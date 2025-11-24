About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor LG MyView Smart  27SR73U-W Tela IPS 4K 27" + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

Monitor LG MyView Smart  27SR73U-W Tela IPS 4K 27" + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

27SR73.GRAB
Bundel image
FRONT VIEW
front view
Bundel image
FRONT VIEW
front view

Principais recursos

  • Tela IPS 4K (3840x2160) 27”
  • WebOS com os principais aplicativos de streaming
  • Acesso a nuvem sem a necessidade de um PC
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
FRONT VIEW

27SR73U-W

Monitor LG MyView Smart 27SR73U-W Tela IPS 4K 27", WebOS, ThinQ Home, Air Play, Screen Share, Bluetooth
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Logo do LG MyView Smart Monitor.

Uma tela, infinitas possibilidades

Na mesa perto da janela iluminada pelo sol, há um monitor inteligente exibindo um filme em sua tela. Ao lado do monitor, há uma lâmpada e um vaso de plantas. Na mesa, há um teclado e um mouse.

Na mesa perto da janela iluminada pelo sol, há um monitor inteligente exibindo um filme em sua tela. Ao lado do monitor, há uma lâmpada e um vaso de plantas. Na mesa, há um teclado e um mouse.

Crie um mundo repleto de possibilidades através do seu monitor

Seus momentos na frente da tela agora serão incríveis.

Aproveite para expandirseu mundo e curtir seus filmes e séries

prediletas, enquanto realiza suasatividades do dia a dia!

Trabalhe e divirta-se, tudo isso na mesma tela

Trabalhe e se divirta com o Monitor LG My View Smart. Com ele além das tarefas do dia a dia, você assiste seus conteúdos favoritos de streaming através da plataforma WebOS, mesmo sem um PC.

O vídeo mostra um monitor inteligente colocado na mesa, com a tela em transição na ordem do webOS, home office, música, jogo, fitness e esportes.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

**Os serviços de streaming e aplicativos integrados podem variar conforme o país.

***Conexão à internet e assinatura de serviços relacionados são necessárias. Serviços separados podem exigir pagamento de assinatura, e não são fornecidos (compra à parte).

****O controle remoto está incluído no pacote.

Na mesa, há um monitor inteligente, exibindo um documento de home office em que se está trabalhando. À esquerda do monitor há uma xícara e à direita há um celular, um porta-lápis e um suporte.

Trabalhe sem um PC

Na mesa, há um monitor exibindo uma cena de um filme, e a mesma cena é exibida em um tablet e um dispositivo móvel colocado no canto inferior direito.

Espelhe os conteúdos dos seus devices na tela do monitor

Na tela do monitor inteligente, a interface do webOS é exibida. As ondas dos alto-falantes emanam dos cantos inferiores do monitor e, no lado direito da tela, há um controle remoto.

Adaptada ao seu gosto

A tela contém várias cores que representam UHD 4K e, no canto inferior direito há um logotipo indicando DCI-P3 90%.

Tela UHD 4K

Na mesa, o monitor exibe a tela inicial do painel, com o ícone do aplicativo LG ThinQ visível no canto inferior esquerdo.

Personalize do seu jeito

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

**Conexão à internet e assinatura de serviços relacionados são necessárias. Serviços separados podem exigir pagamento de assinatura, e não são fornecidos (compra à parte).

***Para obter mais informações, consulte o recurso ThinQ Home Dashboard abaixo.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27

Exibição - Resolução

3840 x 2160

Exibição - Tipo de painel

IPS 4K

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 90%​

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

350

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

60hz

Exibição - Tempo de resposta

5ms

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG MyView Smart – 27SR73U-W

Ano

2024

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27

Proporção

16:9

Tipo de painel

IPS 4K

Tempo de resposta

5ms

Resolução

3840 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0.1554mmx0.1554mm

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º/178º

Brillo (típ.) [cd/m²]

350

Relação de contraste (Tipo)

1000:1​

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 90%​

Curvatura

Não

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

60hz

Tamaño [cm]

68.4

Bit de cor

10bit (8bit+FRC)

Tratamento de Superfície

Antirreflexo, AG25%, Revestimento Duro (3H)

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim

USB-C

Sim

Porta USB Downstream

Sim

Porta USB Upstream

Sim

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

Brilho automático

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

Design sem bordas

Design de 3 lados praticamente sem bordas

SOM

Palestrante

5W x2

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

768 x 130 x 435

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

613.2 x 452 x 209.9

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

613.2 x 372.6 x 45.6

Peso de envio [kg]

8.05kg

Peso com suporte [kg]

5.85kg

Peso sin soporte [kg]

4.55kg

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

32W

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (1,5m)

Controle Remoto

Sim (Controle Slim)

Adaptador

Sim

Cabo de alimentação

Sim (1,5m)

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.