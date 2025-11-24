We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear 27-inch 4th Gen. OLED QHD Gaming Monitorㅣ27GX790B met Dual-Mode(720Hz@HD, 540Hz@QHD), 0.02ms(GtG), DP2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500
Principais recursos
- 27-inch QHD (2560x1440) OLED display
- VESA DisplayHDR™ True Black 500
- OLED met QHD 540Hz - HD 720Hz Dual-Mode
- 0.02ms (GtG) responstiijd
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Ergonomisch design met kantel‑, draaifunctie, pivot, hoogteverstelling en wandmontage
Excelência premiada
Digital Trends 2025
A melhor linha de monitores do prêmio Readers' Choice para jogadores e aqueles que exigem desempenho de alta qualidade
4º Geração da tela OLED com ainda mais brilhante
A brilhante tela OLED leva as cores a um novo nível de vivacidade. Com uma luminosidade padrão de 275 nits e um brilho máximo de 1500 nits, este monitor mantém seus visuais ainda mais brilhantes e vibrantes, garantindo que você nunca jogue no escuro.
*Em novembro de 2025, entre todos os modelos LG que utilizam WOLED antes da 4ª Geração de OLED, o 27GX790B oferece o brilho mais alto.
A revolução em OLED Gamer
Impulsionado pelo OLED Tandem RGB Primário de 4ª Geração, o 27GX790B oferece visuais mais brilhantes com menos consumo de energia do que os OLEDs de 3ª Geração anteriores—atingindo até 1500 nits de brilho máximo. Sua avançada estrutura RGB de 4 camadas produz contraste mais profundo, detalhes mais nítidos e precisão de cores impressionante. Experimente sombras mais definidas, imersão intensa e consistência visual em cada quadro—desenvolvido para jogos sérios.
Experiência visual perfeita verificada pela UL, consistente tanto em luz baixa quanto em luz intensa
Preto perfeito
O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto reais para melhorar o brilho e o contraste percebidos, esteja o ambiente ao seu redor claro ou escuro.
Cor perfeita e fidelidade de cor 100%
Cor Perfeita e Fidelidade de Cor 100% oferecem expressão de cores precisa, mesmo em condições de iluminação variadas, desde baixa luminosidade até ambientes com luz intensa.
Reprodução perfeita
A Reprodução Perfeita verificada pela UL garante que o conteúdo real do jogo seja fielmente exibido na tela, mantendo a cor e os detalhes pretendidos em ambientes escuros e claros. Diferente das métricas baseadas em imagens estáticas, esta certificação reflete a precisão da reprodução de conteúdo no mundo real.
A explosão de cores
Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com o VESA DisplayHDR True Black 500 e DCI-P3 de 99.5% de precisão de cores
A explosão de cores
Tecnologias avançadas de conforto ocular verificadas pela UL
Com tecnologia AGLR (antirreflexo e baixa reflexão), as tecnologias avançadas de conforto ocular da LG WOLED, verificadas pela UL, minimizam reflexos incômodos e mantêm seus olhos confortáveis, oferecendo desempenho de jogo com clareza cristalina e consistência. Com verificações da UL em áreas-chave, limitando a exposição à luz azul prejudicial e prevenindo distrações causadas por luzes piscantes, essas tecnologias promovem conforto visual e contribuem para uma experiência de jogo mais fluida, seja jogando em ambientes claros ou em salas iluminadas por LED.
*Os displays LG WOLED foram verificados como Livre de Cintilação, Sem Ofuscamento Incômodo e Baixa Luz Azul pela UL.
*Número do Certificado: Display Livre de Cintilação (OLED) - A196009, Sem Ofuscamento Incômodo - V563481 (condições de UGR inferior a 22), Solução de Hardware Baixa Luz Azul Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*O recurso acima pode variar dependendo do ambiente ou das condições de uso do computador pelo usuário.
Velocidade UltraPro Dual Mode com 720Hz – 540Hz
Com o VESA Certified Dual-Mode, alterne perfeitamente entre QHD 540Hz para jogos com gráficos ricos e HD7 20Hz para ações de ritmo acelerado. Aproveite oito opções de Dual-Mode e escolha facilmente o tamanho de tela e proporção
DisplayPort 2.1, a espera acabou
O mais recente DisplayPort 2.1 no 27GX790B oferece largura de banda de próxima geração otimizada para jogos em altíssima velocidade, garantindo desempenho estável mesmo em taxas de atualização extremas. Completando a configuração, as duas portas HDMI 2.1 proporcionam compatibilidade fluida com os consoles mais recentes e PCs para jogos, criando um ambiente totalmente integrado de alto desempenho entre os dispositivos.
DisplayPort 2.1, a espera acabou
*Cabos DP e HDMI estão incluídos no pacote.
*A placa de vídeo NÃO está incluída no pacote.
Tempo de resposta ultrarrápido de 0,02ms (GtG)
O incrível tempo de resposta de 0,02ms (GtG) reduz o efeito ghosting e ajuda os objetos a renderizarem claramente, permitindo que você aproveite o jogo com movimentos extremamente fluídos.
Tecnologia amplamente adotada com certificação
Equipado com AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC® e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante a nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame está assegurada no mais alto nível.
Comparação de imagem de jogo fluida - A imagem à esquerda apresenta tearing, e a imagem à direita está sem tearing.
*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
OLED com certificação VESA ClearMR 21000.
Certificado pela VESA pela ClearMR 21000, este monitor finalmente captura até o desfoque sutil que ocorre nas bordas de objetos em movimento, exibindo ações rápidas com nitidez e detalhes. Além disso, ele permite que você dê um passo mais próximo da vitória.
OLED com certificação VESA ClearMR 21000.
Dynamic Action Sync
Responda a ação dos seus oponentes com menos input lag e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real.
Black Stabilizer
Esse recurso ajuda a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.
Jogabilidade fluida impulsionada pelo LG Switch
O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível alternar entre 720Hz e 540Hz com o modo duplo, dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.
*Este vídeo é apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 27GX790B.
*O LG Switch requer download de software e manual no LG.com para uso adequado.
*Headsets vendidos separadamente.
Design compacto e elegante
Melhore a sua experiência de jogo com uma nova iluminação hexagonal e um design de 4 lados praticamente sem bordas com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, altura e pivot, assim você joga com mais conforto.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
QHD
Exibição - Tipo de painel
OLED
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
335 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz
Exibição - Tempo de resposta
0,02 ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Altura - Inclinação - Rotação
Todas as especificações
DIMENSÕES/PESOS
Peso sin soporte [kg]
4,3 kg
Peso com suporte [kg]
6,8 kg
Peso de envio [kg]
9,8 kg
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
605,2 x 351,0 x 51,2 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
605,2 x 527,6 x 220 mm
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
790 x 182 x 496 mm
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED Dual-Mode - 27GX790B-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Proporção
16:9
Tipo de painel
OLED
Tempo de resposta
0,02 ms (GtG)
Resolução
QHD
Paso de píxeles [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
335 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
Plano (Flat)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz
Tratamento de Superfície
Anti-Reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v2.1)
USB-C
Sim (1x) (v1.4)
Saída para auscultadores
Sim (4-Polos) (Som + Microfone)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium Pro)
Fraqueza de cor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim
Calibração HW
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
Iluminação LED RGB
Sim (LED Hexagonal)
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Altura - Inclinação - Rotação
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
SOM
DTS HP: X
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
31.52W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fonte Externa
