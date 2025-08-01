About Cookies on This Site

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 34", QHD,240Hz + Monitor Gamer LG 21,5'' VA Full HD 75Hz 

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 34”, QHD,240Hz + Monitor Gamer LG 21,5'' VA Full HD 75Hz 

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 34”, QHD,240Hz + Monitor Gamer LG 21,5'' VA Full HD 75Hz 

34GS95QE.22MP410
bundle front view
Front view
front view
bundle front view
Front view
front view

Principais recursos

  • Tela OLED Curva WQHD de 34” (3440 x 1440) (21:9)
  • Curvatura: 800R
  • DisplayHDR™ 400 True black
  • Tela VA Full HD de 21,5"
  • AMD FreeSync
  • Taxa de atualização 75Hz
Mais
Produtos neste pacote: 2
FRONT VIEW

34GS95QE-B

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo 34GS95QE-B 34”, QHD,240Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSyncPremium Pro, HDR400 Trueblack
FRONT VIEW

22MP410-B

Monitor Gamer LG 21,5'' VA Full HD 1920x1080 75Hz 5ms (GtG) HDMI AMD FreeSync 22MP410-B
UltraGear™ OLED gaming monitor.

UltraGear™ OLED gaming monitor.

A Tela

34" UltraWide QHD OLED curvo (800R)

Display HDR True Black 400 / DCI-P3 98.5% 

Antirreflexo e Baixa reflexão

A Velocidade

Taxa de atualização de 240Hz 

Tempo de resposta de 0,03ms (GtG) 

240Hz via DisplayPort e HDMI

A Tecnologia

Compatível com NVIDIA® G-SYNC® 

AMD FreeSync Premium Pro 

VESA ClearMR

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.

*O vídeo mostra o produto preto do mesmo modelo apenas para fins ilustrativos. Veja as imagens da galeria tiradas com o produto real.

Top view of 800r curvature body.

Top view of 800r curvature body.

Curvatura perfeita para imersão gamer

Com a tela curva você vivencia uma experiência completamente imersiva e que te permite sentir-se parte do game.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.

Tela Full HD de 21,5"

Cor vibrante e precisa

O Monitor LG acentua ainda mais desempenho dos visores de cristal líquido. A tela de 21,5 polegadas com resolução Full HD (1920X1080) proporciona imagens nítidas e precisas com incrível precisão cromática.

Tela Full HD de 21,5": Cor vibrante e precisa.

Maior conforto visual
Modo Leitura

Maior conforto visual

Para ajudar a diminuir a fadiga ocular e proporcionar conforto visual durante a leitura de documentos no monitor, o Modo Leitura ajusta a temperatura da cor e a luminância, tornando a experiência similar à leitura de um livro em papel.

*Imagens ilustrativas para melhorar a compreensão do recurso. O uso real pode ser diferente.

O Flicker Safe reduz a cintilação invisível na tela e proporciona um ambiente de trabalho confortável para os seus olhos.
Flicker Safe

Cuide da sua visão

O Flicker Safe reduz a cintilação invisível na tela, ajudando a reduzir o cansaço visual. Assim, você pode trabalhar com conforto durante períodos mais longos.

*Imagens ilustrativas para melhorar a compreensão do recurso. O uso real pode ser diferente.
*Valor calculado por estimativa em testes internos da LG utilizando o modelo 22MP410. Os números podem variar em condições reais de uso.

Imprimir

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

34GS95QE

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

34"

Proporção

21:9

Tipo de painel

OLED

Tempo de resposta

0.03ms (GTG)

Resolução

3440 x 1440

Ângulo de visão (CR≥10)

178º / 178º

Relação de contraste (Tipo)

1500000:1

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

240Hz

Tratamento de Superfície

Antirreflexivo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2ea)

DisplayPort

Sim (1ea)

Versão DP

1.4 (DSC)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

FreeSync Premium Pro

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC Compatível

Contador de FPS

Sim

VRR

Sim

VESA DisplayHDR™

Display HDR True Black 400

MECÂNICA

Montável na parede [mm]

Sim (100 x 100)

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

927 x 295 x 550 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

784,1 x 585,9 x 278,7 mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

784,1 x 358,3 x 167,1 mm

Peso de envio [kg]

14 kg

Peso com suporte [kg]

9,3 kg

Peso sin soporte [kg]

5,9 kg

ALIMENTAÇÃO

Tipo

Externa (Adaptador)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (ver 2ea)

USB A para B

Sim

Adaptador

Sim

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

21.45

Exibição - Resolução

1920 x 1080

Exibição - Tipo de painel

VA

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

75

Exibição - Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

PC Monitor

Ano

2021

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

21.45

Proporção

16:9

Tipo de painel

VA

Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Resolução

1920 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0.2493 x 0.241

Profundidade de cor (número de cores)

16,7 milhões

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

250

Relação de contraste (Tipo)

3000:1

Gama de cores (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

75

Brillo (Min.) [cd/m²]

200

Relação de contraste (mín.)

1800:1

Tamaño [cm]

54.5

CONECTIVIDADE

D-Sub

SIM(1ea)

HDMI

SIM(1ea)

D-Sub (Resolución máx. en Hz)

1920 x 1080 at 60Hz

CARACTERÍSTICAS

AMD FreeSync™

FreeSync

Fraqueza de cor

SIM

Economia de energia inteligente

SIM

Seguro de cintilação

SIM

Sincronização de ação dinâmica

SIM

Estabilizador Preto

SIM

Mira

SIM

Modo Leitor

SIM

Super Resolução+

SIM

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação

Montável na parede [mm]

De 75 a 75 anos

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

620 x 365 x 141

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

511.6 x 383.5 x 190

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

511.6 x 295 x 40.2

Peso de envio [kg]

3.7

Peso com suporte [kg]

2.6

Peso sin soporte [kg]

2.2

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (máx.)

22W

Consumo de energia (modo de suspensão)

Menos de 0,3W

Consumo de energía (típ.)

19W

Consumo de energia (DC Off)

Menos de 0,3W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

ACESSÓRIOS

HDMI

SIM

Otros (Accesorios)

Tornillo de usuario 2EA

APLICAÇÃO SW

Controle na tela (LG Screen Manager)

SIM

PADRÃO

RoHS

SIM

