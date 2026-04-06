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Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer
Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer
32GX850A-B
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Digital Trends 2025
Prêmio Readers' Choice de melhor linha de monitores para gamers e para aqueles que exigem desempenho de alta qualidade
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
A explosão de cores
Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com a VESA DisplayHDR True Black 400 e alta precisão de cores do padrão DCI-P3 98.5%
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Tela brilhante e confortável para os olhos com Low Blue Light
Com a tecnologia Live Color Low Blue Light da LG você garante a melhor experiência de cuidado com os olhos, pois ela reduz o componente de luz azul emitido pelo monitor.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.
*Os painéis LG OLED foram certificados como Livre de Cintilação, Livre de Ofuscamento Desconfortável e Baixa Luz Azul pela UL.
*Número do Certificado: Display Livre de Cintilação (OLED) - A196009, Livre de Ofuscamento Desconfortável - V563481 (condições de UGR menor que 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051.
*O recurso acima pode variar dependendo do ambiente de computação ou das condições do usuário.
Velocidade UltraPro Dual Mode com 330Hz-165Hz
Com o VESA Certified Dual-Mode, alterne perfeitamente entre 4K 165Hz para jogos com gráficos ricos e FHD 330Hz para ações de ritmo acelerado.
*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho do 'Modo Duplo' pode variar dependendo do tipo de jogo, das especificações gráficas do computador e das configurações.
Tecnologia amplamente adotada com certificação VESA Adaptive-Sync
Equipado com a certificação VESA Adaptive-Sync para NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium Pro, este monitor garante nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame.
*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Tempo de resposta extremamente rápidode 0.03ms
Com o tempo de resposta de 0.03ms (GtG), reduzindo o efeito fantasma invertido e ajudando na renderização nítida dos objetos, pode desfrutar do jogo com movimentos mais suaves e surreal fluidez visual.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*Selecione 'Modo Rápido' para executar 'Tempo de Resposta de 0,03ms'. (Ajuste de Jogo → Tempo de Resposta → Modo Rápido).
Jogabilidade fluida impulsionada pelo LG Switch
O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível alternar entre 330Hz e 165Hz com o modo duplo, dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Deixe o UltraGear no jeito com os ajustes Pro Gamer
A jogatina fica do seu jeito com os ajustes Pro Gamer que posicionam o UltraGear OLED Glossy GX850 em diferentes angulos de altura, inclinação, giro lateral (swivel) e vertical (pivot)
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraGear™ OLED Dual-Mode - 32GX850A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
32"
Proporção
16:9
Tipo de painel
Oled
Tempo de resposta
0,03 ms (GtG)
Resolução
UHD
Profundidade de cor (número de cores)
1,07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
275 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz
Tamaño [cm]
79.9
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v1.4)
Saída para auscultadores
Sim (3-polos) (Apenas Som)
Porta USB Downstream
Sim (2x) (v3.0)
Porta USB Upstream
Sim (1x) (v3.0)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium Pro)
Economia de energia inteligente
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim (Compativel)
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação/Altura/Rotação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
973 x 183 x 544 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
714,1 x 620,9 x 249,8 mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
714,1 x 411,8 x 65,0 mm
Peso de envio [kg]
13,2 kg
Peso com suporte [kg]
9,1 kg
Peso sin soporte [kg]
4,9 kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
25W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,8m)
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
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