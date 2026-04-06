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Combo Monitor LG UltraGear™ OLED 32GX850A GX8 4K UHD de 32” + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz

Combo Monitor LG UltraGear™ OLED 32GX850A GX8 4K UHD de 32” + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz

32GX850.22U403
Vista frontal de Combo Monitor LG UltraGear™ OLED 32GX850A GX8 4K UHD de 32” + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz 32GX850.22U403
vista frontal
front view
Vista frontal de Combo Monitor LG UltraGear™ OLED 32GX850A GX8 4K UHD de 32” + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz 32GX850.22U403
vista frontal
front view

Principais recursos

  • Tela OLED Glossy 32“ UHD 4K
  • Dual Mode (UHD 4K 165Hz ↔ FHD 330Hz)
  • 0.03ms (GtG) de tempo de resposta real
  • Tela FHD 22" (1920x1080)
  • Taxa de atualização de 120Hz (O/C)
  • HDR10 / sRGB 99% (CIE1931)
Mais
Produtos neste pacote: 2
vista frontal

32GX850A-B

Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer
front view

22U403A-B

Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz (O/C), Modo leitura, Flicker Safe, HDMI, LG Switch, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync
LOGO LG UltraGear™ GX8

LOGO LG UltraGear™ GX8

Monitor UltraGear OLED 4K de 32" com Dual-Mode 

Imagem frontal do monitor de jogos UltraGear™ OLED 32GX850A.

Imagem frontal do monitor de jogos UltraGear™ OLED 32GX850A.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

Home & Office com + produtividade

O monitor LG Full HD (1920x1080) conta com o pacote de recursos LG Switch, Modo leitura, Flicker Safe e sRGB 99% (Typ.), para um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável com a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo tanto no escritório como em casa. 

Compact et performantMonitor LG de 22 polegadas Full HD exibido em uma mesa de escritório moderna mostrando uma página de galeria de fotos colorida, cercado por teclado, mouse, xícara de café e fones de ouvido em um espaço de trabalho iluminado.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.

Imprimir

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG UltraGear™ OLED Dual-Mode - 32GX850A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

32"

Proporção

16:9

Tipo de painel

Oled

Tempo de resposta

0,03 ms (GtG)

Resolução

UHD

Profundidade de cor (número de cores)

1,07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

275 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

1500000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98,5% (CIE1976)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz

Tamaño [cm]

79.9

Tratamento de Superfície

Anti-reflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.1)

DisplayPort

Sim (1x) (v1.4)

Saída para auscultadores

Sim (3-polos) (Apenas Som)

Porta USB Downstream

Sim (2x) (v3.0)

Porta USB Upstream

Sim (1x) (v3.0)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

Sim (FreeSync Premium Pro)

Economia de energia inteligente

Sim

NVIDIA G-Sync™

Sim (Compativel)

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

Contador de FPS

Sim

VRR

Sim

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™400 TRUE BLACK

Chave definida pelo usuário

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação/Altura/Rotação

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

973 x 183 x 544 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

714,1 x 620,9 x 249,8 mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

714,1 x 411,8 x 65,0 mm

Peso de envio [kg]

13,2 kg

Peso com suporte [kg]

9,1 kg

Peso sin soporte [kg]

4,9 kg

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

25W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (1,8m)

Cabo de alimentação

Sim (1,5m)

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

22"

Exibição - Resolução

FHD

Exibição - Tipo de painel

VA

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

120Hz (O/C)

Exibição - Tempo de resposta

5 ms (GtG)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG 120Hz (O/C) FHD – 22U403A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

22"

Proporção

16:9

Tipo de painel

VA

Tempo de resposta

5 ms (GtG)

Resolução

FHD

Paso de píxeles [mm]

0,2493 × 0,241 mm

Profundidade de cor (número de cores)

16,7M

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

3000:1

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

120Hz (O/C)

Tamaño [cm]

54.5

Tratamento de Superfície

Anti-reflexo

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

VRR

Sim

Chave definida pelo usuário

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.0)

Saída para auscultadores

Sim (3-polos) (Apenas Som)

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

Design sem bordas

Sim

Suporte 1Click

Sim

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

13W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (1,8m)

Cabo de alimentação

Sim (1,5m)

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

556 x 350 x 138 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

492,5 x 378,4 x 200,8 mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

492,5 x 284,6 x 50,7 mm

Peso de envio [kg]

3,3 kg

Peso com suporte [kg]

2,3 kg

Peso sin soporte [kg]

1,9 kg

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