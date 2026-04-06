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Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer

Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer

32GX850A-B
Vista frontal de Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer 32GX850A-B
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de 15 graus
vista lateral direita com ajuste de inclinação
vista frontal do monitor com o suporte abaixado
vista lateral direita
vista lateral direita com ajuste de inclinação
vista superior
vista superior com giro para a direita
vista superior com giro para a esquerda
vista traseira
vista traseira esquerda em ângulo
vista aproximada traseira do encaixe do suporte
vista aproximada traseira das portas de conectividade
vista aproximada da base do suporte
Vista frontal de Monitor LG OLED UltraGear™ Glossy Dual Mode 4K 32GX850A-B 32", 330Hz FHD, 165Hz UHD, 0.03ms (GtG), Vesa Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%, Ajustes Pro Gamer 32GX850A-B
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de 15 graus
vista lateral direita com ajuste de inclinação
vista frontal do monitor com o suporte abaixado
vista lateral direita
vista lateral direita com ajuste de inclinação
vista superior
vista superior com giro para a direita
vista superior com giro para a esquerda
vista traseira
vista traseira esquerda em ângulo
vista aproximada traseira do encaixe do suporte
vista aproximada traseira das portas de conectividade
vista aproximada da base do suporte

Principais recursos

  • Tela OLED Glossy 32“ UHD 4K
  • Dual Mode (UHD 4K 165Hz ↔ FHD 330Hz)
  • 0.03ms (GtG) de tempo de resposta real
  • Certificado VESA Adaptive-Sync: NVIDIA® G-SYNC® & AMD FreeSync™ Premium Pro
  • DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
  • Ajustes de posição Pro Gamer
Mais
    Logotipo do Digital Trends Award

    Digital Trends 2025

    Prêmio Readers' Choice de melhor linha de monitores para gamers e para aqueles que exigem desempenho de alta qualidade

    Imagem frontal do monitor de jogos UltraGear™ OLED 32GX850A.

    Imagem frontal do monitor de jogos UltraGear™ OLED 32GX850A.

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

    Visão geral das funcionalidades de um monitor gamer destacando: 32" OLED 4K, OLED com MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Modo Duplo, 0,003ms GtG, Painel Antirreflexo.

    Visão geral das funcionalidades de um monitor gamer destacando: 32" OLED 4K, OLED com MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Modo Duplo, 0,003ms GtG, Painel Antirreflexo.

    A Tela

    A Tela

    Uma cena dramática de jogo de fantasia apresentando um guerreiro com capa em pé diante de uma cadeia de montanhas cobertas de neve com texto OLED 4K de 32" no canto inferior direito.

    Uma cena dramática de jogo de fantasia apresentando um guerreiro com capa em pé diante de uma cadeia de montanhas cobertas de neve com texto OLED 4K de 32" no canto inferior direito.

    LG UltraGear™ OLED Glossy 4K

    O monitor UltraGear™ OLED Glossy 32GX850A-B traz brilho e contraste ultra detalhados, impecáveis e avassaladores para a experiência gamer Dual Mode em 4K 32” com velocidade Pro de 330Hz e 0.03ms (GtG) de tempo resposta real, insanamente rápido e com brilho épico.

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

    Imagens planetárias aparecem mais brilhantes e nítidas em monitores LG OLED.

    Tela OLED Glossy. Mais detalhes, mais brilho

    A brilhante tela OLED Glossy realça ainda mais os detalhes e eleva as cores a um novo nível de vivacidade. Equipada com a tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+), luminosidade padrão de 275 nits e brilho máximo de 1300 nits, ela oferece até 37,5% mais brilho em SDR, otimizando a eficiência da luz e minimizando perdas, garantindo que você nunca jogue no escuro

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

    A explosão de cores

    Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com a VESA DisplayHDR True Black 400 e alta precisão de cores do padrão DCI-P3 98.5%

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

    Tela brilhante e confortável para os olhos com Low Blue Light

    Com a tecnologia Live Color Low Blue Light da LG você garante a melhor experiência de cuidado com os olhos, pois ela reduz o componente de luz azul emitido pelo monitor.

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real. 

    *Os painéis LG OLED foram certificados como Livre de Cintilação, Livre de Ofuscamento Desconfortável e Baixa Luz Azul pela UL. 

    *Número do Certificado: Display Livre de Cintilação (OLED) - A196009, Livre de Ofuscamento Desconfortável - V563481 (condições de UGR menor que 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051. 

    *O recurso acima pode variar dependendo do ambiente de computação ou das condições do usuário.

    A Tecnologia

    A Tecnologia

    Velocidade UltraPro Dual Mode com 330Hz-165Hz

    Com o VESA Certified Dual-Mode, alterne perfeitamente entre 4K 165Hz para jogos com gráficos ricos e FHD 330Hz para ações de ritmo acelerado. 

    Cavaleiro e carro de corrida exibindo 165Hz WQHD e 330Hz WFHD.

    Cavaleiro e carro de corrida exibindo 165Hz WQHD e 330Hz WFHD.

    *As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

    *O desempenho do 'Modo Duplo' pode variar dependendo do tipo de jogo, das especificações gráficas do computador e das configurações.

    Tecnologia amplamente adotada com certificação VESA Adaptive-Sync

    Equipado com a certificação VESA Adaptive-Sync para NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium Pro, este monitor garante nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame.

    Uma cena de jogo de corrida mostrando um carro esportivo verde brilhante liderando na pista, com vários carros seguindo atrás sob o recurso AMD FreeSync Premium.

    Uma cena de jogo de corrida mostrando um carro esportivo verde brilhante liderando na pista, com vários carros seguindo atrás sob o recurso AMD FreeSync Premium.

