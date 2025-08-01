We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 34”, QHD,240Hz + Monitor Gamer LG 21,5'' VA Full HD 75Hz
Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 34”, QHD,240Hz + Monitor Gamer LG 21,5'' VA Full HD 75Hz
A Tela
34" UltraWide QHD OLED curvo (800R)
Display HDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Antirreflexo e Baixa reflexão
A Velocidade
Taxa de atualização de 240Hz
Tempo de resposta de 0,03ms (GtG)
240Hz via DisplayPort e HDMI
A Tecnologia
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA ClearMR
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.
*O vídeo mostra o produto preto do mesmo modelo apenas para fins ilustrativos. Veja as imagens da galeria tiradas com o produto real.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.
Tela Full HD de 21,5"
Cor vibrante e precisa
O Monitor LG acentua ainda mais desempenho dos visores de cristal líquido. A tela de 21,5 polegadas com resolução Full HD (1920X1080) proporciona imagens nítidas e precisas com incrível precisão cromática.
Tela Full HD de 21,5": Cor vibrante e precisa.
*Imagens ilustrativas para melhorar a compreensão do recurso. O uso real pode ser diferente.
*Imagens ilustrativas para melhorar a compreensão do recurso. O uso real pode ser diferente.
*Valor calculado por estimativa em testes internos da LG utilizando o modelo 22MP410. Os números podem variar em condições reais de uso.
- Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 34GS95QE-B 34”, QHD,240Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSyncPremium Pro, HDR400 Trueblack
- Monitor Gamer LG 21,5'' VA Full HD 1920x1080 75Hz 5ms (GtG) HDMI AMD FreeSync 22MP410-B
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
34GS95QE
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
34"
Proporção
21:9
Tipo de painel
OLED
Tempo de resposta
0.03ms (GTG)
Resolução
3440 x 1440
Ângulo de visão (CR≥10)
178º / 178º
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
240Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexivo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2ea)
DisplayPort
Sim (1ea)
Versão DP
1.4 (DSC)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatível
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
Display HDR True Black 400
MECÂNICA
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100)
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
927 x 295 x 550 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
784,1 x 585,9 x 278,7 mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
784,1 x 358,3 x 167,1 mm
Peso de envio [kg]
14 kg
Peso com suporte [kg]
9,3 kg
Peso sin soporte [kg]
5,9 kg
ALIMENTAÇÃO
Tipo
Externa (Adaptador)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (ver 2ea)
USB A para B
Sim
Adaptador
Sim
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
21.45
Exibição - Resolução
1920 x 1080
Exibição - Tipo de painel
VA
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
75
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
PC Monitor
Ano
2021
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
21.45
Proporção
16:9
Tipo de painel
VA
Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Resolução
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.2493 x 0.241
Profundidade de cor (número de cores)
16,7 milhões
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250
Relação de contraste (Tipo)
3000:1
Gama de cores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
75
Brillo (Min.) [cd/m²]
200
Relação de contraste (mín.)
1800:1
Tamaño [cm]
54.5
CONECTIVIDADE
D-Sub
SIM(1ea)
HDMI
SIM(1ea)
D-Sub (Resolución máx. en Hz)
1920 x 1080 at 60Hz
CARACTERÍSTICAS
AMD FreeSync™
FreeSync
Fraqueza de cor
SIM
Economia de energia inteligente
SIM
Seguro de cintilação
SIM
Sincronização de ação dinâmica
SIM
Estabilizador Preto
SIM
Mira
SIM
Modo Leitor
SIM
Super Resolução+
SIM
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação
Montável na parede [mm]
De 75 a 75 anos
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
620 x 365 x 141
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
511.6 x 383.5 x 190
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
511.6 x 295 x 40.2
Peso de envio [kg]
3.7
Peso com suporte [kg]
2.6
Peso sin soporte [kg]
2.2
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (máx.)
22W
Consumo de energia (modo de suspensão)
Menos de 0,3W
Consumo de energía (típ.)
19W
Consumo de energia (DC Off)
Menos de 0,3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
ACESSÓRIOS
HDMI
SIM
Otros (Accesorios)
Tornillo de usuario 2EA
APLICAÇÃO SW
Controle na tela (LG Screen Manager)
SIM
PADRÃO
RoHS
SIM
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto
Encontre uma loja perto de você
Produto Recomendado