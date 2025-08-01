We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG Smart Swing 31.5 polegadas, 4K UHD IPS, Touchscreen, Suporte móvel + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am
32U889SA.BOUNCE
Principais recursos
- Tela IPS Touch 32" 4K UHD (3840x2160)
- Base Swing articulada móvel com ajustes de altura, giro, inclinação e roração lateral
- webOS com acesso fácil aos principais aplicativos de streaming
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- A caixa de som que une potência e estilo para proporcionar um som vibrante em um design fácil de transportar.
Excelência premiada
Novas possibilidades em múltiplos ângulos
Experimente novas possibilidades com a incrível flexibilidade de ângulos e ajustes do Monitor Touch LG Swing! A tela IPS touchscreen UHD 4K de 32” com base articulada móvel e WebOS com acesso aos principais aplicativos de streaming é perfeito para desafiar os limites da criatividade e inovar nas collabs.
*Imagens simuladas para ajudar a entender os recursos e podem ser diferentes do uso real.
Versatilidade incrível para fazer acontecer
Veja só nesse vídeo toda a versatilidade que o Monitor Touch LG Swing pode proporcionar para você, sua família e também a diferentes tipos de empresas & negócios!
*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Este suporte foi projetado para monitores com peso entre 4kg e 6,5kg; danos por excesso desse limite não são cobertos pela garantia.
Monitor Touch LG Swing Único como seu estilo de vida!
*O vídeo é para fins de demonstração
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva
com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy,
will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
- Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming WebOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas
- LG xboom Bounce by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth com Radiadores Passivos
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
32"
Exibição - Resolução
6K (6144 x 3456)
Exibição - Tipo de painel
IPS Black
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
(Typ.) 350 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60Hz
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG) Real
Todas as especificações
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
32"
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS Black
Tempo de resposta
5ms (GtG) Real
Resolução
6K (6144 x 3456)
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
(Typ.) 350 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
2000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Paso de píxeles [mm]
0.1134 x 0.1134
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60Hz
Curvatura
Não
SOM
Palestrante
Sim
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Controle Remoto
Sim
USB-C
Sim
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (x1)
USB-C
Yes (1Up / 2Down)
DisplayPort
Sim (x1)
KVM integrado
Sim
Thunderbolt (transmissão de dados)
Sim (PD 96W)
Porta USB Upstream
Sim (x1)
Porta USB Downstream
Sim (X2) (versão 3.2 Gen2)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Brilho automático
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
PBP
Sim
PIP
Sim
Modo Leitor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Super Resolução+
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
MECÂNICA
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100mm)
DIMENSÕES/PESOS
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
28,3" × 22,9" × 7,8"
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
28,3" × 16,3" × 1,0"
Peso de envio [kg]
14,02 kg
Peso com suporte [kg]
9,48 kg
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
36,9" × 7,2" × 19,3"
Peso sin soporte [kg]
5,99 kg
ALIMENTAÇÃO
Tipo
Adaptador externo
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraFine™ Evo 6K 32" 32U990A-W
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096392317
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
30
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Alto-falante
272 x 103 x 88 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
2.1ch (Stereo)
Potência de saída
30 W + 5 W x 2
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
20 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
Saída DC (USB Tipo-C)
Sim
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
20 mm x 2
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
93 x 53 mm
PESO
Peso bruto
2,04 kg
Peso líquido
1,42 kg