    *As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

    *O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

    *Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.

    A Velocidade

    A Velocidade

    Um monitor mostrando uma corrida de motocicletas de alta velocidade em ruas de uma cidade iluminada por néon, destacando movimento suave a uma taxa de atualização de 165Hz.

    Velocidade Pro até 330Hz e 0.03ms (GtG)

    O monitor UltraGear™ OLED Glossy 32GX850A-B oferece brilho e contraste incomparáveis com potência e velocidade Pro em Dual Mode podendo atingir até 330Hz de taxa de atualização e tempo real de resposta de 0.03ms (GtG), oferecendo visuais ultra-suaves e uma jogabilidade nítida e sem fantasmas, perfeito para a vantagem competitiva.

    *Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

    Tempo de resposta extremamente rápidode 0.03ms

    Com o tempo de resposta de 0.03ms (GtG), reduzindo o efeito fantasma invertido e ajudando na renderização nítida dos objetos, pode desfrutar do jogo com movimentos mais suaves e surreal fluidez visual.

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

    *Selecione 'Modo Rápido' para executar 'Tempo de Resposta de 0,03ms'. (Ajuste de Jogo → Tempo de Resposta → Modo Rápido).

    A Velocidade

    A Velocidade

    Jogabilidade fluida impulsionada pelo LG Switch

    O aplicativo LG Switch otimiza seu monitor tanto para jogos quanto para o dia a dia. Personalize facilmente sua qualidade de imagem e brilho preferidos e aplique as configurações instantaneamente com uma tecla de atalho. Além disso, é possível alternar entre 330Hz e 165Hz com o modo duplo, dividir a tela em 11 opções diferentes e abrir rapidamente sua plataforma de videoconferência, tornando tudo ainda mais prático.

    Vídeo curto demonstrando a função LG Switch do LG UltraGear, mostrando a troca de fonte de entrada sem interrupções e o controle aprimorado do usuário para uma experiência de jogo otimizada na linha de monitores UltraGear 2025.

    A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

    Deixe o UltraGear no jeito com os ajustes Pro Gamer

    A jogatina fica do seu jeito com os ajustes Pro Gamer que posicionam o UltraGear OLED Glossy GX850 em diferentes angulos de altura, inclinação, giro lateral (swivel) e vertical (pivot)

    Vista frontal e traseira do monitor de jogos UltraGear™ 32GX850A, exibindo uma cena de corrida futurista na tela

    Vista frontal e traseira do monitor de jogos UltraGear™ 32GX850A, exibindo uma cena de corrida futurista na tela

    Ícones para Inclinação, Altura, Pivotar, Girar e montagem na parede.

    Ícones para Inclinação, Altura, Pivotar, Girar e montagem na parede.

    *As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

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    Todas as especificações

    INFORMAÇÕES

    • Nome do produto

      Monitor LG UltraGear™ OLED Dual-Mode - 32GX850A-B

    EXIBIÇÃO

    • Tamanho [polegadas]

      32"

    • Proporção

      16:9

    • Tipo de painel

      Oled

    • Tempo de resposta

      0,03 ms (GtG)

    • Resolução

      UHD

    • Profundidade de cor (número de cores)

      1,07B

    • Ângulo de visão (CR≥10)

      178º(R/L), 178º(U/D)

    • Brillo (típ.) [cd/m²]

      275 cd/m²

    • Relação de contraste (Tipo)

      1500000:1

    • Gama de cores (Typ.)

      DCI-P3 98,5% (CIE1976)

    • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

      UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz

    • Tamaño [cm]

      79.9

    • Tratamento de Superfície

      Anti-reflexo

    CONECTIVIDADE

    • HDMI

      Sim (2x) (v2.1)

    • DisplayPort

      Sim (1x) (v1.4)

    • Saída para auscultadores

      Sim (3-polos) (Apenas Som)

    • Porta USB Downstream

      Sim (2x) (v3.0)

    • Porta USB Upstream

      Sim (1x) (v3.0)

    CARACTERÍSTICAS

    • HDR 10

      Sim

    • AMD FreeSync™

      Sim (FreeSync Premium Pro)

    • Economia de energia inteligente

      Sim

    • NVIDIA G-Sync™

      Sim (Compativel)

    • Sincronização de ação dinâmica

      Sim

    • Estabilizador Preto

      Sim

    • Mira

      Sim

    • Modo Leitor

      Sim

    • Contador de FPS

      Sim

    • VRR

      Sim

    • VESA DisplayHDR™

      DisplayHDR™400 TRUE BLACK

    • Chave definida pelo usuário

      Sim

    • Interruptor de entrada automática

      Sim

    • Efeito HDR

      Sim

    MECÂNICA

    • Exibir ajustes de posição

      Inclinação/Altura/Rotação

    • Montável na parede [mm]

      100 x 100 mm

    • Design sem bordas

      Sim

    • Suporte 1Click

      Sim

    DIMENSÕES/PESOS

    • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

      973 x 183 x 544 mm

    • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

      714,1 x 620,9 x 249,8 mm

    • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

      714,1 x 411,8 x 65,0 mm

    • Peso de envio [kg]

      13,2 kg

    • Peso com suporte [kg]

      9,1 kg

    • Peso sin soporte [kg]

      4,9 kg

    ALIMENTAÇÃO

    • Consumo de energía (típ.)

      25W

    • Entrada CA

      100~240V (50/60Hz)

    ACESSÓRIOS

    • HDMI

      Sim (1,8m)

    • Cabo de alimentação

      Sim (1,5m)

    O que as pessoas estão dizendo

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