesa inclui alto-falantes, teclado, miniaturas, um controle, uma torre de PC e fones de ouvido. Na parte inferior há vários selos de certificação UL para ausência de cintilação, brilho desconfortável, baixa emissão de luz azul e certificações Eyesafe.

*Todas as imagens mostradas são simuladas apenas para fins de ilustração. 

*Os displays LG WOLED foram verificados como Livre de Cintilação, Sem Ofuscamento Incômodo e Baixa Luz Azul pela UL. 

*Número do Certificado: Display Livre de Cintilação (OLED) - A196009, Sem Ofuscamento Incômodo - V563481 (condições de UGR inferior a 22), Solução de Hardware Baixa Luz Azul Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741 

*O recurso acima pode variar dependendo do ambiente ou das condições de uso do computador pelo usuário.

A palavra 'SPEED' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa fina contornada se estendendo a partir da esquerda.

Velocidade UltraPro Dual Mode com 720Hz – 540Hz

Com o VESA Certified Dual-Mode, alterne perfeitamente entre QHD 540Hz para jogos com gráficos ricos e HD7 20Hz para ações de ritmo acelerado. Aproveite oito opções de Dual-Mode e escolha facilmente o tamanho de tela e proporção

Gráfico comparando duas cenas de jogos: um guerreiro de fantasia renderizado em QHD a 540Hz à esquerda, e um carro de rali renderizado em HD a 720Hz à direita. As duas cenas se sobrepõem ligeiramente contra um fundo abstrato dinâmico azul e vermelho, com os rótulos '540Hz QHD' e '720Hz HD' exibidos ao lado de cada imagem

DisplayPort 2.1, a espera acabou

O mais recente DisplayPort 2.1 no 27GX790B oferece largura de banda de próxima geração otimizada para jogos em altíssima velocidade, garantindo desempenho estável mesmo em taxas de atualização extremas. Completando a configuração, as duas portas HDMI 2.1 proporcionam compatibilidade fluida com os consoles mais recentes e PCs para jogos, criando um ambiente totalmente integrado de alto desempenho entre os dispositivos.

DisplayPort 2.1, a espera acabou

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Cabos DP e HDMI estão incluídos no pacote.

*A placa de vídeo NÃO está incluída no pacote.

Tempo de resposta ultrarrápido de 0,02ms (GtG)

O incrível tempo de resposta de 0,02ms (GtG) reduz o efeito ghosting e ajuda os objetos a renderizarem claramente, permitindo que você aproveite o jogo com movimentos extremamente fluídos.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

A palavra 'TECNOLOGIA' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa de contorno fino se estendendo a partir da esquerda.

A palavra 'TECNOLOGIA' em letras grandes com gradiente, centralizada em um fundo escuro, com uma caixa de contorno fino se estendendo a partir da esquerda.

Tecnologia amplamente adotada com certificação

Equipado com AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC® e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame está assegurada no mais alto nível.

Comparação de imagem de jogo fluida - A imagem à esquerda apresenta tearing, e a imagem à direita está sem tearing.

Logos da NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium Pro.

Logos da NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium Pro.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.

OLED com certificação VESA ClearMR 21000.

Certificado pela VESA pela ClearMR 21000, este monitor finalmente captura até o desfoque sutil que ocorre nas bordas de objetos em movimento, exibindo ações rápidas com nitidez e detalhes. Além disso, ele permite que você dê um passo mais próximo da vitória.

OLED com certificação VESA ClearMR 21000.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Dynamic Action Sync

Responda a ação dos seus oponentes com menos input lag e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real.

Black Stabilizer

Esse recurso ajuda a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.

Crosshair

A centralização do crosshair possibilita melhor visão e precisão nos jogos de tiro em primeira pessoa.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Jogabilidade fluida impulsionada pelo LG Switch

O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível alternar entre 720Hz e 540Hz com o modo duplo, dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.

 

Vídeo curto demonstrando a função LG Switch do LG UltraGear, mostrando a troca de fonte de entrada de forma contínua e maior controle do usuário para uma experiência de jogo otimizada na linha de monitores UltraGear 2025.

