Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.

*Os painéis LG OLED foram certificados como Livre de Cintilação, Livre de Ofuscamento Desconfortável e Baixa Luz Azul pela UL.

*Número do Certificado: Display Livre de Cintilação (OLED) - A196009, Livre de Ofuscamento Desconfortável - V563481 (condições de UGR menor que 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051.

*O recurso acima pode variar dependendo do ambiente de computação ou das condições do usuário.