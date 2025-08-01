About Cookies on This Site

 Monitor LG Smart Swing 31.5 polegadas, 4K UHD IPS, Touchscreen, Suporte móvel + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am

 Monitor LG Smart Swing 31.5 polegadas, 4K UHD IPS, Touchscreen, Suporte móvel + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am

 Monitor LG Smart Swing 31.5 polegadas, 4K UHD IPS, Touchscreen, Suporte móvel + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am

32U889SA.BOUNCE
Bundle image
Smart monitor
Xboom
Bundle image
Smart monitor
Xboom

Principais recursos

  • Tela IPS Touch 32" 4K UHD (3840x2160)
  • Base Swing articulada móvel com ajustes de altura, giro, inclinação e roração lateral
  • webOS com acesso fácil aos principais aplicativos de streaming
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • A caixa de som que une potência e estilo para proporcionar um som vibrante em um design fácil de transportar.
Mais
Produtos neste pacote: 2
Front view with remote control

32U889SA-W

Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming WebOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas 
Vista frontal da LG xboom Bounce by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som exclusivo xboom com Radiadores Passivos Superiores

BOUNCE

LG xboom Bounce by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth com Radiadores Passivos

Excelência premiada

LG Smart Monitor Swing logo.

Novas possibilidades em múltiplos ângulos

Experimente novas possibilidades com a incrível flexibilidade de ângulos e ajustes do Monitor Touch LG Swing!  A tela IPS touchscreen UHD 4K de 32” com base articulada móvel e WebOS com acesso aos principais aplicativos de streaming é perfeito para desafiar os limites da criatividade e inovar nas collabs.

A imagem mostra uma mulher usando um LG Smart Monitor Swing com uma criança, três pessoas compartilhando uma mesa e olhando para um LG Smart Monitor Swing, um homem assistindo a tela do LG Smart Monitor Swing com seu cachorro, e outro homem trabalhando em um LG Smart Monitor Swing.

*Imagens simuladas para ajudar a entender os recursos e podem ser diferentes do uso real.

Versatilidade incrível para fazer acontecer

Veja só nesse vídeo toda a versatilidade que o Monitor Touch LG Swing pode proporcionar para você, sua família e também a diferentes tipos de empresas & negócios!   

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Este suporte foi projetado para monitores com peso entre 4kg e 6,5kg; danos por excesso desse limite não são cobertos pela garantia.

Monitor Touch LG Swing Único como seu estilo de vida!

A woman is working on an illustration using a LG Smart Monitor Swing.
Mãe multitarefas
A man is holding a keyboard in one hand while touching the screen of a LG Smart Monitor Swing with the other.
+ Trabalho + Diversão
A man is watching a video on a LG Smart Monitor Swing with his dog.
Meu Dog é Reels
An e-commerce live video is being played on a LG Smart Monitor Swing.
Dia de collab
A product ad is playing on a LG Smart Monitor Swing in a department store.
O funcionário do mês
will.i.am com roupas brancas e óculos de sol está segurando o xboom Bounce ao lado do rosto.

will.i.am com roupas brancas e óculos de sol está segurando o xboom Bounce ao lado do rosto.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Bounce, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

*O vídeo é para fins de demonstração

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva

com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy,

will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

32"

Exibição - Resolução

6K (6144 x 3456)

Exibição - Tipo de painel

IPS Black

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

(Typ.) 350 cd/m²

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

60Hz

Exibição - Tempo de resposta

5ms (GtG) Real

Todas as especificações

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

32"

Proporção

16:9

Tipo de painel

IPS Black

Tempo de resposta

5ms (GtG) Real

Resolução

6K (6144 x 3456)

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

(Typ.) 350 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

2000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

Paso de píxeles [mm]

0.1134 x 0.1134

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

60Hz

Curvatura

Não

SOM

Palestrante

Sim

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

Controle Remoto

Sim

USB-C

Sim

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (x1)

USB-C

Yes (1Up / 2Down)

DisplayPort

Sim (x1)

KVM integrado

Sim

Thunderbolt (transmissão de dados)

Sim (PD 96W)

Porta USB Upstream

Sim (x1)

Porta USB Downstream

Sim (X2) (versão 3.2 Gen2)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

Brilho automático

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

PBP

Sim

PIP

Sim

Modo Leitor

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Super Resolução+

Sim

Chave definida pelo usuário

Sim

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 600

MECÂNICA

Montável na parede [mm]

Sim (100 x 100mm)

DIMENSÕES/PESOS

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

28,3" × 22,9" × 7,8"

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

28,3" × 16,3" × 1,0"

Peso de envio [kg]

14,02 kg

Peso com suporte [kg]

9,48 kg

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

36,9" × 7,2" × 19,3"

Peso sin soporte [kg]

5,99 kg

ALIMENTAÇÃO

Tipo

Adaptador externo

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG UltraFine™ Evo 6K 32" 32U990A-W

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096392317

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

30

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Alto-falante

272 x 103 x 88 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

2.1ch (Stereo)

Potência de saída

30 W + 5 W x 2

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

20 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

Saída DC (USB Tipo-C)

Sim

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

20 mm x 2

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

93 x 53 mm

PESO

Peso bruto

2,04 kg

Peso líquido

1,42 kg