Monitor gamer LG UltraGear 27GX790B exibido em uma plataforma elevada com um gráfico de trilha de luz em alta velocidade na tela. A projeção no chão diz ‘4ª Geração OLED’, enfatizando a geração OLED do produto.

*Este vídeo é apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 27GX790B.

*O LG Switch requer download de software e manual no LG.com para uso adequado.

O cabo de fone de ouvido de 4 polos está conectado ao monitor.

Plugin para efeito Sonoro Imersivo

Conecte facilmente com a saída de fone de ouvido de 4 polos e aproveite os jogos enquanto conversa por voz. Além disso, você pode experimentar um som imersivo estéreo com DTS Headphone:X, oferecendo uma experiência de áudio 3D virtual.

*Headsets vendidos separadamente.

Design compacto e elegante

Melhore a sua experiência de jogo com uma nova iluminação hexagonal e um design de 4 lados praticamente sem bordas com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, altura e pivot, assim você joga com mais conforto.

Ícone ajustável giratório.

Swivel

-30° ~ 30°

Ícone ajustável em inclinação.

Inclinação

-5° ~ 21°

Ícone ajustável em altura.

Altura

110mm

Ícone de pivot.

Pivot

No sentido horário

Monitor gamer LG UltraGear 27GX790B exibido em uma mesa, mostrando uma cena de batalha espacial com uma nave espacial acionando os propulsores. À direita, dois close-ups destacam o design fino do suporte e os detalhes da base do monitor, enfatizando sua pegada mínima e perfil elegante.

Monitor gamer LG UltraGear 27GX790B exibido em uma mesa, mostrando uma cena de batalha espacial com uma nave espacial acionando os propulsores. À direita, dois close-ups destacam o design fino do suporte e os detalhes da base do monitor, enfatizando sua pegada mínima e perfil elegante.

Ícone DisplayPort.

DisplayPort2.1 x1

com DSC

Ícone USB Tipo-C.

USB-C™ (DP alt.) x1

Ícone HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Ícone USB-C.

USB3.0 2dn

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Beperkte garantie. De voorwaarden kunnen per land verschillen.*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Imprimir

Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    27"

  • Exibição - Resolução

    QHD

  • Exibição - Tipo de painel

    OLED

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    335 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    0,02 ms (GtG)

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Altura - Inclinação - Rotação

Todas as especificações

DIMENSÕES/PESOS

  • Peso sin soporte [kg]

    4,3 kg

  • Peso com suporte [kg]

    6,8 kg

  • Peso de envio [kg]

    9,8 kg

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    605,2 x 351,0 x 51,2 mm

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    605,2 x 527,6 x 220 mm

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    790 x 182 x 496 mm

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED Dual-Mode - 27GX790B-B

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    27"

  • Proporção

    16:9

  • Tipo de painel

    OLED

  • Tempo de resposta

    0,02 ms (GtG)

  • Resolução

    QHD

  • Paso de píxeles [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1.07B

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    335 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    1500000:1

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Curvatura

    Plano (Flat)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz

  • Tratamento de Superfície

    Anti-Reflexo

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x) (v2.1)

  • DisplayPort

    Sim (1x) (v2.1)

  • USB-C

    Sim (1x) (v1.4)

  • Saída para auscultadores

    Sim (4-Polos) (Som + Microfone)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • AMD FreeSync™

    Sim (FreeSync Premium Pro)

  • Fraqueza de cor

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Cor calibrada na fábrica

    Sim

  • NVIDIA G-Sync™

    Sim

  • Calibração HW

    Sim

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Modo Leitor

    Sim

  • Contador de FPS

    Sim

  • VRR

    Sim

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

    Sim

  • Chave definida pelo usuário

    Sim

  • Iluminação LED RGB

    Sim (LED Hexagonal)

  • Efeito HDR

    Sim

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Altura - Inclinação - Rotação

  • Montável na parede [mm]

    Sim (100 x 100 mm)

  • Design sem bordas

    Sim

  • Suporte 1Click

    Sim

SOM

  • DTS HP: X

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    31.52W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fonte Externa

